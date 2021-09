Фестиваль «Таврида.АРТ» стартовал в бухте Капсель в Крыму Кулеба счел «битву за Крым» «битвой за Украину» На западном побережье Крыма решили построить новый курортный город 10 сентября 2021, 15:04 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Крыма намерены построить новый курортный город на побережье Черного моря, сообщил вице-премьер республиканского правительства Евгений Кабанов. «Сейчас под руководством Марата Хуснуллина (вице-премьера правительства и куратора Южного федерального округа – прим. ВЗГЛЯД) и главы республики (Сергея Аксенова) рассматриваем и в ближайшее время, наверное, презентуем появление нового города в Крыму. С пониманием, что должно быть построено, в какие сроки, с пониманием финансирования, что берет на себя государство и что берет на себя инвестор», – цитирует ТАСС Кабанова. По его словам, город планируют построить на западном берегу Крыма, однако подробности проекта и точное место строительства зампред не уточнил. «Не хочу забегать вперед, раскрывать, что это за проект», – сказал Кабанов, отметив, что планируется построить город с учетом всех современных урбанистических тенденций. Ранее первый Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Крыму.

Учитывая нынешние рекордные цены на газ, те, кто заключил с Газпромом долгосрочные контракты, могут ликовать, заявил президент России Владимир Путин. Путин указал на высокие цены на газ на свободном рынке в Европе, вызванные действиями Еврокомиссии. Президент сказал: «А у нас подход другой, у нас тоже рыночное ценообразование, но эта цена привязана к цене на нефть». Эту цену, как отметил Путин, «никто не регулирует, рынок регулирует, но колебания идут более мягко», передает РИА «Новости». Президент России подчеркнул, что «по долгосрочным контрактам, и по нашему принципу ценообразования Газпром не продает по такой цене». Поэтому те, кто «согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты смогут только руки потирать и ликовать», сказал он. Как отметил российский лидер, в противном случае «пришлось платить бы по 650, а Газпром в ту же Германию продает по 220» долларов за 1 тыс. кубов. «Во всяком случае так недавно было. С ростом цен на нефть и эта цена подрастет, но это будет мягкая вещь», – заявил он. Напомним, 9 сентября стоимость газа на фьючерсном рынке Европы установила новый рекорд, превысив показатель в 700 долларов за 1 тыс. кубометров. В Газпроме заявили, что объективных причин для снижения цен нет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине хотят заставить Россию заплатить за медуз в Азовском море 9 сентября 2021, 17:35

Глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух предложил судиться с Россией из-за нашествия мeдyз на Азовском море, которые стали причиной провального курортного сезона. Как сообщает агентство УНИАН, Старух напомнил, что в этом году отдыхающих на Азовском море буквально атаковали мeдyзы, которых было необычно много из-за стремительного повышения солености воды. По его словам, экологи объясняют это тем, что несколько лет подряд в Азовское море не поступает пресная вода из основных водных артерий, в частности из Дона. «По мнению главы ОГА, реки обмелели из-за того, что россияне выбирают пресную воду для полива. Кроме того, в результате строительства Керченского моста был нарушен природный ландшафт Черного моря, что стало поводом для «миграции» мeдyз в Азов. Именно из-за действий России, по мнению председателя ОГА, мeдyзы атаковали побережье Азовского моря и разогнали отдыхающих. Старух предложил подсчитать ущерб от провального курортного сезона, выставить счет России и судиться со страной-агрессором», – поясняется в сообщении. Ранее Киев назвал Крымский мост неразрешимой проблемой. В Германии заявили о «незаконном вхождении» Дальнего Востока в состав России 10 сентября 2021, 10:02

Фото: Портрет графа Николая

Муравьева-Амурского, Константин Маковский

Журналист Петер Диттмар в статье для немецкого издания Die Welt выразил мнение, что Россия в XIX веке якобы незаконно забрала у Китая территории на Дальнем Востоке. В публикации детально описываются якобы имевшие место жестокости по отношению к местному населению, однако умалчивается политика западных колонизаторов в самом Китае. При этом автор сетует, что генерал-губернатору графу Николаю Муравьеву-Амурскому, при котором были присоединены территории, в России стоят памятники. Диттмар утверждает, что Пекин не забыл этот давний эпизод из своей истории, передает РИА «Новости». Журналист также сетует, что большевики после прихода к власти в 1917 году не стали возвращать территории Китаю, несмотря на данные обещания. «Вместо этого советские правительства продолжили действовать по царскому принципу «собирания русских земель», то есть занимались насильственным присоединением чужих территорий», – утверждает он. В 1858 году Россия заключила с маньчжурской Империей Цин, контролировавшей в то время Китай, Айгунский трактат, установивший границу между двумя странами по реке Амуру. До маньчжурского завоевания Китая, окончательно завершившегося лишь через 25 лет после подписания Айгунского договора, упоминаемая в соглашении территория была частью маньчжурского ханства Хоу Цзинь. По договору левый берег Амура от реки Аргуни до устья признавался собственностью России, а Уссурийский край от впадения Уссури в Амур до моря оставался в общем владении впредь до определения границы. В 1860 году документ был существенно расширен Пекинским трактатом. Граф Муравьев-Амурский – первый генерал-губернатор Сибири и Дальнего Востока. Он сыграл видную роль в истории расширения российских владений. Ему принадлежит организация процесса возвращения Амура, уступленного Китаю в 1689 году. Граф служил генерал-губернатором Восточной Сибири с 1847 по 1861 год. В январе 1854 года император Николай I предоставил Муравьеву право вести все отношения с китайским правительством по разграничению восточных окраин Российской империи, а в мае 1858 года граф добился заключения Айгунского трактата. За этот договор генерал-губернатор получил титул графа Амурского. В Польше обосновали невозможность России отказаться от транзита газа через Украину 9 сентября 2021, 18:21

Газпром не сможет прекратить транзит газа через Украину из-за требований к «Северному потоку – 2», заявил председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский. В случае использования газопровода в соответствии с европейскими регуляциями эксплуатировать в полную силу его будет нельзя, потому Россия будет вынуждена поставлять сырье через Украину, заявил Маевский, передает «Укринформ». «Это очень важно. Украинцы являются нашими союзниками в борьбе за энергетическую солидарность и ее применение в контексте реализации проекта Nord Stream 2», – добавил он. Напомним, Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину. Ранее президент России Владимир Путин подтверждал федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение РФ контрактов по транзиту газа через Украину. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора. Ранее сообщалось, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы. Путин и Лукашенко объявили о старте экономической интеграции двух стран 10 сентября 2021, 00:15

Глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ. «Белоруссия для нас добрый сосед и ближайший союзник. Российско-белорусское сотрудничество строится на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга», – заявил Путин на совместной пресс-конференции по итогам встречи. Он добавил, что переговоры с Лукашенко были насыщенными и конструктивными. Так, согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года. С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства. Путин отметил, что Россия и Белоруссия переходят к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам. Страны выработают единые подходы в трудовом законодательстве, социальном страховании и пенсионном обеспечении. Россия и Белоруссия благодаря интеграции увеличат количество совместных предприятий, передает РИА «Новости». Кроме того, с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 630–640 млн долларов. В 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, при этом она не будет индексироваться на уровень долларовой инфляции. На 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 долларов за тысячу кубов. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа. Вопросы политической интеграции на встрече не обсуждались. Путин отметил, что сначала необходимо выполнить ту программу, о которой договорились на данном этапе, а затем уже можно будет говорить о последующих шагах, поскольку со временем ситуация меняется. При этом президент России выразил уверенность, что страны на правильном пути. Он пояснил, что согласование интеграционных программ Союзного государства длилось долго, потому что стороны не могли договориться, на каком уровне достаточно принять решения. Президент заверил, что сотрудничество в рамках союзного государства – приоритет для России и Белоруссии. Путин не исключил создания Союзного парламента России и Белоруссии, но отметил, что пока данный вопрос не обсуждался. Комментируя ситуацию на границе Белоруссии со странами ЕС, Путин заявил: «Это нас не касается, это не наша граница. Это граница Республики Беларусь, государственная граница Литвы и Польши». Путин также выразил надежду на очень быстрое восстановление авиасообщения с Белоруссией до допандемийного уровня. Сообщается, что Россия снимает все ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией. При этом товарооборот между странами уже превысил допандемийные показатели. «Сегодня нами также обсуждены вопросы строительства единого оборонного пространства и обеспечения безопасности союзного государства на внешнем периметре. В этом контексте большое внимание мы уделили и большое значение имеют предстоящие совместные учения на территории России и Белоруссии «Запад-2021». Эти учения не направлены против кого бы то ни было, но их проведение логично в условиях, когда другие объединения, НАТО, например, активно наращивают свое военное присутствие вблизи границ союзного государства и пространства ОДКБ», – сказал Путин. Заседание высшего совета Союзного государства планируется провести до конца года, графики согласовываются. Напомним, президенты России и Белоруссии провели в четверг переговоры в Кремле, встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Союзные программы создают равные условия для субъектов хозяйствования двух стран, заявил, в свою очередь, Александр Лукашенко. «Чтобы не пересказывать содержание рассмотренных документов, выделю самое главное в них. Это равные права для субъектов хозяйствования наших стран. Те самые равные условия, о необходимости которых различные представители Беларуси, в том числе я как президент, говорим на протяжении многих лет. Это основа основ. Мы – полноправные партнеры», – сказал Лукашенко. Глава Белоруссии отметил, что для всех компаний на рынках двух стран «должна быть честная конкуренция». «Именно ради равноправия, выгодной кооперации, плодотворного сотрудничества и затевалась белорусско-российская интеграция. В союзных программах четко прописаны механизмы развития единого экономического пространства: формирование объединенных отраслевых рынков, реализация гармонизированной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики», – сказал Лукашенко. В союзных программах, по словам главы республики, также заложено решение проблемы поставок в Белоруссию энергоносителей, рост объема транспортных услуг, финансирование новых инвестиционных проектов, выход на единые принципы реализации аграрной и промышленной политики, повышение уровня взаимных социальных гарантий для граждан двух стран. Лукашенко прокомментировал и возможность введения единой валюты. «Что касается единой валюты, я хочу, чтобы вы, как журналисты, понимали: вопрос не в том, что Путин или Лукашенко тормозят эти процессы. Когда мы изучали эту проблему, тогда Центральный банк России и наш Национальный банк в один голос попросили к этому вопросу пока не подходить. Они заявили, что ни они, ни наши страны не готовы к этому. Мы с президентом, услышав это, отложили эту проблему в сторону. Но это не значит, что мы к ней не вернемся», – сказал Лукашенко. «Будет доллар, евро или рубль российский - вопрос всегда у нас упирался в единый эмиссионный центр. Вот здесь есть определенные проблемы. Думаю, что даже в нашу бытность мы еще с президентом [Путиным] решим эту проблему», – добавил Лукашенко. «Нас часто, кстати, обвиняют в том, что Союзное государство – сугубо политический проект. Нет. Это уникальное интеграционное объединение, продвинутое по всем направлениям, и в политике тоже. Возьмите наш военно-политический союз, мы же это не скрываем. По многим направлениям - как внешняя политика, оборонная политика, безопасность – мы продвинулись далеко... И я абсолютно убежден, что наращивание разнопланового взаимодействия – самый показательный и действенный ответ всем нашим недоброжелателям. Вместе мы только сильнее», – подчеркнул белорусский лидер. Лукашенко добавил, что интеграция носит исключительно обоюдовыгодный характер. «Где вы видите здесь гирю на ноге Российской Федерации? Ничего плохого для народов Беларуси и России в этих программах нет и быть не могло. Все нацелено, как было сказано президентом России, на рост благосостояния наших народов. И надо, наверное, уже поставить точку во всех этих разговорах: наша интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер», - подчеркнул он. «Москва и Минск идут по тому принципу, который был задействован при создании Евросоюза: сначала убираем всякие границы, сокращаем таможенные и прочие барьеры, вводим единое трудовое законодательство, общие ГОСТы», – сказал газете ВЗГЛЯД профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев, комментируя договоренности двух лидеров. «В 28 подписанных Путиным и Лукашенко соглашениях оговаривается унификация законодательства, требований и норм двух стран. 28 договоров – это огромная цифра, поэтому, думаю, что документы касаются всех областей. В этом смысле у России и Белоруссии интеграция в итоге будет глубже, чем между штатами в США», – предположил Матвейчев. Сначала, пояснил аналитик, между странами ликвидируются таможенные и прочие барьеры, создаются единые правила: трудовое законодательство, нормы. «Чтобы все было общее и не получалось так, что на одной территории штрафуют за одно, на другой – за другое», – сказал собеседник. Если у России все получится в плане интеграции с Белоруссией, это может стать моделью для других стран ЕАЭС, добавил эксперт. «Сейчас в отношениях Москвы и Минска политика отставлена в сторону. Что касается создания единого парламента, союзного представительного органа, то это может быть сделано через шаг», – добавил эксперт. Цена на газ в Европе установила новый рекорд 9 сентября 2021, 17:56

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы установила новый рекорд, превысив показатель в 700 долларов за 1 тыс. кубометров, следует из данных торгов. Октябрьский фьючерс по индексу голландского TTF на начало торгов оценивался в 679 долларов за 1 тыс. кубометров, за день он корректировался до 669,4, к 17.25 мск цена дошла до 700,2 долларов, передает РИА «Новости». Предыдущий рекорд был установлен накануне. Тогда стоимость фьючерса превысила 670 долларов за 1 тыс. кубометров. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что на фоне действующих мировых цен на газ вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об опасности «Северного потока – 2». Эксперт объяснил игнорирование украинскими спортсменами запрета на фото с россиянами 9 сентября 2021, 22:19

После скандала с первым снимком Ярослава Магучих была вынуждена извиниться под давлением Минобороны Украины. Но теперь она продолжает поступать по-своему. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев, комментируя новую совместную фотографию украинской легкоатлетки с российской спортсменкой Марией Ласицкене. «То, что Магучих публично говорила после того, как по ней проехались катком все кому не лень, не соответствовало ее убеждениям. Ее заставили. Она выучила слова покаяния, чтобы успокоить всех оживившихся в тот момент «профессиональных патриотов». Но, как видите, их мнение значит для спортсменки не так уж и много», – считает руководитель киевского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. «Теперь давление исчезло, и все встало на свои места. Это нормальное адекватное поведение. Она была вынуждена уступить, а теперь снова поступает так, как считает нужным. И наверняка на месте Магучих скоро окажется какой-то другой спортсмен», – добавил он. Однако теперь ясно, что карьера Ярославы Магучих в украинской армии вряд ли дорастет до генеральских звезд, иронизирует Золотарев. В четверг стало известно, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и российская спортсменка Мария Ласицкене вновь позировали вместе для совместной В четверг стало известно, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и российская спортсменка Мария Ласицкене вновь позировали вместе для совместной фотографии . Новый снимок опубликовала в Instagram австралийка Элинор Паттерсон. На нем россиянка обнимает украинку за плечи в окружении еще нескольких спортсменок. Во время Олимпиады в Токио Магучих, которая также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины (ВСУ), подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. Ласицкене также является военнослужащей – она капитан Российской армии. После появления снимка Минобороны Украины вызвало лейтенанта на беседу, после которой Магучих заявила, что совместное фото с Ласицкене было сделано «без политики» и она остается в рядах ВСУ. При этом тренер легкоатлетки признала, что травля в блогосфере стала для Магучих серьезным стрессом. «Если убрать традиционный хайп наших патриотически озабоченных граждан, которые видят драму даже в невинных вещах, все встает на свои места и верх берут нормальные человеческие отношения», – заметил по этому поводу Золотарев. «Скандал вокруг ее первой фотографии был искусственно раздут нашими «профессиональными патриотами». Но не у каждого есть силы, не у каждого так складываются жизненные обстоятельства, чтобы послать эту публику в «пешее эротическое путешествие». Не все находятся в положении боксера Александра Усика, который прямо демонстрирует свою неприязнь к таким «патриотам», – привел пример политолог. «Северный поток – 2» построен 10 сентября 2021, 10:10

Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября, сообщили в пресс-службе Газпрома. «На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 мск строительство газопровода «Северный поток – 2» полностью завершено», – сказано в сообщении, передает ТАСС. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора. При этом авторы немецкого издания Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Штратман выразили мнение, что последним препятствием на пути российского газопровода «Северный поток – 2» может стать позиция новых властей Германии после выборов в ФРГ. Газопровод «Северный поток – 2» от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Так, в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года. При этом Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину, несмотря на строительство «Северного потока – 2». Так, президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину. Кроме того, летом Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США согласились не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен пообещала приложить усилия для продления контракта на транзит газа через Украину до 2034 года. В то же время украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Назван размер пенсии Меркель 10 сентября 2021, 10:43

При начислении пенсии канцлеру ФРГ Ангеле Меркель будет учитываться ее трудовой стаж в должности канцлера, министра и депутата Бундестага, сумма будет существенной – около 15 тыс. евро в месяц, пишут немецкие СМИ. Право на пенсию, порядок ее назначения и расчета регулируются в Германии законодательно. Так, при начислении Меркель пенсии будут учитываться ее трудовой стаж в должности канцлера, министра и депутата бундестага, пишет Deutsche Welle. Пенсия за деятельность Меркель в парламенте будет начислена в соответствии с Законом о депутатах Бундестага, а за работу в правительстве – по Закону о федеральных министрах от 1953 года. Кроме того, сумма пенсии будет весьма существенной и потому, что Меркель долгие годы находилась на государственной службе: согласно параграфу 20 закона о депутатах Бундестага, например, она имеет право на максимальную пенсию в размере 65% от зарплаты, так как стаж ее работы в парламенте составляет 31 год. Также федеральные канцлеры имеют право на 27,74% от своей прежней зарплаты после минимум четырех лет пребывания в должности. С каждым дополнительным годом размер пенсионного пособия увеличивается на 2,39167% до максимального значения 71,75%. В результате Меркель может рассчитывать на пенсию в размере около 15 тыс. евро в месяц. У нее остается и пожизненное право на личную охрану и служебный автомобиль с водителем, за ней сохранится офис в здании Бундестага в Берлине и небольшой штат из офис-менеджера, двух ассистентов и секретаря. Напомним, 26 сентября в Германии пройдут выборы нового парламента. Ангела Меркель в них не участвует – она собирается выйти на пенсию. Ранее она поддержала своего однопартийца Армина Лашета, по ее мнению, он в состоянии успешно управлять следующим правительством ФРГ. Она высказалась в его пользу и в последней речи в Бундестаге. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Меркель пугает немцев призраком ГДР. Киев заявил о способности украинских войск взять Донецк и Луганск 10 сентября 2021, 04:30

Армия Украины может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к возможной гибели «сотен тысяч людей», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. По словам Данилова, украинская армия «может выполнить любое задание». Если «верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск», войска «могут это сделать», сказал он. «Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «1+1». Как заявил Данилов, украинские военные «имеют все возможности, чтобы воевать». Он отметил, что разработаны пять сценариев для урегулирования конфликта в Донбассе, сейчас развитие идет «по первому – политико-дипломатическому». «Мы договариваемся совместно с нашими партнерами, с ФРГ и Францией, в соответствующем формате», – сказал он. Данилов исключил возможность переговоров по урегулированию с представителями ДНР и ЛНР. При этом он считает правильным, если переговоры будут вести президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин. Напомним, полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев стремится к силовому, а не дипломатическому решению конфликта в Донбассе. Украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект «О государственной политике переходного периода». Документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса. В США заявили о «сработавшем ультиматуме» Байдена России 10 сентября 2021, 06:41

Власти России приструнили хакеров, атаковавших США, ослабление Вашингтоном санкций могло бы закрепить такое положение, заявила американская компания Recorded Future, специализирующаяся на компьютерной безопасности. В докладе компании говорится, что «после исчезновения операторов компьютерных ресурсов, используемых с целью вымогательства, типа REVil», новые «группы появляются на их месте и публично обещают изменить свое поведение». В частности, говорят об «отказе от нападений на объекты критической инфраструктуры». Как полагает Recorded Future, в сложившейся ситуации «можно усмотреть первичные признаки того, что ультиматум администрации Байдена России сработал», передает РИА «Новости». По мнению компании, Белый дом мог бы попытаться убедить Москву, что «установление той или иной формы контроля над киберкриминальной деятельностью отвечает интересам» Кремля. Recorded Future в качестве возможных шагов со стороны США называет «ослабление санкций, расширение сотрудничества или заключение экономических соглашений». Как считают в компании, в случае успеха «реформы могут стать устойчивыми и долгосрочными». При этом Recorded Future утверждает, что российские правоохранительные органы и хакеры якобы сохраняют «давнее молчаливое взаимопонимание». Правоохранители в России, по версии Recorded Future, если не контролируют хакеров, то осведомлены об их деятельности, хоть Москва и заверяет в непричастности к кибератакам на США. В середине июня жертвами хакерских атак стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и крупная мясоперерабатывающая компания JBS. Напомним, что США фактически обвинили Россию в укрывательстве киберпреступников, а также заявили о готовности самостоятельно пресечь действия российских хакеров. Лоза рассказал о своих ограничениях в потреблении 9 сентября 2021, 19:35

Начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту», – цитирует Захарову ТАСС. По ее словам, углеродный след от транспортировки газа по этому газопроводу более чем в пять раз ниже по сравнению с альтернативными путями. «Это известно. Уже все материалы на этот счет были предоставлены», – отметила она. Ранее сообщалось, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы. Погребинский рассказал о страхе Зеленского перед Путиным 10 сентября 2021, 13:10

«Скорее всего Зеленскому показали заявление Владимира Путина о недопустимости появления на границах России враждебного государства, из-за чего президент Украины почувствовал для себя угрозу и решил ответить», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Ранее президент Украины допустил вероятность полноценной войны с Россией. «Возможно, Владимир Зеленский решил таким образом ответить Владимиру Путину. Ранее российский лидер говорил о том, что Россия не допустит формирования враждебного государства на территории бывших русских земель, а попытки Украины продолжать антироссийскую политику могут привести к потере ее государственности», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По словам политолога, президент Украины мог в этих словах почувствовать угрозу. «Это его напугало, потому он и сделал такое заявление», – пояснил он. Кроме того, по мнению эксперта, Зеленский в чем-то даже прав, так как «в случае полномасштабной войны между государствами, Украина просто перестанет существовать и больше не будет соседствовать с Россией и Белоруссией». Что касается заявления секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что «армия Украины может взять Донецк и Луганск», то это возможно лишь в случае, «если Россия не будет помогать непризнанным республикам ДНР и ЛНР», считает Погребинский. «Данилов, конечно, странный человек, но не выглядит стопроцентным идиотом. И он прекрасно знает позицию Кремля: любая попытка решить этот вопрос военным путем приведет к плачевным последствиям для Украины. В целом мы видим очередной бред украинских руководителей, к которому не стоит относиться серьезно», – заключил Погребинский. Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но это было бы «наибольшей ошибкой». Также он заявил, что «после этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии». Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что армия Украины может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к возможной гибели «сотен тысяч людей». По словам Данилова, украинская армия «может выполнить любое задание». Если «верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск», войска «могут это сделать», сказал он. «Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «1+1». Он также отметил, что разработаны пять сценариев для урегулирования конфликта в Донбассе, сейчас развитие идет «по первому – политико-дипломатическому». При этом Данилов исключил возможность переговоров по урегулированию с представителями ДНР и ЛНР, хотя считает правильным, если переговоры будут вести президенты Украины и России. Напомним, полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев стремится к силовому, а не дипломатическому решению конфликта в Донбассе. Украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект «О государственной политике переходного периода». Документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зеленский допустил вероятность войны с Россией 10 сентября 2021, 11:00

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но это было бы «наибольшей ошибкой». Отвечая на вопрос модератора форума YES Brainstorming о возможности полноценной войны с Россией, Зеленский заявил: «Считаю, может быть», передает ТАСС. В то же время президент уверен, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. «После этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии», – отметил он. Ранее Зеленский признал, что в ходе визита в Вашингтон не получил прямого ответа от США относительно вступления в НАТО, но Киев может полагаться на США. Вместе с тем Зеленский выразил мнение, что Россия будет крепчать, если Украину не взять в НАТО. Также Зеленский заявил, что Киев готов к вступлению в НАТО, и стране кажется, что она нужна альянсу.