Космический турист предпочел «Союз» кораблю Маска

Лавров сыронизировал по поводу выбравшей лимит просьб Украины

Москва не намерена просить об отмене американских санкций, весь лимит на просьбы выбрала Украина, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров, говоря о «вмешательстве» России в выборы в США, пояснил, что американская сторона делала такие заявления «не разобравшись», передает РИА «Новости».

«Это американские манеры, мы к ним привыкли. Просить, чтобы отменили санкции, мы не будем никогда. С просьбами весь лимит выбрала наша соседняя Украина, которая все просит и просит, и ничего, по-моему, так и не поняла из того, что происходит. А мы не будем этим заниматься», – пошутил он.

Также глава ведомства назвал критику в адрес выборов в Крыму попыткой отвлечь внимание от провала Киева в выполнении Минских договоренностей.

«Насчет Крыма... Не только Турция заявила, что они озабочены, осуждают голосование в Крыму. Ну, я это объясняю, вот этот шум, двумя вещами: во-первых, пять лет назад, когда были выборы в Госдуму предыдущего созыва, никто подобные заявления не делал. По крайней мере, они так громко никогда не звучали... То, что сейчас ухватились за эту тему... так называемой «Крымской платформы» в Киеве, и шум по поводу голосования – я думаю, что это попытка отвлечь внимание от того, что Киев во главе с президентом (Украины Владимиром) Зеленским позорно провалил свои обязательства по Минским договоренностям относительно восстановления, преодоления внутриукраинского конфликта на востоке этой страны», – подчеркнул Лавров.

Критика выборов в Госдуму, по его словам, является «дипломатическим непрофессионализмом» зарубежных партнеров. «Вторая причина, почему они это делают – наверное, это просто дипломатический непрофессионализм, отсутствие дипломатического, внешнеполитического профессионализма, потому что профессионалы прекрасно понимают, что вопрос с Крымом закрыт раз и навсегда», – подвел итог министр.

Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.

Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.