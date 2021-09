Китай раскритиковал создание альянса AUKUS Огнеметную систему ТОС-2 решили оснастить комплексом защиты от высокоточного оружия 24 сентября 2021, 15:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Российскую военную технику, в том числе огнеметные системы ТОС-2, оснастят комплексами защиты от высокоточного оружия, началось серийное производства этих систем, сообщили в госкорпорации «Ростех». «ЦНИИточмаш (входит в Ростех) начал серийное производство унифицированных комплексов защиты от высокоточного оружия для новейшей военной техники. Изделие предназначено для защиты тяжелой огнеметной системы ТОС-2, разведывательной машины ПРП-5, а также комплексов автоматизированного управления артиллерией «Завет-Д», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации. В состав комплекса входят датчики предупреждения об атаке и пусковые устройства с аэрозольными боеприпасами. Система может защитить от высокоточного оружия с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением. Как пояснил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев, во время атаки комплекс определяет угрозу и «прячет» технику за завесой из комбинированных помех, в результате боеприпас противника теряет цель, сбивается с курса или продолжает полет «вслепую» – в инерциальном режиме без точного наведения. «Испытания показали, что комплекс способен защитить технику во время боя и на марше от ракет противотанковых комплексов, а также от атак с воздуха высокоточными авиационными средствами поражения», – добавил Оздоев. Напомним, в мае 2020 года исполнительный директор научно-производственной корпорации «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин сообщил, что Министерство обороны заказало первую опытно-промышленную партию тяжелых огнеметных систем нового поколения ТОС-2, поставки состоятся в 2021 году.

США испугались российского «спутника-матрешки» 21 сентября 2021, 22:53 Текст: Антон Антонов

Российский «спутник-матрешка», который находится на орбите, может уничтожать американские космические аппараты, заявил глава космического командования США генерал Джон Рэймонд. Рэймонд утверждает, что «спутник-матрешка оснащен оружием для уничтожения американских спутников». По словам Рэймонда, «это лишает» Вашингтон «возможности использовать космос в качестве площадки, которая приумножает возможности» США. По версии Рэймонда, «спутник-матрешка» скрывает под внешней поверхностью дополнительный спутник, в котором скрыто оружие. Это оружие, как считают в Вашингтоне, может с безопасного расстояния уничтожать находящиеся на орбите американские спутники, передает РИА «Новости». Напомним, Минобороны России в 2020 году сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, который с близкого расстояния обследовал другой российский аппарат. Космическое командование США заявило, что Россия якобы провела испытания в космосе противоспутникового оружия. Утверждается, что от спутника «Космос-2543» отделился другой объект, обозначенный в каталоге командования под номером 45915. Этому объекту в США уделяют особое внимание – 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США постоянно отслеживает объект на орбите. В США заявили о страхе Киева перед союзом России и Франции 23 сентября 2021, 08:45

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Париж после расторжения Австралией крупного контракта на поставку французских подводных лодок может пойти на сближение с Москвой, что вызовет обеспокоенность в Польше, странах Балтии и на Украине, пишет обозреватель National Interest Али Демирдас. По его мнению, некоторые европейские страны опасаются гипотетического союза Москвы и Парижа. «Париж уже начал строить глазки России в восточном Средиземноморье, так что следует ожидать, что он пойдет на большее сближение с Москвой. Этого более чем достаточно, чтобы нанести ущерб основам НАТО, вызывая обеспокоенность в Польше, странах Балтии, на Украине и в Грузии», – считает Демирдас, передает РИА «Новости». Публицист считает, что президент Франции Эммануэль Макрон может прибегнуть к решительным шагам во внешней политике, учитывая его невыигрышное положение сейчас на фоне главы правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Демирдас также отметил, что ситуация в Европе напоминает положение дел перед началом Второй мировой войны. «Пока неизвестно, спровоцирует ли AUKUS более широкий конфликт в Евразии», – заключил автор. Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Американский генерал назвал Россию главной военной угрозой для США 22 сентября 2021, 07:21

Фото: Chad J. McNeeley/

U.S. Department of Defense/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Россия представляет для США основную военную угрозу, заявил глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк, который также возглавляет американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). «Россия сегодня является основной военной угрозой для родины. Это не Китай, это Россия», – передает ТАСС слова генерала. По версии Ванхерка, хотя Китай и является «долгосрочной экзистенциальной угрозой» для Америки, Россия на сегодняшний день представляет большую угрозу для США в военном плане. «В кинетическом аспекте – подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты, такого рода возможности – Россия является основной военной угрозой», – сказал он, назвав Россию и Китай «равными в некинетических аспектах – кибернетическом, космическом». «Их обоих нужно опасаться», – полагает генерал. Выступая на организованной Ассоциацией ВВС США конференции, он назвал баллистические ракеты еще одной формой сдерживания наряду с ядерным оружием. Военачальник также подчеркнул важность инвестирования ресурсов Пентагона в улучшение американского потенциала в Арктике. «Чтобы конкурировать в Арктике, в этой стратегической среде, нужно быть настойчивым, нужно там присутствовать, – считает глава NORAD. – Важно то, используете ли вы ресурсы для решения этой проблемы?» Он считает, что в противном случае американские власти идут на риск, но военнослужащие должны будут последовать этой политике. «Если мы не собираемся вкладывать ресурсы в Арктику, потому что собираемся вкладывать ресурсы в какое-то другое место, это риск, на который идут наши политики, и мы будем идти дальше», – отметил генерал. Напомним, замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол сравнил «угрозы», которые якобы исходят от России и Китая для Европы и США. Он счел Россию главным вызовом. В Германии заявили об «оскорблении партнеров по НАТО» со стороны США и Британии 24 сентября 2021, 10:01

Фото: Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Решение Австралии, Великобритании и США создать новое партнерство в сфере безопасности AUKUS стало «оскорблением партнеров по НАТО», заявил советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Кристоф Хойсген, сравнив действия президента США Джо Байдена с поведением его предшественника Дональда Трампа. По мнению бывшего постпреда Германии при ООН, появление нового альянса привело к «большой потере доверия» к администрации Байдена. «И я не знаю, достаточно ли перевесило такую потерю предполагаемое усиление региональной безопасности», – добавил он, передает ТАСС. Хойсген провел параллели между сделкой AUKUS и решением США уйти из Афганистана. В обоих случаях, как сказал он, «поведение США не соответствовало ожиданиям со стороны новой американской администрации, пришедшей к власти с обещанием тесно сотрудничать с союзниками». Понятно, что Байден, по выражению советника, хотел «сократить высокие расходы, связанные с развертыванием войск в Афганистане, учитывая множество проблем, с которыми он сталкивается дома». Однако «это не оправдывает вывод войск, как планировал его предшественник Трамп, без согласования с союзниками», – продолжил он. Создание партнерства «вызвало еще большее раздражение, потому что от Байдена, исходя из его публичных заявлений, можно было ожидать проведение другого курса - в отличие от Трампа – в плане сотрудничества со своими партнерами», отметил Хойсген. Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, которая назвала это решение «ударом в спину» и отозвала послов из США и Австралии. Черноморский флот приступил к слежению за кораблями ВМС Испании и Италии 23 сентября 2021, 21:50

Фото: Javier Rullan Ruano/YouTube

Текст: Вера Басилая

Силы Черноморского флота приступили к наблюдению за патрульным кораблем ВМС Испании и тральщиком ВМС Италии, зашедшими в акваторию Черного моря, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. «Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля «Райо» ВМС Испании и тральщика искателя мин «Виареджио» ВМС Италии, зашедших в 18.30 23 сентября 2021 года в акваторию Черного моря», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости». Ранее корабль ВМС Испании вошел в Черное море в июле, российский флот наблюдал за его передвижением. Захарова назвала шоком для НАТО создание партнерства AUKUS 22 сентября 2021, 10:29 Текст: Наталья Ануфриева

Создание партнерства Австралии, Великобритании и США (AUKUS) в сфере безопасности стало полной неожиданностью в первую очередь для НАТО, а не для потенциальных противников, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Что вы думаете: для НАТО это стало полной неожиданностью, шоком. Это стало абсолютной неожиданностью не для тех, кого США, Австралия и Великобритания называют своими противниками, против которых они собираются дружить, а для союзников и военно-политических блоков, в которые входят США и Великобритания», – заявила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». По ее словам, ситуация вокруг трехстороннего партнерства AUKUS требует повышенного внимания всего политологических сообщества и специалистов в военно-стратегических вопросах. «То, что происходит вокруг Австралии – казалось бы, территории далекой, – то, что сейчас разворачивается там (на фоне объявленного формата трехстороннего партнерства AUKUS), не просто интересно, хотя это очень интересно, но действительно требует повышенного внимания всего политологического сообщества, причем не только людей, которые занимаются международными отношениями, но и непосредственно военно-стратегическими вопросами», – указала дипломат. Напомним, Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. Австралийская сторона, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных субмарин по американским технологиям, а также переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем, где это решение уже назвали ударом в спину. После одностороннего разрыва соглашения, заключенного в 2016 году, Франция объявила о немедленном отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии, а позднее заявила, что будет защищать свои интересы в ходе обсуждения торгового соглашения между Австралией и ЕС. Газета ВЗГЛЯД писала, что Австралия повторяет страшную ошибку из прошлого. Польша решила разместить 250 американских танков «Абрамс» на востоке страны 23 сентября 2021, 10:38

Фото: Hellfire555/Youtube

Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Польши решили разместить 250 американских танков «Абрамс» на востоке страны, заявил в эфире Польского радио министр обороны республики Мариуш Блащак. Рассказывая о планах оснащения польской армии, глава оборонного ведомства указал, что у республики будут «250 самых современных танков, которые будут дислоцированы на востоке страны», передает ТАСС. Ранее Совфеде назвали ошибкой обещание Блащака. До этого стало известно, что Варшава объявила о закупке сотен американских танков – свежей модификации M1A2 «Абрамс» SEPv3. Напомним, в июле читатели польского издания Gazeta.pl высмеяли Блащака, обещавшего «разместить» американские танки «Абрамс» в России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Американский министр ВВС оценил планы России по гиперзвуку 22 сентября 2021, 15:08 Текст: Дмитрий Зубарев

США крайне недовольны темпами развития программ по гиперзвуку на фоне значительного отставания от России и Китая в этой сфере, сообщили СМИ. Как пишет Air Force Magazine, во время выступления на AFA's Air, Space & Cyber Conference министр американских ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что «предельно ясно» понимает, как Москва и Пекин планируют использовать свои гиперзвуковые ракеты. «Они движутся очень быстро <...> и отлично понимают, зачем им это нужно», – передает РИА «Новости» слова министра. В связи с этим Кендалл призвал ВВС США сначала определить, какие цели им необходимо поразить с помощью гиперзвукового оружия, а затем объяснить, почему это «самый экономичный» способ для реализации поставленной задачи. Говоря о необходимой для создания ракет промышленной базы, министр отметил, что ее строительство начнется по мере развития программы. Ранее в США нашли способную догнать Россию разработку в сфере гиперзвука. США заявили о готовности восстанавливать отношения с Францией 24 сентября 2021, 10:48 Текст: Алина Назарова

Вашингтон «продемонстрирует на деле» свое желание восстановить отношения с Парижем после создания оборонного альянса AUKUS, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. На пресс-конференции в Нью-Йорке Блинкен сказал, что восстановление отношений с Францией «потребует времени и упорной работы», и Вашингтон покажет свою готовность «не только на словах, но и на деле». «Я полон решимости тесно сотрудничать с министром Ле Дрианом (глава МИД Франции) по этой важной теме», – отметил госсекретарь, пишет «Коммерсант». Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, которая назвала это решение «ударом в спину» и отозвала послов из США и Австралии. Начальники генштабов ВС России и США встретились в Хельсинки 22 сентября 2021, 12:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Марк Милли провели переговоры в финском городе Хельсинки. Как отметили источники The Wall Street Journal, в стороны обсудили вопросы «снижения риска конфликтов и их оперативное разрешение». Представители ЕС отказались предоставить газете другие подробности проведенной встречи, передает ТАСС. Ранее Герасимов на Московской конференции по международной безопасности заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на военную агрессию. ОСК анонсировала продажу за рубеж последнего фрегата проекта 11356 24 сентября 2021, 09:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Последний в серии из шести фрегатов 11356 будет продан за рубеж, иностранные партнеры уже проявляют к нему интерес, сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. «Корабли этого проекта показали себя в реальной работе, и инозаказчики проявляют к ним серьезный интерес. Уверен, что мы договоримся с ними о судьбе фрегата», – передает РИА «Новости» слова Рахманова. Изначально калининградский завод «Янтарь» должен был построить шесть фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота, но строительство приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись Украиной. Верфь получила двигатели только для трех фрегатов, и сейчас они служат на Черноморском флоте: «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». В 2018 году стало известно, что два из оставшихся трех кораблей этой серии будут достроены и проданы Индии, которая до этого уже приобрела у России шесть подобных фрегатов. Строительство двух кораблей для Индии завершится в 2022-2023 годах. Кроме того, еще два аналогичных фрегата будут построены на индийской верфи Goa Shipyard Limited. Судьба шестого фрегата оставалась до сегодняшнего дня неизвестной. По словам Рахманова, ОСК передаст Военно-морскому флоту авианосец «Адмирал Кузнецов» в 2023 году, если не вскроются другие дефекты. «У нас по контракту все доковые работы должны завершиться к началу 2023 года, с этим все в порядке. Проблема в другом», – сказал Рахманов. По его словам, при подписании контракта на ремонт и модернизацию крейсера и определении необходимого объема работ предполагалось, что выгрузке и ремонту подлежит только один газотурбинный агрегат из четырех. «На сегодняшний день ситуация изменилась – оказалось, что ремонт необходим всем четырем агрегатам, а это еще суммарно 10-11 месяцев работ. Но и в этом случае, если не вскроются другие дефекты, в 2023 году мы корабль передадим флоту, как и планировалось», – добавил глава ОСК. Авианосец «Адмирал Кузнецов» является единственным кораблем подобного типа в ВМФ России. Он проходит ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе (Североморск). Ранее Завод «Янтарь» предложил Минобороны достроить фрегат «Адмирал Корнилов». Напомним, в ноябре 2017 года Калининградский судостроительный завод «Янтарь» спустил на воду фрегаты проекта 11356 «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов». Фрегаты стали пятым и шестым кораблями серии. Первые два – «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» – были переданы заказчику в 2016 году. Самолеты НАТО сопроводили Ту-160 при полете над Балтийским морем 21 сентября 2021, 17:19 Текст: Алексей Дегтярев

Выполнявших полет над Балтийским морем российских ракетоносцев Ту-160 сопроводили истребители НАТО, сообщили в Минобороны России. «Два стратегических ракетоносца Ту-160 Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Продолжительность полета составила около восьми часов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Там добавили, что ракетоносцы на отдельных этапах маршрута сопровождали истребители F-16 Италия и Дании, F-18 Финляндии, Saab JAS-39 Gripen Швеции и другие иностранные самолеты. Истребительное сопровождение Ту-160 обеспечили Су-35С объединения ВВС и ПВО Западного военного округа и Су-27 Морской авиации Балтийского флота. В ведомстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации постоянно проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты проводятся «в строгом соответствии с международными правилами». В «Алмаз-Антее» рассказали об отработке США технологии скрытных ударов из космоса 24 сентября 2021, 10:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Соединенные Штаты отрабатывают технологии создания многоразовых боевых орбитальных аппаратов, способных наносить скрытные удары из космоса, сообщил гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков. По оценкам специалистов «Алмаз-Антея», на базе экспериментов с орбитальными беспилотниками X-37 американцы отрабатывают технологии создания многоразовых ударных воздушно-космических систем. «Перспективные многоразовые космические аппараты, запускаемые ракетой-носителем, потенциально смогут обеспечивать гибкое решение боевых задач: от обеспечения космической разведки и контроля космического пространства до нанесения неожиданных (скрытных и молниеносных) ударов по приоритетным наземным целям», – передает РИА «Новости» слова Новикова в интервью «Красной звезде». Гендиректор отметил, что существующие орбитальные беспилотники Соединенных Штатов X-37, первый из которых был запущен в 2010 году, по оценкам концерна, могут выполнять функции носителя ядерных боеголовок. Такие аппараты могут длительно находится в космосе, при этом меняя орбиты и выполняя специальные миссии. «США планируют дальнейшее увеличение количества таких аппаратов в космосе. Это серьезный вызов», – констатировал глава компании-разработчика систем С-400 и С-500. Напомним, в мае Новиков рассказал, что американские космические аппараты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок, к 2025 году США развернут восемь таких платформ, что это является серьезным вызовом. Комплексы «Бастион» в Крыму нанесли ракетные удары по целям в Черном море 23 сентября 2021, 10:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Дивизион мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» провел учения на полигоне Опук в Крыму, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота. В ходе маневров военные отработали пуски противокорабельных ракет. Беспилотники отследили корабли условного противника на дальних рубежах поражения, и расчеты «Бастиона» выпустили ракеты по целям, в роли которых выступили два больших корабельных щита-мишени, передает РИА «Новости». Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки сил ЧФ на фоне проходящих в Черном море совместных маневров кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз. #Видео Мобильные береговые противокорабельные комплексы #Бастион Черноморского флота нанесли ракетные удары по морским целям, имитировавшим корабли условного противника, на полигоне #Опук в Крыму https://t.co/bOD24sV7v1#ЧерноморскийФлот #БРКБастион #ПускиРакет #КрылатыеРакеты pic.twitter.com/UfpPLyNcup — Минобороны России (@mod_russia) September 23, 2021 Ранее ударная группировка кораблей Черноморского флота вместе с самолетами морской авиации флота и 4-й армии ВВС и ПВО, а также береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион» провели учения по уничтожению тактических групп и одиночных кораблей условного противника. Японцы заподозрили Россию в планах «покорить» Ближний Восток 22 сентября 2021, 14:42 Текст: Алина Назарова

Читатели портала Yahoo News Japan, обсуждая новый полноприводный багги «Сармат – 2», который прошел испытание во время военных учений «Запад – 2021», предположили, что у России есть «намерение покорить Ближний Восток». Большинство пользователей положительно оценило российскую разработку, отметив его функциональность. «Он такой классный! Выглядит красиво, поскольку ориентирован на мобильность», – написал Zas, передает РИА «Новости». «Если «Сармат – 2» на самом деле прост и надежен, то ему не будет цены», – добавил Tan. Комментатор под ником Mat обратил внимание на то, что в России создается много бронетехники для десантников. «Обычно они спускаются на парашютах и передвигаются пешком, но российские десантники получают все больше автомобилей. Это говорит о том, какое значение придается этим войскам», – пояснил он. Других читателей удивил внешний вид багги, который, по их мнению, не похож на автомобиль российского производства. «Обычно российская или советская продукция производит впечатление прочной, тяжелой и долговечной, а не утонченной, легкой и изящной!» – подчеркнул Соданэ. В свою очередь, пользователь под ником Кики предположил, для каких целей был создан «Сармат – 2». «Чувствуется намерение покорить Ближний Восток», – заключил он. ЛСТС «Сармат – 2» разработало московское ОКБ «Техника». Автомобиль имеет открытый кузов и полноприводное шасси с межколесными и межосевыми блокировками. Двигатель ВАЗ-2123 обеспечивает ему максимальную скорость в 130 километров в час. Грузоподъемность багги массой в 2,1 тонны составляет 600 килограммов.