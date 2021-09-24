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Песков: ЦИК действует жестко для проведения честных выборов
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Центризбирком действует жестко и бескомпромиссно, чтобы выборы в России были честными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Центризбирком выполняет свои функции жестко и бескомпромиссно, преследуя главную цель – проведение конкурентных, честных, справедливых выборов», – заявил он, передает РИА «Новости».
Песков добавил, что Центризбирком предпринимает те меры, которые считает необходимыми.
Ранее ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму и признал выборы в нижнюю палату парламента состоявшимися. Итоговая явка на выборах в Государственную думу составила 51,72%, в выборах приняли участие 56,5 млн человек.
По итогам выборов в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам.
Киев объяснил нежелание разрывать отношения с Россией
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Украина не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По его мнению, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль».
Кулеба считает, что «дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году», а «теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу». Он пояснил, что такой шаг – «это высшая мера наказания». По мнению министра, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Кулеба указал, что у Москвы и Киева «и так отношений практически нет, а идти просто так их разрывать – это неразумный шаг», передает ТАСС со ссылкой на «Дом».
Напомним, с 17 по 19 сентября в Крыму проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме выборов в Госдуму по федеральным партийным спискам, в регионе прошли выборы депутатов по трем одномандатным избирательным округам. Также голосование на выборах в Госдуму прошло среди жителей Донбасса с российскими паспортами. На Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.
В «Единой России» оценили вероятность перехода Шойгу и Лаврова в Госдуму
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Из федеральной пятерки «Единой России» в новый созыв Госдумы, вероятно, пойдет детский омбудсмен Анна Кузнецова, главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу вряд ли решат оставить свои посты, заявил источник, близкий к партии.
«Скорее всего пойдет Кузнецова. Шойгу и Лавров – точно нет. Проценко и Шмелева пока под вопросом», – сказал РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, если они примут решение перейти в Госдуму.
Сам Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента Владимира Путина возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Государственную думу. А Сергей Лавров заявил, что для него стало честью приглашение президента Владимира Путина принять участие в предвыборном списке «Единой России».
В восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина».
ЦИК заявил о корректном отражении итогов онлайн-голосования во всех регионах
Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) абсолютно корректно отражены в протоколах по всем семи субъектам России, где оно проводилось, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
«Сегодня мы перед рассмотрением нашего основного вопроса, который подводит итоги выборов депутатов Госдумы в России, сделаем очередную попытку объяснить, что происходило в системе дистанционного голосования и каковы результаты этого дистанционного голосования, которые, на мой взгляд, абсолютно корректным образом были отражены в протоколах избирательных комиссий семи субъектов РФ – и использующих платформу дистанционного голосования федеральную, и использующих московскую платформу дистанционного электронного голосования», - сказал он, передает ТАСС.
Булаев также отметил, что система онлайн-голосования в России востребована, и ничего подобного в мире до сих пор не применялось. «Я считаю, что система электронного дистанционного голосования сегодня востребована, востребована основной электоральной группой, которая ждет, что же будет дальше», – сказал он, передает РИА «Новости».
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
По итогам выборов в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам.
Общественный штаб предложил сомневающимся убедиться в корректности подсчета голосов
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве принял решение провести аудит для подтверждения правильности подсчета голосов дистанционного электронного голосования.
«(Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве) Алексей Венедиктов предложил членам рабочей группы перепроверить результаты онлайн-голосования самостоятельно, чтобы убедиться в том, что опубликованные результаты были подсчитаны корректно», – говорится в сообщении официального канала Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
Венедиктов заявил, что такая сверка не носит юридического характера, но позволит членам группы самостоятельно проанализировать результаты голосования и убедиться в их корректности, говорится в сообщении Общественной палаты Москвы.
«Штаб не в праве принимать решение о юридическом, это сверка для того, чтобы подтвердить подозрения или не подтвердить подозрения, что подсчитано неверно», – сообщил Венедиктов, передает РИА «Новости».
Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также были вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ.
Ранее Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также объяснил задержку публикации результатов онлайн-голосования. По его словам, голоса 16% избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения при онлайн-голосовании, должны были быть дополнительно пересчитаны, чтобы удостовериться в корректности результатов. Венедиктов отметил, что дополнительная проверка такого большого объема данных потребует времени, однако она необходима, чтобы еще раз удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования.
Россия уведомила ОБСЕ о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном
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Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании совета организации в Вене сообщил о вскрывшихся фактах связи автора приложения «Умное голосование» для iPhone Романа Рубанова с бывшими высокопоставленными сотрудниками Пентагона, ныне входящими в руководство крупных IТ-компаний в США.
Лукашевич в своем выступлении затронул тему непосредственной вовлеченности ряда западных IT-монополистов в попытки дискредитации выборов и оказания влияния Apple и Google на внутриполитические процессы, в том числе в России, передает ТАСС.
«В частности, вскрылись факты непосредственных связей между некоторыми представителями корпораций, отвечающими за техническую поддержку «несистемной оппозиции», уличенной в экстремистской деятельности, и бывшими высокопоставленными сотрудниками Пентагона, ныне входящими в руководство крупных IТ-компаний в США», – рассказал российский дипломат.
«Так, выяснилось, что автор приложения «Умное голосование» для iPhone Роман Рубанов – директор по проектам американской аэрокосмической компании Momentus Space Inc. При этом президентом компании Momentus является бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Фред Кеннеди, а исполнительным директором – бывший заместитель министра обороны США Джон Руд. В совет директоров компании входит Викторино Меркадо, бывший помощник министра обороны США по стратегическим вопросам обороны и национальной безопасности», – проинформировал Лукашевич.
По его информации, «разработкой приложений «Фонда борьбы с коррупцией*» (фонд признан иноагентом и экстремистской организацией) также занимались Дмитрий Бочков, программист компании Luka из Сан-Франциско, США». «В то, что это совпадения, верится с трудом», – добавил постпред РФ.
В связи с этим российский дипломат заявил о необходимости выработать универсальные и справедливые рамки взаимодействия государств, их объединений и онлайн-гигантов, согласовать требования к прозрачности политики модерации контента операторами цифровых платформ.
Ранее директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал три причины провала «Умного голосования».
Венедиктов объяснил итоги голосования в Москве «трагической ошибкой партий»
Разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы, считает глава столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
«Были партии, которые призывали бойкотировать электронное голосование. КПРФ призывала не участвовать в электронном голосовании, и ее избиратели массово не пошли туда. Это же очевидно, если вы призываете своих верных избирателей, то они и не приходят. Это были и КПРФ, и справороссы. А три другие партии – «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди» – призвали к участию, говорили, что если вы не можете прийти на участки, придите онлайн. И у них у всех электронных избирателей больше, чем избирателей, пришедших на участки», – сказал Венедиктов «Интерфаксу».
По его словам, он говорил представителям КПРФ, что они «совершают трагическую ошибку». «Тот ваш избиратель, который не может по каким-то причинам прийти на участок, он просто не пришел. А куда ему тогда? В онлайн говорят не ходить, в офлайн не могу. Что делать? Это была стратегическая ошибка КПРФ, в избирательных кампаниях бывают стратегические ошибки», – заявил он.
Венедиктов напомнил о выборах мэра Москвы в 2018 году, когда Сергей Собянин «набрал 1,5 млн голосов из 2,2 млн, а кандидат от коммунистов – 378 тысяч». «А в этом году «список Собянина» собрал 1,4 млн голосов из 3,9 млн. Надо же сравнивать и честными быть. КПРФ собрала в 2018 году 378 тысяч, а сейчас она собрала 869 тысяч. Больше чем в два раза. И никуда эти голоса не украли. Вот они – каждый голос есть», – сказал Венедиктов.
Он также отверг обвинения партий и экспертов в том, что к московской системе блокчейн, применявшейся при электронном голосовании в столице, не было доступа у внешних наблюдателей. «Абсолютная ложь или некомпетентность. Допуск наблюдателей был, пока шло голосование. После окончания голосования, когда был собран ключ для расшифровки, он был выложен в открытый доступ в интернете. И каждый человек с 21 часа – любой: вы, я, президент Байден – могут взять этот ключ и расшифровать все два миллиона бюллетеней и сверить результаты. И на это потребуется час-полтора. То есть мы каждого человека сделали наблюдателем», – сообщил Венедиктов.
Он заверил, что доступ есть и ко всем транзакциям, которые проходили во время голосования. «Невозможно подменить транзакцию другой. Они там зашифрованы. Impossible. Два миллиона транзакций отпечатаны в режиме реального времени. Расшифровывайте и считайте», – подчеркнул Венедиктов.
По его словам, технологии, которые были применены при московском электронном голосовании, «гораздо стабильнее и прозрачнее, чем голосование бюллетенями». «Как начальник штаба, я знаю, что основные жалобы нам шли по голосованию бюллетенями, а не на электронное. Если спросить у меня, что вызывало у меня больше проблем с честностью и транспарентностью, то это те два миллиона, которые голосовали бумажно, а не те два миллиона, которые голосовали электронно. Я имею в виду не людей, конечно, а процедуру», – заметил Венедиктов.
«Я не сомневаюсь в том, что все голосования, которые были сделаны, лежат сейчас в блокчейне. Я не сомневаюсь в том, что любой человек может их сейчас проверить, воспользовавшись ключом и потратив на это время. Я напомню, что такая же история была с КОИБами. Когда несколько лет назад поставили под сомнение голосование в КОИБах, мы открыли их и пересчитали. 997 тысяч бюллетеней пересчитали – разошлось на один. Ну и тут можно, пожалуйста, пересчитывайте. Никто не проверяет – все только разговаривают: верим – не верим. Если говорить, что это вопрос веры, то это к отцу Тихону или к патриарху Кириллу, а не ко мне точно», – заключил он.
Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также были вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ.
Россия отвергла заявления о «непризнании» голосования в Крыму
Заявления представителей отдельных государств о «непризнании» голосования в Крыму на выборах в Госдуму с правовой точки зрения являются ничтожными, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Во время выступления на заседании постоянного совета ОБСЕ дипломат заявил, что выборы в России были проведены в полном соответствии с нормами внутреннего законодательства и международными обязательствами, в том числе в правозащитной сфере, передает ТАСС.
«Заявления о «непризнании» голосования в Крыму и Севастополе с правовой точки зрения ничтожны. Республика Крым и город федерального значения Севастополь – неотъемлемая часть Российской Федерации, ее полноправные субъекты. Воссоединение полуострова с Россией состоялось в результате референдума, который был проведен 16 марта 2014 года в строгом соответствии с международными демократическими стандартами», – подчеркнул Лукашевич.
Как отметил постоянный представитель России при ОБСЕ, жители Крыма, имеющие гражданство РФ, воспользовались своим конституционным правом избирать и быть избранными. «Те, кто говорят о непризнании результата демократического выбора миллионов крымчан, пытаются лишить их этого базового политического права», – указал дипломат.
Ранее эксперты заявили о полном провале кампании по дискредитации выборов в России. Во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила ОБСЕ в спланированной провокации против выборов в России, а также обвинила Евросоюз в попытке запугивания России своими преждевременными заявлениями о непризнании итогов выборов.
За сутки до начала выборов в Госдуму ЕП принял антироссийский доклад, призывающий не признавать российские выборы как «сфальсифицированные». В МИД России назвали доклад классическим образцом вмешательства во внутренние дела суверенного государства.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны.
Голосование на думских и иных выборах проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели кампании 2016 года и составила 51,68%. После обработки 100% итоговых протоколов «Единая Россия» по партийному списку заручилась поддержкой 49,82% голосов избирателей, КПРФ – 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – За правду» – 7,46%, «Новые люди» – 5,32%. В новом созыве Государственной думы «Единая Россия» получила 324 депутатских мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. От «Родины», «Гражданской платформы» и Партии Роста в Госдуму, предварительно, проходит по одному представителю из одномандатных округов. Пять кресел достались самовыдвиженцам.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Германия отказалась признавать результаты выборов в Крыму
Правительство Германии не признает результаты выборов в Госдуму, проведенных в Крыму, заявила представитель немецкого кабмина Ульрике Деммер.
Воссоединение Крыма с Россией, по ее словам, «представляет собой нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины и нами не признана». «Из этого следует то, что мы, конечно, не признаем проведение выборов в Крыму», – сказала она, передает ТАСС.
Деммер также назвала «нарушением международного права» предоставление возможности проголосовать на выборах в Госдуму жителями ДНР и ЛНР с российскими паспортами.
Ранее МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
В Совфеде заявили о планах Запада заменить Навального на нового лидера оппозиции
Запад планирует выбрать нового так называемого лидера российской оппозиции взамен блогера Алексея Навального, который не смог повлиять на кампанию в Госдуму, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние России Андрей Климов.
«Ребрендинг» Навального провалился. Теперь у них какой выбор? Либо еще раз сделать «ребрендинг»… Хотя, может, им самим надоело… Либо найти другого, в кавычках, героя. Кстати, в этом отношении есть уже конкретные решения, в частности, Европейский парламент принял решение поручить своему комитету парламентского сотрудничества, который называется «сотрудничество России и ЕС», найти образ лидера в перспективе для того, чтобы перестроить политическую жизнь России в том виде, в котором бы это хотелось Европарламенту», – сказал Климов, передает РАПСИ.
По его информации, Европарламент желал бы в России видеть подобие современной Украины. «Вот есть даже резолюция», – отметил он.
Говоря о прошедших выборах, Климов подчеркнул, что ставка на реанимацию политического аватара «Навальный» проиграла. «Поскольку сам Навальный известно где, эти политические мародеры используют его фамилию, которая стала таким брендом, и пытаются, кто деньги перепилить в свою пользу, кто какие-то карьерные перспективы открыть с той стороны государственной границы России. Я не собираюсь анализировать», – сказал он, при этом подчеркнув, что проект под названием «Навальный» потерпел сокрушительное фиаско.
Как считает Климов, те, кто пытались на выборах идти под брендом «Навальный», не набрали и 5% как в России, так и за рубежом. «И сколько бы они не примазывались к политическим партиям, хотя, думаю, партиям это на пользу не пошло, сколько бы они не пытались через разного рода других людей призывать сделать что-то во славу Навального, все это было обречено», – резюмировал глава комиссии.
Ранее в Совфеде рассказали о попытках пресечь блокировку приложения «Навальный» из-за рубежа.
Перед этим министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.
ЕР получила конституционное большинство в новом созыве Госдумы
Партия «Единая Россия», по предварительным итогам подсчета голосов, получила конституционное большинство в новом созыве Госдумы, сообщили в пресс-службе ЕР.
«По предварительным итогам подсчета (голосов), «Единая Россия» получила конституционное большинство», – сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Конституционное большинство формируется в нижней палате российского парламента при получении партией более 300 мандатов.
В восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина».
Эксперт увидел в акциях КПРФ угрозу эпидемиологической обстановке в Москве
Призывы представителей партии КПРФ к организации акций в Москве, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, являются «прямой биологической атакой на многомиллионный город с целью подрыва доверия и создания негативного отношения к власти», считает историк Борис Якеменко.
«В условиях эпидемии (электронное голосование) избавляло людей от невольных контактов с другими участниками голосования во время визитов на избирательные участки и, таким образом, сохранило здоровье и жизнь тысячам людей. Тем более, что осенью традиционно наблюдается всплеск заболеваемости», – написал Якеменко в Telegram.
При этом он напомнил, что в КПРФ «активно призывали людей отказаться от участия в электронном голосовании и прийти лично на избирательный участок», хотя в партии «не могли не понимать, что личное голосование может привести к распространению болезни». Кроме того, «проигравший на выборах … Рашкин и его соратники упорно организуют в Москве митинги, хотя это запрещено именно в связи с эпидемией».
«Подобное демонстративное поведение – это прямая биологическая атака на многомиллионный город с целью подрыва доверия и создания негативного отношения к власти. И если многие участники протеста не имели злого умысла, то организаторы протеста прекрасно знают, к чему могут привести массовые несанкционированные акции», – уверен Якеменко.
По его словам, «впоследствии коммунисты, разумеется, будут заявлять, что московские власти якобы не справились с пандемией коронавируса, и из-за их действий в городе умирают люди, однако во многом именно из-за деятельности коммунистов в Москве резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка».
Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. После этого лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ. Он также заявил, что КПРФ намерена провести 25 сентября общероссийскую акцию «по защите выборов и за достойную жизнь» каждого гражданина России. В Москве мероприятие не было согласовано в связи с мерами по COVID-19, передает РИА «Новости».
Между тем председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября.
Захарова заявила о провале попыток западных интернет-платформ дискредитировать выборы
Зарубежным интернет-платформам не удалось дискредитировать выборы в Госдуму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Несмотря на беспрецедентное количество кибератак на Центризбирком России – половина их этих атак зафиксирована с территории США, – а также откровенное вмешательство американских интернет-платформ в ход подготовки и проведение выборов, дискредитировать российскую избирательную систему нашим недругам не удалось и не удастся», – передает ее слова ТАСС.
Захарова прокомментировала также утверждения американских властей о том, что выборы в Госдуму были непрозрачными: «Стоит отметить, с какой поспешностью американские партнеры присоединились к русофобскому хору из Европарламента».
«Выборы прошли на всех ранее заявленных участках, их было 348. Явка составила 192 194 человек. Для сравнения в 2016 году – 205,2 тыс. человек, президентские выборы 2018 года – 474,4 тыс. человек. Я бы хотела обратить внимание на важное отличие: речь идет о ситуации проведения волеизъявления граждан в условиях пандемии. В каждой стране существуют свои ограничения, но, несмотря на это, наши загранучреждения справились с задачей», – добавила дипломат.
Она добавила, что угроз безопасности на зарубежных участках не было.
«В ряде стране – речь идет о Нидерландах, США, в частности о генконсульстве в Хьюстоне, – имели место демонстрации, пикеты сторонников так называемой несистемной оппозиции, которые не повлияли на функционирование зарубежных участков. Про ситуацию на Украине я не говорю, это уже хроника. В целом все прошло штатно. Крупных провокационных действий зафиксировано не было. Каких-либо угроз безопасности для загранучреждений также не было», – отметила представитель МИД.
Напомним, в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди».
Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина».
Российское посольство в Вашингтоне ранее также заявило, что заявления Госдепартамента США о якобы «несвободных и непрозрачных» выборах в Госдуму России являются голословными, народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны.
Песков прокомментировал сверку итогов электронного голосования в Москве
Сверка результатов электронного голосования в Москве повышает уровень доверия к итогам выборов и демонстрирует их прозрачность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Если мы правильно поняли сообщения из московского штаба (по наблюдению за выборами), это не в полном смысле слова пересчет, это некая проверка, она не то что не подрывает, она, наоборот, повышает уровень доверия к результатам выборов. Это демонстрация абсолютной прозрачности. С нашей точки зрения, именно так и нужно это воспринимать», – подчеркнул представитель Кремля, передает ТАСС.
Ранее председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября.
Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также были вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ.
Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также объяснил задержку публикации результатов онлайн-голосования. По его словам, голоса 16% избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения при онлайн-голосовании, должны были быть дополнительно пересчитаны, чтобы удостовериться в корректности результатов. Венедиктов отметил, что дополнительная проверка такого большого объема данных потребует времени, однако она необходима, чтобы еще раз удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома при ДЭГ
Московский общественный штаб по наблюдению за выборами не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании, сообщил глава штаба Алексей Венедиктов.
«Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании», – написал Венедиктов в Telegram.
Он добавил, что техническая рабочая группа штаба по наблюдению за выборами в Москве продолжит анализ первичных данных дистанционного электронного голосования и развитие системы в части гласности и открытости.
В среду председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября.
Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также были вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ.
Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также объяснил задержку публикации результатов онлайн-голосования. По его словам, голоса 16% избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения при онлайн-голосовании, должны были быть дополнительно пересчитаны, чтобы удостовериться в корректности результатов. Венедиктов отметил, что дополнительная проверка такого большого объема данных потребует времени, однако она необходима, чтобы еще раз удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования.
Секретарь ЦИК поблагодарила ОП за подготовку наблюдателей к выборам
Секретарь Центральной избирательной комиссии России Наталья Бударина поблагодарила представителей Общественной палаты за обеспечение прозрачности и легитимности избирательных процедур в ходе прошедших выборов.
«Мы вместе прошли крайне непростую избирательную кампанию, отмечу, что в таких условиях мы не проходили ее никогда: имелись определенные риски, связанные с пандемией; было беспрецедентное давление на наши выборы со стороны иностранных игроков», – заявила Бударина, слова которой приводит официальный телеграм-канал Общественной палаты России.
Она подчеркнула, что работа ОП сыграла существенную роль. «Было подготовлено около четверти миллиона наблюдателей в целом, значительная доля из которых присутствовала на избирательных участках. Избирательные комиссии вместе с общественными наблюдателями проводили голосование, осуществляли совместные выезды для процедуры голосования на дому, в какие-то удаленные территории. Кроме того, они присутствовали и на зарубежных участках», – указала Бударина.
«По всей стране работали ЦОНы, где все желающие могли осуществлять контроль за ходом голосования, подсчетом голосов. Кроме того, именно ОП РФ стала центром наблюдения за ДЭГ. И мы благодарны за все оперативные сообщения общественных наблюдателей о возможных нарушениях. К счастью, подтвержденных крайне мало, но с нашей стороны была оперативная реакция. Уверена, что этот опыт взаимодействия надо расширять», – заключила она.
Напомним, голосование на выборах в Госдуму проходило 17-19 сентября. «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13.