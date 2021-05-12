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В ЕС предложили сделать ковид-паспорта временной мерой
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Ковид-сертификаты в Евросоюзе должны стать временной мерой, в нынешней ситуации они могут помочь туризму, но в целом они являются препятствием для путешествий, сказал глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс.
«Они (COVID-сертификаты) будут введены. Помогут ли они на самом деле? Сейчас все поможет. Однако сами по себе они являются барьером (для передвижений), мы можем считать это необходимой мерой, но, пожалуйста, сделайте ее временной», – сказал он, передает РИА «Новости».
При этом Дженкинс добавил, что сертификаты не должны стать долгосрочным принудительным документом.
Ранее было объявлено, что Европейский сертификат вакцинации от коронавируса начнет действовать на всей территории ЕС со второй половины июня.
3 мая Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ранее Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум 12 месяцев.
СМИ собрали данные о напавшем на казанскую школу террористе
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Напавшим на казанскую школу оказался студент четвертого курса университета ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев, незадолго до трагедии он завел канал в Telegram.
Как сообщает Life, полицейским задержанный заявил, что ненавидит всех, а бомбы научился делать в интернете. Кроме того, молодой человек уверяет, что в школу пришел один и хотел, чтобы все узнали, что он бог.
Позже представитель казанского университета ТИСБИ подтвердил «Открытым медиа», что стрелявший действительно учится в этом вузе. Однако от дальнейших комментариев собеседник издания отказался.
Тем временем «Комсомольская правда» сообщает, что Галявиев, предположительно, незадолго до нападения завел канал в Telegram. В нем он назвал себя богом и выразил желание, чтобы остальные подчинялись ему. «В мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной», – сказано в сообщении канала.
В настоящее время Telegram заблокировал канал Ильназа Галявиева.
По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, устроившему стрельбу в школе № 175 в Казани – 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие. «Террорист арестован, 19 лет. Официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идет следственное действие, все силы развернуты», – сказал Минниханов, передает ТАСС.
Во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Одного из нападавших задержали, второго ликвидировал спецназ.
В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница.
Продавец рассказал, как напавший на школу в Казани приобрел оружие
Сотрудник Йошкар-Олинского оружейного магазина «ОхотАктив» сообщил, что напавший на школу в Казани мужчина при покупке оружия предъявил лицензию и паспорт, поэтому продажа осуществлялась на законных основаниях.
По его словам, необходимые процессы при покупке огнестрельного оружия были соблюдены. Как отметил продавец, оружие приобретается по лицензии, которое выдается разрешительной комиссией Росгвардии, передает РИА «Новости».
«Перед этим человек проходит нарколога, психолога, проходит обучение. И только после этого со всеми заключениями ему выдают лицензию. Когда пришел, он эту лицензию предъявил. И паспорт», – рассказал сотрудник оружейного магазина.
Он подчеркнул, что лицензия, которую предъявил злоумышленник, была подлинной, поскольку на ней была голограмма и «все необходимые знаки, удостоверяющие подлинность». При этом не назвал марку приобретенного оружия, отметив лишь, что оно было «бюджетное» – около 30 тыс.
Кроме того, по словам продавца, в том, что юноша приехал за оружием из Татарстана в соседнюю республику Марий Эл, нет ничего удивительного. «Из других регионов приезжают. Это законом не запрещено», – заключил сотрудник магазина.
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
Напомним, 11 мая на школу № 175 в Казани произошло нападение. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка и женщина-работник, еще 21 человек пострадал. Восемь раненых в школе в Казани детей находятся в тяжелом состоянии.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.
Ученик гимназии № 175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.
Спецназ ликвидировал второго напавшего на школу в Казани
Второй напавший на школу № 175 в Казани ликвидирован, спецназ продолжает работать в школе, сообщил источник в экстренных службах.
«По предварительным данным, второй напавший на школу в Казани, который оставался в здании, ликвидирован», – сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.
Он добавил, что в настоящее время «проводится так называемая зачистка здания, работает спецназ».
По данным источника в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Одного из нападавших задержали. Второй напавший на школу до последнего находился в здании.
Сообщается о девяти погибших.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники полиции. Детей эвакуируют из школы, некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы.
Словакия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
Словакия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca, сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова.
«Словакия остановила процесс прохождения прививок от коронавируса с применением вакцины от компании AstraZeneca. Это касается тех, кто направляется на получение первой дозы препарата и еще не был привит», – сказала она, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ТА-3.
В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины компании AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых.
В Польше заявили, что компания AstraZeneca является ненадежным поставщиком вакцин от коронавируса, поэтому Еврокомиссия решила не возобновлять заказ на поставку препарата.
Кроме того, экспертная группа в Норвегии рекомендовала правительству королевства отказаться от использования вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Напавший на казанскую школу на допросе признался в ненависти к людям
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Устроивший стрельбу в казанской школе 19-летний Ильназ Галявиев в ходе допроса заявил о ненависти ко всем людям и отказе от собственных родителей.
Галявиев заявил, что никогда не называл своих родителей матерью и отцом, а ненависть, которую он испытывает ко всем людям, никто ему не внушал, он осознал это сам, сообщает телеканал «360».
Видео допроса появилось в ряде каналов Telegrаm.
Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших, однако позже сообщили, что нападавший был один – бывший ученик гимназии, экс-студент четвертого курса ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев. Недавно он был отчислен из колледжа, однако в учебном заведении его охарактеризовали как «тихого и неконфликтного» студента. По словам источников, мотивом нападения могла стать месть.
В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница. Большое число погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской школе объяснили тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
Зеленский предупредил, что у Киева не получится «что-то забрать без единого выстрела»
Никто не должен думать, что у Киева можно «что-то забрать легко и без единого выстрела», для мира Украине необходима сильная и боеспособная армия, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны».
«Мы продолжаем сдерживать российскую агрессию и наращиваем свой боевой потенциал. Как и любая цивилизованная страна, Украина не хочет войны, но для мира, как бы это парадоксально ни звучало, она должна иметь сильную и боеспособную армию, поскольку именно она (армия - ред.) является залогом стабильности, гарантией покоя и того, что ни у кого не возникнет мысль что-то забрать у нашей страны легко и без единого выстрела», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
По его словам, эскалации конфликта на Украине не будет, поскольку мир не готов к войне. Также украинский лидер заявил, что за последний месяц напряжение в регионе уменьшилось. «Я считаю, была мощная эскалация. Я считаю, на сегодня это остановилось... Эскалация уменьшилась за последний месяц – это точно. Как будет дальше, будем верить в то, что войны полномасштабной не будет», – отметил Зеленский.
Также Зеленский заявил, что в Донбассе «почти ушли в прошлое» прицельные снайперские обстрелы, это является результатом общих усилий партнеров.
«Именно из-за них было более 30 жертв только с начала этого года, именно из-за прицельного вражеского огня из снайперских винтовок. Их действительно стало очень мало, слава Богу и слава всем партнерам, кто был привлечен к этому важному делу – сохранению жизней наших военных на Востоке», – сказал президент, отметив, что в Донбассе есть другие «провокационные» обстрелы.
Ранее глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил отказа Украины от минских переговоров об урегулировании в Донбассе и заявил о намерении добиваться изменения формата переговорного процесса в случае отсутствия результатов.
Напомним, Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отказ Киева от выполнения Минских соглашений на уровне президента.
Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал слова Зеленского об изменении минского формата инсинуацией ради пиара, отметив, что ни одна из сторон идею не поддерживает.
Суд в Киеве разрешил правительству изменить написание российских фамилий
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Апелляционный административный суд в Киеве признал законным украинское правописание в новой редакции, удовлетворив апелляционную жалобу министерства юстиции Украины, сообщила пресс-служба ведомства.
«Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и отменил решение ОАСК об отмене нового правописания! То есть апелляцию кабинета министров Украины по этому делу полностью удовлетворили», – говорится в сообщении минюста в Facebook.
Новая редакция украинского правописания, в частности, обязывает изменить написание некоторых российских фамилий. В частности, окончание «ой» заменить на «ий». Фамилия Донской будет писаться как Доньский, а Трубецкой – Трубецький. К исключениям отнесли лишь написание имени Льва Толстого.
В мае 2019 года правительство Украины утвердило новые правила, они начали применяться в июне того же года. Однако 28 января Окружной административный суд города Киева (ОАСК) отменил постановление кабмина. Позже минюст страны оспорил данное решение.
Задержан устроивший стрельбу в казанской школе юноша
Подросток, предположительно устроивший стрельбу в школе № 175 в Казани, задержан, рассказал представитель экстренных служб.
«Силовики задержали подростка, который подозревается в стрельбе в школе», – сказал источник РИА «Новости».
По его словам, возраст стрелявшего подростка, ориентировочно, 17 лет.
Тем временем министерство образования Татарстана сообщает, что, по предварительным данным, среди пострадавших в результате стрельбы в школе в Казани детей нет, передает ТАСС.
Во вторник утром двое неизвестных открыли стрельбу в школе на улице Файзи в Казани, сообщалось о пострадавших. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Детей эвакуируют из школы.
В WhatsApp пользователям пригрозили скорым отключением звонков и сообщений
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WhatsApp постепенно начнет отключать доступ к звонкам, сообщениям и уведомлениям для пользователей, которые не примут новые правила безопасности мессенджера, сообщил представитель сервиса.
Как сообщает Business Insider, по словам представителя WhatsApp, если пользователи не согласятся с новой политикой, через несколько недель они начнут терять доступ к своим спискам чатов. Пользователи смогут позвонить и написать кому-нибудь, только если сначала с ними свяжутся и они нажмут на уведомление.
Также представитель компании сообщил, что еще через несколько недель пользователи не будут получать звонки или уведомления.
Ранее WhatsApp сообщал, что пользователи, которые до 15 мая не примут новые правила мессенджера, смогут пользоваться приложением только в ограниченном режиме, из опций останутся только звонки и уведомления.
Напомним, в исследовании Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр» сообщалось, что изменения в политике конфиденциальности и пользовательском соглашении мессенджера WhatsApp увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями, а также манипулирования их мнением.
Очевидцы рассказали о нападении на казанскую гимназию
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Злоумышленники, напавшие на школу № 175 в Казани, сначала устроили взрыв, а затем открыли стрельбу, рассказала ученица, которая оказалась очевидцем событий.
«Я была на уроке, сначала услышала взрыв, а затем выстрелы. Выстрелов было не менее двух, может больше, я испугалась и точно не могу сказать. Знаю, что среди погибших есть ученики и учитель, но кто именно погиб, не знаю. Сомневаюсь, что напавшие - ученики. Через несколько минут после начала стрельбы наш класс эвакуировали через черный ход, поэтому никто в моем классе не пострадал», – передает ТАСС слова ученицы.
Учитель русского языка одного из восьмых классов 175-й гимназии Казани, где во вторник произошло вооруженное нападение, также рассказала подробности ЧП.
«В начале второго урока услышали звуки взрывов. Все учителя заперли детей в кабинетах. К концу второго урока детей и учителей начали выводить из кабинетов росгвардейцы», – цитирует «Татар-информ» учителя. По словам очевидца, из школы на носилках вынесли девочку, она была без сознания.
По последним данным, в результате стрельбы в школе №175 в Казани погибли девять человек, четверо госпитализированы, сообщают экстренные службы города.
На Украине оценили возможность запрета продажи сериалов России
Запретить продажу сериалов украинского производства в Россию невозможно, для этого нужно полностью прекратить торговлю между странами, заявил глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
«Когда речь идет об экономических отношениях субъектов хозяйствования, как бы я лично не относился, мы должны принять закон, что мы ничем не торгуем с Россией и тогда это (запрет продажи сериалов) будет в границах закона... либо же вмешиваться в такую деятельность я не вижу возможности», – цитирует РИА «Новости» Ткаченко. Так он прокомментировал информацию о продаже российскому телеканалу сериала «Папик» производства студии «Квартал 95».
При этом он отметил, что на Украине много сериалов, которые производятся на русском языке. «Это бизнес. Влиять на бизнес, который не запрещен, невозможно. Это вопрос перезагрузки системы экономических отношений, которые существуют в этой сфере», – сказал Ткаченко.
По его словам, для такой перезагрузки необходимо производство сериалов на украинском языке, но пока в стране нет условий для того, чтобы это стало бизнесом.
Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что глава государства не получает роялти от показа на российском телеканале СТС сериала «Папик» производства студии «Квартал 95», сооснователем которой он является.
В феврале украинский депутат Гео Лерос призвал Совет нацбезопасности и обороны Украины ввести санкции против студии «Квартал 95» и его бенефициаров за продажу программы «Лига смеха» российскому телеканалу СТС.
Назван вероятный мотив напавшего на школу в Казани
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Мотивом нападения Ильназа Галявиева на школу в Казани могла стать месть, сообщил источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, молодой человек устроил стрельбу на почве мести и ненависти», – сказал источник ТАСС.
В то же время выпускница гимназии № 175 Казани, учившаяся с Галявиевым в параллельном классе, рассказала Ura.ru, что он был тихим и замкнутым, и мог затаить злобу на учительницу.
«Мы близко не общались, но сколько помню, на переменах он сидел всегда один, был немного забитым. Тем не менее у нас были очень дружные и хорошие классы, над ним никто не издевался, никогда не травил», – рассказала девушка.
По ее словам, юноша учился средне, был нелюдимым и скромным, ничем не выделялся и не имел друзей. Она считает, что Галявиев мог затаить злобу на одну из учительниц, которая преподавала у него до девятого класса. Педагог якобы недолюбливала Галявиева и считала, что ему не стоит продолжать учебу.
«Эта учительница не дала ему поступить в 11-й класс. Говорила, что он не сможет учиться, что у него не получится, поэтому он ушел после девятого класса», – рассказала девушка.
Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших, однако позже сообщили, что нападавший был один – бывший студент четвертого курса ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев. Недавно он был отчислен из колледжа, однако в учебном заведении его охарактеризовали как «тихого и неконфликтного» студента.
В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница. Большое число погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской школе объяснили тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
Немецкий эксперт объяснил решение ЕС не обострять отношения с Россией
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«Расхождения между Россией и ЕС серьезны, но не настолько, чтобы начинать новую холодную войну», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о нежелании обострять напряженность в отношениях с Россией.
«В Европе российская проблематика не уходит с повестки дня, но на вопросы взаимоотношений с Москвой сейчас есть две точки зрения. С одной стороны, восточноевропейские страны и частично западные европейцы, например, партия «Зеленые» в Германии, выступают за очень жесткий диалог с Россией. С другой стороны, есть более благожелательно настроенная Западная Европа. От ее лица говорит и Жозеп Боррель», – отметил немецкий политолог Александр Рар.
По мнению эксперта, глава дипломатии ЕС трезво понимает, что конфликт с Россией просто так не остановить, учитывая, что Москва не станет сдавать свои позиции и не вернется к евроатлантизму, как это было в 90-е годы. «Напротив, Россия сама наращивает мускулы и начинает постепенно отходить от сотрудничества с Евросоюзом. Но для Западной Европы такой сценарий тоже неприемлем, поскольку европейцы не хотят терять Россию. Расхождения, конечно, серьезны, но не настолько, чтобы начинать новую холодную войну. Зачем? Из-за чего? Из-за разных ценностей? Это смешно», – считает собеседник.
Рар отметил, что сейчас острота противоречий порой доходит до абсурда и привел в пример «борьбу с вакцинами». «ЕС не спешит признавать безопасность тех, кто привит российской вакциной. Означает ли это, что они будут ограничивать въезд для российских граждан? Это безумие. Но если так произойдет, то и Россия ответит зеркально. В таком случае между Европой и Россией вновь опустится железный занавес. Хорошо, что в Евросоюзе еще есть светлые головы, которые понимают, что этого нельзя допустить», – пояснил политолог.
Что касается заявлений главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что Россия должна «сойти с пути эскалации», то в данном случае Берлин просто пытается обвинить Москву в провоцировании недавнего конфликта.
«По мнению правительства ФРГ, с Москвой можно вести диалог в том случае, если в России прекратится нарушение прав человека в их западном понимании. Но Москва расценивает это как вмешательство в свои внутренние дела. Из-за этого конфликт может стать еще более опасным, поэтому Боррель прав, когда призывает искать точки соприкосновения вопреки существующим противоречиям», – заключил Рар.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе заявил, что все государства – члены Евросоюза не хотят обострять отношения с Россией после дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией. «Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией», – передает его слова ТАСС.
В понедельник министры иностранных и европейских дел Словакии и Германии Иван Корчок и Хайко Маас по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе высказались за развитие отношений с Россией. Боррель в свою очередь заявил, что отношения Евросоюза с США улучшаются, в то время как с Россией они ухудшаются.
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Ветеран «Альфы» рассказал, как правильно вести себя при нападении на школу
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При нападении в замкнутом пространстве следует найти свободное помещение и закрыться в нем, спрятаться, либо постараться бежать от преступника зигзагами, рассказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов, комментируя нападение на школу в Казани.
После нападения с огнестрельным оружием на один из лецеев в Казани две школьницы рассказали, что им и другим ребятам во время стрельбы удалось сбежать через окно в классе, расположенном на первом этаже. Кроме того, пожарные смогли эвакуировать по лестницам более 20 детей.
«Очень много пострадавших, и я допускаю, что кто-то из погибших скончался в результате прыжка с третьего этажа, а не огнестрельного ранения. Но я понимаю, что люди были в панике, поскольку, скорее всего, были в шаговой доступности от стрелявшего, и перед ними встал выбор: или их убьют, или попробуют прыгнуть», – говорит Филатов.
Первое, что следует сделать при нападении на здание, это закрыться в помещении, в котором преступника нет, продолжает эксперт. Если такой возможности нет, то нужно попытаться как можно быстрее покинуть замкнутое пространство по коридорам и пожарным выходам.
«Но когда мы не знаем, сколько преступников и как они действуют, с каких сторон они идут, то можно наоборот навлечь на себя беду. В принципе, инстинкты самосохранения, как правило, правильно подсказывают человеку. То есть нужно куда-то срочно укрыться: залезть в шкаф, под стол, кровать. Если преступник человека не видит, то он будет дальше идти искать видимую жертву. Все это происходит быстро, поэтому сориентироваться очень тяжело», – рассказывает подполковник ФСБ.
При этом он подчеркнул, что прыжка из окна третьего этажа все-таки следует избегать, поскольку слишком большая вероятность остаться инвалидом или разбиться насмерть. Особенно учитывая то, что человек неподготовлен и, скорее всего, не сможет правильно приземлиться и сгруппироваться.
«Если есть возможность, то лучше бежать. Причем не от преступника или на него, а по диагонали, перемещаясь то вправо, то влево. Непрофессиональному стрелку такую мишень очень сложно поразить. Если это коридор, то лучше двигаться зигзагами, причем делать их неодинаковыми, чтобы преступник не смог заметить закономерность. То есть бежать две секунды влево, потом четыре вправо, делать неожиданные перемещения справа-налево, чтобы злоумышленник не мог поймать на мушку и нажать спуск», – объясняет собеседник.
Кроме того, не стоит пытаться разговаривать или смотреть в глаза преступнику, потому что такие воздействия наоборот могут притянуть беду, разозлить нападающего или привести к каким-то не самым лучшим последствиям. «Лучше не инициировать, молчать, не смотреть в глаза. Более того, первыми, скорее всего, пострадают те, кто будут к преступнику апеллировать, обращаться, взывать к совести. В данной ситуации уж лучше упасть и прикинуться мертвым, чем смотреть в глаза и просить о снисхождении», – наказывает специалист.
Ранее казанский школьник рассказал, что благодаря тому, что он и его одноклассники закрылись в классе и «затаили дыхание», преступник не стал вламываться в кабинет, решив, что он пуст. Это, по словам мальчика, помогло ему и другим ученикам выжить.
Во вторник на школу в Казани напал вооруженный гражданин. В результате стрельбы погибли восемь человек (учительница и семеро детей), пострадал 21 человек. В администрации посчитали, что большое число жертв связано с тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.
Число погибших при нападении на школу в Казани достигло 11 человек
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Число погибших при стрельбе в школе № 175 в Казани выросло до 11 человек, среди них девять детей, сообщил источник в экстренных службах.
«Количество погибших возросло до 11 человек, среди них девять детей», – сказал источник ТАСС.
В свою очередь источник в Минпросвещения уточнил, что число пострадавших выросло до 32, они госпитализированы. «Уже 32 пострадавших везут в РКБ и ДРКБ», – сказал он.
По его словам, сигнал с тревожной кнопки в школе в Казани, где произошла стрельба, поступил в 09.25, стрельба началась в 09.20. В школе на тот момент находились 714 детей, около 70 сотрудников, из них 52 педагога.
По данным источника в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы. Одного из нападавших задержали, второго ликвидировал спецназ.