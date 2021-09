Песков оставил без ответа вопрос о желании США использовать российские базы Ирак решил приобрести у России зенитную систему С-300 Лавров подтвердил намерение России наращивать военное сотрудничество с Вьетнамом 28 сентября 2021, 13:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия и Вьетнам условились интенсифицировать военно-техническое сотрудничество, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном. «Подтвердили намерение последовательно наращивать военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в сфере оборонной безопасности», – передает ТАСС слова Лаврова. Напомним, в январе 2020 года сообщалось, что Россия и Вьетнам подписали контракт на закупку не менее 12 учебно-боевых самолетов Як-130 на сумму свыше 350 млн долларов.

На Украине заявили о способности ВСУ заставить российскую армию утратить боеспособность 25 сентября 2021, 20:44

Фото: facebook.com/kpszsu

Текст: Алексей Дегтярев

Украина имеет военный паритет с Россией, заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович. «У России нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет. Российские генералы – профессионалы, думаю, они доносят это до сведения своего политического руководства», – заявил Арестович в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости». Он добавил, что при вооруженном конфликте с ВСУ армия России «утратит боеспособность на несколько лет». Советник президентского офиса не разъяснил, почему так думает. В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий в течение суток призвать резервистов в случае обострения на востоке страны. В сентябре депутат Рады Алексей Гончаренко пообещал «новые победы» над Россией, уточнив, что Россию лучше побеждать вместе с друзьями из Литвы, Польши, Балтии. От Байдена потребовали объяснений планов использования военных баз России 28 сентября 2021, 08:22

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии, сообщает пресс-служба одного из авторов письма, сенатора Джима Инхофа. Авторами письма выступили члены комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и Майк Роджерс, председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш и член сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф. Авторы обращения выразили глубокую обеспокоенность тем, что Белый дом ведет переговоры о доступе к российским базам, и самой возможностью военного сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом, передает РИА «Новости». По мнению законодателей, сотрудничество с Москвой не будет способствовать достижению целей США по борьбе с терроризмом и не создаст пути к «стабильным и предсказуемым» отношениям с Россией, которых, как утверждает администрация Байдена, она хочет. Более того, авторы обращения заявили, что военное сотрудничество США и России запрещено американским законодательством. Они также потребовали от администрации Байдена немедленного информирования о таких планах. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. При этом Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. США создали группу эсминцев для противодействия России в Атлантике 28 сентября 2021, 07:25

Фото: Mc2 Kaleb J. Sarten/

Planetpix/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Военно-морские силы США создали новую оперативную группу эсминцев, которая может быть быстро развернута в Атлантике для противодействия российским подводным лодкам, говорится в статье, опубликованной на информационном портале Института ВМС США. Группа эсминцев получила название Greyhound («Борзая»). В ее состав первоначально войдут эсминцы «Дональд Кук» (Donald Cook) и «Томас Хаднер» (Thomas Hudner). В январе 2022 года к ней также присоединится эсминец «Салливанс» (Sullivans), а еще позднее –«Коул» (Cole) и «Грейвли» (Gravely), в то время как «Дональд Кук» отправится на техобслуживание. Оперативная группа будет базироваться на базах ВМС США Мэйпорт во Флориде и Норфолк в Вирджинии. По словам Маклейна, она будет находиться в полной боевой готовности к июню 2022 года, передает ТАСС. «Корабли будут готовы выполнять целый спектр задач, в том числе отслеживать подводную активность России в Атлантике и защищать территории нашей страны с моря», – приводятся в материале слова командующего надводными силами ВМС США в Атлантике контр-адмирала Брендана Маклейна. Напомним, 9 сентября стало известно, что Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами», которые могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. В июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. В декабре 2020 года американский министр ВМС Кеннет Брейтвейт сообщил, что Соединенные Штаты переименуют Командование сил флота в Атлантический флот США, переориентировав его на противостояние Военно-морскому флоту (ВМФ) России в регионе. После этого эксперт спрогнозировал новую фазу противостояния России и США в Атлантике. Эксперт назвал заинтересованные в подготовке своих офицеров в Узбекистане страны 27 сентября 2021, 23:00

Фото: airforce.uz

Текст: Николай Васильев

«Ташкент рассчитывает на приезд военных из соседних государств с разрушенной системой образования: Туркмения, Киргизия, Таджикистан. Курды или иранцы тоже могли бы получать образование в его военных вузах», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, комментируя решение Узбекистана разрешить прием иностранцев в университеты Минобороны. В первую очередь, Узбекистан будет конкурировать в сфере военного образования с Казахстаном, добавляет Лепехин. «Уровень образования в узбекских военных вузах на порядок ниже российского, но единственный плюс – не до конца разрушена советская система. Возможно, еще остались старые педагогические кадры. Узбекистан наверняка также будет привлекать российских преподавателей и обеспечивать тем самым приемлемый уровень образования. Однако в соседнем Казахстане пока уровень образования выше», – объяснил аналитик. По словам Лепехина, привлекая в вузы военных специалистов из других стран Узбекистан одновременно реагирует на угрозу, которую представляет для Центральной Азии экспансия суннитского мира в лице Турции и Пакистана. «Поэтому я не исключаю также приток учащихся из стран дальнего зарубежья, которые не принадлежат к суннитскому миру», – предположил политолог. «В Узбекистан поедут учиться, в основном, курсанты из сопредельных республик Средней Азии, – предположил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. – На узбекское военное образование там есть спрос. Не исключаю также приезда курсантов и офицеров из Африки и Латинской Америки. В Узбекистане еще сохранились советские традиции высокого уровня военного образования». Как сообщил в понедельник «Спутник», в Узбекистане вводится система обучения военных кадров зарубежных государств в высших военных образовательных учреждениях Минобороны. Решение об этом принял президент Шавкат Мирзиёев. Зарубежные военные кадры принимаются на учебу без вступительных экзаменов. Обучение осуществляется по образовательным программам высшего военного образования на узбекском и русском языках по дневной форме обучения. Как отмечает ИА «Фергана», армия Узбекистана остается сильнейшей в Центральной Азии, в этом году она заняла 51-ю строчку в международном рейтинге вооруженных сил Global Firepower. На параде в Ашхабаде Туркмения показала турецкие беспилотники Bayraktar TB2 27 сентября 2021, 15:15

Фото: Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press

Agency/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

В ходе военного парада, который прошел в Туркмении в честь 30-летия независимости страны, продемонстрировали турецкие беспилотники Bayraktar TB2 и боевые самолеты A-29 Super Tuсano. Главное событие праздника – военный парад впервые прошел не в центре Ашхабада у президентского дворца, а в предгорьях Копетдага в южной части города. Здесь несколько дней назад президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов торжественно открыл новую правительственную трибуну. В начале парада глава государства на кабриолете, окруженном всадниками на ахалтекинских конях, объехал строй военнослужащих различных родов войск Вооруженных сил Туркменистана. В ходе парада в Ашхабаде туркменские военные показали немало новинок. В частности, впервые были показаны ударные турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, передает РИА «Новости». Также впервые в военном смотре приняли участие пять боевых самолетов A-29 Super Tuсano, которые применяются для поддержки сухопутных войск огнем в любое время суток и в различных погодных условиях. Кроме того, впервые в военном параде участвовал тактический военно-транспортный самолет C-27J Spartan. И, конечно же, гвоздем воздушной части парада стали полеты шести итальянских боевых самолетов М-346. На одной из этих машин 1 августа этого года совершил испытательный полет президент Туркмении. Помимо новинок присутствовала и военная техника, традиционно демонстрируемая на туркменских военных парадах: танки Т-90 и Т-72М, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня. Гости праздника также могли наблюдать на больших мониторах, установленных у правительственной трибуны, праздничный парад кораблей ВМС Туркмении. После военного смотра состоялась демонстрация экономических достижений страны за 30 лет независимого развития. Перед правительственной трибуной прошли коллективы предприятий топливно-энергетического комплекса, электроэнергетики, химической промышленности, текстильной индустрии, строительного комплекса и транспорта. В ходе праздника президенту страны от имени соратников был подарен ахалтекинский конь-трехлеток светло-серой масти по прозвищу Гарашсыз (Независимый). Празднование 30-летия независимости Туркменистана продолжится 28 сентября скачками в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе. Туркмения обрела независимость в 1991 году. Тогда Верховный совет Туркменской ССР, опираясь на итоги всенародного референдума по вопросу о независимости, принял конституционный закон «О независимости и основах государственного устройства Туркменистана». Адмирал Комоедов: США испуганы российскими подлодками в Атлантике 28 сентября 2021, 12:26

Фото: U.S. Navy/wikimedia.org

Текст: Наталья Макарова

«Американцы, создавая новую группу эсминцев, пытаются бороться с нашими новыми бесшумными подлодками», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя сообщение о создании военно-морскими силами США новой оперативной группы эсминцев в Атлантике для противодействия российским подводным лодкам. «Американцы увидели угрозу со стороны новых российских подлодок. Теперь они хотят создать разнородные противолодочные силы, включая не только эсминцы, но и базовую патрульную авиацию, а также подключить космические силы, чтобы отслеживать подлодки, которые проникают в Атлантику», – отметил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов. Собеседник напомнил, что «у НАТО есть Фареро-Исландский рубеж, откуда контролируются все подлодки, заходящие из акватории Северного флота в Атлантику». «Но, видимо, в системе контроля есть пробелы. К тому же у наших подлодок уменьшена шумность, что делает их менее заметными», – указал адмирал и выразил убежденность, что «наши подводники все равно будут успешно уклоняться от их систем слежения». «Впрочем, США по-прежнему господствуют в Атлантике. У нас же в этом регионе нет баз и даже нет стран-союзников, кроме разве что далекой Кубы. А любая подлодка нуждается в техническом обслуживании. Поэтому нам следует выполнять план по обновлению нашего Военно-морского флота», – заключил собеседник. Военно-морские силы США создали новую оперативную группу эсминцев, которая может быть быстро развернута в Атлантике для противодействия российским подводным лодкам. Об этом говорится в статье, опубликованной на информационном портале Института ВМС США. Группа эсминцев получила название Greyhound («Борзая»). В ее состав первоначально войдут эсминцы «Дональд Кук» (Donald Cook) и «Томас Хаднер» (Thomas Hudner). В январе 2022 года к ней также присоединится эсминец «Салливанс» (Sullivans), а еще позднее – «Коул» (Cole) и «Грейвли» (Gravely), в то время как «Дональд Кук» отправится на техобслуживание. Оперативная группа будет базироваться на базах ВМС США Мэйпорт во Флориде и Норфолк в Вирджинии. По словам Маклейна, она будет находиться в полной боевой готовности к июню 2022 года. Напомним, 9 сентября стало известно, что Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами», которые могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. В июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. В декабре 2020 года американский министр ВМС Кеннет Брейтвейт сообщил, что Соединенные Штаты переименуют Командование сил флота в Атлантический флот США, переориентировав его на противостояние Военно-морскому флоту (ВМФ) России в регионе. После этого эксперт спрогнозировал новую фазу противостояния России и США в Атлантике. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Замглавы минобороны Украины счел секретность в ведомстве огромной проблемой 25 сентября 2021, 22:43 Текст: Антон Антонов

Замминистра обороны Украины Александр Носов, рассказывая о своих приоритетах на должности, сообщил, что намерен «уменьшить секретность ведомства». По словам Носова, секретность является «огромной проблемой», так как «секретность порождает слухи, слухи порождают сенсации, а сенсации обвиняют» власти в «предательстве». Носов заявил о необходимости «уменьшить секретность из огромного процента, который есть, а это около 90%, в закупках, уменьшить его до 35%», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом». При этом он отметил, что на Украине «никогда не дойдут до 20%, как это есть в развитых государствах, потому что такое географическое положение, такая ментальность и такая ситуация». «Но я понимаю, что до 35–40% мы уменьшим, и в следующий год я планирую уже уменьшить на 15%», – сказал замминистра, пояснив, что речь идет о закупке серийного производства, того, что уже в серии, того, что было экспортировано в другие страны, что выставлялось на международных выставках. По его словам, все это должно идти только открытыми договорами, хотя сопротивление этой открытости «огромное». Летом СБУ устроила обыски на предприятии минобороны Украины. Напомним, коррупция распространена в военной сфере Украине. Когда президентом страны был Петр Порошенко, в теневых схемах уличили даже близких к нему и украинскому руководству должностных лиц. При этом сам Порошенко обещал «отрезать руки коррупционерам». Десантники начали масштабные учения в Крыму 27 сентября 2021, 07:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Масштабные учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ с участием около 2 тыс. военных и более 100 единиц техники начались в Крыму, сообщает Минобороны. Учения на полигоне Опук в восточной части Крыма продлятся три дня и начнутся с марш-броска подразделений к месту выполнения задач. Для этого используют боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», поступившие летом в соединение. «Подразделения отработают ведение обороны, в ходе которой огнем из штатного вооружения боевой техники совместно с <...> зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями выполнят упражнения боевых стрельб», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства. Десантники проведут тренировку организации маневренной обороны днем и ночью. А в заключительном этапе учения запланированы наступательные действия, наносящие урон условному противнику огнем из танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С» и 122-мм гаубиц Д-30. В учениях также задействуют различные виды оружия. В их числе автоматы АК-12, пулеметы «Печенег», гранатометы РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет «Корд», реактивный пехотный огнемет РПО-А «Шмель», автоматический 30-мм гранатомет АГС-30, снайперское вооружение. Напомним, 23 сентября дивизион мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» провел учения на полигоне Опук в Крыму. В ходе маневров военные отработали пуски противокорабельных ракет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российские истребители сопроводили бомбардировщик США над Тихим океаном 26 сентября 2021, 16:21 Текст: Евгения Шестак

Три истребителя Су-35с сопроводили стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, приближавшийся к российским границам в Тихом океане, сообщил Национальный центр управления обороной России. «С целью классификации и сопровождения иностранного самолета в воздух были подняты три истребителя Су-35с из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа», – указано в сообщении, передает ТАСС. Отмечается, что после того как воздушное судно ВВС отдалилось от границ воздушного пространства России, экипажи российских истребителей вернулись на аэродромы базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. «Нарушения государственной границы России, а также опасных сближений самолетов в воздухе не допущено», – подчеркнули в ведомстве. Ранее МиГ-31 поднимался для сопровождения норвежского самолета патрульной авиации Р-3С «Орион». Лукашенко заявил о договоренности с Россией отвечать на размещение войск НАТО на Украине 27 сентября 2021, 12:37 Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с руководством силового блока страны заявил, что он с российским лидером Владимиром Путиным договорился совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО на Украине. «Самое печальное – это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, – там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно – и не только беглых – работе по Белоруссии, как говорят спецслужбы», – заявил он. «Особое внимание украинскому участку (границы) – что мы там будем делать. Вы видите, они туда, на Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», – заявил Лукашенко, передает БелТА. Он добавил, что проводил с президентом России Владимиром Путины консультации по этому вопросу. «Договорились, что там надо предпринимать какие-то действия», – добавил Лукашенко, отметив, что в противном случае Россия и Белоруссия в ближайшее время будут иметь прямо на границе неприемлемую для них ситуацию, «вплоть до размещения ракет соответствующей дальности». «Мы на это не подписывались и допустить этого не можем», – заметил Лукашенко. Кроме того, по словам Лукашенко, в Польше разворачивают «целые корпуса» у границ Белоруссии. «Да в Польше, где ни разверни, ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США. Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США», – сказал Лукашенко. В августе глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Вашингтон ранее рассматривал возможность включить в Североатлантический альянс Минск и Киев. Армия Китая решила создать военную инфраструктуру на границе с Индией 27 сентября 2021, 12:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжает укреплять свои позиции в Восточном Ладакхе и создавать военную инфраструктуру в этом районе на границе с Индией, сообщила индийская военная разведка. По данным газеты «Таймс оф Индиа», НОАК строит в Восточном Ладакхе дополнительные модульные укрытия для военнослужащих и новые авиабазы. «Новые жилые помещения модульного типа для военнослужащих НОАК построены в восьми передовых пунктах на Линии фактического контроля (ЛАК) от Каракорумского перевала на севере до районов Пиуэ и Чанг-Ла на юге», – передает ТАСС слова источников в индийском Северном военном командовании. Одновременно Китай построил вдоль ЛАК несколько новых взлетно-посадочных полос и вертолетных площадок, а также провел модернизацию своих авиабаз в районах Кашгара, Лхасы, Шигадзе и ряде других для размещения дополнительного числа истребителей и бомбардировщиков.

Кроме этого, по индийским данным, поблизости от Восточного Ладакха Китай развернул две батареи ЗРК С-400 российского производства и сейчас в районе Гаргунс испытывает сопряженную с ними радарную систему с фазированной решеткой для обнаружения воздушных целей. «Эти военные приготовления свидетельствуют, что Китай не собирается выводить свои войска из Ладакха в ближайшее время», – подчеркнули источники. Напомним, в мае 2020 года резко обострилась ситуация в восточной части индийской союзной территории Ладакх на границе Индии и КНР. Причиной этого стали столкновения военнослужащих двух стран, которые повторились в июне. Погибли не менее 20 солдат Индии, также сообщалось о гибели до 45 китайских военных. Нью-Дели и Пекин увеличили численность войск в этом районе. В сентябре сообщалось, что Китай и Индия достигли договоренности по приграничному вопросу. В январе 2021 года между военными Индии и Китая произошло столкновение. В феврале Китай впервые сообщил о потерях на границе с Индией. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Индия пытается втянуть Россию в игру против Китая. Российско-пакистанские учения «Дружба-2021» стартовали под Краснодаром 27 сентября 2021, 08:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Совместное российско-пакистанское учение «Дружба-2021» начинается на полигоне Молькино в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). «Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2021», которое пройдет в период с 27 сентября по 6 октября на территории полигона Молькино в Краснодарском крае, направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран», – передает ТАСС сообщение ЮВО. По данным пресс-службы, бойцы пакистанского спецназа прибыли в Краснодар в понедельник. На учениях военные отработают широкий спектр задач, включая ведение контртеррористической операции, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований в условиях применения противником самодельных взрывных устройств. В учении будет задействовано около 100 военнослужащих Вооруженных сил Пакистана и порядка 100 военнослужащих ЮВО. От российской стороны в учении задействовано подразделение спецназа 49-й общевойсковой армии ЮВО. Новый дрон-разведчик «Мерлин-ВР» создали в России 28 сентября 2021, 09:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Новый военный разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Мерлин-ВР», способный работать на высоте до пяти километров, разработан в России. Дрон способен вести воздушный мониторинг в автоматическом и полуавтоматическом режимах на протяжении десяти часов. Максимальная масса полезной нагрузки «Мерлина» составляет до 6,5 килограмма, передает РИА «Новости». Аппарат способен нести на борту различные варианты оптико-локационных станций, работающих как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах. За счет применения гибридного двигателя и больших высот полета беспилотник имеет малую акустическую заметность. Как уточнил источник в оборонно-промышленном комплексе, «аппарат демонстрировался представителям военного ведомства, рассматривается возможность его испытаний». Разработчиком дрона является смоленский Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий. Ранее источник в ОПК сообщил, что многоцелевой беспилотный комплекс «Молния», реактивные аппараты которого будут запускаться роем с самолета-носителя, разрабатывается в интересах Воздушно-космических сил России. США сократили производство F-35 28 сентября 2021, 08:47 Текст: Алина Назарова

Американская корпорация Lockheed Martin из-за пандемии коронавируса не сможет поставить США необходимое число истребителей F-35, сообщает агентство Bloomberg. Первоначально компания должна была поставить Пентагону в 2022 году от 158 до 163 истребителей. Однако в понедельник она заявила, что сможет произвести только 151-153 военных самолетов в следующем году, а начиная с 2023 и «в обозримом будущем» будет поставлять по 156 истребителей, передает РИА «Новости». Пересмотр объема поставок «обеспечивает предсказуемость и стабильность производственного процесса, в то время как отрасль восстанавливает дефицит самолетов, возникший из-за пандемии COVID-19 в прошлом году». В этом году компания, которая является крупнейшим оборонным подрядчиком США, планирует поставить до 139 истребителей F-35. Изменение графика Lockheed «показывает производственные ограничения и нарушения в цепочках поставок, возникших в результате пандемии», считает аналитик в сфере авиации, чье мнение приводит Bloomberg. В США неоднократно указывали на большое количество недостатков новейшего истребителя F-35 от корпорации Lokheed Martin. В управлении Пентагона по испытаниям насчитали у самолета почти 900 дефектов, многие из которых могут поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций. Генерал-лейтенант ВВС США Эрик Фик, руководящий программой F-35, заявил о проблемах с двигателями как минимум у 45 самолетов этой модели, которые уже находятся на вооружении. А исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер незадолго до своей отставки назвал истребитель пятого поколения F-35 «куском…». Флагман ТОФ крейсер «Варяг» вышел на учения по стрельбе комплексом «Вулкан» 27 сентября 2021, 13:20 Текст: Дмитрий Зубарев

Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ракетный крейсер «Варяг» вышел в море из Петропавловска-Камчатского для проведения учений по уничтожению корабля условного противника с использованием ракетного комплекса «Вулкан», сообщили в пресс-службе ТОФ. «Учения пройдут в одном из морских полигонов залива Петра Великого. В ходе учений экипаж отработает весь алгоритм выполнения боевого упражнения в море главным ракетным комплексом по надводной цели, имитирующей корабль условного противника», – передает ТАСС сообщение ТОФ. По данным флота, в одном из районов проведения учений экипаж «Варяга» отработает совместное нанесение ракетного удара с экипажем подводной лодки из состава подводных сил ТОФ. В роли цели будет задействован морской щит-мишень. Более десяти кораблей и судов обеспечения ТОФ выполнят задачи по закрытию района выполнения учебно-боевых упражнений для обеспечения безопасности гражданского судоходства. Напомним, в начале сентября флагман ТОФ ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» в составе корабельной ударной группы провели учения по противовоздушной обороне в заливе Петра Великого.