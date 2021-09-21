Кадыров ответил Байдену на призыв защитить ЛГБТ «от Чечни до Камеруна»

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21 сентября, вторник | Последнее обновление — 20:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия решила рассматривать заявления из-за рубежа о непризнании выборов как вмешательство
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США предельно ясно показали, что их игра с Китаем идет по-крупному, и Евросоюз теперь должен решить – готов он повышать ставки или лучше спасовать.
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Я не понимаю, зачем в России вообще продаются полуавтоматические помповые ружья всем, кто желает их купить, включая прыщавых «школьных стрелков». Единственная задача таких ружей – это дешевые понты. Но они иногда обходятся нам очень дорого. Чудовищно дорого.
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Отстоять свободу Церкви от диктата со стороны одного из патриархов – значит, отстоять ее свободу от тех вполне мирских сил, которые за ним стоят. И это имеет большое значение не только для Церкви, но и для всего мира.
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На территории Пермского госуниверситета один из учащихся открыл стрельбу по окружающим. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы – в панике студенты прыгали из окон. Известно, что преступник владел оружием на законных основаниях
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Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кадыров ответил Байдену на призыв защитить ЛГБТ «от Чечни до Камеруна»
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал призыв президента США Джо Байдена защитить права секс-меньшинств в любой точке мира, будь то Чечня или Камерун.
«Мы еще не оправились от ряда его нелепых заявлений и поступков на посту президента Соединенных Штатов, а он уже радует нас своими новыми странными и вздорными высказываниями. Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Как сообщает РИА «Новости», президент Байден с трибуны ООН призвал международное сообщество к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру, отдельно упомянув Чечню и африканскую страну Камерун.
Выяснилось, из каких стран шли атаки на российские выборы
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Во время выборов в России на системы онлайн-голосования велись кибератаки с IP-адресов разных стран, при этом половина всех атак происходила из США, еще 25% – из Германии, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
«Мы знаем только место регистрации «айпишников». 50% «айпишников» – США, 25% – Германия, дальше – там разброс, в том числе Северная Корея есть, но совсем немного», – приводит РИА «Новости» ответ Шадаева на вопрос об источниках кибератак на системы онлайн-голосования России.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт Центризбиркома в ходе голосования. Памфилова уточнила, что такие атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%). Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако они были отражены.
Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 25,69% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 44,49% голосов избирателей, КПРФ – 22,20%, ЛДПР – 8,46%, «Справедливая Россия» – 7,32%, «Новые люди» – 6,53%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
Командование армии США поздравило летчиков открыткой с российскими Су-27
Южное командование армии США поздравило военных летчиков открыткой с изображением российских самолетов Су-27, что вызвало насмешки в соцсетях.
Поздравление было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте ведомства. ВВС США были основаны 18 сентября в 1947 году. Поздравительная надпись «С днем рождения, ВВС США» сопровождается изображением трех самолетов, чьи силуэты очень похожи на российские Су-27. В соцсетях на это отреагировали с иронией.
«Когда ВВС США получили самолеты Сухого? <...> С днем рождения, российские ВКС! <...> Военно-воздушные силы США выглядят так, словно их раздавили российские самолеты», – прокомментировали пользователи.
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Советско-российский истребитель Су-27 относится к 4-го поколению боевых самолетов. У него имеется множество модификаций, включая наиболее современную – Су-35С из поколения 4++. Характерной чертой Су-27 и его модификаций является особая форма, которая делает планер аэродинамически неустойчивым, при этом обеспечивая ему сверхманевренность и возможность выполнять различные фигуры высшего пилотажа, такие как, к примеру, знаменитая «кобра Пугачева».
Ранее российский Су-27 сопроводил американского разведчика RC-135 в небе над Черным морем, нарушения государственной границы России не допущено.
Американист: У Европы нет защиты от вашингтонского лохотрона
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«Это демонстративный удар по Европе и публичная пощечина со стороны США в ее адрес. Теперь не только маленькие страны страдают от внешнего управления, но и такие крупные блоки, как Евросоюз. Ведь американцы кинули не Францию, а крупнейшую экономику мира – ЕС», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее ЕС потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки подлодок Австралии после создания оборонного альянса Вашингтона, Канберры и Лондона.
«Создание блока с Австралией и Британией должно было продемонстрировать, что администрация США в состоянии добиваться дипломатических успехов на фоне провала в Афганистане и неудач в попытке установить предсказуемые отношения с Россией. Учитывая недовольство ЕС, действия США нельзя назвать успехом. Но, по крайней мере, была сделана попытка», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт полагает, что «из-за этого рейтинг президента США Джо Байдена будет потихоньку тонуть». «Но для его резкого снижения нет оснований. Внутриполитическое положение Байдена определяется не такого рода дипломатическими успехами или провалами», – пояснил собеседник.
«Однако, все произошедшее – это демонстративный удар по Европе и публичная пощечина со стороны США в ее адрес. Теперь не только маленькие страны страдают от внешнего управления, но и такие крупные блоки, как Евросоюз. Ведь американцы кинули не Францию, а крупнейшую экономику мира – ЕС, – подчеркнул Дробницкий. – Главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю ничего не оставалось, кроме как поддержать Францию в ее демарше».
По словам собеседника, «демонстрация пренебрежительного отношения к европейским коллегам со стороны США вызывает раздражение». Политолог убежден, что «в ЕС будет звучать жесткая риторика, ведь впереди во многих странах, в том числе во Франции и Германии, в скором времени состоятся выборы».
«Нас ждет серьезная буря, но это буря в стакане воды, потому что реальных возможностей у нынешних лидеров Европы осуществлять независимую политику нет, – подчеркнул Дробницкий. – Это могли бы сделать альтернативные лидеры, но их не осталось у власти. Поэтому все вернется на круги своя после очередного цикла выборов».
«Европа, которая рукоплескала победе Байдена на выборах в США, теперь оказалась в дурацком положении, – констатирует собеседник. – Какой же это альянс демократий? Это постоянный лохотрон. Европа наконец начинает понимать, что она не имунна к этому постоянному лохотрону глобального начальства».
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран Европейского союза в Нью-Йорке выразили четкую солидарность с Францией в связи с разрывом Австралией соглашения по дизельным подводным лодкам. Боррель также отметил, что разрыв соглашения противоречит расширению сотрудничества с ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Кроме того, председатель Европейского совета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии.
Между тем глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. А Франция в очередной раз обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС.
США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. При этом в Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам. В то же время американцы сочли провалом Байдена отзыв французского посла из США.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД писала, что Байден научит Францию смирению перед американской ложью.
В США сочли санкции против России признаком бессилия
Американские санкции в отношении Москвы сигнализируют об упадке Вашингтона и уменьшении его политического веса на международной арене, пишет Foreign Affairs.
По мнению профессора Университета Тафтса Дэниела Дрезнера, американское руководство часто использует этот инструмент, потому что остальные способы повлиять на другие государства оказались недоступны. При этом ограничения с каждым годом становятся все менее эффективными. Они ухудшают отношения США как с соперниками, так и с союзниками, а также ускоряют падение страны на глобальном уровне.
По словам автора, Россия или Китай научились легко обходить санкционный режим и не замечать его из-за достаточной экономической мощи. Дрезнер подчеркнул, что ограничения давно приобрели декларативный характер, однако американские власти отказываются это признавать: отмена санкций будет означать признание собственной слабости и потерю престижа на международной арене.
Он также добавил, что США необходимо существенно пересмотреть подход к этому экономическому инструменту. «Политики должны относиться к нему, как к скальпелю, а не швейцарскому ножу», – написал эксперт, передает РИА «Новости».
Журналист предложил структурировать экономическую внешнюю политику Соединенных Штатов вместо бездумного накладывания санкций и чаще прибегать к альтернативным методам давления.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что США потеряли веру в себя, и после событий последних лет мир тоже перестал верить в силу Вашингтона.
Россия отвергла голословные заявления США по выборам в Госдуму
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Заявления Госдепартамента США о якобы «несвободных и непрозрачных» выборах в Госдуму России являются голословными, народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права, подчеркнули в российской дипмиссии в Вашингтоне.
«Обратили внимание на голословные обвинения госдепартамента в якобы «несвободных и непрозрачных» выборах в Государственную думу Российской Федерации, состоявшихся 17–19 сентября. В этой связи подчеркиваем: народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права. Любые инсинуации об обратном недопустимы. Какие-либо недочеты не повлияли на общий ход голосования и не могут сказаться на итогах избирательной кампании», – говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства России в США в соцсети Facebook.
Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны.
В понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран развернулась кампания с целью дискредитации российских выборов. Он подчеркнул, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке иноагента «Голос», по дискредитации выборов в России.
В воскресенье Россия передала США материалы о вмешательстве в думские выборы. В Совфеде отмечали, что кампания по дискредитации выборов в России, которая проходила из-за границы, направлена в конечном счете против суверенитета РФ.
В комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России отмечали, что иноагент «Голос» получил от американских НПО дополнительное финансирование для спецоперации по дискредитации российских выборов.
Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.
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Антонов рассказал о возможном визите Нуланд в Россию
Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что российскую визу заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд пока не выдали.
«Визу ей не выдали», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, точная дата визита пока не назначена, но в переговорах фигурирует ноябрь.
Слуцкий не получил визу США для участия в Генассамблее ООН
Глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что до сих пор не получил визу США для участия в Генассамблее ООН.
Слуцкий подчеркнул, что причины задержки американское посольство не объясняет, передает РИА «Новости».
Неполучение визы на ГА ООН заставляет задуматься, стоит ли продолжать размешать штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, добавил политик.
По его мнению, это может быть связано с «черными списками», Слуцкий подчеркнул, что у США нет права закрывать въезд на международные мероприятия.
Напомним, в состав российской делегации на ГА ООН вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели профильных комитетов Совфеда и Госдумы Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, российский постпред при ООН Василий Небензя. Возглавить делегацию должен министр иностранных дел Сергей Лавров.
Россия призвала США объяснить кибератаки во время выборов в Госдуму
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Россия рассчитывает, что власти Соединенных Штатов предоставят исчерпывающие объяснения относительно зафиксированных во время выборов в Госдуму кибератак с американской территории, говорится в заявлении российского посольства в США.
«В ходе нынешних выборов Центризбирком столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак. При этом 50% из них зафиксированы именно с территории Соединенных Штатов. Цель таких взломов – дискредитация нашей избирательной системы. Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счет», – говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства России в США в соцсети Facebook.
Накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что в ходе подготовки к выборам и их проведения власти столкнулись с многочисленными попытками вмешательства в избирательные процессы, во внутренние дела России; было зафиксировано беспрецедентное количество кибератак на сайт Центризбиркома, на сайт электронного голосования.
В понедельник глава Минцифры Максут Шадаев информировал, что во время выборов в России на системы онлайн-голосования проводились кибератаки с IP-адресов разных стран, при этом половина всех атак велась с территории США, еще 25% – из Германии.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт Центризбиркома в ходе голосования. Памфилова уточнила, что такие атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%). Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако они были отражены.
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Россия передала США материалы о вмешательстве в думские выборы
Россия передала в США материалы, подтверждающие претензии о вмешательстве в российские выборы, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Мы передавали материалы, полученные из Москвы», – приводит его слова РИА «Новости».
Он рассказал, что в материалах «речь шла о непотребной деятельности группы берлинского пациента (речь идет об отбывающем срок за хищение Алексее Навальном)».
«На различного рода ресурсах публикуются данные, которые подрывают возможности реализации нашими гражданами конституционного права для выполнения гражданского долга», – рассказал Антонов.
Дипломат отметил, что Россия заинтересована в прозрачности выборов, чтобы можно было установить легитимность Думы и отсутствие проблем на выборах.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.
10 сентября посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Дипломат в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы.
В Госдуме обвинили СМИ Запада в попытке дискредитации выборов в России
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Кампания с целью дискредитации российских выборов развернулась в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
«Западные СМИ развернули задолго до выборов враждебную по отношению к России пропагандистскую кампанию по дискредитации избирательной системы в нашей стране», – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии в понедельник.
По словам Пискарева, наибольшее количество таких публикаций зафиксировано в средствах массовой информации США, Британии, Германии, Франции и Чехии, причем число негативных публикаций, фейков о выборах возрастало с каждым днем по мере приближения дня голосования.
Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев подчеркивал, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке иноагента «Голос», «направленной на дискредитацию выборов».
Накануне Россия передала США материалы о вмешательстве в думские выборы. В Совфеде отмечали, что кампания по дискредитации выборов в России, которая проходила из-за границы, направлена в конечном счете против суверенитета РФ.
В комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России отмечали, что иноагент «Голос» получил от американских НПО дополнительное финансирование для спецоперации по дискредитации российских выборов.
Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.
В Китае объяснили страх США перед Россией и КНР
Вашингтон боится ядерного оружия, которое есть у России и Китая, поэтому старается всеми способами избежать военных столкновений, считает журналист китайского издания Global Times Ху Сицзинь.
Автор привел в статье заявления председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джона Хайтена и бывшего главы Тихоокеанского командования США Гарри Харриса, которые заявили, что военные действия против Москвы и Пекина приведут к наступлению «самого страшного дня для всей планеты», передает РИА «Новости».
Ху Сицзинь отметил, что такие громкие утверждения звучат на фоне нарастания напряженности в отношениях между государствами. Войска на передовой становятся все ближе, и США опасаются возможности случайного столкновения.
Журналист обратил внимание на слова Хайтена об опасности войны с ядерной державой.
«Понимаете? На самом деле США боятся ядерного оружия Китая и России», –заключил эксперт.
Автор отмечает, что для предотвращения военных конфликтов между державами и обеспечения стопроцентной безопасности Вашингтон должен отказаться от провокаций Речь идет о поддержке автономии Тайваня и регулярном патрулировании американских кораблей в Южно-Китайском море под предлогом свободы судоходства.
Ранее замглавы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Россия с модернизированным ядерным оружием, космическими и кибервозможностями является значительным вызовом для США.
Байден заявил об отсутствии у США стремления развязать новую холодную войну
США не стремятся развязать новую холодную войну и не хотят видеть мир расколотым на жесткие блоки, заявил американский президент Джо Байден на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
Он также заверил, что Вашингтон выступает за разработку единых правил безопасности поведения государств в киберпространстве, передает ТАСС.
По словам Байдена, преодоление климатического кризиса, пандемии нового коронавируса и других вызовов нынешнего десятилетия определит все будущее человечества.
«Это – срочный выбор, перед которым мы стоим на заре того, что должно стать решающим десятилетием для нашего мира, десятилетием, которое буквально определит наше будущее. Как мировое сообщество мы сталкиваемся с неотложными и надвигающимися кризисами, и перед нами открываются огромные возможности», – отметил Байден.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что следующая любая крупная конфронтация в мире начнется после массированной кибератаки.
Американцы сочли провалом Байдена отзыв французского посла из США
Читатели сайта Fox News, комментируя дипломатический кризис между США и Францией, выразили опасения, что американский президент Джо Байден за время своего правления может растерять всех союзников.
Некоторые комментаторы возложили вину за разлад в отношениях между Вашингтоном и Парижем на американского президента Джо Байден. «Я думал, что Байден должен был восстановить отношения с нашими союзниками. Похоже, он нанес больше вреда, чем мог, как казалось, и всего за девять месяцев. Если он отсидит полный срок, у нас, возможно, совсем не останется союзников», – выразил мнение neverdemagain419.
«Австралия обратилась к нам, потому что Франция не смогла сделать подлодки. Не фанат Байдена, но вообще это вина французов», – парировал DarthCad, передает РИА «Новости».
«Месяц назад британский парламент осудил президента Байдена за его роль в неудачном выводе войск из Афганистана, на этой неделе Франция отзывала своего посла в США. Похоже, Байден так же хорошо работает над восстановлением нашей репутации перед союзниками, как и «объединяет нас» дома», – считает dan42day.
«Еще один план «единства» Байдена. У нас уже есть Разделенные Штаты Америки. Теперь Байден работает над Европой», – выразил мнение Runninggunblues.
«Так вы собираетесь стереть 200 с лишним лет истории союзничества, потому что сделка ушла на юг? Кажется, французы принимают слишком близко к сердцу», – высказался whig2020.
«Или, возможно, это в очередной раз провал Байдена. Обама предупреждал нас», – отметил oranperth.
Однако некоторые пользователи встали на сторону Байдена и оценили случившееся с экономической точки зрения. «Бюджет подводных лодок увеличился с 50 до 90 миллиардов долларов, и строительство отставало от графика. Австралия имела полное право уйти», – подчеркнул redrider780.
«Французы первыми нарушили первоначальную сделку. Подлодки предполагалось построить в Австралии. На следующий день после объявления о сделке президент Франции сообщил о создании тысяч французских рабочих мест для строительства подводных лодок во Франции», – пишет lizmo.
«Австралия отказалась от первоначальной сделки, когда узнала, что французские подводные лодки были запрограммированы на отступление и капитуляцию», – пошутил Iceman#1.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Вопреки протестам Парижа Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. Председатель Евросовета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии. Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. Франция обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.
Соединенные Штаты в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.
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Байден объявил об окончании эры «бесконечных войн» после ухода США из Афганистана
Соединенные Штаты, покинув Афганистан, закончили эру бесконечных войн, заявил глава Белого дома Джозеф Байден на 76-й ежегодной сессии Генассамблеи ООН.
«Мы завершили 20 лет конфликта в Афганистане и мы открываем новую эру неустанной дипломатии», – заявил Байден, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что использование военной силы должно быть последним, а «не первым инструментом», и не должно быть «ответом на любую проблему в мире».
«Не сомневайтесь, США будут защищать себя и мы готовы применить силу, но каждая миссия должна быть ясна и достижима», – указал американский президент.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что нынешняя администрация США унаследовала от предшественников договоренности с террористическим движением «Талибан*» (запрещено в России), которые оставляли ей мало пространства и времени для маневра.
США обвинили Россию в дезинформации по выводу войск из Афганистана
Россия, Китай и Иран дезинформируют по поводу вывода американских войск из Афганистана, заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.
«Россия, Иран и КНР, а также другие действующие лица, использующие злонамеренное влияние, продолжают распространять и усиливать для международной и американской публики неверную информацию относительно таких вопросов, как расовая справедливость, ложные заявления относительно выборов 2020 года, эффективность американских вакцин от COVID-19 в сравнении с российскими и китайскими вакцинами, а также относительно нашего ухода из Афганистана», – говорится в письменных показаниях Майоркаса сенату США, передает РИА «Новости».
Ранее министерство внутренней безопасности США заявило, что связанные с Россией, Китаем и Ираном СМИ якобы распространяют заведомо ложную информацию о коронавирусе и вакцинах.
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