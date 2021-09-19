Crew Dragon с гражданским экипажем вернулся на Землю

Космический корабль Crew Dragon, в экипаж которого вошли трое гражданских с опытом пилотирования летательных аппаратов и врач детской больницы, совершил посадку в Атлантическом океане, сообщает SpaceX.

Crew Dragon провел на орбите около трех суток, после чего совершил посадку на воду неподалеку от побережья американского штата Флорида, передает ТАСС.

SpaceX сообщала, что ее корабль с экипажем впервые возвращается в Атлантический океан, до этого все пилотируемые Crew Dragon приводнялись в Тихом океане у побережья Калифорнии, передает РИА «Новости».

SpaceX впервые осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с полностью гражданским экипажем 16 сентября. Во время трехдневного полета корабль достиг орбиты высотой 575 км, что значительно выше орбиты МКС (около 420 км).

В экипаж Crew Dragon входят 29-летняя врач из детской больницы Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски, а также 38-летний миллиардер Джаред Айзекмэн. Айзекмэн оплатил все четыре места на корабле.