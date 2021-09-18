МИД Молдавии выразило сожаление в связи с открытием Россией избирательных участков в Приднестровье Явка избирателей на выборы в Челябинской области удивила экспертов 18 сентября 2021, 17:55 Текст: Андрей Резчиков

Люди оценили трехдневный формат голосования. Избирательная система повернулась к народу лицом, явка в Челябинской области превзошла ожидания наблюдателей, сказал газете ВЗГЛЯД местный политолог Василий Зорин. Он отметил особенности выборов в Челябинской области и призвал вводить дистанционное электронное голосование по всей России. «По последним данным, озвученным около трех часов дня, в субботу явка в Челябинской области составила почти 23%. Это чуть меньше, чем средний показатель по стране, но все равно мы оцениваем его как высокий. С учетом того, что выборы продлятся три дня, явка превзошла ожидания. Это говорит о том, что по сравнению с прошлогодними региональными выборами (тогда явка составила 33%) избиратели участвуют в этих выборах гораздо активнее», – отметил заведующий кафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Василий Зорин. Главный фактор интереса к выборам – их федеральный статус, повестка серьезнее, чем на региональных голосованиях. «Люди начинают извлекать для себя пользу из трехдневной модели, потому что можно проголосовать в рабочий день, в субботу до поездки за город или в воскресенье. Вариантов много и это удобно. Происходит разворот избирательной системы лицом к людям», – считает эксперт. Зорин отметил усилия партий по мобилизации электората, их действенные призывы к сторонникам идти голосовать. Поэтому уже в воскресенье результат может быть предопределен «эффективной мобилизационной работой». Что касается жалоб на ход голосования, то часть нарушений незначительна и связана с оформлением реестров на переносное голосование. Некоторые наблюдатели жаловались на попытки работников местных избиркомов «ограничить их свободу перемещений». «Но в целом я оцениваю статистику по жалобам и нарушениям как в пределах нормы. Больше всего жалоб поступает с тех территорий, где параллельно с федеральными выборами проходят муниципальные кампании. Там своя борьба, местная повестка. У нас же более десятка кандидатов, в частности, на выборах в Челябинские райсоветы. А там, где кроме федеральных выборов других кампаний нет, все, на мой взгляд, спокойно», – заверил собеседник. Эксперт добавил, что многие сообщения о нарушениях оказываются фейками. Их распространяют в основном через анонимные Telegram-каналы, в частности, о якобы отсутствии пломб на избирательных урнах на каком-то из участков. «Хорошая практика – это штабы общественного наблюдения. Там собираются журналисты, политологи, представители общественности. Они вникают в ситуацию и разбираются с заявлениями о нарушениях. Авторами этих фейков в основном являются оппозиционные кандидаты на муниципальных выборах», – уточнил Зорин. Завкафедрой политических наук и международных отношений ЧелГУ приветствовал возможности дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и выразил надежду на то, что в следующем электоральном цикле область тоже сможет подключиться к выборам в онлайне. Он напомнил, что регион уже успешно участвовал в ДЭГ-тренировках. «Будет здорово, если практику электронного голосования распространят на все регионы. Мы уже ловим такие сигналы. Неслучайно президент России и премьер-министр проголосовали на этот раз с помощью интернета. Я очень хотел бы, чтобы по итогам эксперимента, который проводится на этих выборах в семи регионах, опыт дистанционного голосования был признан успешным и перенесен на все регионы», – подытожил Зорин. Челябинская область разделена на пять избирательных округов: Челябинский, Металлургический, Коркинский, Магнитогорский и Златоустовский, в каждом из которых после процедуры регистрации осталось в среднем по 10 кандидатов от 12 партий. Одновременно в регионе проходят дополнительные выборы в региональное Заксобрание по Курчатовскому одномандатному избирательному округу №13 и выборы в органы местного самоуправления. Депутатов райсоветов выбирают практически все муниципальные районы. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.

Депутат от КПРФ Бондаренко устроил дебош на избирательном участке 17 сентября 2021, 20:20 Текст: Вера Басилая

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко устроил дебош на избирательном участке, пригрозив вызовом полиции и уголовным делом главе территориальной комиссии. Судя по кадрам видео, глава ТИК испугалась разбуянившегося депутата и пыталась отойти в сторону, но коммунист атаковал ее и не реагировал на призывы успокоиться со стороны свидетелей этого дебоша, пишет «АиФ». Очевидцы сообщают, что Бондаренко пытался сфотографировать паспортные данные членов ТИК, вел себя по-хамски. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

По словам депутата облдумы Юлии Литневской, Бондаренко устроил провокацию на ровном месте, председателю участка вызвали скорую. Отметим, что это не первый скандал, связанный с именем коммуниста Бондаренко. В июле вопрос о принадлежности Крыма поставил в тупик депутата. В итоге политик отказался отвечать, что республика входит в состав России. В связи с этим ему предложили гражданство Украины. В Крыму назвали истерией санкции Украины из-за выборов 17 сентября 2021, 21:22

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике и призвал относиться к ним спокойно, без каких-либо дополнительных эмоций. «Это не первые и, думаю, не последние санкции, которые придумывает СНБО. Эти все санкции, как и предыдущие, никоим образом не повлияют на работу избирательной системы Республики Крым. Я очень спокойно отношусь ко всем этим санкциям. Нужно очень спокойно и без каких-либо дополнительных эмоций относиться к этой истерии», – пояснил Малышев, передает РИА «Новости». По его словам, жители Крыма привыкли к подобной политике украинских властей. «Мы привыкли, поэтому их санкции и заявления ни в коей степени не изменят нашей позиции», – добавил он. Напомним, что на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. В Кремле объяснили, как Путин проголосовал онлайн без телефона 17 сентября 2021, 21:06 Президент Владимир Путин проголосовал удаленно в первый день выборов, воспользовавшись гаджетом помощников, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально», – сказал представитель Кремля радиостанции «Говорит Москва». На сайте Кремля опубликовано видеообращение главы государства по поводу проведения выборов в России. «Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина, я исполнил свой гражданский долг онлайн, в электронном формате», – сказал президент. Он отметил, что система электронного голосования применяется во многих странах мира, она применялась и в Москве. На этот раз ей могут воспользоваться уже жители семи российских регионов. Напомним, Путин ранее признавался, что у него нет мобильного телефона. Он пояснял, что у него есть другие способы оперативной связи с любыми абонентами. Австрийские пограничники не пустили генсекретаря института омбудсменов Европы на выборы в Россию 17 сентября 2021, 18:16

Фото: ombudsmanrf.org

Текст: Вера Басилая

Генсекретаря Европейского института омбудсменов Йозефа Зигеля, планировавшего наблюдать за выборами в России, не пустили в самолет австрийские пограничники, якобы из-за отсутствия ПЦР-теста, заявил председатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. «Дорогие друзья, это не просто вмешательство в выборы, это еще и вмешательство в общественный контроль! Вопиющий случай государственной цензуры под предлогом санитарных ограничений. Ожидаемый нами в воскресенье в Общественной палате уважаемый гость – Йозеф Зигель, генеральный секретарь Европейского института омбудсменов, не получил разрешение на выезд в Россию», – написал Григорьев в телеграм-аккаунте Общественной палаты. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

По его словам, австрийские пограничники не разрешили Зигелю пройти контроль в аэропорту Вены под предлогом отсутствия данных ПЦР. Как заявил Григорьев, якобы результаты не поступили дважды, «даже после пропущенного рейса и вновь, специально сданного, повторного теста». «Я сдал тест, но получение результата затянулось, а когда результата нет, то нельзя зарегистрироваться (на рейс). Дело только в ПЦР-тесте. Я надеялся, что к моменту регистрации у меня будут результаты», – заявил в свою очередь Зигель. Он добавил, что уже не полетит в Москву другим рейсом, передает РИА «Новости». Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Песков объяснил дату на часах Путина во время голосования 18 сентября 2021, 15:00

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин не пользуется календарем, встроенным в часы, поэтому во время электронного голосования у главы государства была установлена другая дата, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата», – сообщил Песков РИА «Новости». Ранее в СМИ обратили внимание на то, что в ходе электронного голосования у президента на часах установлено 10-е число, сам глава государства проголосовал 17 сентября онлайн. На избирательном участке в Москве выпустили енота 17 сентября 2021, 18:11

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Москвич выпустил енота в помещении участковой избирательной комиссии (УИК), полицейские ловили животное несколько минут, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов. «Чего только не увидишь в штабе – на УИКе 1262 избиратель выпустил енота, который семь минут бегал от полиции», – написал в своем телеграм-канале Венедиктов. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Памфилова возмутилась поведением кандидата от КПРФ Бондаренко 18 сентября 2021, 15:11 Поведение кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Бондаренко на избирательном участке в Саратове было возмутительным, считает председатель ЦИК Элла Памфилова. «Председатель комиссии слегла. Это как называется? Это законодатель? Он является местным депутатом, который должен способствовать тому, чтобы на участке все было нормально. Я даже не хочу давать никаких комментариев. Все все видят, все понимают», – сказала Памфилова в информцентре ЦИК, передает РИА «Новости». Глава избиркома Саратовской области Ирина Романова отметил, что выдержать эту ситуацию председателю комиссии помогли психологические тренинги для сотрудников избирательной системы. Ранее в Сети распространилось видео, на котором Бондаренко, баллотирующийся от КПРФ по одномандатному округу в Саратовской области, на повышенных тонах общается с главой участкового избиркома, требуя предоставить ему некую документацию. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия – За Правду», «Яблоко», «Партия Роста», Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и «Партия пенсионеров». Выборы в России сподвигли Украину ввести новые санкции 17 сентября 2021, 19:22 Текст: Дарья Григоренко

На Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. СНБО Украины предупредил иностранных наблюдателей за выборами в Госдуму «в Крыму и Донбассе» о возможных санкциях против них, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что DDoS-атаки на инфраструктуру электронного голосования осуществлялись в пятницу утром с IP-адресов из США, Германии и Украины, они были успешно отражены. Явка на выборах в Госдуму в первый день составила 16,85% 17 сентября 2021, 21:48

Фото: Pavel Golovkin/АР/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

К 20.00 мск явка на выборах в Государственную думу приблизилась к 17%, сообщили в Центризбиркоме. На 20.00 мск явка составила 16,85%, сообщили в ЦИК, передает РИА «Новости». Там добавили, что в этой цифре не учитываются дистанционное электронное голосование. Между тем Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил, что в первый день на онлайн-голосование явка по городу составила 58%. Группа разбора рассмотрела более 30 обращений наблюдателей, были аннулированы несколько урн с бюллетенями, всего обработано 450 обращений. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут. Второй день голосования начался в России 17 сентября 2021, 23:25

Фото: Камчатка Сегодня

Текст: Антон Антонов

В восточной части России уже начался второй день голосования на выборах в Госдуму – на Камчатке открылись избирательные участки. Как сообщается на официальном сайте Камчатского края, ровно в 20.00 (11.00 мск) первого дня голосования все избирательные участки закрылись. Вновь открылись они в 8.00 18 сентября (23.00 мск 17 сентября). Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев рассказал, что голосование на выборах в России идет штатно, нарушений мало, и они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты. По его словам, достаточно высокая явка в первый день выборов обнадеживает с точки зрения окончательной явки, передает РИА «Новости». Он также обратил внимание на высокую явку на дистанционном электронном голосовании: «В основном она около 50%, но по некоторым субъектам даже больше, например, в Москве и Ростовской области. И я думаю, это тоже доказывает, что наше решение о применении ДЭГ на достаточно большой территории России было правильным». Напомним, явка на выборах в Госдуму в первый день составила 16,85%. Иностранные наблюдатели отметили прозрачность выборов в России и преимущества онлайн-голосования. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Свыше 1 млн человек проголосовали в Москве онлайн 17 сентября 2021, 18:08

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Число проголосовавших онлайн в Москве прошло отметку 1 млн человек, заявил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов. «В Москве проголосовали более миллиона человек. <...> Всего в Москве в этом году 2,014 млн онлайн-избирателей», – цитирует Венедиктова ТАСС. Голосование на выборах в Госдуму и других выборах в единый день голосования в России проходит в 2021 году с 17 по 19 сентября. Возможность электронного голосования есть у избирателей семи регионов России: Москвы, Севастополя, а также Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. Специалисты отразили за день больше 100 DDOS-атак на системы онлайн-голосования 17 сентября 2021, 21:45 Текст: Дарья Григоренко

Специалистам ДИТ Москвы удалось за день отразить больше 100 DDOS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием. «Специалистам ДИТ Москвы удалось отразить больше 100 DDOS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием. Из-за этих атак статистика по электронному голосованию загружалась в сервис с опозданием. Но отображение процесса записи проходило в соответствии со временем их реальной записи в блокчейн», – говорится в сообщении в Telegram-канале Мосгоризбиркома. По данным Мосгоризбиркома, в первую очередь служба поддержки вернула корректное отображение статистики онлайн-голосования в целом. Затем были приведены в порядок избирательные округа. Отмечается, что запись голосов москвичей в блокчейн все это время проходила без сбоев. Кроме того, за работой системы онлайн-голосования постоянно следят IT-специалисты и члены избирательных комиссий по дистанционному электронному голосованию. Все действия голосующих, записанные в блокчейн, также отображаются и на бумаге. Информация о них в зашифрованном виде печатается на специальных принтерах. Напомним, что следственный комитет инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако атаки не нанесли ущерб и были отражены. Формат российских выборов захотели использовать в Италии 18 сентября 2021, 01:18 Текст: Антон Антонов

Итальянские эксперты, которые работают в рамках Ситуационного центра Общественной палаты, отметили высокий уровень организации выборов и комфортные условия для голосования в России. Раффаэль Карфи, ответственный секретарь регионального отделения итальянской партии «Лига Севера» в Калабрии заявил: »Многие международные эксперты присутствуют и наблюдают за этим грандиозным по масштабам мероприятием». «Мы были приятно удивлены четкой организацией всего процесса голосования», – приводит его слова официальный телеграм-канал Общественной палаты России. Наблюдателей «потрясли некоторые детали, новшества», которых нет в Италии. Карфи отметил, что формат российских выборов станет «позитивным опытом, в том числе» для Италии. Наблюдение за выборами «позволит совершить некий культурный обмен между нашими странами», сказал Карфи, выразив намерение «экспортировать те новшества, которые сегодня увидели». Карфи сообщил о «большой общественной активности». По его словам, «люди с хорошим настроением и большой активностью приходят на избирательные участки и голосуют». Он выразил надежду, что россияне «проголосуют за светлое будущее». «Это то, чего мы вам желаем», – сказал Карфи. Доменико Ночерино, основатель и редактор журнала «Opinio Juris – Law and Politics Review», отметил, что Россия «прилагает большие усилия для того, чтобы привлечь молодое поколение к выборному процессу». Он также считает, что «возможность голосования онлайн» – это «опыт, который нужно перенимать», так как «в современных реалиях он упростит процесс голосования». «Наша миссия здесь заключается в том, чтобы передать через СМИ реальную ситуацию, которая происходит на местах, а не ту, о которой говорят некоторые СМИ, находясь на расстоянии. Нас потрясло то, что мы своими глазами увидели ситуацию, которая абсолютно отличается от того, что описывают западные СМИ, искусственно нагнетая обстановку. Мы увидели, что граждане России голосуют в спокойном режиме и удобном формате», – сказал он, сообщив, что наблюдатели «продолжат посещать избирательные участки и общаться с людьми». Напомним, явка на выборах в Госдуму в первый день составила 16,85%. Иностранные наблюдатели отметили прозрачность выборов в России и преимущества онлайн-голосования. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. ЦИК сообщил об отражении мощной DDoS-атаки на ресурсы избиркома 18 сентября 2021, 13:18

Фото: CHROMORANGE/Andreas Poertner/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Российский Центризбирком отразил во второй день голосования крупную DDoS-атаку, заблокировано порядка 246 тыс. запросов, сообщил глава федерального центра информатизации при ЦИК России Александр Сокольчук. «Сейчас буквально около полудня была совершена также DDoS-атака и средствами защиты на портале ЦИК России было заблокировано порядка 246 тыс. запросов. Видимо, идет подготовка к завтрашнему дню. Будем стараться, чтобы ничего не прозевать», – приводит РИА «Новости» слова Сокольчука. Он также добавил, что в первый день выборов зафиксированы три атаки из-за рубежа на ресурсы Центризбиркома. «За 17 сентября у нас было зафиксировано три целенаправленные атаки из-за рубежа. Две атаки было по сканированию нашего интернет-портала ЦИК России на предмет выявления уязвимости. Первое было сканирование порядка шести часов, второе сканирование две минуты. Вечером была организована в течение одной-двух минут распределенная DDoS-атака. Хочу сказать, что атака была достаточно мощной», – уточнил он. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

Ранее сообщалось, что специалисты отразили за первый день больше 100 DDOS-атак на системы онлайн-голосования. Напомним, что следственный комитет инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако атаки не нанесли ущерб и были отражены. Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно, согласно решению Центризбиркома России, могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести регионах – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. В Крыму сочли комичными санкции Киева из-за выборов в Госдуму 18 сентября 2021, 08:24 Текст: Наталья Ануфриева

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал комичным решение Украины ввести санкции за проведение выборах в Госдуму на территории России. Бобков заявил, что неадекватные оценки выборов со стороны Киева были ожидаемы, однако «другое дело, что все подобные решения как минимум комичные», и, «судя по последним заявлениям, которые разлетаются от различных структур Украины, в том числе СНБО и МИД, – то это государство окончательно наложило на себя штамп обиженного на весь мир», передает РИА «Новости». «Объектом критики становятся не только процессы, происходившие некогда на территориях, входивших в состав Украины, но и в отношении самых авторитетных организаций, включая ООН», – указал он. Бобков подчеркнул, выборы в Крыму проходят со всеми канонами избирательного права. «Решения киевских властей никак не скажутся на жизни тех, кто организовывает выборы и принимает в них участие. Более того, я уверен, что для тех, кто являются кандидатами в депутаты и баллотируются от Республики Крым, напротив демарши Киева сформируют особую хорошую правильную спортивную злость, которая сделает кандидатов уже в статусе депутатов намного более эффективными, работоспособными и мотивированными», – сказал вице-спикер. Ранее глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Напомним, что на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.