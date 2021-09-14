Путин отметил вклад Казанцева в борьбу с международным терроризмом Путин призвал правительство и парламент к слаженной работе после формирования Госдумы Путин сообщил, что весь день общался с заболевшим коронавирусом 14 сентября 2021, 15:35 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин сообщил, что в его окружении заболели несколько человек, один из которых «поздновато ревакцинировался». При этом сам глава государства общался с заболевшим коронавирусом целый день. «В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников – это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован», – сказал президент, уточнив, что титры антител у этого человека упали. «Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато», – добавил Путин. «Я накануне общался с ним (с человеком, заболевшим COVID-19) целый день, очень близко, в течение всего дня», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он сравнил свои контакты с заразившимся коронавирусом с «естественным экспериментом», который на практике покажет работу «Спутника V», передает ТАСС. По словам президента, у него самого по-прежнему высокие титры антител после вакцинации. «Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни», – сказал президент. Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже Песков рассказал о здоровье Путина.

Путин и Асад встретились в Кремле 14 сентября 2021, 07:40

Фото: kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава российского государства Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом. В начале встречи Путин поздравил Асада с прошедшим днем рождения и победой на президентских выборах в Сирии. Затем стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии, передает РИА «Новости». «Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения Организации Объединенных Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не дает вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути ее восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством», – передает официальный сайт Кремля слова Путина. Президент России отметил также, что до сих пор сохраняются очаги сопротивления со стороны террористов, которые не просто контролируют какую-то часть территории, но и продолжают терроризировать мирных граждан. При этом в освобожденные районы активно возвращаются беженцы. «Я своими глазами видел, когда был у вас в гостях по вашему приглашению, как люди активно восстанавливают свои жилища, активно работают над тем, чтобы вернуться в полном смысле этого слова к мирной жизни. Наши совместные усилия тоже приносят определенный результат. Я сейчас говорю не только о гуманитарной помощи со стороны России сирийскому народу, говорю и о развитии торгово-экономических связей. За первое полугодие текущего года объем товарооборота увеличился в 3,5 раза», – сказал президент России. В своем обращении Путин затронул также вопрос борьбы с коронавирусом. «Первые поставки «Спутника V» и «Спутника Лайт» прошли в Сирию. Надеюсь, что совместными усилиями удастся помочь сирийскому народу встать на ноги во всех смыслах этого слова, помочь восстановить экономику, социальную сферу, сферу здравоохранения, прежде всего, на сегодняшний день», – отметил глава российского государства. Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина и Россию за вклад в борьбу с терроризмом в Сирии и за помощь в восстановлении страны. «Еще раз позвольте воспользоваться случаем и в вашем лице поблагодарить российское государство, российский народ, каждого гражданина в отдельности за гуманитарную помощь, которую милостиво предоставляет Российская Федерация многострадальной Сирийской Арабской Республике, будь то препараты, которые помогают нам лечить или упредить распространение коронавирусной инфекции, а также вся остальная помощь, в том числе продовольствие и все необходимое, что было предоставлено Россией Сирии. Благодарю вас за это», – сказал Асад. Асад заявил, что «две наши армии, российская и сирийская, достигли и добились существенных результатов не только в освобождении оккупированных территорий, захваченных боевиками, в уничтожении терроризма, но еще и способствовали возвращению беженцев, которые были вынуждены покинуть свои родные дома, покинуть свою родину». Он указал, что «международный терроризм не знает границ». «Наши армии, я могу констатировать, внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества от этого зла», – заявил президент Сирии. Он подчеркнул роль «политических мероприятий, процессов, которые проводили, будь это в Сочи или в Астане», но отметил, что эти процессы «примерно уже как три года остановились». «Есть определенные государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов. Есть и другие факторы, но мы прекрасно их понимаем и пытаемся сделать всё возможное для решения этих актуальных проблем», – сказал Асад, добавив, что «некоторые государства наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные». Напомним, в апреле Путин провел телефонный разговор с Асадом, обсудив взаимодействие в борьбе с коронавирусом. В июле В Сирию доставили первую партию вакцины «Спутник лайт». Путин заявил об уходе на самоизоляцию 14 сентября 2021, 11:58

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. «Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении Кремля. С учетом этого президент примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи. В понедельник в ходе общения с паралимпийцами Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему «самому скоро на карантин придется». Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин образно выразился, говоря о возможности ухода на карантин из-за ситуации с коронавирусом. Песков рассказал о здоровье ушедшего на самоизоляцию Путина 14 сентября 2021, 12:43

Фото: Aleksey Nikolskyi/Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин, который ранее заявил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам Пескова, речь идет о нескольких заболевших в окружении Путина, были ли они привиты, он не уточнил. «Президент абсолютно здоров», – сказал он, комментируя состояние здоровья президента, передает ТАСС. При этом, отвечая на вопрос о том, сдавал ли Путин ПЦР-тест и негативный ли результат, Песков ответил: «Безусловно». Он также указал, что изоляция не влияет на интенсивность работы Путина. «Собственно, изоляция не влияет непосредственно на работу президента, но просто сейчас таких очных мероприятий какое-то время не будет, но опять же, это не влияет на интенсивность, президент в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность», – рассказал Песков. Он также сообщил, что Путин во вторник пообщается с тульским губернатором Алексеем Дюминым в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости». Кроме того, Путин планирует поздравить с днем рождения заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. «Безусловно, поздравит, – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. – Сейчас у него (президента) активно идут международные телефонные разговоры. Конечно, поздравит». 14 сентября Медведеву исполнилось 56 лет. Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. В Аргентине оценили эффективность «Спутника Лайт» у пожилых 13 сентября 2021, 21:58 Текст: Елена Мирошниченко

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о том, что исследование об эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» среди пожилых лиц в Аргентине опубликовано в рецензируемом медицинском журнале EClinicalMedicine, издаваемым ведущим медицинским журналом The Lancet. «Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о публикации в международном рецензируемом журнале EClinicalMedicine (издается ведущим медицинским журналом The Lancet) исследования об эффективности применения вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» (первый компонент вакцины «Спутник V») при вакцинации пожилых людей в провинции Буэнос-Айрес (Аргентина)», – говорится в сообщении на сайте РФПИ. Отмечается, что, согласно данным исследования в провинции Буэнос-Айрес, «Спутник Лайт» продемонстрировал эффективность 78,6-83,7% против коронавируса среди пожилых людей в возрасте 60-79 лет. Авторами опубликованного исследования, по сообщению, стали 15 специалистов из министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, а также факультета медицинских наук Национального университета Ла-Плата, Отделения иммунологии детского госпиталя сестры Марии Людовики (Ла-Плата, провинция Буэнос-Айрес) и Института вычислений при Университете Буэнос-Айреса. Ранее сообщалось, что эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%. Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус. Названа дата саммита под председательством США по борьбе с COVID-19 13 сентября 2021, 23:58 Текст: Антон Антонов

В сентябре под председательством США состоится глобальный саммит по борьбе с коронавирусом, сообщили СМИ. Washington Post опубликовала текст приглашения на саммит, в котором сообщается, что глава американского государства Джо Байден намерен призвать страны, бизнес, международные и неправительственные организации «объединиться» для прекращения пандемии, передает РИА «Новости». «Глобальный саммит по COVID-19: окончание пандемии и восстановление лучшего» собираются провести 22 сентября, то есть во время недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Участники «определят круг конкретных действий и поставят амбициозные задачи», которые нужно решить, чтобы урегулировать ситуацию с COVID-19. Кроме того, указывается на необходимость «подготовить мир к будущим угрозам в сфере безопасности здравоохранения». WP не уточняет, кому приглашения уже были направлены. Напомним, об инициативе проведения такого саммита в конце прошлой недели сообщали американские СМИ. Ожидается, что мероприятие пройдет в виртуальном формате. Кремль сообщил, что пока не получал конкретики от Вашингтона о саммите. Путин прибыл в Нижегородскую область для наблюдения за учениями «Запад-2021» 13 сентября 2021, 16:35 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино проходит основной этап совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021». Как сообщает ТАСС, полигон Мулино, на котором проходит основной этап учений, по своим характеристикам позволяет проводить межвидовые и совместные учения с применением всех видов стрелкового оружия, вооружения боевых машин, артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, авиационного вооружения, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса «Искандер-М». Вместе с Путиным на учения «Запад-2021» прибыл министр обороны Сергей Шойгу. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск продолжат развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС) и практику проведения совместных военных учений. На прошлой неделе совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Нижегородскую область, где пройдет основной этап учений. Путин поздравил теннисиста Медведева с победой на US Open 13 сентября 2021, 18:43 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на Открытом чемпионате США по теннису (US Open), сообщает пресс-служба Кремля. «На пути к финалу этого престижного состязания вы проявили высочайший класс мастерства и упорство в достижении цели и в решающем матче выступили уверенно, собрано, не оставив шанса сильному и именитому сопернику. Так играют настоящие чемпионы!» – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля. Путин пожелал теннисисту здоровья, удачи и новых успехов в жизни и спорте. Напомним, что Медведев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича и впервые в карьере стал победителем US Open. Финальный матч продолжался 2 часа 15 минут и завершился победой Медведева (2-й номер посева) со счетом 6:4, 6:4, 6:4. В школах предложили ввести экспресс-тестирование на коронавирус 14 сентября 2021, 08:52 Текст: Алина Назарова

В российских школах следует ввести экспресс-тестирование детей на коронавирус, считает председатель всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко. По ее словам, данная мера особенно актуальна в период сезонных заражений различными инфекциями, пишет «Вечерняя Москва». «Я смотрела на опыт разных стран. И мне очень понравилось, что в некоторых из них тесты выдают практически на руки. Для меня любая безопасность ребенка гораздо дороже, чем средства, потраченные на приобретение этих тест-систем. Экспресс-проверка детей в школах приемлема. От заражения уберегутся в том числе взрослые, с которыми дети находятся в непосредственном контакте в семье. Такая практика будет стоить гораздо дешевле, чем затраты даже на одного больного человека. Профинансировать тесты должно государство. Для учеников это несложно организовать. Все знают, какое количество детей в школах, и решить этот вопрос возможно, – уверена Петренко. По ее словам, также важно, чтобы и взрослые своевременно проходили тестирование. Осенью, когда многие заболевают ОРВИ и гриппом, это поможет быстро отличить COVID-19 от других инфекций и, конечно, вовремя приступить к необходимому лечению, заключила Петренко. Установлены симптомы «постковидного» синдрома у россиян 14 сентября 2021, 08:57 Текст: Наталья Ануфриева

Слабость, снижение работоспособности и концентрации внимания, а также забывчивость проявляются у россиян, которые перенесли коронавирус, следует из исследования HeadHunter. Исследование проводилось с 22 августа по 1 сентября 2021 года среди 2 тыс. 386 работников и соискателей, находящихся в поиске работы. Каждый второй его участник (50% работников и соискателей из числа зарегистрированных пользователей портала) переболел коронавирусом в течение полутора лет. Наиболее высокие доли переболевших среди респондентов в возрасте 45-54 (53%) и 55 лет и старше (58%), а наименьшая доля – среди возрастной группы 35-44 лет (47%), передает РИА «Новости». Чаще всего (доля от 55%) болели представители профессиональных областей «безопасность» (63%), «медицина и фармацевтика» (57%), «закупки» (57%), «маркетинг, реклама, PR» (55%), реже всего – занятые в сфере транспорта и логистики (36%) и рабочий персонал (32%). Из переболевших 46% заметили общее снижение своей продуктивности, каждый четвертый (24%) точно не заметил никакого негативного влияния болезни, пятая часть (22%) скорее не ощущают их, 7% затруднились с ответом. Почти половина (49%) переболевших отметили, что стали сильнее и быстрее уставать на работе после болезни. Большинство (61%) респондентов заметили у себя последствия COVID-19, в основном это слабость и усталость (62%), снижение работоспособности (48%), снижение концентрации внимания (48%), забывчивость (43%), проблемы с обонянием (42%), изменение вкусовых рецепторов (36%), одышка (31%), нарушения сна (31%). Реже распространены тревога (28%), частые головные боли (25%), перепады настроения (25%). В отдельных случаях респонденты рассказали о болях в суставах, выпадении волос, обострении хронических заболеваний, депрессии и повышенной потливости. Каждому пятому (20%) работнику понадобилось от одного до двух месяцев на реабилитацию после болезни, по 18% респондентов ответили, что процесс занял у них менее недели и от двух месяцев до полугода, 17% – от одной до двух недель, 12% – от полугода до года, 15% – менее месяца. Почти половина (46%) респондентов не брали больничный на период болезни и реабилитации, 44% ушли на больничный. Каждому десятому пришлось уйти в отпуск, чтобы восстановить силы после болезни. Вместе с тем 58% респондентов заявили, что у них нет никакой поддержки для столкнувшихся с COVID-19, каждый третий (32%) не знает об этом или затруднился ответить. У 3% лечение от COVID-19 входит в ДМС, у 5% можно уйти в отпуск с сохранением зарплаты, у 2% есть финансовая поддержка от работодателя и лишь у 1% есть специальная программа по реабилитации. Ранее психиатр назвал негативные последствия COVID-19. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России предложили давать три выходных после вакцинации от COVID-19 14 сентября 2021, 08:23 Текст: Евгения Шестак

Работодатели должны предоставлять сотрудникам выходные дни с сохранением оплаты после каждого этапа вакцинации от COVID-19, заявили в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ). «Прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней», – говорится в обращении директора института Максима Петунина, передает РИА «Новости». Соответствующее письмо было направленно на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. Авторы инициативы считают, что невозможность получить выходные для вакцинации и опасение из-за сильного иммунного ответа делают незащищенным целый пласт трудоспособного населения. В связи с чем ИСИРГИ попросили оценить возможность изменить трудовое законодательство, предоставив оплачиваемые отгулы на все массовые прививки. «Прошу Вас распространить данную практику предоставления выходных дней на все прививки, проводимые государственными медицинскими учреждениями в обязательном и массовом порядке в условиях пандемии», – говорится в документе. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что экспертам нужно не делать прогнозы об очередной волне эпидемии, а призывать к вакцинации, потому что новый всплеск заболеваемости зависит от поведения россиян. В Минздраве назвали управляемой пандемию коронавируса в России. До этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более 44 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, свыше 37 млн из них завершили вакцинацию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России выявили 17,8 тыс. случаев коронавируса за сутки 14 сентября 2021, 11:42

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 17 837 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 17 837 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1609, Санкт-Петербурге – 839, Московской области – 796. Всего в стране выявили 7 176 085 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 418 033 человек, из них 15 907 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксирован 781 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончалось 194 249 человек. Накануне, 13 сентября, в России выявили 18 178 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 341. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Инфекционист назвал уход Путина на самоизоляцию примером ответственного поведения 14 сентября 2021, 14:14

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Если человек знает, что он был в контакте с заболевшим COVID-19, и у него есть возможность уйти на самоизоляцию, то правильно это сделать вне зависимости от того, вакцинирован ли он, сказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, комментируя решение Владимира Путина временно изолироваться в связи с из-за случаев коронавируса в его окружении. Президент России Владимир Путин рассказал, что вынужден на какое-то время уйти на самоизоляцию, поскольку в его окружении многие заболевают коронавирусной инфекцией. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер полностью здоров. «Конечно, сейчас режим самоизоляции у нас в стране не так контролируется, как раньше, но с начала пандемии ничего не изменилось: если человек находился в контакте с заболевшим инфекцией гражданином, то он должен изолироваться на две недели. Сейчас, безусловно, мы полагаемся на дисциплину и воспитание наших граждан, ибо человек, который был в контакте с заболевшим, может сам заразиться, а также распространить на других людей инфекцию», – говорит Малышев. Эксперт подчеркивает, что решение президента – пример ответственного поведения в подобной ситуации, поскольку даже если после контакта с заболевшим у человека нет никаких признаков болезни, это не значит, что он не болен бессимптомно. Кроме того, врач отметил, что вакцинация против коронавируса не освобождает человека от ношения медицинской маски в общественном месте, а также от самоизоляции в случае контакта с заболевшим. «Известно, что люди, которые вакцинировались, как правило не заражаются. Но есть определенный процент, в зависимости от вакцины, штаммов, это примерно от 2,5 до 20 %, кто могут заразиться, а, следовательно, способны переносить. То есть, если человек узнает, что он был в контакте с заболевшим COVID-19, и у него есть возможность уйти на самоизоляцию, то правильнее было бы это сделать, вне зависимости от того, вакцинирован ли он», – резюмировал инфекционист. Ранее компания SuperJob провела опрос, согласно которому выявила, что 21 % российских граждан считает, что в стране вновь нужно ввести режим самоизоляции, поскольку коронавирусная инфекция никуда не делась. Асад поблагодарил Россию за усилия по защите международного права 14 сентября 2021, 09:48 Текст: Алина Назарова

Президент Сирии Башар Асад в ходе встречи в московском Кремле с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил Россию за усилия по защите международного права, сообщила канцелярия сирийского лидера. «Я бы хотел использовать эту встречу, чтобы выразить благодарность России и российскому народу за гуманитарную помощь, оказанную сирийскому народу ... Я хочу поблагодарить вас и российскую политическую систему, в частности, министерство иностранных дел (России) за усилия, которые были предприняты на международных встречах для защиты международного права», – заявил Асад на встрече с Путиным, передает РИА «Новости». Ранее глава российского государства Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом. В начале встречи Путин поздравил Асада с прошедшим днем рождения и победой на президентских выборах в Сирии. Затем стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии. Песков объяснил, почему о встрече Путина и Асада не сообщалось заранее 14 сентября 2021, 12:48 Текст: Алина Назарова

Встреча президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада не анонсировалась из соображений безопасности, объяснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Есть определенные соображения безопасности, которым нужно следовать, это совершенно очевидно. Из этих соображений она (встреча лидеров) не анонсировалась», - сказал представитель Кремля, передает ТАСС. Он уточнил, что «вся информация (о переговорах) была предоставлена СМИ уже после возвращения президента Сирии домой». Он добавил, что Путин обсудил на встрече в Кремле с президентом Сирии ситуацию в Афганистане. «Провели обширный обмен мнениями, прежде всего по двусторонним отношениям, по ситуации в самой Сирии. Конечно же, Афганистан. Обменялись мнениями о дальнейших планах по дальнейшему развитию взаимодействия», – сказал пресс-секретарь главы государства. Песков также уточнил, что Путин встречался с Асадом до того, как принял решение о самоизоляции. «Ничего здесь нелогичного нет. Во-первых, я вам могу сказать, что он встретился с Асадом не в конце дня, а это было в начале рабочего дня. А все остального по мере того, как врачи завершили свои исследования, необходимые процедуры, тогда уже, в соответствии с рекомендациями специалистов, было принято решение. Ничего здесь нелогичного нет. На тот момент еще продолжались исследования врачей, ничье здоровье не в опасности», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее Владимир Путин и Башар Асад провели встречу в Москве. Переговоры прошли в Кремле. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом. Позднее Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции. Гинцбург назвал возможный срок самоизоляции Путина 14 сентября 2021, 13:50 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин, ушедший на самоизоляцию, поступил как законопослушный человек, ему будет достаточно недели соблюдения данного режима, заявил гендиректор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. «С точки зрения медицинских инструкций Путин поступил правильно. Он как законопослушный человек их выполняет, подавая пример всем согражданам, что всем нужно вести себя так же сознательно», – сказал Гинцбург «Интерфаксу». На вопрос, сколько должна продлиться самоизоляция президента, Гинзбург сказал: «Исходя из общих соображений, неделя – этого вполне достаточно, однако конкретные сроки остаются на усмотрение специалистов, которые наблюдают Путина». Тем временем пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин является контактным по коронавирусу и не может подвергать опасности здоровье коллег, передает РИА «Новости». «Путин сообщил (Эмомали) Рахмону, что, к сожалению, ввиду того, что в окружении главы государства были выявлены случаи заболевания коронавирусом, фактически президент сейчас является контактным, поэтому он должен занимать ответственную позицию, не подвергать опасности здоровье своих коллег – участников саммитов, которые предстоят в Душанбе завтра и послезавтра», – сказал Песков. Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже Песков рассказал о здоровье Путина.