Путин сравнил вакцинацию в России и Европе Лавров высказался о неприемлемости дискриминации российских вакцин 25 сентября 2021, 21:14 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона не приемлет попытки западных стран ограничивать применение российских вакцин, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Мы не приемлем попыток ограничивать, дискриминировать вакцины, которые не зарегистрированы в США, но многократно доказали свою эффективность. Это касается и «Спутника V». Уже целый ряд стран ЕС зарегистрировали у себя наши вакцины – это пример и для других стран-членов ЕС и НАТО», – цитирует Лаврова ТАСС. В августе в МИД заявляли, что процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, в связи с чем под дискриминационные меры попадают привитые граждане России и иностранцы. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Гинцбург: Вторую пандемию человечество может не выдержать 24 сентября 2021, 18:06

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Пандемия коронавируса показала, что второй раз человечество может не выдержать такое испытание, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «Я не буду оракулом и [не буду] предрекать какие-то пандемии, но то, что эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто-таки не выдержать – да», – сказал он во время мероприятия, организованного Российским еврейским конгрессом, передает ТАСС. Гинцбург считает, что надо сделать очень серьезные выводы, как научные, так и организационные. Ранее российский иммунолог сообщил, что коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета в России достигнет 80%. Кроме того, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что пандемия коронавируса может завершиться к 2024 году. Захарову потрясло американское нововведение 25 сентября 2021, 19:08

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Официальный представитель МИД Мария Захарова призналась, что очень любит центральную часть Нью-Йорка – Манхэттен, но ее потрясло нововведение, которое сделали в этом месте в последние годы. «То, во что его превратили, вызывает оторопь. На улицах появились, как здесь их называют, «террасы». Это открытые или полуоткрытые будки из каких-то кусков фанеры и пластика, которые рестораны завели для тех, у кого нет документа о вакцинации», – написала Захарова в своем Telegram-канале. Она добавила, что идея, может быть, и хорошая, но исполнение – «катастрофа» в самом центре города. «Ни пройти, ни приехать мимо «новой нормальности» невозможно. Ассоциация одна – фавелы», – заключила дипломат. Ранее вице-губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что поддерживает введение обязательного масочного режима для детей в школе, так как это поможет городу пережить новую волну коронавируса. Мясников назвал защищенную от коронавируса категорию людей 25 сентября 2021, 15:50

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Люди с первой группой крови защищены от COVID-19, обладатели второй группы крови чаще болеют коронавирусом, заявил врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1». По словам медика, та или иная группа крови может повлиять на развитие заболеваний. «Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена, слава Богу. <...>. Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов»,– приводит РИА «Новости» слова Мясникова. При этом он добавил, что встречаются редкие случаи, когда у человека в организме оказывается большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирус, в итоге они менее защищены от инфекции и летального исхода из-за нее. По словам Мясникова, обладатели первой группы чаще сталкиваются с язвой желудка, а второй — с раком желудка. Люди с третьей и четвертой группой, в свою очередь, более подвержены раку поджелудочной железы. Тем не менее, в некоторых случаях наличие антигенов может уберечь от опасных инфекций. Врач также объяснил, что генетика влияет на продолжительность жизни: если у человека прямые родственники прожили больше ста лет, он может дожить до этого возраста в 17 раз вероятнее, чем те, у кого такой наследственности нет. Наличие или отсутствие вредных привычек имеет значение до 80 лет, а после все зависит от генетики, которая в любом случае побеждает, заявил врач. Ранее Мясников оценил вероятность появления коллективного иммунитета к COVID в России. Вакцинолог рассказал, как совместить прививки против COVID-19 и гриппа 23 сентября 2021, 20:02

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Вакцинация от гриппа одновременно с коронавирусной инфекцией на совместимость пока не проверялась, поэтому надо сделать сначала прививку от COVID, затем через месяц от гриппа или наоборот, сказал газете ВЗГЛЯД заявил врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Врач подчеркивает, что сейчас приоритет следует отдать вакцинации против COVID-19, а затем привиться от гриппа. Однако если у человека уже есть иммунитет, например, ему предстоит пройти ревакцинацию, то первоначально лучше вакцинироваться от гриппа. «В зависимости от выработки иммунитета можно сделать прививку от гриппа через месяц после первого этапа вакцинации от коронавируса. Если плохо иммунитет сформировался после первойпривики от COVID, то от гриппа прививаемся только после второй. Узнать о том, как сформировался иммунитет после первой прививки, можно только сдав тест на антитела. По-другому, к сожалению, никак», – говорит Тимаков. Он поясняет, что данное условие подходит исключительно при вакцинации препаратом «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России, поскольку первым компонентом данной вакцины является «Спутник Лайт», эффективность которой позиционируется в 70–80 %, и она признана самостоятельным препаратом. «Если после вакцинации первым компонентом «Спутника V» у гражданина вызывается хороший иммунный ответ, то вакцинацию вторым компонентом можно отложить, поскольку грядет эпидемия гриппа. Напомню, что по данным производителя, вторую прививку «Спутником V» можно делать с отсрочкой до трех месяцев после первой прививки, если были противопоказания. То есть, если иммунитет от СOVID сформирован, то мы можем защититься сразу от гриппа, а потом уже усилить иммунитет от первой прививки. Но это мои личные рекомендации как иммунолога», – заключил врач. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России начались доклинические исследования для оценки безопасности и эффективности одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса. В Финляндии предложили разрешить въезд привитым «Спутником V» 23 сентября 2021, 16:12 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо разрешить въезд в Финляндию без тестирования на коронавирус привитым «Спутником V» людям, заявили в Национальном институте здравоохранения и социального развития (THL) страны. «Если серия вакцинации «Спутником» не будет одобрена, это вызовет значительное давление в точках въезда на восточной (российской) границе. Кроме того, в неловком положении оказываются люди, привитые «Спутник V», которые много путешествуют», – цитирует заявление института РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию YLE. По мнению финских ученых, российская вакцина эффективна и безопасна так же, как и одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам вакцины AstraZeneca и Jansen. В THL не считают, что вакцинированные «Спутник V» способны обострить эпидемическую ситуацию в Финляндии. Документ подписал глава THL Маркку Тервахаута и глава одного из департаментов Отто Хелве. При этом в заявлении отмечается, что при открытии границы с Россией и сохранении нынешних требований тестирования система здравоохранения Финляндии может оказаться перегружена. На данный момент в Финляндию могут въезжать те, кто привит вакцинами ВОЗ или ЕМА, всем остальным нужно проходить ПЦР-тест, либо они должны предоставить справку о перенесенном коронавирусе. В России выявили 22 тыс. случаев коронавируса за сутки 25 сентября 2021, 12:15

Фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявили 22041 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 041 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3211, Санкт-Петербурге – 1907, Московской области – 1106. Всего в стране выявили 7 398 415 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 590 933 человек, из них 16 325 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 822 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 203 095 человек. Накануне, 24 сентября, в России выявили 21 379 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 662. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российской делегации ограничили перемещение на сессии ПАСЕ 23 сентября 2021, 11:37 Текст: Алина Назарова

Делегации из России на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V», заявил член делегации Совфеда, заслуженный врач России Владимир Круглый. «В понедельник открывается сессия ПАСЕ в Страсбурге, нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты, и вы из «красной зоны», то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской ассамблеи», – сказал сенатор, передает РИА «Новости». При этом турецкой делегации, которая также приезжает из «красной зоны» и привита Pfizer, никаких ограничений, то же самое и в отношении украинской делегации, подчеркнул законодатель. «Как-то это все выглядит не очень», – добавил он. Тем временем Университет австрийского города Грац (федеральная земля Штирия) признал вакцинацию российским препаратом «Спутник V» наравне с другими одобренными в Евросоюзе (ЕС) вакцинами достаточным условием для допуска к очным занятиям. Попова заявила об отсутствии оснований для введения локдауна в России 24 сентября 2021, 21:23 Текст: Елизавета Булкина

В России растет число случаев заболевания коронавирусом и ОРВИ, однако никаких оснований для введения локдауна нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 1». «Вернувшиеся из отпусков, вновь собравшиеся коллективы, детские коллективы, студенческие, рабочие, безусловно, понижение температуры и сезонность ОРВИ дают рост, как сезонных респираторных вирусных инфекций, и коронавирусная инфекция, как респираторная инфекция, тоже синхронно поднимается», – передает ее слова РИА «Новости». По словам Поповой, ситуация два последних дня аналогична середине августа, и в дальнейшем количество заболевших будет расти. «Сегодня никаких оснований говорить о локдауне, о приостановлении – нет», – отметила глава Роспотребнадзора. Ранее Попова заявила, что в России основания для снижения в ближайшее время заболеваемости острыми респираторными инфекциями отсутствуют. Также глава ведомства сообщала, что сезон гриппа в России уже начался, в этом году первые случаи заражения выявили еще в конце июля. Гинцбург: Ревакцинироваться после «Спутника V» можно любым препаратом 24 сентября 2021, 17:00 Текст: Вера Басилая

Больше 57 млн комплектов «Спутника V» уже выпущены в гражданский оборот, ревакцинироваться после российской вакцины можно любым препаратом, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «В гражданский оборот, если я не ошибаюсь, выпущено порядка 57 млн полных комплектов «Спутника V», и на территории уже многих государств «Спутник V» используется очень широко, без каких-либо нарушений и отклонений от здоровья», – приводит ТАСС слова Гинцбурга. По его словам, российская вакцина сочетается с любой другой вакциной от коронавируса, которые сегодня широко известны. «С любой на сегодняшний день широко используемой вакциной, которая сегодня прошла апробацию, и с Moderna, и с Pfizer, и с Astrazenecа (сочетается – прим.ВЗГЛЯД)», – цитирует РИА «Новости» директора центра им.Н.Ф.Гамалеи. При этом он уточнил, что «за побочные эффекты, которые вызывают эти вакцины в сравнении со «Спутником V», «институт Гамалеи, государство российское и Александр Леонидович Гинцбург ответственности не несут». Российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. Кроме того, РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт предсказал выход на плато по заболеваемости COVID-19 в России в декабре 22 сентября 2021, 21:34 Текст: Елизавета Булкина

Россия выйдет на плато по заболеваемости COVID-19 в середине – конце декабря, сейчас продолжается третья волна, заявил главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва-24». «Снижение заболеваемости до спокойного, скажем так, уровня, до стабилизации процесса, до явного плато, оно не произошло, <…> а когда будет снижение, а оно будет, вероятнее всего, в декабре, середина – конец декабря, вот тогда мы зиму более-менее, надеюсь, спокойно с вами переживем», – передает его слова РИА «Новости». Тимаков добавил, что прогнозируемый осенний всплеск заболеваемости коронавирусом будет не сильнее летнего. «По факту сейчас идет не четвертая волна, <…> а третья волна, растянутая по времени, просто отпускной период и туристические миграции, они немножко снизили вот этот всплеск», – объяснил врач. «Если новых мутаций коронавирусной инфекции <…> не будет, именно серьезных, выраженных мутаций, которые будут обходить наш иммунитет, то весной будет сезонный всплеск заболеваемости, который, в принципе, нагрузки для [системы] здравоохранения не должен будет дать», – добавил Тимаков. Ранее сообщалось, что власти Москвы не планируют вводить строгие ограничения по образцу весны прошлого года. Слуцкий назвал «вакцинной дискриминацией» ограничение перемещения российской делегации ПАСЕ 23 сентября 2021, 19:16 Текст: Елена Мирошниченко

Решение ограничить перемещение российской делегации ПАСЕ по Страсбургу является дискриминацией и нарушениям соглашения о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Ограничения на перемещение по Страсбургу для членов российской делегации – одна из форм «вакцинной дискриминации». Такое решение противоречит соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и нарушает принцип равноправия. Уверен, без должной реакции оно не останется», – написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Ранее член делегации Совфеда, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что делегации из России на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V». Члены российской делегации будут участвовать в открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ в режиме видеоконференции. В России выявили 21,4 тыс. случаев коронавируса за сутки 23 сентября 2021, 11:45

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 21 438 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 438 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3445, Санкт-Петербурге – 1698, Московской области – 936. Всего в стране выявили 7 354 995 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 558 780 человек, из них 16 567 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 820 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 201 445 человек. Накануне, 22 сентября, в России выявили 19 706 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1732. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Гинцбург объяснил проблемы с признанием «Спутника V» конкуренцией вакцин 24 сентября 2021, 16:50 Текст: Вера Басилая

Проблемы с признанием в мире российского препарата «Спутник V» связаны с конкуренцией на рынке вакцин, основная сложность состоит в том, кому достанутся дивиденды, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, переговоры о признании «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения могут продлиться еще довольно долго. «Институт Гамалеи напрямую не участвует в переговорах с представителями международных организаций. Этим занимаются непосредственно Министерство здравоохранения России, Российский фонд прямых инвестиций. И мы по их запросам предоставляем необходимую информацию <…> в переговорах. Которые действительно худо-бедно уже длятся и будут длиться еще, с моей точки зрения, возможно, очень долго», – приводит ТАСС слова Гинцбурга. Также он объяснил сложность признания российской вакцины в мире конкуренцией. «Оборот этого вакцинного препарата, лекарственного препарата превосходит, наверное, в настоящее время или равен обороту всех других лекарственных препаратов на планете Земля, по понятным причинам. И основная сложность состоит в том, кому достанутся те дивиденды от использования нескольких вакцинных препаратов, которые <…> сейчас применяются. И поэтому одобрение международными организациями «Спутника V» открывает возможность для наших коммерческих структур, а в данном случае для Российского фонда прямых инвестиций, доступ к международным валютным фондам, которые обеспечивают возможность вакцинации тех или иных стран, которые сами не смогли разработать этот вакцинный препарат или же не имеют соответственных средств для закупки», – сказал он. Ранее одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения приостановлено во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до новой инспекции завода производителя. В прошлую пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре. Российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. Кроме того, РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Центр Чумакова разъяснил приостановку выпуска сырья для вакцины «КовиВак» 23 сентября 2021, 09:18 Текст: Алина Назарова

Центр Чумакова модернизировал производство, чтобы нарастить мощности в 2-2,5 раза, вакцина «КовиВак» станет доступнее, заявил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов. Он отметил, что всего в гражданский оборот было выпущено 1,5 млн доз и планируется до конца года ввести дополнительно 2,5 млн доз, передает РИА «Новости». «Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит Центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время «КовиВак» станет гораздо более доступным для всех российских граждан», – заявил Ишмухаметов. Ранее СМИ сообщили, что выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак», которая пользуется ажиотажным спросом среди россиян, приостановлен на несколько месяцев, поскольку центр Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата. Центр Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины «КовиВак» 23 сентября 2021, 08:56 Текст: Алина Назарова

Выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак», которая пользуется ажиотажным спросом среди россиян, приостановлен на несколько месяцев, поскольку центр Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата. Разработчик «КовиВака» ФНЦИРИП имени Чумакова с 28 августа по 22 сентября не вводил в обращение новые серии вакцины, хотя раньше выпускал 30-90 тыс. доз в месяц, следует из реестра Росздравнадзора. На основе этого же реестра «Коммерсант» подсчитал, что с момента регистрации препарата в феврале и до середины августа было выпущено не более 1 млн доз. Как говорят два источника на фармрынке, Центр не вводит в обращение новые серии из-за остановки площадки по производству сырья для препарата. Разработчик устанавливает новое оборудование для масштабирования выпуска субстанции, поясняет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, имеющиеся опытно-промышленные мощности не позволяют центру производить большой объем сырья. «При оптимистичном раскладе процесс модернизации займет два месяца», – уточняет другой источник, отмечая, что центр не хочет передавать технологию производства сторонним компаниям. В «Нанолеке», выступающем партнером по производству «КовиВака», подтвердили, что промплощадка центра Чумакова находится на реконструкции. Там добавили, что разделение производства субстанции и готовой формы стороны «посчитали наиболее эффективным». Остановка повлияла на планы «Нанолека», намеревающегося на основе субстанции разработчика массово выпускать вакцину на своих мощностях. Летом в компании оценивали инвестиции в проект в 40 млн рублей, обещая запустить в августе производство 5 млн доз до конца года. Теперь в «Нанолеке» признают, что приступят к производству не раньше конца осени. Перерыв на площадке контрагента не единственная причина переноса компанией старта выпуска препарата. В конце августа владелец «Нанолека» Владимир Христенко говорил, что возникли сложности «в процессе трансфера технологий», а Vademecum добавлял 17 сентября, что задержка также связана с поставками оборудования. В Москве, Петербурге и других крупных городах запись на прививку «КовиВаком» регулярно приостанавливается. «Спрос на эту вакцину оказался парадоксально высоким», – поясняет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Он объясняет предпочтения граждан тем, что препарат разработан на классической платформе (используется инактивированный вирус), и его дефицитом. Еще одной причиной отсутствия на рынке новых серий «КовиВака» может быть подготовка к экспорту препарата, предполагает другой источник: «Для этого разработчику необходимо выделить на регистрацию вакцины в третьей стране несколько ее серий». Эксперт по разработке и исследованиям лекарственных препаратов Николай Крючков подтверждает возможность такого сценария, но сомневается, что объем экспорта «КовиВака» в этом году превысит 1-1,5 млн доз. К тому же, отмечает он, в мире уже много предложений из Индии и КНР на поставку инактивированных вакцин, эффективность которых в отношении дельта-варианта COVID-19 не превышает 65%. Ранее сообщалось, что Центр Чумакова модернизирует свою вакцину от коронавируса «Ковивак», в том числе для действия против штамма «дельта».