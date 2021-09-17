Явка на выборах в Госдуму в первый день составила 16,85% Второй день голосования начался в России 17 сентября 2021, 23:25

Фото: Камчатка Сегодня

Текст: Антон Антонов

В восточной части России уже начался второй день голосования – на Камчатке открылись избирательные участки. Как сообщается на официальном сайте Камчатского края, ровно в 20.00 (11.00 мск) первого дня голосования все избирательные участки закрылись. Вновь открылись они в 8.00 18 сентября (23.00 мск 17 сентября). Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев рассказал, что голосование на выборах в России идет штатно, нарушений мало, и они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты. По его словам, достаточно высокая явка в первый день выборов обнадеживает с точки зрения окончательной явки, передает РИА «Новости». Он также обратил внимание на высокую явку на дистанционном электронном голосовании: «В основном она около 50%, но по некоторым субъектам даже больше, например, в Москве и Ростовской области. И я думаю, это тоже доказывает, что наше решение о применении ДЭГ на достаточно большой территории России было правильным».

Депутат от КПРФ Бондаренко устроил дебош на избирательном участке 17 сентября 2021, 20:20 Текст: Вера Басилая

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко устроил дебош на избирательном участке, пригрозив вызовом полиции и уголовным делом главе территориальной комиссии. Судя по кадрам видео, глава ТИК испугалась разбуянившегося депутата и пыталась отойти в сторону, но коммунист атаковал ее и не реагировал на призывы успокоиться со стороны свидетелей этого дебоша, пишет «АиФ». Очевидцы сообщают, что Бондаренко пытался сфотографировать паспортные данные членов ТИК, вел себя по-хамски. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

По словам депутата облдумы Юлии Литневской, Бондаренко устроил провокацию на ровном месте, председателю участка вызвали скорую. Отметим, что это не первый скандал, связанный с именем коммуниста Бондаренко. В июле вопрос о принадлежности Крыма поставил в тупик депутата. В итоге политик отказался отвечать, что республика входит в состав России. В связи с этим ему предложили гражданство Украины. Разоблачен фейк о вбросе бюллетеней в Петербурге 17 сентября 2021, 16:44 Видеозапись с вбросом пачки бюллетеней в урну в Петербурге, которую выдавали за запись происходившего на участке 17 сентября, была снята в другой день, выяснили эксперты. «Судя по расположению ящика для голосования на видео, выложенном в своем канале экс-главой петербургского штаба Навального* (признанного Минюстом экстремистской организацией) Ирины Фатьяновой, и расположению ящика голосования на видео, которое можно просмотреть через видеотрансляцию с данного участка в текущий момент, а также наличию на видео Фатьяновой воздушных шариков на стене за столами членов комиссии и их отсутствию на текущей общедоступной трансляции, можно сделать вывод о том, что данное видео снято НЕ 17 сентября 2021 года», – цитирует главу фонда «Закон и порядок» Олега Иванникова Telegram-канал Независимого общественного мониторинга. Он отметил что сообщение о «вбросе» было сфальсифицировано. Иванников призвал заметивших отсутствие шариков написать Фатьяновой «Поздравляю с очередным провалом». «Как там было на тренинге, к которому Фатьянова не имела якобы никакого отношения – надо придумать... или как?», – заключил глава фонда. Между тем председатель мониторинговой рабочей группы по выборам СПЧ Александр Точенов сообщил, что в группу не поступало сигналов о серьезных нарушениях на выборах. «У нас есть свой регламент по работе в разных регионах, <...> от коллег не было еще сигналов острых, значит, еще [обращений] не поступило. У нас есть договоренность, если есть что-то острое, то сразу информация идет в общую группу», – цитирует его ТАСС. Он пояснил, что группа сама не выявляет нарушения, но работает по поступающим сигналам, и пока серьезных сигналов не было, но есть «мелочи». Точенов отметил, что совместно с наблюдателями посещает избирательные участки в Самарской области. По его словам, серьезных нарушений, которые препятствуют волеизъявлению избирателей, в регионе выявлено не было, однако есть вопросы к техническим процедурам на некоторых избирательных участках. «Камера не совсем четко показывает КОИБ. Где-то плохое освещение – людям плохо видно в кабинках [для голосования]. Это урегулировалось сразу на месте после вмешательства общественного штаба по наблюдению [за выборами]», – сказал он. Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить блокировку аккаунта Мосгоризбиркома 17 сентября 2021, 14:58

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор направил Twitter письмо, в котором потребовал объяснить причины блокировки аккаунта Мосгоризбиркома, добавив, что такие действия расцениваются, как вмешательство в выборы. «Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства компании Twitter Inc. с требованием в максимально короткие сроки пояснить причины введения ограничений в отношении аккаунта Московской городской избирательной комиссии», – говорится в сообщении на сайте ведомства. В частности, в письме отмечается, что действия администрации Twitter расцениваются как иностранное вмешательство в проходящую в России избирательную кампанию по выборам депутатов законодательных органов государственной власти. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что официальный аккаунт Московской городской избирательной комиссии в Twitter якобы заблокирован. В Мосгоризбиркоме РИА «Новости» сообщили, что в Twitter заблокирован старый, недействующий аккаунт, актуальный работает. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. США выделили дополнительные деньги на дискредитацию выборов в России 17 сентября 2021, 16:31 Иноагент «Голос» получил от американских неправительственных организаций дополнительное финансирование для спецоперации по дискредитации российских выборов, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев. «Я предполагаю, конечно, что атаки на нашу избирательную систему и выборы продолжатся. Во-первых, мы располагаем информацией, которая поступила к нам в комиссию, и мы ее передали в Центризбирком, о том, что связанные с Госдепартаментом США американские НПО выделили иноагенту, движению «Голос» (признано иноагентом – прим. ВЗГЛЯД), дополнительные средства именно для проведения спецоперации по дискредитации результатов выборов в Российской Федерации», – цитирует Пискарева РИА «Новости». «То есть сразу после оглашения итогов голосования будет развернута массированная кампания по непризнанию прошедших выборов и оспариванию их результатов», – добавил он. В телеграм-канале комиссии сообщается, что Пискарев на встрече с членом ЦИК Игорем Борисовым передал результаты мониторинга внешнего вмешательства в выборы в России по состоянию на 20.00 мск 16 сентября. «В том числе передана поступившая в Комиссию информация о том, что связанные с Госдепом США американские НПО выделили иноагенту «Движение «Голос» дополнительные средства для реализации проекта по «непризнанию» результатов выборов в России», – говорится в сообщении. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Австрийские пограничники не пустили генсекретаря института омбудсменов Европы на выборы в Россию 17 сентября 2021, 18:16

Фото: ombudsmanrf.org

Текст: Вера Басилая

Генсекретаря Европейского института омбудсменов Йозефа Зигеля, планировавшего наблюдать за выборами в России, не пустили в самолет австрийские пограничники, якобы из-за отсутствия ПЦР-теста, заявил председатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. «Дорогие друзья, это не просто вмешательство в выборы, это еще и вмешательство в общественный контроль! Вопиющий случай государственной цензуры под предлогом санитарных ограничений. Ожидаемый нами в воскресенье в Общественной палате уважаемый гость – Йозеф Зигель, генеральный секретарь Европейского института омбудсменов, не получил разрешение на выезд в Россию», – написал Григорьев в телеграм-аккаунте Общественной палаты. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

По его словам, австрийские пограничники не разрешили Зигелю пройти контроль в аэропорту Вены под предлогом отсутствия данных ПЦР. Как заявил Григорьев, якобы результаты не поступили дважды, «даже после пропущенного рейса и вновь, специально сданного, повторного теста». «Я сдал тест, но получение результата затянулось, а когда результата нет, то нельзя зарегистрироваться (на рейс). Дело только в ПЦР-тесте. Я надеялся, что к моменту регистрации у меня будут результаты», – заявил в свою очередь Зигель. Он добавил, что уже не полетит в Москву другим рейсом, передает РИА «Новости». Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Приложение «Навальный» удалено из App Store и Google Play 17 сентября 2021, 09:28 Текст: Алина Назарова

Американские корпорации Apple и Google удалили приложение Алексея Навального с «Умным голосованием» из своих онлайн-магазинов App Store и Google Play. При попытке обновить уже установленное приложение «Навальный» на iPhone появляется сообщение, что разработчик удалил его из App Store, передает ТАСС. Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексей Чеснаков назвал удаление приложений из App Store и Google Play победой российских властей. «Удаление приложений антисистемщиков из Apple и Google – очевидная победа власти. Это важно с точки зрения демонстрации последовательности. Власть показала – мы будем идти до конца. Теперь посмотрим, что будет после выборов. Сдается, что любые нарушения законодательства о выборах без последствий для нарушителей не останутся», – написал Чеснаков в Telegram. Роскомнадзор 20 августа потребовал удалить приложение «Навальный» из онлайн-магазинов Apple и Google, так как оно используется для продолжения деятельности признанной экстремистской и запрещенной на территории России организации «Фонд борьбы с коррупцией**» (ФБК*, также признан в России иноагентом). Позже «Яндекс» сообщил, что удалил ссылки на «Умное голосование», однако поисковик Google по-прежнему выдавал ссылку на сайт «Умного голосования». В то же время представители американской корпорации Apple заявили, что «правовые тонкости» не позволяют материнской компании удалить приложение «Навальный» из App Store. Представителей компаний пригласили 16 сентября в Совет Федерации, однако, как заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, они не смогли объяснить, почему приложение «Навальный» не было удалено. Он отметил, что ведомство может оштрафовать компании, но пока ждет их реакции. Также в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться. Одновременно глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что попытки корпораций Apple и Google вмешиваться в российские выборы могут повлечь за собой последствия в том числе уголовного характера. Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму и подарил мальчику фуражку 17 сентября 2021, 11:33

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба

Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу проголосовал на выборах депутатов Государственной думы на участке для голосования на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск. «Как положено в нашей стране, голосование началось с востока, с Восточного военного округа и Тихоокеанского флота. Голосуют все округа и флота. Активно идет голосование в Центральном военном округе. Традиционно в Вооруженных силах все военнослужащие и их семьи принимают самое активное участие в выборах», – отметил министр, слова которого приводит Telegram «Единой России». Шойгу добавил, что для каждого военнослужащего, гражданина страны участие в выборах по избранию законодательной власти – ответственная задача. «Очень хотелось бы, чтобы такие дни становились больше праздничными, потому что это наша жизнь. Жизнь, которая должна, так или иначе, строиться по соответствующим законам, которые принимает в том числе Государственная дума. Надеюсь, что все придут и все проголосуют», – сказал министр. На выходе из участка для голосования Шойгу сфотографировался по просьбе детей, которые пришли сюда вместе с родителями. Одному из них – Даниле Кириенко, который мечтает стать десантником, – министр подарил свою фуражку. «Будешь хорошо учиться – будешь генералом», – сказал Шойгу. В Минобороны отметили, что руководящий состав Вооруженных сил участвует в голосовании на избирательных участках, открытых на территориях воинских частей. В частности, на участке, расположенном на территории 45-й бригады спецназа, также проголосовал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, передает РИА «Новости». В ведомстве подчеркнули, что несмотря на то, что практически 100% военнослужащих вакцинированы, на избирательных участках все три дня голосования проводятся противоковидные мероприятия. Возможность проголосовать предоставлена всем военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных сил. Не только на территории России, но и в расположениях российских военных баз за рубежом. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Система электронного голосования на выборах столкнулась с большим числом обращений 17 сентября 2021, 10:27 Текст: Алина Назарова

Система электронного голосования на выборах в Государственную думу столкнулась с большим числом одновременных запросов, сообщил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексей Чеснаков. «Все ринулись голосовать», – написал Чеснаков в Telegram, прикрепив к посту скриншот, свидетельствующий о повышенном числе одновременных запросов к системе. Ранее политолог Александр Асафов отметил, что многие жители Москвы предпочитают голосовать удаленно. «Мы видим, что, по крайней мере в Москве, люди, которые доверяют информационным государственным сервисам, которыми они пользуются, которые к ним привыкли, люди, которые понимают, что это удобно, выбирают этот способ», – указал Асафов, слова которого приводятся на сайте ЭИСИ. Эксперт отметил, что партии, которые не вели агитацию за дистанционную систему голосования, совершили большую ошибку, потеряв действительно значительную долю голосов. Цифры текущего года свидетельствуют о росте доверия к дистанционному электронному голосованию, что свидетельствует о том, что данный сервис будет только расширяться. Ранее сообщалось, что в результате многоступенчатой проверки в ЦИК и других ведомствах в итоговый список пользователей, которые смогут проголосовать в Москве онлайн, вошли 2 014 765 человек. Напомним, выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. На избирательном участке в Москве выпустили енота 17 сентября 2021, 18:11

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Москвич выпустил енота в помещении участковой избирательной комиссии (УИК), полицейские ловили животное несколько минут, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов. «Чего только не увидишь в штабе – на УИКе 1262 избиратель выпустил енота, который семь минут бегал от полиции», – написал в своем телеграм-канале Венедиктов. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. В НОМ рассказали о выявленных нарушениях на выборах и вбросе фейков 17 сентября 2021, 17:32 Реальных нарушений, зарегистрированных Ситуационным центром ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) минимум, заявила член Общественной палаты России и исполнительный директор НОМ Алена Булгакова. «Наш Ситуационный центр начал работу с момента открытия первых участков на Дальнем Востоке. Юристы-волонтеры из числа студентов МГЮА имени Кутафина проверяют все сигналы о возможных нарушениях, поступающие от наблюдателей по всей стране. Консультационную поддержку им оказывают специалисты Ассоциации юристов России. Реальных нарушений пока минимум, и они максимально оперативно устраняются избиркомами», – приводятся слова Булгаковой в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Она привела некоторые происшествия. На одном участке в Чувашии случайно выдали бюллетени местного уровня тем, кто голосовал по системе «Мобильный избиратель» и не был прописан в округе. КОИБ, в который их опустили, был опечатан, вместо него установлена обычная урна. Эти бюллетени будут исключены из голосования В Оренбурге были продублированы списки избирателей на двух участках – там было расселение дома, но фактов двойного голосования не было, сейчас ситуация разрешилась. «При этом мы столкнулись с огромным количеством намеренных или случайных вбросов, которые иначе чем «фейки» квалифицировать нельзя – это ложных сообщений о нарушениях. Причем число их продолжает расти, такие вбросы запускаются через анонимные Telegram-каналы. Что, на мой взгляд, говорит о спланированной кампании. Мы выявляем такие случаи, проверяем и разоблачаем», – указала Булгакова. Например, один Telegram-канал опубликовал видео с плывущим гигантским бюллетенем по реке в центре Петербурга, в подписи была отмечена одна из партий, которую автор сообщения обвинил незаконной агитации. НОМ проверил соцсети и выяснил, что такой ролик снимался и распространялся накануне, когда ограничения не действовали. «Там же в Петербурге распространялось видео с якобы зафиксированным вбросом. Однако автор не учел, что петербуржцы голосуют на двух кампаниях и получают четыре бюллетеня – по два на каждую кампанию», – добавила представитель НОМ. В Подольске опубликовали фото с пломбами для апломбирования урн, по заверению автора сообщения, на пломбах одинаковые номера. После изучения удалось установить, что номера разные, совпали только первые и последние цифры. «Все это запускает в публичное пространство квалифицируется авторами как «вопиющие нарушения», а на самом деле является ложной информацией, цель которой дискредитировать выборы и накалить обстановку в обществе», – сказала Булгакова. Также DDoS-атаке подвергся сайт НОМ, к полудню число запросов на портал nom24.ru превысило 100 тыс. в секунду, и сайт ненадолго прекратил работу. Атаки были зафиксированы из-за рубежа – Нидерланды, Украина, США. «Технические службы НОМ установили, что портал атаковали по тому же типу, что и в 2018 году на выборах президента. Как говорят наши технические эксперты, работал ботнет, в котором отправляли запросы даже умные холодильники с подключением к интернету», – заключила она. Выборы в России сподвигли Украину ввести новые санкции 17 сентября 2021, 19:22 Текст: Дарья Григоренко

На Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. СНБО Украины предупредил иностранных наблюдателей за выборами в Госдуму «в Крыму и Донбассе» о возможных санкциях против них, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что DDoS-атаки на инфраструктуру электронного голосования осуществлялись в пятницу утром с IP-адресов из США, Германии и Украины, они были успешно отражены. В Кремле объяснили, как Путин проголосовал онлайн без телефона 17 сентября 2021, 21:06 Президент Владимир Путин проголосовал удаленно в первый день выборов, воспользовавшись гаджетом помощников, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально», – сказал представитель Кремля радиостанции «Говорит Москва». На сайте Кремля опубликовано видеообращение главы государства по поводу проведения выборов в России. «Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина, я исполнил свой гражданский долг онлайн, в электронном формате», – сказал президент. Он отметил, что система электронного голосования применяется во многих странах мира, она применялась и в Москве. На этот раз ей могут воспользоваться уже жители семи российских регионов. Напомним, Путин ранее признавался, что у него нет мобильного телефона. Он пояснял, что у него есть другие способы оперативной связи с любыми абонентами. В Крыму назвали истерией санкции Украины из-за выборов 17 сентября 2021, 21:22

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике и призвал относиться к ним спокойно, без каких-либо дополнительных эмоций. «Это не первые и, думаю, не последние санкции, которые придумывает СНБО. Эти все санкции, как и предыдущие, никоим образом не повлияют на работу избирательной системы Республики Крым. Я очень спокойно отношусь ко всем этим санкциям. Нужно очень спокойно и без каких-либо дополнительных эмоций относиться к этой истерии», – пояснил Малышев, передает РИА «Новости». По его словам, жители Крыма привыкли к подобной политике украинских властей. «Мы привыкли, поэтому их санкции и заявления ни в коей степени не изменят нашей позиции», – добавил он. Напомним, что на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму 17 сентября 2021, 16:22

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Государственную думу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин проголосовал онлайн», – передает его слова ТАСС. «Дорогие друзья! Сегодня в нашей стране началось трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной думы восьмого созыва. Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина я исполнил свой гражданский долг в онлайн, в электронном формате», – передает слова главы государства РИА «Новости». Президент призвал граждан также отдать свой голос на выборах. «В целом рассчитываю на вашу активную жизненную позицию. Сделайте свой выбор», – сказал Путин, обращаясь к россиянам. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Голосование началось по всей России 17 сентября 2021, 09:17

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Голосование началось во всех регионах России: в 9.00 мск (8.00 по местному времени) последние избирательные участки открылись на территории Калининградской области, сообщили в пресс-службе областной избирательной комиссии. «В 08.00 по местному времени на территории области открылся 561 участок для голосования на выборах, которое будет проходить 17, 18 и 19 сентября с 08.00 до 20.00 (09.00-21.00 мск)», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС. В выборах депутатов Государственной думы по одномандатным округам № 97 и № 98 в области участвуют 18 кандидатов от 10 политических партий. Кроме того, в Калининградской области также с 17 по 19 сентября будут выбирать 40 депутатов Калининградской областной думы и 125 депутатов представительных органов восьми муниципальных образований, включая Калининград. На выборах депутатов Калининградской областной думы зарегистрировано восемь списков кандидатов политических партий, в которые включено 493 кандидата. По одномандатным округам в выборах участвует 119 кандидатов от семи политических партий. В восьми муниципальных образованиях, где проходят выборы депутатов окружных советов, зарегистрирован 371 кандидат от семи политических партий и 22 кандидата в порядке самовыдвижения. На 1 июля 2021 года численность избирателей в Калининградской области – 822 129 человек, уточнили в облизбиркоме. Кроме того, на борту судов, которые вышли из порта Калининграда и будут находиться в море в дни выборов, до 16 сентября проходило досрочное голосование. Было образовано 26 избирательных участков. В голосовании приняли участие более 1,5 тыс. избирателей. В областном избиркоме также добавили, что к одномандатным округам на территории Калининградской области отнесены и участки за рубежом. В частности, граждане России, проживающие в Греции, отнесены к округу № 97 и могли досрочно проголосовать с 4 по 12 сентября. К этому же округу отнесены граждане России, проживающие в Таджикистане – там голосование пройдет с 17 по 19 сентября. К округу № 98 отнесены жители Молдавии с гражданством России, проголосовать они смогут также с 17 по 19 сентября. За ходом голосования в регионе будут следить более 1,5 тыс. наблюдателей от кандидатов в депутаты, Общественной палаты региона и политических партий. Все избирательные участки в области оснащены системами видеонаблюдения. Беспрерывная запись происходящего на участках будет вестись в течение всех трех дней голосования на выборах 17, 18 и 19 сентября, отметили в облизбиркоме. Ранее открылись все избирательные участки в Москве. «Все избирательные участки открылись. При этом на семи избирательных участках с 6.00 голосуют военнослужащие Росгвардии, которые обеспечивают правопорядок в течение всех дней голосования, в том числе на избирательных участках», – рассказал председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов, передает РИА «Новости». Выборы депутатов Госдумы начались в России с открытия избирательных участков в самых восточных регионах РФ – в Камчатском крае и Чукотском автономном округе – в 08.00 17 сентября по местному времени (в 23.00 мск 16 сентября). Открытие первых избирательных участков в информационном центре Центризбиркома прошло под мелодию гимна России. Чуть позже избирательные участки открылись в Хабаровском крае, жители которого в пятницу начали голосовать на выборах губернатора региона и депутатов Государственной думы. В соседнем Приморском крае в пятницу началось голосование на выборах депутатов Госдумы и регионального законодательного собрания. Участки для голосования также открылись в Еврейской автономной области. Более 2,5 тыс. участков для голосования в 02.00 мск открылось в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае, где предстоит выбрать депутатов Государственной думы, местных парламентариев и представителей органов местного самоуправления. К 03.00 мск избирательные участки открылись во всех субъектах Дальневосточного федерального округа. Последними в ДФО открылись участки в самом западном регионе Дальнего Востока – в Республике Бурятия. Также началось голосование в Сибирском федеральном округе, первые участки открылись в соседнем с Бурятией Приангарье. В 04.00 мск избирательные участки на выборах депутатов в Государственную думу, в региональные и муниципальные органы власти открылись в восьми регионах Сибирского федерального округа (СФО), а в 09.00 (05.00 мск) голосование охватило всю Сибирь – к нему присоединились жители Омской области. В 06.00 участки для голосования открылись в регионах Уральского федерального округа (УрФО), а также в Пермском крае, Башкирии и Оренбургской области. В 7.00 мск избирательные участки открылись в Астраханской области и в ряде регионов Приволжского федерального округа – Саратовской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Республике Удмуртия.