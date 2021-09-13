Президента Польши обвинили в оскорблении Меркель

Варшава оказала не самый теплый прием канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, а польский президент Анджей Дуда оскорбил немецкую коллегу отказом от встречи, говорится в статье германского издания Die Welt.

Автор статьи Филипп Фриц написал, что, по его данным, встреча Меркель с Дудой планировалась заранее, однако по прибытии в Варшаву немецкому канцлеру пришлось изменить программу визита, передает РИА «Новости».

«Конечно, несколько позднее она получила букет цветов от премьер-министра Матеуша Моравецкого в парке Лазенки, однако президент Дуда, который по протоколу является первым лицом в государстве, не поприветствовал Меркель», – говорится в публикации.

Издание отметило, что польские СМИ за несколько дней до приезда Меркель сообщали, что встреча с Дудой может не состояться, так как последний должен был посетить памятные мероприятия в Катовице.

Автор подчеркнул, что во время «прощального турне» канцлера приняли президенты не входящих в ЕС США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский, при этом глава члена союза Польши ей во встрече отказал.

По мнению Фрица, таким образом польская сторона решила ответить Меркель за то, что та не пригласила Дуду на правительственные консультации в Берлин. Журналист заявил, что ни в одной из стран ЕС не относятся к Польше так холодно, как в Германии, и шаг Варшавы – это оскорбление, свидетельствующее о конфликте между двумя государствами.

Автор материала отметил, что Польша обогнала Италию по объему товарооборота с Германией и заняла пятое место в списке ее торговых партнеров, но в политическом смысле Варшаве и Берлину «нечего сказать друг другу». Между странами все больше разногласий, в польских СМИ выставляют Германию врагом, да и в целом в Варшаве все чаще обсуждают возможность выхода из Евросоюза.

Ранее Меркель заявила Польше о поддержке «Северного потока – 2».