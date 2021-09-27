Названы сроки производства вакцины от коронавируса «Бетувакс»

Производство новой российской вакцины против коронавирусной инфекции «Бетувакс» может начаться в первой половине 2022 года, сообщил председатель совета директоров «Института стволовых клеток человека» Артур Исаев.

«Я надеюсь, что именно в следующем году все начнется. Я рассчитываю, что в первой половине года», – пояснил он, передает ТАСС.

Кроме того, в пресс-службе фонда «Сколково» добавили, что клинические исследования вакцины «Бетувакс» для профилактики коронавирусной инфекции начнутся уже в начале октября 2021 года.

«Исследования будут проведены на 170 пациентах, на базе клинических центров в Санкт-Петербурге и Перми», – сказал представитель пресс-службы.

Вакцина была разработана резидентом «Сколково» – компанией «Бетувакс».

Ранее российский Минздрав выдал разрешение на старт клинических исследований вакцины против коронавируса «Бетувакс».

Вакцина «Бетувакс-Ков-2» – субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Разработчики предполагают, что препарат можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года.