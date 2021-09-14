ВОЗ назвала дискриминационным требование прививочных паспортов при нехватке вакцин

Установлены симптомы «постковидного» синдрома у россиян

Слабость, снижение работоспособности и концентрации внимания, а также забывчивость проявляются у россиян, которые перенесли коронавирус, следует из исследования HeadHunter.

Исследование проводилось с 22 августа по 1 сентября 2021 года среди 2 тыс. 386 работников и соискателей, находящихся в поиске работы. Каждый второй его участник (50% работников и соискателей из числа зарегистрированных пользователей портала) переболел коронавирусом в течение полутора лет. Наиболее высокие доли переболевших среди респондентов в возрасте 45-54 (53%) и 55 лет и старше (58%), а наименьшая доля – среди возрастной группы 35-44 лет (47%), передает РИА «Новости».

Чаще всего (доля от 55%) болели представители профессиональных областей «безопасность» (63%), «медицина и фармацевтика» (57%), «закупки» (57%), «маркетинг, реклама, PR» (55%), реже всего – занятые в сфере транспорта и логистики (36%) и рабочий персонал (32%).

Из переболевших 46% заметили общее снижение своей продуктивности, каждый четвертый (24%) точно не заметил никакого негативного влияния болезни, пятая часть (22%) скорее не ощущают их, 7% затруднились с ответом. Почти половина (49%) переболевших отметили, что стали сильнее и быстрее уставать на работе после болезни.

Большинство (61%) респондентов заметили у себя последствия COVID-19, в основном это слабость и усталость (62%), снижение работоспособности (48%), снижение концентрации внимания (48%), забывчивость (43%), проблемы с обонянием (42%), изменение вкусовых рецепторов (36%), одышка (31%), нарушения сна (31%).

Реже распространены тревога (28%), частые головные боли (25%), перепады настроения (25%).

В отдельных случаях респонденты рассказали о болях в суставах, выпадении волос, обострении хронических заболеваний, депрессии и повышенной потливости.

Каждому пятому (20%) работнику понадобилось от одного до двух месяцев на реабилитацию после болезни, по 18% респондентов ответили, что процесс занял у них менее недели и от двух месяцев до полугода, 17% – от одной до двух недель, 12% – от полугода до года, 15% – менее месяца.

Почти половина (46%) респондентов не брали больничный на период болезни и реабилитации, 44% ушли на больничный. Каждому десятому пришлось уйти в отпуск, чтобы восстановить силы после болезни.

Вместе с тем 58% респондентов заявили, что у них нет никакой поддержки для столкнувшихся с COVID-19, каждый третий (32%) не знает об этом или затруднился ответить. У 3% лечение от COVID-19 входит в ДМС, у 5% можно уйти в отпуск с сохранением зарплаты, у 2% есть финансовая поддержка от работодателя и лишь у 1% есть специальная программа по реабилитации.

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