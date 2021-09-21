Кадыров ответил Байдену на призыв защитить ЛГБТ «от Чечни до Камеруна»

Американист: У Европы нет защиты от вашингтонского лохотрона

«Это демонстративный удар по Европе и публичная пощечина со стороны США в ее адрес. Теперь не только маленькие страны страдают от внешнего управления, но и такие крупные блоки, как Евросоюз. Ведь американцы кинули не Францию, а крупнейшую экономику мира – ЕС», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее ЕС потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки подлодок Австралии после создания оборонного альянса Вашингтона, Канберры и Лондона.

«Создание блока с Австралией и Британией должно было продемонстрировать, что администрация США в состоянии добиваться дипломатических успехов на фоне провала в Афганистане и неудач в попытке установить предсказуемые отношения с Россией. Учитывая недовольство ЕС, действия США нельзя назвать успехом. Но, по крайней мере, была сделана попытка», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Эксперт полагает, что «из-за этого рейтинг президента США Джо Байдена будет потихоньку тонуть». «Но для его резкого снижения нет оснований. Внутриполитическое положение Байдена определяется не такого рода дипломатическими успехами или провалами», – пояснил собеседник.

«Однако, все произошедшее – это демонстративный удар по Европе и публичная пощечина со стороны США в ее адрес. Теперь не только маленькие страны страдают от внешнего управления, но и такие крупные блоки, как Евросоюз. Ведь американцы кинули не Францию, а крупнейшую экономику мира – ЕС, – подчеркнул Дробницкий. – Главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю ничего не оставалось, кроме как поддержать Францию в ее демарше».

По словам собеседника, «демонстрация пренебрежительного отношения к европейским коллегам со стороны США вызывает раздражение». Политолог убежден, что «в ЕС будет звучать жесткая риторика, ведь впереди во многих странах, в том числе во Франции и Германии, в скором времени состоятся выборы».

«Нас ждет серьезная буря, но это буря в стакане воды, потому что реальных возможностей у нынешних лидеров Европы осуществлять независимую политику нет, – подчеркнул Дробницкий. – Это могли бы сделать альтернативные лидеры, но их не осталось у власти. Поэтому все вернется на круги своя после очередного цикла выборов».

«Европа, которая рукоплескала победе Байдена на выборах в США, теперь оказалась в дурацком положении, – констатирует собеседник. – Какой же это альянс демократий? Это постоянный лохотрон. Европа наконец начинает понимать, что она не имунна к этому постоянному лохотрону глобального начальства».

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран Европейского союза в Нью-Йорке выразили четкую солидарность с Францией в связи с разрывом Австралией соглашения по дизельным подводным лодкам. Боррель также отметил, что разрыв соглашения противоречит расширению сотрудничества с ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Кроме того, председатель Европейского совета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии.

Между тем глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. А Франция в очередной раз обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС.

США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. При этом в Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам. В то же время американцы сочли провалом Байдена отзыв французского посла из США.

Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД писала, что Байден научит Францию смирению перед американской ложью.