|
|
Украина решила использовать систему ПРО «Железный купол» в борьбе против России
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал, что Киев считает важным перспективу получения от США систем противовоздушной и противоракетной обороны, рассматривает это как возможность борьбы с «российской агрессией».
«В вопросе обороны и поставки техники нам нужно больше, и нас услышали. Возможность передачи такой мощной техники – это сигнал, что партнеры продолжают поддерживать нас, понимают, что безопасность Украины – это безопасность западного мира. И мы это высоко ценим. Бесспорно, в условиях агрессии и временной оккупации части наших территорий со стороны России такая поддержка способствует усилению обороноспособности Украины», – сказал Завитневич, его слова приводятся на официальном сайте «Слуги народа».
Также он отметил, что система «Железный купол» «могла бы нейтрализовать угрозу, с которой сталкивается Украина со стороны России».
В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что государство работает над восстановлением израильской системы ПВО «Железный купол», которая использует американские компоненты.
Украина потребовала «такого же, как у Газпрома» доступа к «Северному потоку – 2»
|
|
Европейские компании должны иметь возможность сами выбирать, по какому маршруту транспортировать покупаемый ими российский газ, для этого они должны получить доступ – такой же, как Газпром – ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и ЕС, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко по итогам переговоров с Германией.
По его словам, Киев готов продлить контракт на транзит с Газпромом после 2024 года, но настаивает на переносе объемов транзита в контракты с европейскими компаниями. Витренко отметил, что в ходе переговоров обсуждалась сертификация оператора «Северного потока – 2», передает РИА «Новости».
«Для того, чтобы было обеспечено полное соответствие европейскому законодательству, о котором говорят сама Германия и США, должна быть обеспечена честная и справедливая конкуренция. Что означает, что все компании, в первую очередь европейские, должны получить доступ недискриминационный – такой же, как Газпром, ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и ЕС. Чтобы европейские компании сами могли решать, по какому газопроводу они будут транспортировать газ», – сказал Витренко.
Глава «Нафтогаза» добавил, что ряд европейских компаний хотят получать голубое топливо на границе России и Украины, а дальше самостоятельно заказывать транзитные мощности через Украину.
Ранее Витренко заявил, что Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза. По его мнению, у Газпрома есть возможность ударить по репутации Украины и выставить ее ненадежным поставщиком.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».
Аваков назвал предложившего переименовать Украину в Русь Арестовича мерзавцем
|
|
Офис президента Украины должен «послать подальше» советника главы офиса Алексея Арестовича, заявил экс-глава МВД страны Арсен Аваков.
В 2017 году, когда Арестович не занимал никаких постов в украинской власти, он в качестве военного эксперта заявил в СМИ, что так называемая антитеррористическая операция в Донбассе – это «курорт для мальчиков». Во вторник отрывок из его интервью начали распространять в соцсетях, передает РИА «Новости».
«Уважаемый офис президента, даже если никто из вас не верующий – соберите пальцы в знамение – перекрестите болезного – потом себя – и пошлите этого персонажа... подальше. Не подставляйте страну и президента!» – заявил Аваков в Facebook.
Он подчеркнул, что именно на офис украинского президента «ложатся фантазии Арестовича», будь то идея о «переименовании Украины в Русь-Украину» или «сегодняшняя мерзость про АТО и войну». Заявление Арестовича Аваков назвал «словами самовлюбленного пустоцвета».
«Мерзавец, со смешком рассказывающий между прочим о гибели на войне наших солдат... Люди дадут этому оценку. А вот может ли такой персонаж представлять Украину в разных офисах и организациях – вопрос не к обществу», – заявил Аваков, выразив уверенность, что «реакция руководителей страны после просмотра этого ролика последует незамедлительно».
Напомним, советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие.
В июле Аваков написал заявление об отставке, после чего Верховная рада Украины уволила его с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Новым главой МВД Украины был назначен депутат пропрезидентской партии «Слуга народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.
Стало известно о планах Порошенко повторить керченскую провокацию
|
|
Петр Порошенко, занимая пост президента Украины, собирался повторно направить украинские катера в Керченский пролив, заявил внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач.
Деркач заявил, что Порошенко, находясь у власти, «считал, что на горизонте нет сильного оппонента, пока не появился Зеленский». Осенью 2018 года Порошенко «понял, что выборы пойдут не в его пользу», тогда «и появились истории с провокациями в Керченском проливе, чтобы ввести чрезвычайное положение и отменить выборы», сказал депутат.
«Эту информацию озвучу впервые: в декабре 2018 года Петр Алексеевич планировал послать еще раз три пограничных корабля с корреспондентом СNN в тот же Керченский пролив, чтобы спровоцировать конфликт и на этой почве ввести чрезвычайное положение, повременить с выборами и заработать политических баллов у внешних кураторов», – приводит его слова «Страна.ua».
Как заявил Деркач, «история не сложилась», поскольку возглавлявший тогда МВД Украины Арсен Аваков «не решился взять на себя ответственность за действия гетмана».
25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц. Президент России Владимир Путин объяснил эту провокацию низким рейтингом Порошенко перед выборами.
Киев выдвинул Европе условие продления транзитного контракта с Газпромом
|
|
Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза, заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко по итогам переговоров с немецкой стороной.
«Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен. Мы готовы также вести разговор, мы об этом сказали немецким нашим партнерам, о продлении транзитного контракта с Газпромом. Но само по себе это продление не является достаточной гарантией сохранения транзита через Украину. Для этого нужны, в первую очередь, контракты с европейскими компаниями», – сказал Витренко, передает РИА «Новости».
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется на подписание отдельного документа по гарантиям Запада после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
На Украине предложили использовать мины против российских кораблей в Черном море
Минное вооружение является наиболее эффективным для массового уничтожения кораблей России в Черном море, считает директор украинской научно-производственной корпорации «Кливер» Оксана Врублевская, об этом она заявила во время круглого стола, трансляция мероприятия проводилась на канале агентства «Укринформ» в YouTube.
«Вы видите на слайде соотношение вооружения и боевого потенциала Украины и России в Черном море. По нашему мнению, наиболее эффективным вооружением против такого нашествия могут быть минные системы поражения... Стоимость мины составляет 30 тысяч долларов США, а стоимость ремонта пораженного крейсера – 24 миллиона долларов. Поэтому мы считаем минное вооружение наиболее эффективным для массового уничтожения российских кораблей», – приводит ее слова РИА «Новости».
Ранее экс-руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк заявил, что Россия не отказалась от идеи «захвата» части Украины, и в случае военного «вторжения» российских военных под угрозой могут оказаться восемь областей на юго-востоке страны.
Эксперт указал на неразумную стратегию Украины на рынке газа
|
|
«Киев безосновательно рассчитывает на то, что европейские страны поменяют свою позицию касательно транзита газа из-за его прихоти», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее Киев выдвинул Европе условие продления транзитного контракта с Газпромом и потребовал «такого же, как у Газпрома» доступа к «Северному потоку – 2» для европейских компаний.
«Это очередная апелляция Украины к Европе с нотками шантажа. По всей видимости, Киев хочет, чтобы европейская бюрократия надавила на страны ЕС с целью сохранения транзита газа через Украину. В противном случае, как считают в Киеве, ЕС окажется зависим от Газпрома, а это безобразие, страх и ужас», – считает старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
«Но такой шантаж не сработает. «Северный поток – 2», как и другие газопроводы, был построен с учетом пожеланий участвующих в проекте сторон. Если ранее европейские страны позитивно относились к реализации проекта, то почему сейчас они должны пересмотреть свою точку зрения из-за прихоти Киева? – задается вопросом эксперт. – К примеру, в Чехии есть энергетическая компания Net4gas, которая построила газопровод «Capacity4Gas», являющийся продолжением «Северного потока – 2». То есть Чехия вложила деньги в строительство инфраструктуры, чтобы принимать российский газ на своей территории. Зачем ей транзит газа через Украину?»
Кроме того, на фоне высоких цен на газ в Европе неразумно ссориться с главным поставщиком. «У Киева странный расчет на то, что европейские страны по неизвестной причине должны изменить свою позицию касательно газа, – пояснил он. – Да, у Европы есть некоторая инерция ответственности в отношении Украины после событий в 2014 году в Киеве. Но мне кажется, эта инерция постепенно выветривается». «Так что надеяться на то, что такая переговорная стратегия Украины приведет к каким-то позитивным результатам, не стоит», – уверен собеседник.
«Напротив, Украине следовало бы поступать более разумно», – считает Митрахович. «Например, она могла бы договариваться о сохранении транзита с территориально близкими странами – Словакией и Молдавией. В таком случае Киев располагал сильной аргументацией. Кроме того, пусть Украина предлагает более выгодные условия транзита через свою территорию, чем у Польши. Это было бы разумно. Но вместо этого украинские политики что-то придумывают, пытаясь шантажировать и напугать европейских коллег. Вряд ли Европа оценит такой неразумный подход», – резюмировал эксперт.
Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко по итогам переговоров с Германией заявил
, что европейские компании должны иметь возможность сами выбирать, по какому маршруту транспортировать покупаемый ими российский газ, для этого они должны получить доступ – такой же, как у Газпрома – ко всем газопроводам.
Кроме того, Витренко заявил, что Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза. По его мнению, у Газпрома есть возможность ударить по репутации Украины и выставить ее ненадежным поставщиком.
Между тем глава минэнерго Украины Галущенко заявил, что если «Северный поток – 2» запустят, а поставки по украинскому маршруту окажутся слишком низкими, то Киев будет вынужден полностью переориентировать свою газотранспортную систему (ГТС) на внутренние нужды, приводит его слова «Лента.ру» со ссылкой на сайт ведомства. По словам министра, в таком случае многим европейским странам грозит нехватка топлива, а в Европу будет перекрыт надежный, гибкий и независимый маршрут. «Это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику», – подчеркнул он.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Гордон раскритиковал перевод советских фильмов на украинский язык
Дубляж советских фильмов на украинском языке является аморальным, русский язык считается одним из величайших мировых достижений, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.
«Не надо из нас делать идиотов. Мы все грамотные, нормальные люди, прекрасно понимаем и украинский язык, и русский», – заявил он в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, русский язык входит в число величайших мировых достижений. Также Гордон призвал снимать качественное украинское кино и не жалеть денег на его производство.
Ранее Гордон предложил изменить текст гимна Украины, сделав его более «возвышенным» и «величественным».
Также журналист предложил переименовать Украину в «Россию-1», а Российскую Федерацию называть «Россией-2». Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Гордон – нацистский мерзавец, но его предложение хорошее, так как российская армия сможет вернуться в места своей исторической дислокации».
Лавров: У Украины вошло в привычку клянчить что-то у Запада
|
|
Киев постоянно пытается вывести тему «Северного потока – 2» на уровень истерики, а украинские власти продолжают клянчить что-то у Запада, в том числе по теме вступления в НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Наши украинские друзья постоянно пытаются эту тему вывести на уровень такой истерики. Это у них вошло в привычку, в правило – что-нибудь обязательно клянчить у Запада. Вот «Северный поток»: остановите! А не можете остановить, тогда дайте нам денег в качестве компенсации… И пустите нас в НАТО, в Европейский Союз, мы давно готовы. Клянчат и клянчат», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
Он добавил, что «страна должна, наверное, иметь какое-то свое достоинство». «Украинский народ с богатой историей заслуживает, чтобы он все-таки был созидателем, а не просителем с постоянно вытянутой рукой», – добавил глава МИД.
Министр также выразил мнение, что нападки на проект «Северный поток – 2» не прекратятся. При этом Лавров отметил, что со стороны России все работы по строительству газопровода завершены. «Сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. … Процесс небыстрый, начало 2022 года обозначается (получение разрешений)», – уточнил он, передает ТАСС.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
На Украине оценили шансы в «войне» с Россией
Украина не сможет победить в войне с Россией, и постоянные провокации в адрес Москвы только подрывают авторитет властей республики, заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник.
По его словам, Украине пора оставить иллюзии о возможных боевых триумфах и рационально подходить к построению своего внешнеполитического курса. Эксперт пояснил, что, несмотря на осознание Киевом необходимости войны, она должна быть направлена на достижение более выгодных условий мира и укрепление украинской дипломатии.
«Мы можем победить в войне Россию? Мы что, идиоты? У нас нет шансов», – заключил Бортник в эфире телеканала «НАШ».
В минувшую субботу в Киеве заявили, что Украина якобы фактически находится в состоянии третьей мировой войны. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что заявление Зеленского нелогично и оторвано от реальности. Американцы посоветовали Зеленскому не полагаться на помощь Вашингтона после слов о возможной войне с Россией. Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.
В начале сентября президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков обратил внимание, что Россия в лице президента Владимира Путина в очередной раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной.
В Киеве предложили давать гражданство поддерживающим «возврат» Крыма Украине российским политикам
|
|
Российским политикам, которые поддержали возврат Крыма Украине, важно предоставить украинское гражданство, считает депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович.
Вятрович сообщил изданию «Обозреватель», что «нужно защищать тех людей, которые страдают от того, что требуют сохранить целостность Украины». «Всех, кто поддержал «Крымскую платформу», необходимо защищать. Это новый формат, и его нужно продолжать. Но вместе с этим нужно быть готовым к резким акциям со стороны Российской Федерации. Это нужно сделать недопустимым, чтобы участников «Крымской платформы» арестовывали, задерживали», – сообщил Вятрович.
Некоторые российские политики не разделяют итогов референдума 2014 года, в результате которого более 96% участников высказались за воссоединение Крыма и Севастополя с Россией.
Так, в декабре 2014 года один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что «нужно отказаться от Крыма, чтобы эта проблема не преследовала Россию всю жизнь». Политик предлагал «провести второй легитимный референдум о статусе Крыма, организованный по украинским законам».
В этом году депутат горсовета Новосибирска Антонов сообщил на странице в Facebook – он обнаружил в опубликованных на сайте «Яблока» документах утверждения о том, что своей целью партия ставит признание суверенитета Украины в границах до 2014 года, поскольку считает Крым украинской территорией.
Ранее украинские депутаты Верховной рады призвали обеспечить защиту депутата Саратовской областной думы от партии КПРФ Николая Бондаренко после того, как он не стал соглашаться с тем, что Крым является российской территорией. Видео с коммунистом появилось некоторое время назад в Telegram. «Вы хотите, чтобы я сказал, что Крым – наш? Не скажу», – заявил депутат, передает Рен ТВ.
Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться вопрос «оккупированных территорий».
Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение статуса Крыма в ходе встречи Путина и Зеленского невозможно.
Пушков оценил украинскую критику в адрес Запада
Сенатор Алексей Пушков назвал «нешуточной драмой» критическое высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес Запада.
Пушков написал в Telegram, что кроме Запада украинским политикам никто ничего не обещает. При этом, по его словам, Киев «страстно хочет строить свое светлое будущее» за чужой счет.
«Поэтому, если не верить обещаниям Запада, то это означает ничему и никому не верить. (...) Глава ее МИД (Украины) просто пытается Запад запугать, а пугать нечем, потому как на Западе про Украину все прекрасно известно», – отметил сенатор.
Он заключил, что Украина продолжит верить обещаниям западных стран, поскольку «верить ей больше не во что».
Ранее Кулеба заявил в интервью Independent, что Киев больше не верит обещаниям западных партнеров. Британская газета отметила, что украинский политик слишком дипломатичен, чтобы признать, что он злится из-за действий европейских коллег.
Нафтогаз продолжил закачку газа в ПХГ вопреки высоким ценам
Нафтогаз продолжает закачку газа в подземные хранилища (ПХГ), несмотря на высокие цены на топливо, Киев намерен накопить 19 млрд кубометров топлива к отопительному сезону, заявил глава компании Юрий Витренко.
«На Украине ситуация намного лучше, у нас намного выше процент наполнения наших хранилищ. Мы перевыполнили даже тот план, который установило правительство. Правительство сказало, что к началу отопительного сезона должно быть 17 миллионов кубометровая а мы приближаемся к отметке в 19 миллионов кубометров. Мы понимаем, что мы должны подстраховаться на случай разных ситуаций, которые могут произойти этой зимой… мы продолжаем закачку, несмотря даже на те высокие цены, которые мы видим», – сказал Витренко, передает РИА «Новости».
Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает активно расти, только за первые часы торгов среды она прибавила более 10% и впервые в истории превысила отметку в 880 долларов за тысячу кубометров. С начала прошлой недели стоимость газа в Европе выросла на 35% (еще 6 сентября октябрьский фьючерс стоил 650 долларов), а за месяц – в 1,6 раза (13 августа газ торговался по 543 доллара).
Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
На Украине заявили о возможных поставках из США системы ПВО «Железный купол»
|
|
Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол», сообщил офис президента Украины Владимира Зеленского.
«Благодаря договоренностям, которые были достигнуты во время визита президента [Украины] Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности, систему Iron Dome («Железный купол»). Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США, сообщает издание Politico», – сообщается на сайте администрации украинского лидера.
Согласно данной поправке, министерство обороны США должно подать в Конгресс отчет, который будет включать варианты потенциальной продажи или передачи таких систем Украине.
Отмечается, что в законопроекте палаты представителей США уже содержится предложение о предоставлении военной помощи Украине в размере 275 млн долларов, не включая передачу систем противовоздушной обороны. Согласно сообщению, система «Железный купол», созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с американской военно-промышленной компанией Raytheon, зарекомендовала себя как один из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности.
По данным военных, эта система сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что государство работает над восстановлением израильской системы ПВО «Железный купол», которая использует американские компоненты.
Белорусский погранзнак с гербом обстреляли со стороны Украины
На границе Белоруссии и Украины обстреляли белорусский пограничный знак, стрельба велась со стороны Украины, сообщили в белорусском государственном пограничном комитете.
Происшествие случилось 11 сентября на участке Пинского погранотряда, при осмотре погранзнака пограничники заставы «Сварынь» нашли повреждения столба и щитка с изображением герба страны, сообщается на сайте ведомства.
Предположительно, знак получил повреждения в виде пробоин от дроби, стрельба могла вестись из охотничьего ружья.
«Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины. Проводится разбирательство», – заключили в комитете.
Взрыв в порту Бейрута связали с украинской компанией
Владельцем крупной партии аммиачной селитры, взрыв которой в августе прошлого года уничтожил порт Бейрута, является украинский бизнесмен Владимир Вербоноль, говорится в расследовании Международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Согласно расследованию, селитру, которую хранили в порту Бейрута, приобрела компания Savaro Limited, зарегистрированная в Великобритании. «Однако выяснить, кому принадлежит организация, оказалось непросто. Истинные акционеры Savaro Limited скрываются за офшорными директорами и акционерами. Изначально проверке подвергся украинский бизнесмен Владимир Вербоноль, владелец одноименной компании в городе Днепре, однако предприниматель сразу отверг какую-либо связь с поставкой в Бейрут», – сообщает OCCRP.
Впрочем, расследование, проведенное OCCRP и его партнерами, показало, что за Savaro Limited все-таки стоит Вербоноль, штаб-квартира компании находится на Украине, и организация с 2000-х годов занимается торговлей химикатами, маскируя свою деятельность с помощью различных торговых наименований и подставных компаний. В частности, компания Вербоноля пользуется услугами офшорных провайдеров на Кипре и в Великобритании, чтобы облегчить работу своей сети.
«Изучив документы, журналисты также обнаружили, что компания была частью более крупной деловой сети, которая торговала аммиачной селитрой, которая используется для производства взрывчатых веществ», – говорится в расследовании.
По версии OCCRP, партия селитры компании Savaro должна была отправится в Грузию и на завод по производству взрывчатых веществ в Мозамбике. Однако груз остался в порту Бейрута из-за неуплаченных долгов компании-оператора и технической неисправности корабля.
В августе 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв, погибли свыше 170 человек, более шести тысяч пострадали. Причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с сухогруза Rhosus.
В январе Интерпол выдал ордер на арест россиянина Бориса Прокошева и его соотечественника Игоря Гречушкина. Гречушкин владел сухогрузом Rhosus, который перевозил нитрат аммония из Батуми в Мозамбик. Прокошев на тот момент являлся капитаном сухогруза. В 2013 году судно сделало незапланированную остановку в Ливане из-за неполадок, однако после проверки власти порта запретили ему возвращаться в море. В результате судовладелец обанкротился и фактически бросил экипаж. Аммиачная селитра, которая впоследствии взорвалась в порту Бейрута, была конфискована с сухогруза в 2014 году.
Сам Прокошев заявил, что не считает себя виновным во взрыве. Он добавил, что у портовых служб были копии документов на груз, также они были уведомлены о его опасности, но не предпринимали попыток вывоза селитры.