Песков: ЦИК действует жестко для проведения честных выборов

Взгляд
24 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 13:36  |  vz.ru
Разделы

Высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2»

США обеспокоились возможной нехваткой газа в Европе зимой Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Госдеп США призвал Россию увеличить транзит газа через Украину на фоне высоких цен на голубое топливо в Европе. С аналогичным требованием выступили и в ряде стран ЕС, а в западных СМИ развернулась кампания с обвинениями в адрес России в провоцировании дефицита газа перед зимой. При этом Газпром отказывается бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, строго выполняя ранее подписанные контракты. Как воспринимать требования Вашингтона и чем они могут обернуться для Газпрома? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Британии понадобился новый фигурант по делу Скрипалей

Новый подозреваемый – некто Сергей Федотов, которого называют «сотрудником ГРУ» Metropolitan Police
Лондон во вторник вновь вспомнил об инциденте с якобы имевшим место отравлением «Новичком» перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери. Там заявили, что Петрову и Боширову провести эту операцию помогал третий агент ГРУ. Впрочем, никаких доказательств этого опять не предъявлено. Решение Британии реанимировать старый скандал преследует сразу несколько внутренних и внешнеполитических целей, считают эксперты. Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Россия покоряла Кавказ

Борьба с горцами затянулась на десятилетия Ф. Рубо
Ровно 220 лет назад Россия сделала один из важнейших шагов в экспансии на Кавказе – присоединение Грузии (в ее тогдашних границах). 24 сентября 1801 года рескриптом императора Александра I в состав России было включено Картли-Кахетинское царство. Что дали в итоге нашей стране десятилетия войн, последовавших вслед за этим, и почему иначе было бы куда хуже? Подробности...
Перейти в раздел…

Французы и немцы изменят НАТО назло США

Реформа НАТО возможна, поскольку Макрон остается, а Меркель уходит Alexis Sciard/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Париж намерен пересмотреть стратегию Североатлантического альянса, чтобы перестать быть заложником американских интересов. В этом Париж неожиданно поддержал Берлин, возможно, из-за того, что канцлер Ангела Меркель уходит из политики. Чего Франция и Германия хотят от НАТО? И получится ли у них перестроить альянс так, чтобы выйти из-под удушающей опеки США?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
Перейти в раздел…

Преданная Франция обречена на новые геополитические потери

Елена Панина
Елена Панина, директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ
Создание AUKUS за спиной Макрона и срыв «сделки века» между Парижем и Канберрой ведут Францию к новым проблемам во внешней политике. Подробности...

Существуют ли англосаксы

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Недавнее спешное создание англо-американо-австралийского военного альянса, в ходе которого Франция – вроде бы союзник по НАТО – получила увесистую оплеуху от англосаксонских народов, показывает, что единство англосаксов – это объективная реальность, данная нам в ощущениях. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Эрдоган ведет игру против всех

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Будет ли эрдогановская Турция для России комфортным партнером? Нет, не будет, потому что уж если самостоятельность – то от всех. Но в современном мире с удобными партнерами вообще проблемы. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Вассерман и право на оружие

Кто покусился на Шефира

Обсуждение: 4 комментария

Зеленский устраняет опасного конкурента

Перейти в раздел…

Вулкан Кумбре-Вьеха превратил в ад один из Канарских островов

На испанском острове Пальма в Атлантическом океане продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Есть опасения, что потоки лавы достигнут побережья и смешаются с водой, что может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов. На данный момент лава покрыла 154 гектара земли, разрушены сотни зданий
Подробности...

Стрельба в Пермском госуниверситете унесла жизни шести человек

На территории Пермского госуниверситета один из учащихся открыл стрельбу по окружающим. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы – в панике студенты прыгали из окон. Известно, что преступник владел оружием на законных основаниях
Подробности...

Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто должен определять единый стандарт зарядок для телефонов?
  • Государство

  • Потребители

  • Производители

  • Единая зарядка не нужна
Как вы оцениваете действия профессора Сыромятникова, который продолжил читать лекцию во время стрельбы в Пермском университете?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Затрудняюсь ответить
Является ли отказ Дзюбы от приглашения в сборную России по футболу потерей для команды?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму
    Стали известны подробности задержания экс-вице-премьера Крыма Газпром назвал абсурдными обвинения в недопоставках газа в Европу Киев обвинил Россию в росте цен на газ При крушении вертолета ФСБ на Камчатке никто не выжил
    Устроивший бойню в пермском вузе пришел в сознание В Германии заявили об «оскорблении партнеров по НАТО» Британией и США Поддержка Евросоюзом борьбы с коррупцией на Украине признана неэффективной Россия решила не вмешиваться в дело топ-менеджера «Новатэка» в США
    В Кремле оценили предложение Бастрыкина по ограничению демонстрации сцен жестокости Эксперт оценил угрозу новых антироссийских санкций США Украина попросила Россию вернуть нарушившего границу агента-узбекистанца Названы категории водителей, которым с 1 октября нужно пройти техосмотр по новым правилам

    Главная тема


    Французы и немцы изменят НАТО назло США

    высота 5,4 тыс. метров


    Выживший альпинист рассказал о гибели товарищей на Эльбрусе

    транзит газа


    Польше не предоставили право вето при сертификации «Северного потока – 2»

    гибель Айлана Курди


    Захарова заявила о лицемерии Лондона и Парижа

    Видео

    отравление «Новичком»


    Зачем Британии понадобился новый фигурант по делу Скрипалей

    транзитный трубопровод


    Высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2»

    ПРО «Железный купол»


    Израиль вооружит арабов с хитрым расчетом

    доктор Хайдер


    СССР делал героев из американских преступников и сумасшедших

    покушение на Шефира


    Зеленский получил шанс пойти путем Сталина

    привычные процедуры


    Сергей Миркин: Донбасс на выборах в Госдуму дошел до середины Рубикона

    танцы с бубнами


    Геворг Мирзаян: Кто первым выйдет из Минских соглашений

    железная воля


    Елена Кондратьева: Немодный русский дух профессора Сыромятникова

    на ваш взгляд


    Кто должен определять единый стандарт зарядок для телефонов?

    Песков: ЦИК действует жестко для проведения честных выборов

    24 сентября 2021, 13:24

    Текст: Алина Назарова

    Центризбирком действует жестко и бескомпромиссно, чтобы выборы в России были честными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Центризбирком выполняет свои функции жестко и бескомпромиссно, преследуя главную цель – проведение конкурентных, честных, справедливых выборов», – заявил он, передает РИА «Новости».

    Песков добавил, что Центризбирком предпринимает те меры, которые считает необходимыми.

    Ранее ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму и признал выборы в нижнюю палату парламента состоявшимися. Итоговая явка на выборах в Государственную думу составила 51,72%, в выборах приняли участие 56,5 млн человек.

    По итогам выборов в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам. 


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Киев объяснил нежелание разрывать отношения с Россией
       22 сентября 2021, 23:30
    Фото: Hennadii Minchenko/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Украина не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По его мнению, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль».

    Кулеба считает, что «дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году», а «теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу». Он пояснил, что такой шаг – «это высшая мера наказания». По мнению министра, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Кулеба указал, что у Москвы и Киева «и так отношений практически нет, а идти просто так их разрывать – это неразумный шаг», передает ТАСС со ссылкой на «Дом».

    Напомним, с 17 по 19 сентября в Крыму проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме выборов в Госдуму по федеральным партийным спискам, в регионе прошли выборы депутатов по трем одномандатным избирательным округам. Также голосование на выборах в Госдуму прошло среди жителей Донбасса с российскими паспортами. На Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.

    Коментарии (59)
    В «Единой России» оценили вероятность перехода Шойгу и Лаврова в Госдуму
       21 сентября 2021, 14:54
    Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Из федеральной пятерки «Единой России» в новый созыв Госдумы, вероятно, пойдет детский омбудсмен Анна Кузнецова, главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу вряд ли решат оставить свои посты, заявил источник, близкий к партии.

    «Скорее всего пойдет Кузнецова. Шойгу и Лавров – точно нет. Проценко и Шмелева пока под вопросом», – сказал РИА «Новости».

    Ранее президент Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, если они примут решение перейти в Госдуму.

    Сам Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента Владимира Путина возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Государственную думу. А Сергей Лавров заявил, что для него стало честью приглашение президента Владимира Путина принять участие в предвыборном списке «Единой России».

    В восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина».

    Коментарии (16)
    ЦИК заявил о корректном отражении итогов онлайн-голосования во всех регионах

    24 сентября 2021, 11:42

    Текст: Алина Назарова

    Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) абсолютно корректно отражены в протоколах по всем семи субъектам России, где оно проводилось, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

    «Сегодня мы перед рассмотрением нашего основного вопроса, который подводит итоги выборов депутатов Госдумы в России, сделаем очередную попытку объяснить, что происходило в системе дистанционного голосования и каковы результаты этого дистанционного голосования, которые, на мой взгляд, абсолютно корректным образом были отражены в протоколах избирательных комиссий семи субъектов РФ – и использующих платформу дистанционного голосования федеральную, и использующих московскую платформу дистанционного электронного голосования», - сказал он, передает ТАСС.

    Булаев также отметил, что система онлайн-голосования в России востребована, и ничего подобного в мире до сих пор не применялось. «Я считаю, что система электронного дистанционного голосования сегодня востребована, востребована основной электоральной группой, которая ждет, что же будет дальше», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.

    По итогам выборов в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам.

    Коментарии (1)
    Общественный штаб предложил сомневающимся убедиться в корректности подсчета голосов

    22 сентября 2021, 11:29

    Текст: Алина Назарова

    Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве принял решение провести аудит для подтверждения правильности подсчета голосов дистанционного электронного голосования.

    «(Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве) Алексей Венедиктов предложил членам рабочей группы перепроверить результаты онлайн-голосования самостоятельно, чтобы убедиться в том, что опубликованные результаты были подсчитаны корректно», – говорится в сообщении официального канала Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

    Венедиктов заявил, что такая сверка не носит юридического характера, но позволит членам группы самостоятельно проанализировать результаты голосования и убедиться в их корректности, говорится в сообщении Общественной палаты Москвы.

    «Штаб не в праве принимать решение о юридическом, это сверка для того, чтобы подтвердить подозрения или не подтвердить подозрения, что подсчитано неверно», – сообщил Венедиктов, передает РИА «Новости».

    Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также были вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ.

    Ранее Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также объяснил задержку публикации результатов онлайн-голосования. По его словам, голоса 16% избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения при онлайн-голосовании, должны были быть дополнительно пересчитаны, чтобы удостовериться в корректности результатов. Венедиктов отметил, что дополнительная проверка такого большого объема данных потребует времени, однако она необходима, чтобы еще раз удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования.

    Коментарии (12)
    Россия уведомила ОБСЕ о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном
       23 сентября 2021, 22:30
    Фото: Xinhua/Liu Jie/Global look Press
    Текст: Антон Никитин

    Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании совета организации в Вене сообщил о вскрывшихся фактах связи автора приложения «Умное голосование» для iPhone Романа Рубанова с бывшими высокопоставленными сотрудниками Пентагона, ныне входящими в руководство крупных IТ-компаний в США.

    Лукашевич в своем выступлении затронул тему непосредственной вовлеченности ряда западных IT-монополистов в попытки дискредитации выборов и оказания влияния Apple и Google на внутриполитические процессы, в том числе в России, передает ТАСС.

    «В частности, вскрылись факты непосредственных связей между некоторыми представителями корпораций, отвечающими за техническую поддержку «несистемной оппозиции», уличенной в экстремистской деятельности, и бывшими высокопоставленными сотрудниками Пентагона, ныне входящими в руководство крупных IТ-компаний в США», – рассказал российский дипломат.

    «Так, выяснилось, что автор приложения «Умное голосование» для iPhone Роман Рубанов – директор по проектам американской аэрокосмической компании Momentus Space Inc. При этом президентом компании Momentus является бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Фред Кеннеди, а исполнительным директором – бывший заместитель министра обороны США Джон Руд. В совет директоров компании входит Викторино Меркадо, бывший помощник министра обороны США по стратегическим вопросам обороны и национальной безопасности», – проинформировал Лукашевич.

    По его информации, «разработкой приложений «Фонда борьбы с коррупцией*» (фонд признан иноагентом и экстремистской организацией) также занимались Дмитрий Бочков, программист компании Luka из Сан-Франциско, США». «В то, что это совпадения, верится с трудом», – добавил постпред РФ.

    В связи с этим российский дипломат заявил о необходимости выработать универсальные и справедливые рамки взаимодействия государств, их объединений и онлайн-гигантов, согласовать требования к прозрачности политики модерации контента операторами цифровых платформ.

    Ранее директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал три причины провала «Умного голосования».

    * Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

    Коментарии (34)
    Венедиктов объяснил итоги голосования в Москве «трагической ошибкой партий»

    21 сентября 2021, 15:33

    Текст: Алина Назарова

    Разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы, считает глава столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

    «Были партии, которые призывали бойкотировать электронное голосование. КПРФ призывала не участвовать в электронном голосовании, и ее избиратели массово не пошли туда. Это же очевидно, если вы призываете своих верных избирателей, то они и не приходят. Это были и КПРФ, и справороссы. А три другие партии – «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди» – призвали к участию, говорили, что если вы не можете прийти на участки, придите онлайн. И у них у всех электронных избирателей больше, чем избирателей, пришедших на участки», – сказал Венедиктов «Интерфаксу».

    По его словам, он говорил представителям КПРФ, что они «совершают трагическую ошибку». «Тот ваш избиратель, который не может по каким-то причинам прийти на участок, он просто не пришел. А куда ему тогда? В онлайн говорят не ходить, в офлайн не могу. Что делать? Это была стратегическая ошибка КПРФ, в избирательных кампаниях бывают стратегические ошибки», – заявил он.

    Венедиктов напомнил о выборах мэра Москвы в 2018 году, когда Сергей Собянин «набрал 1,5 млн голосов из 2,2 млн, а кандидат от коммунистов – 378 тысяч». «А в этом году «список Собянина» собрал 1,4 млн голосов из 3,9 млн. Надо же сравнивать и честными быть. КПРФ собрала в 2018 году 378 тысяч, а сейчас она собрала 869 тысяч. Больше чем в два раза. И никуда эти голоса не украли. Вот они – каждый голос есть», – сказал Венедиктов.

    Он также отверг обвинения партий и экспертов в том, что к московской системе блокчейн, применявшейся при электронном голосовании в столице, не было доступа у внешних наблюдателей. «Абсолютная ложь или некомпетентность. Допуск наблюдателей был, пока шло голосование. После окончания голосования, когда был собран ключ для расшифровки, он был выложен в открытый доступ в интернете. И каждый человек с 21 часа – любой: вы, я, президент Байден – могут взять этот ключ и расшифровать все два миллиона бюллетеней и сверить результаты. И на это потребуется час-полтора. То есть мы каждого человека сделали наблюдателем», – сообщил Венедиктов.

    Он заверил, что доступ есть и ко всем транзакциям, которые проходили во время голосования. «Невозможно подменить транзакцию другой. Они там зашифрованы. Impossible. Два миллиона транзакций отпечатаны в режиме реального времени. Расшифровывайте и считайте», – подчеркнул Венедиктов.

    По его словам, технологии, которые были применены при московском электронном голосовании, «гораздо стабильнее и прозрачнее, чем голосование бюллетенями». «Как начальник штаба, я знаю, что основные жалобы нам шли по голосованию бюллетенями, а не на электронное. Если спросить у меня, что вызывало у меня больше проблем с честностью и транспарентностью, то это те два миллиона, которые голосовали бумажно, а не те два миллиона, которые голосовали электронно. Я имею в виду не людей, конечно, а процедуру», – заметил Венедиктов.

    «Я не сомневаюсь в том, что все голосования, которые были сделаны, лежат сейчас в блокчейне. Я не сомневаюсь в том, что любой человек может их сейчас проверить, воспользовавшись ключом и потратив на это время. Я напомню, что такая же история была с КОИБами. Когда несколько лет назад поставили под сомнение голосование в КОИБах, мы открыли их и пересчитали. 997 тысяч бюллетеней пересчитали – разошлось на один. Ну и тут можно, пожалуйста, пересчитывайте. Никто не проверяет – все только разговаривают: верим – не верим. Если говорить, что это вопрос веры, то это к отцу Тихону или к патриарху Кириллу, а не ко мне точно», – заключил он.

    Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также были вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ.

    Коментарии (3)
    Россия отвергла заявления о «непризнании» голосования в Крыму

    24 сентября 2021, 00:56

    Текст: Антон Никитин

    Заявления представителей отдельных государств о «непризнании» голосования в Крыму на выборах в Госдуму с правовой точки зрения являются ничтожными, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

    Во время выступления на заседании постоянного совета ОБСЕ дипломат заявил, что выборы в России были проведены в полном соответствии с нормами внутреннего законодательства и международными обязательствами, в том числе в правозащитной сфере, передает ТАСС.

    «Заявления о «непризнании» голосования в Крыму и Севастополе с правовой точки зрения ничтожны. Республика Крым и город федерального значения Севастополь – неотъемлемая часть Российской Федерации, ее полноправные субъекты. Воссоединение полуострова с Россией состоялось в результате референдума, который был проведен 16 марта 2014 года в строгом соответствии с международными демократическими стандартами», – подчеркнул Лукашевич.

    Как отметил постоянный представитель России при ОБСЕ, жители Крыма, имеющие гражданство РФ, воспользовались своим конституционным правом избирать и быть избранными. «Те, кто говорят о непризнании результата демократического выбора миллионов крымчан, пытаются лишить их этого базового политического права», – указал дипломат.

    Ранее эксперты заявили о полном провале кампании по дискредитации выборов в России. Во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила ОБСЕ в спланированной провокации против выборов в России, а также обвинила Евросоюз в попытке запугивания России своими преждевременными заявлениями о непризнании итогов выборов.

    За сутки до начала выборов в Госдуму ЕП принял антироссийский доклад, призывающий не признавать российские выборы как «сфальсифицированные». В МИД России назвали доклад классическим образцом вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны.

    Голосование на думских и иных выборах проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели кампании 2016 года и составила 51,68%. После обработки 100% итоговых протоколов «Единая Россия» по партийному списку заручилась поддержкой 49,82% голосов избирателей, КПРФ – 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – За правду» – 7,46%, «Новые люди» – 5,32%. В новом созыве Государственной думы «Единая Россия» получила 324 депутатских мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. От «Родины», «Гражданской платформы» и Партии Роста в Госдуму, предварительно, проходит по одному представителю из одномандатных округов. Пять кресел достались самовыдвиженцам.

    Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

    Коментарии (2)
    Германия отказалась признавать результаты выборов в Крыму

    22 сентября 2021, 15:32

    Текст: Алина Назарова

    Правительство Германии не признает результаты выборов в Госдуму, проведенных в Крыму, заявила представитель немецкого кабмина Ульрике Деммер.

    Воссоединение Крыма с Россией, по ее словам, «представляет собой нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины и нами не признана». «Из этого следует то, что мы, конечно, не признаем проведение выборов в Крыму», – сказала она, передает ТАСС.

    Деммер также назвала «нарушением международного права» предоставление возможности проголосовать на выборах в Госдуму жителями ДНР и ЛНР с российскими паспортами.

    Ранее МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.

    Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

    Коментарии (15)
    В Совфеде заявили о планах Запада заменить Навального на нового лидера оппозиции

    23 сентября 2021, 12:45

    Текст: Алина Назарова

    Запад планирует выбрать нового так называемого лидера российской оппозиции взамен блогера Алексея Навального, который не смог повлиять на кампанию в Госдуму, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние России Андрей Климов.

    «Ребрендинг» Навального провалился. Теперь у них какой выбор? Либо еще раз сделать «ребрендинг»… Хотя, может, им самим надоело… Либо найти другого, в кавычках, героя. Кстати, в этом отношении есть уже конкретные решения, в частности, Европейский парламент принял решение поручить своему комитету парламентского сотрудничества, который называется «сотрудничество России и ЕС», найти образ лидера в перспективе для того, чтобы перестроить политическую жизнь России в том виде, в котором бы это хотелось Европарламенту», – сказал Климов, передает РАПСИ.

    По его информации, Европарламент желал бы в России видеть подобие современной Украины. «Вот есть даже резолюция», – отметил он.

    Говоря о прошедших выборах, Климов подчеркнул, что ставка на реанимацию политического аватара «Навальный» проиграла. «Поскольку сам Навальный известно где, эти политические мародеры используют его фамилию, которая стала таким брендом, и пытаются, кто деньги перепилить в свою пользу, кто какие-то карьерные перспективы открыть с той стороны государственной границы России. Я не собираюсь анализировать», – сказал он, при этом подчеркнув, что проект под названием «Навальный» потерпел сокрушительное фиаско.

    Как считает Климов, те, кто пытались на выборах идти под брендом «Навальный», не набрали и 5% как в России, так и за рубежом. «И сколько бы они не примазывались к политическим партиям, хотя, думаю, партиям это на пользу не пошло, сколько бы они не пытались через разного рода других людей призывать сделать что-то во славу Навального, все это было обречено», – резюмировал глава комиссии.

    Ранее в Совфеде рассказали о попытках пресечь блокировку приложения «Навальный» из-за рубежа.

    Перед этим министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.

    Коментарии (6)
    ЕР получила конституционное большинство в новом созыве Госдумы

    21 сентября 2021, 14:28

    Текст: Алина Назарова

    Партия «Единая Россия», по предварительным итогам подсчета голосов, получила конституционное большинство в новом созыве Госдумы, сообщили в пресс-службе ЕР.

    «По предварительным итогам подсчета (голосов), «Единая Россия» получила конституционное большинство», – сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Конституционное большинство формируется в нижней палате российского парламента при получении партией более 300 мандатов.

    В восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина».

    Коментарии (5)
    Эксперт увидел в акциях КПРФ угрозу эпидемиологической обстановке в Москве

    23 сентября 2021, 14:26

    Текст: Алина Назарова

    Призывы представителей партии КПРФ к организации акций в Москве, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, являются «прямой биологической атакой на многомиллионный город с целью подрыва доверия и создания негативного отношения к власти», считает историк Борис Якеменко.

    «В условиях эпидемии (электронное голосование) избавляло людей от невольных контактов с другими участниками голосования во время визитов на избирательные участки и, таким образом, сохранило здоровье и жизнь тысячам людей. Тем более, что осенью традиционно наблюдается всплеск заболеваемости», – написал Якеменко в Telegram.

    При этом он напомнил, что в КПРФ «активно призывали людей отказаться от участия в электронном голосовании и прийти лично на избирательный участок», хотя в партии «не могли не понимать, что личное голосование может привести к распространению болезни». Кроме того, «проигравший на выборах … Рашкин и его соратники упорно организуют в Москве митинги, хотя это запрещено именно в связи с эпидемией».

    «Подобное демонстративное поведение – это прямая биологическая атака на многомиллионный город с целью подрыва доверия и создания негативного отношения к власти. И если многие участники протеста не имели злого умысла, то организаторы протеста прекрасно знают, к чему могут привести массовые несанкционированные акции», – уверен Якеменко.

    По его словам, «впоследствии коммунисты, разумеется, будут заявлять, что московские власти якобы не справились с пандемией коронавируса, и из-за их действий в городе умирают люди, однако во многом именно из-за деятельности коммунистов в Москве резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка».

    Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. После этого лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ. Он также заявил, что КПРФ намерена провести 25 сентября общероссийскую акцию «по защите выборов и за достойную жизнь» каждого гражданина России. В Москве мероприятие не было согласовано в связи с мерами по COVID-19, передает РИА «Новости».

    Между тем председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября.

    Коментарии (2)
    Захарова заявила о провале попыток западных интернет-платформ дискредитировать выборы

    21 сентября 2021, 16:02

    Текст: Елизавета Булкина

    Зарубежным интернет-платформам не удалось дискредитировать выборы в Госдуму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Несмотря на беспрецедентное количество кибератак на Центризбирком России – половина их этих атак зафиксирована с территории США, – а также откровенное вмешательство американских интернет-платформ в ход подготовки и проведение выборов, дискредитировать российскую избирательную систему нашим недругам не удалось и не удастся», – передает ее слова ТАСС.

    Захарова прокомментировала также утверждения американских властей о том, что выборы в Госдуму были непрозрачными: «Стоит отметить, с какой поспешностью американские партнеры присоединились к русофобскому хору из Европарламента».

    «Выборы прошли на всех ранее заявленных участках, их было 348. Явка составила 192 194 человек. Для сравнения в 2016 году – 205,2 тыс. человек, президентские выборы 2018 года – 474,4 тыс. человек. Я бы хотела обратить внимание на важное отличие: речь идет о ситуации проведения волеизъявления граждан в условиях пандемии. В каждой стране существуют свои ограничения, но, несмотря на это, наши загранучреждения справились с задачей», – добавила дипломат.

    Она добавила, что угроз безопасности на зарубежных участках не было.

    «В ряде стране – речь идет о Нидерландах, США, в частности о генконсульстве в Хьюстоне, – имели место демонстрации, пикеты сторонников так называемой несистемной оппозиции, которые не повлияли на функционирование зарубежных участков. Про ситуацию на Украине я не говорю, это уже хроника. В целом все прошло штатно. Крупных провокационных действий зафиксировано не было. Каких-либо угроз безопасности для загранучреждений также не было», – отметила представитель МИД.

    Напомним, в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди».

    Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина».

    Российское посольство в Вашингтоне ранее также заявило, что заявления Госдепартамента США о якобы «несвободных и непрозрачных» выборах в Госдуму России являются голословными, народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны.

    Коментарии (0)
    Песков прокомментировал сверку итогов электронного голосования в Москве

    22 сентября 2021, 13:58

    Текст: Алина Назарова

    Сверка результатов электронного голосования в Москве повышает уровень доверия к итогам выборов и демонстрирует их прозрачность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Если мы правильно поняли сообщения из московского штаба (по наблюдению за выборами), это не в полном смысле слова пересчет, это некая проверка, она не то что не подрывает, она, наоборот, повышает уровень доверия к результатам выборов. Это демонстрация абсолютной прозрачности. С нашей точки зрения, именно так и нужно это воспринимать», – подчеркнул представитель Кремля, передает ТАСС.

    Ранее председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября.

    Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также были вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ.

    Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также объяснил задержку публикации результатов онлайн-голосования. По его словам, голоса 16% избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения при онлайн-голосовании, должны были быть дополнительно пересчитаны, чтобы удостовериться в корректности результатов. Венедиктов отметил, что дополнительная проверка такого большого объема данных потребует времени, однако она необходима, чтобы еще раз удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования.

    Коментарии (2)
    Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома при ДЭГ

    23 сентября 2021, 09:55

    Текст: Алина Назарова

    Московский общественный штаб по наблюдению за выборами не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании, сообщил глава штаба Алексей Венедиктов.

    «Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании», – написал Венедиктов в Telegram.

    Он добавил, что техническая рабочая группа штаба по наблюдению за выборами в Москве продолжит анализ первичных данных дистанционного электронного голосования и развитие системы в части гласности и открытости.

    В среду председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября.

    Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также были вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ.

    Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также объяснил задержку публикации результатов онлайн-голосования. По его словам, голоса 16% избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения при онлайн-голосовании, должны были быть дополнительно пересчитаны, чтобы удостовериться в корректности результатов. Венедиктов отметил, что дополнительная проверка такого большого объема данных потребует времени, однако она необходима, чтобы еще раз удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования.

    Коментарии (1)
    Секретарь ЦИК поблагодарила ОП за подготовку наблюдателей к выборам

    22 сентября 2021, 13:08

    Текст: Алина Назарова

    Секретарь Центральной избирательной комиссии России Наталья Бударина поблагодарила представителей Общественной палаты за обеспечение прозрачности и легитимности избирательных процедур в ходе прошедших выборов.

    «Мы вместе прошли крайне непростую избирательную кампанию, отмечу, что в таких условиях мы не проходили ее никогда: имелись определенные риски, связанные с пандемией; было беспрецедентное давление на наши выборы со стороны иностранных игроков», – заявила Бударина, слова которой приводит официальный телеграм-канал Общественной палаты России.

    Она подчеркнула, что работа ОП сыграла существенную роль. «Было подготовлено около четверти миллиона наблюдателей в целом, значительная доля из которых присутствовала на избирательных участках. Избирательные комиссии вместе с общественными наблюдателями проводили голосование, осуществляли совместные выезды для процедуры голосования на дому, в какие-то удаленные территории. Кроме того, они присутствовали и на зарубежных участках», – указала Бударина.

    «По всей стране работали ЦОНы, где все желающие могли осуществлять контроль за ходом голосования, подсчетом голосов. Кроме того, именно ОП РФ стала центром наблюдения за ДЭГ. И мы благодарны за все оперативные сообщения общественных наблюдателей о возможных нарушениях. К счастью, подтвержденных крайне мало, но с нашей стороны была оперативная реакция. Уверена, что этот опыт взаимодействия надо расширять», – заключила она.

    Напомним, голосование на выборах в Госдуму проходило 17-19 сентября. «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •