Эксперты рассказали, как определить звонящих от лица банка мошенников

Никогда не стоит сообщать по телефону сотруднику банка никакую секретную информацию банковской карты, пароли из СМС или же переводить свои денежные средства на неизвестный счет, даже если собеседник называет его безопасным, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

В сборнике Генпрокуратуры РФ «О состоянии преступности в России за январь–июль 2021 года» сообщается, что каждый десятый россиянин, который становится жертвой кибермошенников, является пенсионером. Зачастую им звонят по сотовому телефону и представляются сотрудниками банка, рассказывают, что с банковской карты предпринята попытка перевода денежных средств неизвестному лицу. Все они действуют по-разному, но суть одна – обмануть человека по ту сторону телефона и завладеть его деньгами. Как же определить, что человеку от лица банка звонят мошенники?

«Чаще всего злоумышленники просят скачать приложение, продиктовать пароли из СМС или пуш-уведомления, снять деньги в банкомате и перевести на якобы безопасный счет. Кроме того, телефонные мошенники могут требовать сообщить срок действия карты, ПИН-код, а также CVC\CVV-коды. Но любой запрос такой информации по телефону или призыв к действию – явный признак того, что вас собираются обмануть. Такое общение стоит немедленно прекратить и позвонить в банк самостоятельно по номеру, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте кредитной организации», – говорит эксперт Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Как правило, мошенники стараются не отпустить жертву с крючка, продолжает эксперт. Для этого используются психологические приемы: не дают прервать разговор, нагнетают обстановку («сейчас или будет поздно»), говорят уверенно и с нажимом. Нужно понимать, что настоящий сотрудник банка не будет давить на клиента, даже если у клиента есть риск потерять деньги, поскольку сотрудник действует по отработанному алгоритму и не может превысить свои полномочия или нарушить нормы деловой этики.

«Настоящий сотрудник банка спросит данные, которые не предоставляют прямого доступа к банковскому счету, а лишь позволяют идентифицировать клиента – фамилию, имя и отчество, дату рождения, кодовое слово и т. п. В большинстве случаев это происходит именно при обращении в финансовое учреждение самого клиента по телефону», – рассказывает собеседник.

Заместитель руководителя Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Чаплыгина дает следующий практический совет: «Кто бы вам ни звонил по денежным вопросам, кем бы ни представлялся и какую бы тревогу у вас это ни вызывало – сразу решительно говорите «нет». Единственное, что важно вычленить из речи звонящего – о какой организации речь», – говорит эксперт.

Она отмечает, что затем необходимо найти на официальном сайте контактный телефон и самостоятельно по нему позвонить. Почти наверняка выяснится, что никакой катастрофы не происходит, а звонили мошенники.

Ранее на портале «Госуслуги» в новом разделе «Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество» россиянам дали 14 советов, как защититься от мошенников. В первую очередь рекомендуется никому не сообщать и нигде не записывать секретные данные банковской карты, завести отдельную дебетовую карту для онлайн-покупок и держать ее с нулевым балансом, а также пополнять эту карту ровно на ту сумму, которая нужна для оплаты.