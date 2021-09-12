В Саратове 12 тыс. человек остались без холодной воды из-за аварии

В Заводском районе Саратова авария на водоводе привела к ограничению водоснабжения в домах около 12 тыс. жителей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В 10:20 (09:20 мск)12 сентября 2021 г. поступила информация о том, что в связи с аварийно-ремонтными работами на водоводе d-500 мм (вскрышные) по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Лесная, 2, будет понижено давление ХВС. Всего в зону понижения ХВС входят: 34 жилых дома разной этажности. Население: 12 617 чел., из них детей 2 523», – говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Саратовской области.

Владелец водовода ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» уточняет, что для ликвидации повреждения водопровода примерно до 20:00 по местному времени будет ограничена подача холодной воды в дома, расположенные в квадрате улиц Парковая – Химическая – Лесная –Маркина, а также п. Тепличный и п. Калашниково.

Напомним, в августе мощные ливни накрыли Кубань, где почти 30 тыс. человек из-за дождей оказались без света.