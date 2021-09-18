Сергей Лавров проголосовал на выборах в Госдуму Песков проголосовал на выборах в Госдуму онлайн Российские наблюдатели пообещали проанализировать возможные нарушения в ходе выборов 18 сентября 2021, 12:57 Текст: Евгений Романов

«Мы проанализируем возможные нарушения, которые приходят все последние дни на «Карту сообщений» НОМ, и представим их сегодня общественности», – пообещала член Общественной палаты России, исполнительный директор ассоциации Независимый общественный мониторинг Алена Булгакова на встрече с зарубежными экспертами, которые работают на избирательных участках. «Абсолютное большинство сообщений, поступивших на «Карту сообщений» НОМ за вчерашние сутки, носят информационный характер – наблюдатели делятся с нами своими эмоциями, впечатлениями и наблюдениями, и мы им такую возможность даем, при этом внимательно проверяя все сигналы. Мы не делим наблюдателей по субъекту выдвижения – на нашу «Карту сообщений» могут направлять свою информацию и наблюдатели от партий, и кандидатов», – говорит исполнительный директор Ассоциации Независимый общественный мониторинг (НОМ), член Общественной палаты (ОП) Алена Булгакова. В субботу, как сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе НОМ, Булгакова провела в Общественной палате встречу с зарубежными экспертами и рассказала об особенностях работы ситуационного центра, аккумулирующего все сообщения с избирательных участков. Некоторые сообщения получают большой резонанс в социальных сетях. Так, в подмосковном Подольске на участке 2304 один из наблюдателей выложил информацию о том, что якобы урна для голосования опечатана одинаковыми пломбами, имеющими идентичные идентификационные номера. Но на самом деле пломбы имеют разные номера и только одинаковые сочетания цифр вначале и в конце. «Налицо – намеренно распространяемый фейк», – подчеркнула Булгакова. Другой пример связан с незнанием правил работы на участках: после закрытия участка в Севастополе поступила информация о якобы массовом вбросе бюллетеней в КОИБы. «Когда мы посмотрели реальную картину ситуации с камер видеонаблюдения, а также связались с наблюдателями, оказалось, что нас самом деле бюллетени были извлечены из переносного ящика для голосования и вводились в КОИБ – такая процедура подразумевается актами, принятыми ЦИК России», – пояснила член ОП. По ее словам, это пример того, как процедурные вопросы «некорректно интерпретируются с целью манипуляции общественным сознанием и формирования намеренно негативного восприятия процесса у граждан». «Поступают и сигналы о возможных нарушениях, проверка по ним сейчас проводится нашими юристами. Сегодня избирательные комиссии будут рассматривать на заседаниях подобные случаи. А мы в 16:00 представим анализ сообщений, которые приходят к нам на карту НОМ, в том числе проанализируем возможные нарушения», – подытожила Булакова. Ранее в Общественной палате за первый день выборов выявили порядка 7 тыс. фейков. Кроме того, в Москве аннулировали восемь урн для надомного голосования. В субботу сообщалось также, что явка в первый день голосования в Москве составила 23,07%.

Депутат от КПРФ Бондаренко устроил дебош на избирательном участке 17 сентября 2021, 20:20 Текст: Вера Басилая

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко устроил дебош на избирательном участке, пригрозив вызовом полиции и уголовным делом главе территориальной комиссии. Судя по кадрам видео, глава ТИК испугалась разбуянившегося депутата и пыталась отойти в сторону, но коммунист атаковал ее и не реагировал на призывы успокоиться со стороны свидетелей этого дебоша, пишет «АиФ». Очевидцы сообщают, что Бондаренко пытался сфотографировать паспортные данные членов ТИК, вел себя по-хамски. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

По словам депутата облдумы Юлии Литневской, Бондаренко устроил провокацию на ровном месте, председателю участка вызвали скорую. Отметим, что это не первый скандал, связанный с именем коммуниста Бондаренко. В июле вопрос о принадлежности Крыма поставил в тупик депутата. В итоге политик отказался отвечать, что республика входит в состав России. В связи с этим ему предложили гражданство Украины. Разоблачен фейк о вбросе бюллетеней в Петербурге 17 сентября 2021, 16:44 Видеозапись с вбросом пачки бюллетеней в урну в Петербурге, которую выдавали за запись происходившего на участке 17 сентября, была снята в другой день, выяснили эксперты. «Судя по расположению ящика для голосования на видео, выложенном в своем канале экс-главой петербургского штаба Навального* (признанного Минюстом экстремистской организацией) Ирины Фатьяновой, и расположению ящика голосования на видео, которое можно просмотреть через видеотрансляцию с данного участка в текущий момент, а также наличию на видео Фатьяновой воздушных шариков на стене за столами членов комиссии и их отсутствию на текущей общедоступной трансляции, можно сделать вывод о том, что данное видео снято НЕ 17 сентября 2021 года», – цитирует главу фонда «Закон и порядок» Олега Иванникова Telegram-канал Независимого общественного мониторинга. Он отметил что сообщение о «вбросе» было сфальсифицировано. Иванников призвал заметивших отсутствие шариков написать Фатьяновой «Поздравляю с очередным провалом». «Как там было на тренинге, к которому Фатьянова не имела якобы никакого отношения – надо придумать... или как?», – заключил глава фонда. Между тем председатель мониторинговой рабочей группы по выборам СПЧ Александр Точенов сообщил, что в группу не поступало сигналов о серьезных нарушениях на выборах. «У нас есть свой регламент по работе в разных регионах, <...> от коллег не было еще сигналов острых, значит, еще [обращений] не поступило. У нас есть договоренность, если есть что-то острое, то сразу информация идет в общую группу», – цитирует его ТАСС. Он пояснил, что группа сама не выявляет нарушения, но работает по поступающим сигналам, и пока серьезных сигналов не было, но есть «мелочи». Точенов отметил, что совместно с наблюдателями посещает избирательные участки в Самарской области. По его словам, серьезных нарушений, которые препятствуют волеизъявлению избирателей, в регионе выявлено не было, однако есть вопросы к техническим процедурам на некоторых избирательных участках. «Камера не совсем четко показывает КОИБ. Где-то плохое освещение – людям плохо видно в кабинках [для голосования]. Это урегулировалось сразу на месте после вмешательства общественного штаба по наблюдению [за выборами]», – сказал он. В Крыму назвали истерией санкции Украины из-за выборов 17 сентября 2021, 21:22

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике и призвал относиться к ним спокойно, без каких-либо дополнительных эмоций. «Это не первые и, думаю, не последние санкции, которые придумывает СНБО. Эти все санкции, как и предыдущие, никоим образом не повлияют на работу избирательной системы Республики Крым. Я очень спокойно отношусь ко всем этим санкциям. Нужно очень спокойно и без каких-либо дополнительных эмоций относиться к этой истерии», – пояснил Малышев, передает РИА «Новости». По его словам, жители Крыма привыкли к подобной политике украинских властей. «Мы привыкли, поэтому их санкции и заявления ни в коей степени не изменят нашей позиции», – добавил он. Напомним, что на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить блокировку аккаунта Мосгоризбиркома 17 сентября 2021, 14:58

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор направил Twitter письмо, в котором потребовал объяснить причины блокировки аккаунта Мосгоризбиркома, добавив, что такие действия расцениваются, как вмешательство в выборы. «Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства компании Twitter Inc. с требованием в максимально короткие сроки пояснить причины введения ограничений в отношении аккаунта Московской городской избирательной комиссии», – говорится в сообщении на сайте ведомства. В частности, в письме отмечается, что действия администрации Twitter расцениваются как иностранное вмешательство в проходящую в России избирательную кампанию по выборам депутатов законодательных органов государственной власти. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что официальный аккаунт Московской городской избирательной комиссии в Twitter якобы заблокирован. В Мосгоризбиркоме РИА «Новости» сообщили, что в Twitter заблокирован старый, недействующий аккаунт, актуальный работает. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Австрийские пограничники не пустили генсекретаря института омбудсменов Европы на выборы в Россию 17 сентября 2021, 18:16

Фото: ombudsmanrf.org

Текст: Вера Басилая

Генсекретаря Европейского института омбудсменов Йозефа Зигеля, планировавшего наблюдать за выборами в России, не пустили в самолет австрийские пограничники, якобы из-за отсутствия ПЦР-теста, заявил председатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. «Дорогие друзья, это не просто вмешательство в выборы, это еще и вмешательство в общественный контроль! Вопиющий случай государственной цензуры под предлогом санитарных ограничений. Ожидаемый нами в воскресенье в Общественной палате уважаемый гость – Йозеф Зигель, генеральный секретарь Европейского института омбудсменов, не получил разрешение на выезд в Россию», – написал Григорьев в телеграм-аккаунте Общественной палаты. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

По его словам, австрийские пограничники не разрешили Зигелю пройти контроль в аэропорту Вены под предлогом отсутствия данных ПЦР. Как заявил Григорьев, якобы результаты не поступили дважды, «даже после пропущенного рейса и вновь, специально сданного, повторного теста». «Я сдал тест, но получение результата затянулось, а когда результата нет, то нельзя зарегистрироваться (на рейс). Дело только в ПЦР-тесте. Я надеялся, что к моменту регистрации у меня будут результаты», – заявил в свою очередь Зигель. Он добавил, что уже не полетит в Москву другим рейсом, передает РИА «Новости». Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. В Кремле объяснили, как Путин проголосовал онлайн без телефона 17 сентября 2021, 21:06 Президент Владимир Путин проголосовал удаленно в первый день выборов, воспользовавшись гаджетом помощников, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально», – сказал представитель Кремля радиостанции «Говорит Москва». На сайте Кремля опубликовано видеообращение главы государства по поводу проведения выборов в России. «Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина, я исполнил свой гражданский долг онлайн, в электронном формате», – сказал президент. Он отметил, что система электронного голосования применяется во многих странах мира, она применялась и в Москве. На этот раз ей могут воспользоваться уже жители семи российских регионов. Напомним, Путин ранее признавался, что у него нет мобильного телефона. Он пояснял, что у него есть другие способы оперативной связи с любыми абонентами. США выделили дополнительные деньги на дискредитацию выборов в России 17 сентября 2021, 16:31 Иноагент «Голос» получил от американских неправительственных организаций дополнительное финансирование для спецоперации по дискредитации российских выборов, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев. «Я предполагаю, конечно, что атаки на нашу избирательную систему и выборы продолжатся. Во-первых, мы располагаем информацией, которая поступила к нам в комиссию, и мы ее передали в Центризбирком, о том, что связанные с Госдепартаментом США американские НПО выделили иноагенту, движению «Голос» (признано иноагентом – прим. ВЗГЛЯД), дополнительные средства именно для проведения спецоперации по дискредитации результатов выборов в Российской Федерации», – цитирует Пискарева РИА «Новости». «То есть сразу после оглашения итогов голосования будет развернута массированная кампания по непризнанию прошедших выборов и оспариванию их результатов», – добавил он. В телеграм-канале комиссии сообщается, что Пискарев на встрече с членом ЦИК Игорем Борисовым передал результаты мониторинга внешнего вмешательства в выборы в России по состоянию на 20.00 мск 16 сентября. «В том числе передана поступившая в Комиссию информация о том, что связанные с Госдепом США американские НПО выделили иноагенту «Движение «Голос» дополнительные средства для реализации проекта по «непризнанию» результатов выборов в России», – говорится в сообщении. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. На избирательном участке в Москве выпустили енота 17 сентября 2021, 18:11

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Москвич выпустил енота в помещении участковой избирательной комиссии (УИК), полицейские ловили животное несколько минут, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов. «Чего только не увидишь в штабе – на УИКе 1262 избиратель выпустил енота, который семь минут бегал от полиции», – написал в своем телеграм-канале Венедиктов. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. В НОМ рассказали о выявленных нарушениях на выборах и вбросе фейков 17 сентября 2021, 17:32 Реальных нарушений, зарегистрированных Ситуационным центром ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) минимум, заявила член Общественной палаты России и исполнительный директор НОМ Алена Булгакова. «Наш Ситуационный центр начал работу с момента открытия первых участков на Дальнем Востоке. Юристы-волонтеры из числа студентов МГЮА имени Кутафина проверяют все сигналы о возможных нарушениях, поступающие от наблюдателей по всей стране. Консультационную поддержку им оказывают специалисты Ассоциации юристов России. Реальных нарушений пока минимум, и они максимально оперативно устраняются избиркомами», – приводятся слова Булгаковой в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Она привела некоторые происшествия. На одном участке в Чувашии случайно выдали бюллетени местного уровня тем, кто голосовал по системе «Мобильный избиратель» и не был прописан в округе. КОИБ, в который их опустили, был опечатан, вместо него установлена обычная урна. Эти бюллетени будут исключены из голосования В Оренбурге были продублированы списки избирателей на двух участках – там было расселение дома, но фактов двойного голосования не было, сейчас ситуация разрешилась. «При этом мы столкнулись с огромным количеством намеренных или случайных вбросов, которые иначе чем «фейки» квалифицировать нельзя – это ложных сообщений о нарушениях. Причем число их продолжает расти, такие вбросы запускаются через анонимные Telegram-каналы. Что, на мой взгляд, говорит о спланированной кампании. Мы выявляем такие случаи, проверяем и разоблачаем», – указала Булгакова. Например, один Telegram-канал опубликовал видео с плывущим гигантским бюллетенем по реке в центре Петербурга, в подписи была отмечена одна из партий, которую автор сообщения обвинил незаконной агитации. НОМ проверил соцсети и выяснил, что такой ролик снимался и распространялся накануне, когда ограничения не действовали. «Там же в Петербурге распространялось видео с якобы зафиксированным вбросом. Однако автор не учел, что петербуржцы голосуют на двух кампаниях и получают четыре бюллетеня – по два на каждую кампанию», – добавила представитель НОМ. В Подольске опубликовали фото с пломбами для апломбирования урн, по заверению автора сообщения, на пломбах одинаковые номера. После изучения удалось установить, что номера разные, совпали только первые и последние цифры. «Все это запускает в публичное пространство квалифицируется авторами как «вопиющие нарушения», а на самом деле является ложной информацией, цель которой дискредитировать выборы и накалить обстановку в обществе», – сказала Булгакова. Также DDoS-атаке подвергся сайт НОМ, к полудню число запросов на портал nom24.ru превысило 100 тыс. в секунду, и сайт ненадолго прекратил работу. Атаки были зафиксированы из-за рубежа – Нидерланды, Украина, США. «Технические службы НОМ установили, что портал атаковали по тому же типу, что и в 2018 году на выборах президента. Как говорят наши технические эксперты, работал ботнет, в котором отправляли запросы даже умные холодильники с подключением к интернету», – заключила она. Выборы в России сподвигли Украину ввести новые санкции 17 сентября 2021, 19:22 Текст: Дарья Григоренко

На Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. СНБО Украины предупредил иностранных наблюдателей за выборами в Госдуму «в Крыму и Донбассе» о возможных санкциях против них, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что DDoS-атаки на инфраструктуру электронного голосования осуществлялись в пятницу утром с IP-адресов из США, Германии и Украины, они были успешно отражены. Явка на выборах в Госдуму в первый день составила 16,85% 17 сентября 2021, 21:48

Фото: Pavel Golovkin/АР/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

К 20.00 мск явка на выборах в Государственную думу приблизилась к 17%, сообщили в Центризбиркоме. На 20.00 мск явка составила 16,85%, сообщили в ЦИК, передает РИА «Новости». Там добавили, что в этой цифре не учитываются дистанционное электронное голосование. Между тем Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил, что в первый день на онлайн-голосование явка по городу составила 58%. Группа разбора рассмотрела более 30 обращений наблюдателей, были аннулированы несколько урн с бюллетенями, всего обработано 450 обращений. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут. Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму 17 сентября 2021, 16:22

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Государственную думу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин проголосовал онлайн», – передает его слова ТАСС. «Дорогие друзья! Сегодня в нашей стране началось трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной думы восьмого созыва. Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина я исполнил свой гражданский долг в онлайн, в электронном формате», – передает слова главы государства РИА «Новости». Президент призвал граждан также отдать свой голос на выборах. «В целом рассчитываю на вашу активную жизненную позицию. Сделайте свой выбор», – сказал Путин, обращаясь к россиянам. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Второй день голосования начался в России 17 сентября 2021, 23:25

Фото: Камчатка Сегодня

Текст: Антон Антонов

В восточной части России уже начался второй день голосования на выборах в Госдуму – на Камчатке открылись избирательные участки. Как сообщается на официальном сайте Камчатского края, ровно в 20.00 (11.00 мск) первого дня голосования все избирательные участки закрылись. Вновь открылись они в 8.00 18 сентября (23.00 мск 17 сентября). Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев рассказал, что голосование на выборах в России идет штатно, нарушений мало, и они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты. По его словам, достаточно высокая явка в первый день выборов обнадеживает с точки зрения окончательной явки, передает РИА «Новости». Он также обратил внимание на высокую явку на дистанционном электронном голосовании: «В основном она около 50%, но по некоторым субъектам даже больше, например, в Москве и Ростовской области. И я думаю, это тоже доказывает, что наше решение о применении ДЭГ на достаточно большой территории России было правильным». Напомним, явка на выборах в Госдуму в первый день составила 16,85%. Иностранные наблюдатели отметили прозрачность выборов в России и преимущества онлайн-голосования. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Свыше 1 млн человек проголосовали в Москве онлайн 17 сентября 2021, 18:08

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Число проголосовавших онлайн в Москве прошло отметку 1 млн человек, заявил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов. «В Москве проголосовали более миллиона человек. <...> Всего в Москве в этом году 2,014 млн онлайн-избирателей», – цитирует Венедиктова ТАСС. Голосование на выборах в Госдуму и других выборах в единый день голосования в России проходит в 2021 году с 17 по 19 сентября. Возможность электронного голосования есть у избирателей семи регионов России: Москвы, Севастополя, а также Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. Зюганов назвал провокацией данные о судимостях кандидатов от КПРФ 17 сентября 2021, 14:22 Текст: Алина Назарова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокацией официальную информацию избиркомов о судимости кандидатов в депутаты от партии. «Заканчивайте провокации», – сказал политик «Известиям». Ранее в СМИ появилась информация о том, что в депутаты от КПРФ на местных выборах стали массово выдвигаться ранее судимые граждане – по статьям от мошенничества до совращения несовершеннолетнего. Так, на этой неделе территориальная избирательная комиссия Невинномысска обнаружила судимости сразу у двух кандидатов в депутаты невинномысской гордумы от КПРФ. Один из них, по данным СМИ, был осужден в 2004 году на два с половиной года по статьям о присвоении, растрате и мошенничестве. Второй кандидат в том же году получил условный срок в год и месяц за уклонение от военной службы. Кроме того, у него был обнаружен поддельный диплом о высшем образовании Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Вместе с этим, у кандидата в заксобрание Алтайского края от КПРФ оказались судимости по нескольким статьям, в том числе за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, кражу, угон автомобиля и подделку документов, госнаград, штампов, печатей. Также, по данным СМИ, кандидат от КПРФ в горсовет новосибирского Искитима имеет судимость за кражу и совращение несовершеннолетнего. При этом сам потенциальный парламентарий ранее в сентябре уже подтвердил РЕН ТВ эту информацию. В конце августа Зюганов заявлял, что не видит проблем в отборе кандидатов от партии. Он подчеркнул, что проверяют всех. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.