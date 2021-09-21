Политолог перечислила главные итоги выборов в Госдуму

«На прошедших выборах сенсацией стала партия «Новые люди». Получается, менее чем за два года мы увидели становление новой политической силы, которая смогла собрать свой электорат», – заявила газете ВЗГЛЯД руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Эта партия также смогла организовать структуру, подготовить программу и обеспечить себе место в Госдуме, это говорит о том, что политический ландшафт в стране со временем будет изменяться, подчеркнула Кислицына.

«Вторая показательная история – сильное снижение позиций ЛДПР, особенно в регионах традиционного голосования. И третий момент – убедительный результат «Единой России» – она получила даже больше, чем прогнозировали самые оптимистичные прогнозы», – указала эксперт.

Она отметила, что ЕР получила не просто конституционное большинство, но фактически «все самые сложные одномандатные округа, где планировалась очень тяжелая ситуация». Эти моменты, по ее мнению, стали основными с точки зрения электоральных изменений и ожиданий.

Также важным событием на выборах стало распространение в будущем в масштабах страны электронного голосования. За этим сервисом и удобным форматом, разумеется, будущее, отметила собеседница.

«Что касается легитимности выборов, то вопросов не должно быть ни у кого. Все мы видели пристальное внимание, которое уделялось системой данному процессу, количество наблюдателей, допуск международных наблюдателей, вообще изменением принципов транспарентности участков и их снабжении камерами. Все это дало свои плоды, с чем, в свою очередь, связано отсутствие каких-либо значимых нарушений», – пояснила Кислицына.

Эксперт добавила, что на местах могут быть «эксцессы с отдельными исполнителями, но это единичные случаи». По словам политолога, ЦИК реагировал на эти ситуации очень быстро и, «где это происходило, сразу обращалось всестороннее внимание». На нескольких участках по этой причине был пересчет, заключила собеседница.

В новом созыве Государственной думы «Единой России» достались 324 депутатских мандата. КПРФ получила 57 мест, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. В Госдуму прошли депутаты-одномандатники Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам.