В США назвали сферу, в которой Россия может стать союзником ЦБ ввел временную администрацию в обслуживающий операции ООН для КНДР банк 10 сентября 2021, 08:56 Текст: Алина Назарова

Банка России возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации самарского банка «Спутник» и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов. «Банк России приказом от 09.09.2021 №ОД-1894 возложил с 10.09.2021 на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению коммерческим банком «Спутник» (публичное акционерное общество) (регистрационный № 1071, город Самара) сроком на шесть месяцев. ... Одновременно Банк России ... в соответствии со статьей 189.38 ... закона ... «О несостоятельности (банкротстве)» с 10 сентября 2021 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов КБ «Спутник» ... сроком на три месяца», – говорится в сообщении Центробанка. КБ «Спутник» является единственной кредитной организацией в России, с которой у банка внешней торговли Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) имеются корреспондентские отношения в России в рамках исполнения резолюции ООН 2270 (2016) в целях обслуживания операций учреждений ООН для КНДР. КБ «Спутник» (ПАО) — участник системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимает 292 место в банковской системе России.

Эксперт объяснил, почему Лукашенко начал качать нефть через Украину 9 сентября 2021, 14:46

Фото: ANDREI LIANKEVICH/

EPA/ТАСС

Текст: Ольга Самофалова

Остановка Белоруссией транзита российской нефти по южной ветке «Дружбы» в Словакию и Венгрию – это отголосок прошлого большого нефтяного конфликта с Россией, комментирует отраслевой эксперт Игорь Юшков. По словам эксперта, остановка «Белнефтехимом» транзита российской нефти – это скорее технический момент, который, однако, имеет отношение ко встрече Путина и Лукашенко в четверг в Москве. «Приостановка «Белнефтехимом» транзита российской нефти по южной ветке «Дружбы» в Словакию и Венгрию – это скорее технический момент. Думаю, что это отголосок прошлого большого нефтяного конфликта с Россией, который разразился в начале 2020 года», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В четверг ранее «Транснефть» сообщила, что «Белнефтехим» до 13 сентября приостановил прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу «Одесса – Броды». Произошло это в намеченный день встречи двух президентов России и Белоруссии, которая начнется в 17.00 мск. «Во время конфликта с Россией Белоруссия грозила найти альтернативного поставщика нефти. И купила партии нефти у США и Саудовской Аравии, то есть у поставщиков, которых больше всего раздражали Россию. С саудитами тогда как раз случился разлад. Видимо, тогда и был заключен среднесрочный контракт с Азербайджаном о поставках нефти из этой страны по нефтепроводу «Одесса – Броды». А также транзитный контракт с Украиной, возможно, на условиям «качай или плати», – говорит Игорь Юшков. То есть договоренности с Азербайджаном и Украиной изначально были попыткой шантажировать Россию в рамках нефтяного конфликта. Но теперь этого конфликта с Россией нет, однако исполнять те обязательства приходится, чтобы закрыть контракты. С другой стороны, решение исполнить контракт с Украиной и Азербайджаном именно в день встречи президентов России и Белоруссии сложно признать случайностью. «Возможно, Лукашенко делает намек на то, что страна не находится в изоляции в плане нефти, что она может покупать ее не только у России, а значит, это инструмент давления, то есть не все козыри из рук белорусского Батьки выбили. Но Россия вряд ли считает это элементом давления, поэтому такой намек не будет эффективным», – считает эксперт ФНЭБ. Пока Белоруссия получает нефть из России по ценам ниже рыночных, покупки ее у любых других поставщиков по рыночной цене априори для Минска невыгодны. Не говоря уже о меньших затратах на логистику при поставке нефти из соседней России. Еще один момент заключается в том, что сейчас поставки азербайджанской нефти в Белоруссию могут иметь новый смысл в связи с санкциями США, которые запрещают поставки нефти на один из двух белорусских НПЗ – новополоцкий НПЗ «Нафтан», не исключает Юшков. Ведь этот контракт подписан до американских санкций, значит, на него их действия не распространяются. В любом случае, по мнению эксперта, речь идет о небольших объемах поставок азербайджанской нефти – точно меньше 1 млн тонн в этом году. «Для России нет ничего страшного в том, что на несколько дней остановили поставки нашей нефти. На белорусских НПЗ всегда есть запасы нефти. И к срыву поставок российской нефти в Центральную и Юго-Восточную Европу это тоже не приведет», – уверяет собеседник. Белоруссия приостановила прокачку российской нефти в Европу из-за Украины 9 сентября 2021, 12:08

Фото: БелТа/ТАСС

Текст: Алина Назарова

«Белнефтехим» до 13 сентября приостановил прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу «Одесса – Броды», сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. «До 13 сентября «Белнефтехим» остановил прокачку по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу «Одесса – Броды» на территорию Белоруссии», – сказал он, передает ТАСС. Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка – северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. Нефтепровод «Одесса – Броды» – нефтепровод, построенный в 2001 году между городом Одессой на Черном море и городом Броды в Львовской области Украины, где осуществлена стыковка с нефтепроводом «Дружба», качающим нефть из России в Европу. По нефтепроводу «Одесса – Броды» предполагалось транспортировать каспийскую и казахстанскую нефть в обход турецких проливов из порта Южный под Одессой на НПЗ Восточной и Центральной Европы. Стали известны обстоятельства гибели главы МЧС Зиничева 9 сентября 2021, 10:17

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Журналисты раскрыли обстоятельства гибели главы МЧС Евгения Зиничева, который разбился о камни, пытаясь спасти упавшего в реку Иркинду у водопада Китабо-Орон кинорежиссера Александра Мельника. Трагедия произошла в западной части Путоранского заповедника в Красноярском крае, где расположена так называемая Земля водопадов, самый большой из которых – 27-метровый Китабо-Орон, пишет «Коммерсант». По предварительным данным, поскользнувшись на мокрых камнях, 63-летний режиссер упал в воду. Первым, утверждают в МЧС, ему помочь попытался министр, однако прыгнув со скалистого берега в Иркинду, он получил тяжелую черепно-мозговую травму, ударившись о каменный выступ. Пострадавших вертолетом доставили в больницу № 1 Норильска, но полученные ими травмы оказались несовместимыми с жизнью. В связи с ЧП в Следственном комитете назначена доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом. При этом охране и помощникам министра, допустившим его гибель, может грозить уголовное преследование за халатность (ст. 293 УК). Ранее сообщалось, что Зиничев погиб при исполнении служебного долга. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ведомства и присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. Прощание с погибшим главой МЧС пройдет в пятницу в Москве. На Украине хотят заставить Россию заплатить за медуз в Азовском море 9 сентября 2021, 17:35

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух предложил судиться с Россией из-за нашествия мeдyз на Азовском море, которые стали причиной провального курортного сезона. Как сообщает агентство УНИАН, Старух напомнил, что в этом году отдыхающих на Азовском море буквально атаковали мeдyзы, которых было необычно много из-за стремительного повышения солености воды. По его словам, экологи объясняют это тем, что несколько лет подряд в Азовское море не поступает пресная вода из основных водных артерий, в частности из Дона. «По мнению главы ОГА, реки обмелели из-за того, что россияне выбирают пресную воду для полива. Кроме того, в результате строительства Керченского моста был нарушен природный ландшафт Черного моря, что стало поводом для «миграции» мeдyз в Азов. Именно из-за действий России, по мнению председателя ОГА, мeдyзы атаковали побережье Азовского моря и разогнали отдыхающих. Старух предложил подсчитать ущерб от провального курортного сезона, выставить счет России и судиться со страной-агрессором», – поясняется в сообщении. Ранее Киев назвал Крымский мост неразрешимой проблемой. Адмирал Комоедов: Россия исправляет ошибки в Средиземном море 9 сентября 2021, 11:46

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Запад может отреагировать на наши действия усилением своей морской группировки», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя сообщение о том, что группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 ВМФ России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц. «Мы исправляем ошибку, которую совершили, когда в свое время ушли из Средиземного моря. В этом регионе по сути сходится весь земной шар. Находясь в Средиземном море, можно «смотреть» и на юг, и на север, и на восток, и на запад. Там надо держать оптимальные силы, причем в боевой готовности», – убежден бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов. По его словам, «Средиземное море представляет собой место для политической кухни», а сейчас там «готовят» в основном США и Великобритания, и они же находятся «на раздаче». «Поэтому мы всегда должны быть в готовности в этом регионе, – подчеркнул собеседник. – Запад может отреагировать на наши действия усилением своей морской группировки – авианосцами, подлодками. Также он может сосредоточить силы на берегу, к примеру, усилить воздушную, поисковую группировки. При помощи самолетов базово-патрульной авиации они наверняка будут искать наши подлодки и контролировать их местонахождение», – отметил Комоедов. Напомним, источник в судостроительной отрасли сообщил, что группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц. «В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находятся пять субмарин – носителей крылатых ракет «Калибр-ПЛ»: три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)», – сказал источник. Он уточнил, что две подлодки совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но они могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Речь идет о лодках «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», вместе с ними в Средиземное море после ремонта в России вошла однотипная субмарина Черноморского флота «Краснодар». Еще две подлодки ЧФ находятся в составе Средиземноморской эскадры. Пять субмарин проекта 636.3 могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. Кроме того, межфлотский переход с Балтики на ТОФ выполняет ракетный корвет «Гремящий» проекта 22385. В июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Цена на газ в Европе установила новый рекорд 9 сентября 2021, 17:56

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы установила новый рекорд, превысив показатель в 700 долларов за 1 тыс. кубометров, следует из данных торгов. Октябрьский фьючерс по индексу голландского TTF на начало торгов оценивался в 679 долларов за 1 тыс. кубометров, за день он корректировался до 669,4, к 17.25 мск цена дошла до 700,2 долларов, передает РИА «Новости». Предыдущий рекорд был установлен накануне. Тогда стоимость фьючерса превысила 670 долларов за 1 тыс. кубометров. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что на фоне действующих мировых цен на газ вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об опасности «Северного потока – 2». В Польше обосновали невозможность России отказаться от транзита газа через Украину 9 сентября 2021, 18:21

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Газпром не сможет прекратить транзит газа через Украину из-за требований к «Северному потоку – 2», заявил председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский. В случае использования газопровода в соответствии с европейскими регуляциями эксплуатировать в полную силу его будет нельзя, потому Россия будет вынуждена поставлять сырье через Украину, заявил Маевский, передает «Укринформ». «Это очень важно. Украинцы являются нашими союзниками в борьбе за энергетическую солидарность и ее применение в контексте реализации проекта Nord Stream 2», – добавил он. Напомним, Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину. Ранее президент России Владимир Путин подтверждал федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение РФ контрактов по транзиту газа через Украину. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора. Ранее сообщалось, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы. Украинская легкоатлетка Магучих снова сфотографировалась с россиянкой Ласицкене 9 сентября 2021, 13:58

Фото: instagram.com/eleanorpatterson

Текст: Дмитрий Зубарев

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и российская спортсменка Мария Ласицкене вновь вместе сфотографировались. Это произошло после того, как совместное фото двух спортсменок ранее обернулось скандалом на Украине. Новую фотографию опубликовала в Instagram австралийка Элинор Паттерсон, занявшая на соревнованиях в Швейцарии шестое место. На фото россиянка обнимает украинку за плечи в окружении еще нескольких спортсменок. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eleanor Patterson (@eleanorpatterson) Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих. Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом. Эксперт объяснил игнорирование украинскими спортсменами запрета на фото с россиянами 9 сентября 2021, 22:19

Фото: eleanorpatterson/Instagram

Текст: Николай Васильев

После скандала с первым снимком Ярослава Магучих была вынуждена извиниться под давлением минобороны Украины. Но теперь она продолжает поступать по-своему. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев, комментируя новую совместную фотографию украинской легкоатлетки с российской спортсменкой Марией Ласицкене. «То, что Магучих публично говорила после того, как по ней проехались катком все кому не лень, не соответствовало ее убеждениям. Ее заставили. Она выучила слова покаяния, чтобы успокоить всех оживившихся в тот момент «профессиональных патриотов». Но, как видите, их мнение значит для спортсменки не так уж и много», – считает руководитель киевского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. «Теперь давление исчезло, и теперь все встало на свои места. Это нормальное адекватное поведение. Она была вынуждена уступить, а теперь снова поступает так как считает нужным. И наверняка на месте Магучих скоро окажется кто-то другой спортсмен», – добавил он. Однако теперь ясно, что карьера Ярославы Магучих в украинской армии вряд ли дорастет до генеральских звезд, иронизирует Золотарев. В четверг стало известно, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и российская спортсменка Мария Ласицкене вновь позировали вместе для совместной В четверг стало известно, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и российская спортсменка Мария Ласицкене вновь позировали вместе для совместной фотографии . Новый снимок опубликовала в Instagram австралийка Элинор Паттерсон. На нем россиянка обнимает украинку за плечи в окружении еще нескольких спортсменок. Во время Олимпиады в Токио Магучих, которая также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины (ВСУ), подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. Ласицкене также является военнослужащей – она капитан Российской армии. После появления снимка минобороны Украины вызвало лейтенанта на беседу, после которой Магучих заявила, что совместное фото с Ласицкене было сделано «без политики» и она остается в рядах ВСУ. При этом тренер легкоатлетки признала, что травля в блогосфере стала для Магучих серьезным стрессом. «Если убрать традиционный хайп наших патриотически озабоченных граждан, которые видят драму даже в невинных вещах, все встает на свои места и верх берут нормальные человеческие отношения», – заметил по этому поводу Золотарев. «Скандал вокруг ее первой фотографии был искусственно раздут нашими «профессиональными патриотами». Но не у каждого есть силы, не у каждого так складываются жизненные обстоятельства, чтобы послать эту публику в «пешее эротическое путешествие». Не все находятся в положении боксера Александра Усика, который прямо демонстрирует свою неприязнь к таким «патриотам», – привел пример политолог. Севший на мель танкер перекрыл судоходство по Суэцкому каналу 9 сентября 2021, 15:30

Фото: KHALED ELFIQI/ЕРА/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Судоходство по Суэцкому каналу с севера на юг приостановлено из-за севшего на мель танкера, сообщили в службе навигации канала. По данным источника ТАСС, на 54-м километре пути на мель село судно, следовавшее под флагом Панамы. В настоящее время ведутся работы по оперативному снятию танкера с мели и возобновлению навигации. «Движение на северном участке до сих пор не возобновилось. Четыре судна ждут прохода», – уточнили в службе навигации. Отмечается, что габариты застрявшего судна для перевозки наливных грузов составляют 225 на 32 метра. Танкер следует в Порт-Судан. Напомним, 24 марта водная артерия была была заблокировна на пять дней контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, он сел на мель на 151-м километре канала. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась, через него начали проходить первые суда. Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить 1 млрд долларов. Владелец контейнеровоза Ever Given хочет разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала мирным путем, не доводя дело до суда. Путин и Лукашенко объявили о старте экономической интеграции двух стран 10 сентября 2021, 00:15

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ. «Белоруссия для нас добрый сосед и ближайший союзник. Российско-белорусское сотрудничество строится на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга», – заявил Путин на совместной пресс-конференции по итогам встречи. Он добавил, что переговоры с Лукашенко были насыщенными и конструктивными. Так, согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года. С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства. Путин отметил, что Россия и Белоруссия переходят к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам. Страны выработают единые подходы в трудовом законодательстве, социальном страховании и пенсионном обеспечении. Россия и Белоруссия благодаря интеграции увеличат количество совместных предприятий, передает РИА «Новости». Кроме того, с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 630–640 млн долларов. В 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, при этом она не будет индексироваться на уровень долларовой инфляции. На 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 долларов за тысячу кубов. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа. Вопросы политической интеграции на встрече не обсуждались. Путин отметил, что сначала необходимо выполнить ту программу, о которой договорились на данном этапе, а затем уже можно будет говорить о последующих шагах, поскольку со временем ситуация меняется. При этом президент России выразил уверенность, что страны на правильном пути. Он пояснил, что согласование интеграционных программ Союзного государства длилось долго, потому что стороны не могли договориться, на каком уровне достаточно принять решения. Президент заверил, что сотрудничество в рамках союзного государства – приоритет для России и Белоруссии. Путин не исключил создания Союзного парламента России и Белоруссии, но отметил, что пока данный вопрос не обсуждался. Комментируя ситуацию на границе Белоруссии со странами ЕС, Путин заявил: «Это нас не касается, это не наша граница. Это граница Республики Беларусь, государственная граница Литвы и Польши». Путин также выразил надежду на очень быстрое восстановление авиасообщения с Белоруссией до допандемийного уровня. Сообщается, что Россия снимает все ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией. При этом товарооборот между странами уже превысил допандемийные показатели. «Сегодня нами также обсуждены вопросы строительства единого оборонного пространства и обеспечения безопасности союзного государства на внешнем периметре. В этом контексте большое внимание мы уделили и большое значение имеют предстоящие совместные учения на территории России и Белоруссии «Запад-2021». Эти учения не направлены против кого бы то ни было, но их проведение логично в условиях, когда другие объединения, НАТО, например, активно наращивают свое военное присутствие вблизи границ союзного государства и пространства ОДКБ», – сказал Путин. Заседание высшего совета Союзного государства планируется провести до конца года, графики согласовываются. Напомним, президенты России и Белоруссии провели в четверг переговоры в Кремле, встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Союзные программы создают равные условия для субъектов хозяйствования двух стран, заявил, в свою очередь, Александр Лукашенко. «Чтобы не пересказывать содержание рассмотренных документов, выделю самое главное в них. Это равные права для субъектов хозяйствования наших стран. Те самые равные условия, о необходимости которых различные представители Беларуси, в том числе я как президент, говорим на протяжении многих лет. Это основа основ. Мы – полноправные партнеры», – сказал Лукашенко. Глава Белоруссии отметил, что для всех компаний на рынках двух стран «должна быть честная конкуренция». «Именно ради равноправия, выгодной кооперации, плодотворного сотрудничества и затевалась белорусско-российская интеграция. В союзных программах четко прописаны механизмы развития единого экономического пространства: формирование объединенных отраслевых рынков, реализация гармонизированной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики», – сказал Лукашенко. В союзных программах, по словам главы республики, также заложено решение проблемы поставок в Белоруссию энергоносителей, рост объема транспортных услуг, финансирование новых инвестиционных проектов, выход на единые принципы реализации аграрной и промышленной политики, повышение уровня взаимных социальных гарантий для граждан двух стран. Лукашенко прокомментировал и возможность введения единой валюты. «Что касается единой валюты, я хочу, чтобы вы, как журналисты, понимали: вопрос не в том, что Путин или Лукашенко тормозят эти процессы. Когда мы изучали эту проблему, тогда Центральный банк России и наш Национальный банк в один голос попросили к этому вопросу пока не подходить. Они заявили, что ни они, ни наши страны не готовы к этому. Мы с президентом, услышав это, отложили эту проблему в сторону. Но это не значит, что мы к ней не вернемся», – сказал Лукашенко. «Будет доллар, евро или рубль российский - вопрос всегда у нас упирался в единый эмиссионный центр. Вот здесь есть определенные проблемы. Думаю, что даже в нашу бытность мы еще с президентом [Путиным] решим эту проблему», – добавил Лукашенко. «Нас часто, кстати, обвиняют в том, что Союзное государство – сугубо политический проект. Нет. Это уникальное интеграционное объединение, продвинутое по всем направлениям, и в политике тоже. Возьмите наш военно-политический союз, мы же это не скрываем. По многим направлениям - как внешняя политика, оборонная политика, безопасность – мы продвинулись далеко... И я абсолютно убежден, что наращивание разнопланового взаимодействия – самый показательный и действенный ответ всем нашим недоброжелателям. Вместе мы только сильнее», – подчеркнул белорусский лидер. Лукашенко добавил, что интеграция носит исключительно обоюдовыгодный характер. «Где вы видите здесь гирю на ноге Российской Федерации? Ничего плохого для народов Беларуси и России в этих программах нет и быть не могло. Все нацелено, как было сказано президентом России, на рост благосостояния наших народов. И надо, наверное, уже поставить точку во всех этих разговорах: наша интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер», - подчеркнул он. «Москва и Минск идут по тому принципу, который был задействован при создании Евросоюза: сначала убираем всякие границы, сокращаем таможенные и прочие барьеры, вводим единое трудовое законодательство, общие ГОСТы», – сказал газете ВЗГЛЯД профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев, комментируя договоренности двух лидеров. «В 28 подписанных Путиным и Лукашенко соглашениях оговаривается унификация законодательства, требований и норм двух стран. 28 договоров – это огромная цифра, поэтому, думаю, что документы касаются всех областей. В этом смысле у России и Белоруссии интеграция в итоге будет глубже, чем между штатами в США», – предположил Матвейчев. Сначала, пояснил аналитик, между странами ликвидируются таможенные и прочие барьеры, создаются единые правила: трудовое законодательство, нормы. «Чтобы все было общее и не получалось так, что на одной территории штрафуют за одно, на другой – за другое», – сказал собеседник. Если у России все получится в плане интеграции с Белоруссией, это может стать моделью для других стран ЕАЭС, добавил эксперт. «Сейчас в отношениях Москвы и Минска политика отставлена в сторону. Что касается создания единого парламента, союзного представительного органа, то это может быть сделано через шаг», – добавил эксперт. Цена газа в Европе обновила годовой максимум 9 сентября 2021, 10:39

Фото: Stefan Klein/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Стоимость газа в Европе в ходе торгов продолжила рост и превысила 675 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В частности, цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 676 долларов за 1 тыс. куб. м, или 55,85 евро за МВт·ч. Таким образом, стоимость газа обновила годовой максимум, передает ТАСС. Накануне цена газа в Европе преодолела отметку в 670 долларов за 1 тыс. куб. м. По словам начальника департамента Газпрома Александра Иванникова, цены на газ в Европе точно сохранятся в ближайшее время на нынешнем уровне, предпосылок для их снижения пока нет. 6 сентября цена на газ в Европе в ходе торгов преодолела отметку в 650 долларов за 1 тыс. кубометров. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Европа зря ждет падения цен на газ. Захарова пояснила сроки начала поставок газа по «Северному потоку – 2» 9 сентября 2021, 16:57 Текст: Алексей Дегтярев

Начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту», – цитирует Захарову ТАСС. По ее словам, углеродный след от транспортировки газа по этому газопроводу более чем в пять раз ниже по сравнению с альтернативными путями. «Это известно. Уже все материалы на этот счет были предоставлены», – отметила она. Ранее сообщалось, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы. Лоза рассказал о своих ограничениях в потреблении 9 сентября 2021, 19:35

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

«Готов сортировать мусор, относить его по разным контейнерам, отказаться от использования пластиковой посуды и каких-то других одноразовых вещей», – сказал газете ВЗГЛЯД певец и композитор Юрий Лоза, комментируя призыв миллиардера Олега Дерипаски умерить потребление и отходы в мире. Основатель компании «Базовый элемент», миллиардер Олег Дерипаска заявил, что все человечество должно изменить форму потребления в сторону уменьшения, поскольку именно это путь к равновесию. Он также уточнил, что люди не должны столько потреблять и столько выбрасывать, от чего-то все-таки следует научиться отказываться. «Очевидно, что в первую очередь сокращение потребления относится к людям, у которых есть достаток, тем, кто чрезмерно распоряжается доходами. Но это не значит, что мы все должны отказаться от привычных продуктов, начать ходить пешком вместо езды на машине и так далее. Я вот, например, уже давно от многого отказался: сам мою полы, посуду, а не нанимаю домработницу. Уже давно живу скромно, довольствуюсь малым», – говорит Лоза. Он рассказывает, что имеет всего одну квартиру в Москве, одну дачу, одну машину, покупает продуктов ровно столько, сколько сможет съесть он и его семья. «Я уже давно хочу начать сортировать отходы. Так, как это делается в той же Германии. Готов сортировать мусор, относить его по разным контейнерам. Отказаться от использования пластиковой посуды и каких-то других одноразовых вещей. Но вот от пластиковых упаковок должны уже производители отказываться, переходить на то, что уничтожается природой», – считает певец. На ваш взгляд Вы готовы ограничить собственное потребление ради экологического равновесия на планете? Готов сейчас

Готов в будущем

Пусть другие себя ограничивают

В феврале основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс призвал все богатые страны отказаться от натуральной говядины, чтобы помочь спасти человечество от климатической катастрофы. Он объяснил, что переход на растительные белки поможет бороться с выбросами метана, производимыми животноводством. Страны G20 назвали «Спутник V» лучшим средством профилактики коронавируса 9 сентября 2021, 12:42 Текст: Евгения Шестак

Министры здравоохранения стран G20 назвали вакцину «Спутник V» лучшим препаратом для профилактики коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. «За последнее десятилетие это, наверное, первый прорыв медицинской науки, когда лекарственный препарат знают во всем мире и доверяют. Сейчас на G20 выступая, министры здравоохранения говорили, «Спутник» – лучший препарат для профилактики», – цитирует РИА «Новости» Мурашко. По его словам, более 1,2 тыс. медицинских изделий появилось на рынке за время пандемии, за столь короткий промежуток времени такого еще не было. Мурашко отметил, что это является прорывом российской медицинской науки, когда отечественную вакцину знают во всем мире. Ранее Мурашко заявил, что запросов на вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД