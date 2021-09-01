В Венгрии выразили надежду на скорое одобрение «Спутника V» в ВОЗ Президент Мексики рассказал о предложении Путина направить к нему врачей для лечения от COVID 1 сентября 2021, 19:11 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин предлагал направить в Мексику врачей для лечения от коронавируса президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, об этом рассказал сам мексиканский лидер в своей книге «На середине пути». «Когда я заболел COVID-19, я получил среди многих проявлений солидарности от мексиканцев и друзей из других стран один телефонный звонок, который мне очень понравился, от президента России Владимира Путина, который, вопреки своей репутации жесткого человека, предложил мне с великодушной настойчивостью направить в Мексику группу врачей-специалистов для оказания мне помощи», – говорится в книге Обрадора, передает ТАСС со ссылкой на публикацию выдержек из произведения в мексиканских СМИ. По словам Обрадора, Путин в конце беседы сказал ему, что будет молиться о его здоровье. Напомним, Обрадор заболел коронавирусной инфекцией в конце января. Анализ на наличие коронавирусной инфекции, мексиканский президент сдал 4 февраля, оказался отрицательным, после чего он вскоре вернулся к работе.

Путин на марафоне общества «Знание» заявил, что население России могло составить 500 млн человек 1 сентября 2021, 10:57

Фото: kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Население России, по некоторым оценкам, могло бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке, заявил президент Владимир Путин на встрече со школьниками, которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». Он обратил внимание на то, что на протяжении прошлого века дважды «рассыпалась российская государственность». После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование. Россия «потеряла колоссальные территории, постепенно восстановилась, а потом произошло еще и крушение Советского Союза», напомнил Путин, передает ТАСС. «А почему? Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек. Только вдумайтесь в это», – подчеркнул он. Глава государства заметил, что сейчас население России составляет около 146 млн человек. «А если бы этих трагедий не было, было бы около 500 млн человек. Разница есть?» – повторил он. А это, продолжил президент, «совокупная мощь государства, которая в геометрической прогрессии постоянно увеличивается. … Создается все более и более мощная основа развития, существования, благополучия». «Надо посмотреть, что лежало в основе этих трагических событий, чтобы ни в коем случае не допустить ничего подобного в будущем», – указал он. Эти знания помогают понять и то, как укреплять мощь страны, как строить отношения с соседями, считает Путин. Глава государства заметил, что история – это «не просто набор цифр, имен, событий, а фундамент самого гуманитарного знания». Прошлое помогает понять то, что происходит сейчас, и определить, как нужно вести себя в будущем, пояснил он. Ранее Путин в ходе встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» поздравил учащихся с новым учебным годом. Путин в ходе марафона общества «Знание» рассказал об исполнении детской мечты 1 сентября 2021, 11:56

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками по случаю Дня знаний заявил, что счастлив из-за реализации своей мечты служить Отечеству. Общение президента со школьниками проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». «По поводу того, о чем я мечтал, что получилось. В этом смысле я могу считать себя счастливым человеком», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, в разные периоды жизни человек соотносит свои мечты с уровнем своего развития и видением окружающего мира, после чего появляются ближние, более отдаленные и стратегические цели. «Так или иначе, я, как многие мальчишки, хотел быть то моряком, то летчиком, потом разведчиком – я хотел быть и реализовал этот план. Так жизнь сложилась, я иногда даже удивляюсь, как так получилось. Это, вообще-то, сложное дело – прийти и сказать: «Хочу быть разведчиком», и тебя берут в разведку. Так вроде не бывают, у меня так получилось», – поделился президент. При этом Путин подчеркнул, что «это не главное». По его словам, школьное воспитание, воспитание в семье, окружение должно было нацелено на то, чтобы посвятить себя служению Отечеству. «Ведь когда я работал в органах безопасности – посмотрите, как сейчас ребята работают, собой жертвуют, если потребуется, – это все было направлено на служение Отечеству. И сегодня я занимаюсь именно этим. И считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чем я мечтал», – подчеркнул президент. Также глава государства заявил, что молодежь является двигателем прорывных проектов развития. Он отметил, что Россия начинает работать над так называемым Восточным полигоном железных дорог. «Это новая жизнь и возрождение БАМа, Транссиба. Кто строил? Как я говорил – молодые люди. Вот Крымский мост – тоже достаточно молодые люди делали это. Много других направлений в науке, в той же оборонке», – перечислил президент сферы, в которых занята молодежь. Он также поделился впечатлениями от встречи с коллективом разработчиков новейших отечественных систем вооружения. «Честно, я так удивился, говорю: «Откуда вы взялись?» Совсем молодые люди! Целой группой пришли после вуза в научно-исследовательское учреждение и создали один из новейших, [он] до сих пор не имеет аналогов, ракетных комплексов в мире для защиты интересов страны», – отметил Путин. При этом Путин призвал молодых ребят не ограничивать себя в том, чтобы мечтать и добиваться тех целей, которые они перед собой ставят. «И у вас точно все это получится», – заверил президент. Ранее Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, каким его мечтам уже не суждено сбыться. Проценко предупредил о возможной новой вспышке коронавируса 31 августа 2021, 21:21

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Новая вспышка коронавируса может произойти осенью из-за сочетания нескольких факторов, заявил главный врач городской больницы №40 в Коммунарке (Москва) Денис Проценко. «Меня напрягает конец сентября – начало октября. Столкнется сразу три момента – грипп, ковид и возвращение людей из отпусков. Это все может создать предпосылки для вспышки и тяжелого течения болезни», – передает его слова Ura.ru. Проценко отметил, что человечеству придется научиться существовать с COVID, как это, например, уже произошло с гриппом или другими инфекциями. «Единственный путь – это профилактика и вакцинация. Осенью многое будет зависеть от позиции граждан. Если она будет пассивная, то очевидно, что у нас опять будет работа и разворачивание дополнительных коек», – добавил медик. Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат ГД Геннадий Онищенко заявил, что в сентябре стоит ожидать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, поскольку начнется учебный год, а россияне вернутся из отпусков и с каникул, при этом достаточного количества прививок не делается. Мурашко рассказал о количестве запросов на вакцину «Спутник V» от других стран 31 августа 2021, 21:43 Текст: Елена Мирошниченко

Запросов на вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Наша вакцина эффективна против штамма «дельта», об этом говорят и научные исследования, проведенные в других государствах. Масштабы производства препарата возрастают, запросов от других стран достаточно много», – сказал министр во время беседы с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом, передает ТАСС. Ранее в МИД заявили, что процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, в связи с чем под дискриминационные меры попадают привитые граждане России и иностранцы. Путин прилетел во Владивосток 1 сентября 2021, 09:40

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где он в День знаний пообщается со школьниками и примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Путин вылетел из Москвы во вторник поздно вечером. 1 сентября около 17.00 по местному времени (10.00 мск) он начнет мероприятие во Всероссийском детском центре «Океан», где проведет приуроченную ко Дню знаний встречу со школьниками – победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта, передает ТАСС. После этого Путин отправится на остров Русский, на площадку VI Восточного экономического форума. Там он в режиме видеоконференции примет участие в церемонии подписания добровольных обязательств компаниями-учредителями российского Альянса по защите детей в цифровой среде. Далее президент по видеосвязи откроет социальные объекты образования в Дагестане. В завершение первого рабочего дня во Владивостоке, ориентировочно после 20.00 (13.00 мск), Путин примет губернатора Приморского края Олега Кожемяко, с которым, по словам Пескова, «они позанимаются делами края». 2 сентября глава государства посетит введенный в эксплуатацию в июле 2021 года Дальневосточный морской тренажерный центр Морского государственного университета имени адмирала Невельского, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение квалификации морских специалистов. Позже, около 18.00 (11.00 мск), на площадке ВЭФ Путину представят проекты развития Дальнего Востока. После этого запланировано совещание по вопросам социально-экономического развития ДФО. На 3 сентября намечено участие Путина в пленарной сессии ВЭФ. Кроме того, в этот день модераторы и спикеры ключевых сессий расскажут главе государства, что они обсуждали на площадках форума. Путин также примет участие в режиме видео-конференц-связи в церемонии подписания документов, связанных с крупными инвестициями в регионе, в том числе с иностранными. Пленарная сессия, на которой президент выступит в очном формате, запланирована на 15.00 по местному времени (08.00 мск). В онлайн-формате в ней также примут участие президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Кроме того, с видеоприветствиями к участникам форума обратятся президент Аргентины Альберто Фернандес, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча. По пути из Владивостока 4 сентября Путин сделает остановку в Благовещенске и посетит космодром Восточный. Иммунолог предсказал окончание пандемии к 2024 году 1 сентября 2021, 16:19 Текст: Елена Мирошниченко

Пандемия коронавируса может завершиться к 2024 году, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. «Может быть, к концу 2023 года, в 2024 году ситуация во всем мире стабилизируется. В России это должно произойти немного раньше», – рассказал он Ura.ru. Иммунолог подчеркнул, что за это время важно снизить смертность и сократить возможность для мутаций вируса, что позволит взять под контроль ситуацию с пандемией. Ранее главный врач городской больницы №40 в Коммунарке (Москва) Денис Проценко заявил, что новая вспышка коронавируса может произойти осенью из-за сочетания нескольких факторов. Терапевт назвала вызванные COVID-19 проблемы с алкоголем 1 сентября 2021, 10:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Врач-терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова рассказала о проблемах с восприятием алкогольных напитков, которые могут быть последствиями заражения коронавирусом COVID-19. Уже давно известно, что коронавирус может вызвать у человека как полное исчезновение обонятельных и вкусовых ощущений (аносмию), так и их искажение (паросмию) – их переживают более половины заболевших. Как правило, при паросмии продукты «меняют» запах и вкус в восприятии пациента большими группами, одна из таких групп – спиртные напитки. «Многие отмечают, что не чувствуют никакого запаха спиртного – ни от рюмки с напитком, ни от человека, употребившего напиток. Я знаю несколько случаев, когда люди ощущают стойкое отвращение к алкоголю из-за неприятного вкуса и запаха и не могут его употреблять, но это далеко не у всех», – сообщила Чернышова «Ридусу». Терапевт добавила, что при паросмии вместо привычного вкуса или запаха у разных продуктов появляется один и тот же, зачастую неприятный оттенок. Переболевший коронавирусной инфекцией человек может оставаться в состоянии паросмии в течение нескольких месяцев или даже дольше: «У меня есть несколько примеров, когда с октября 2020 года в течение 11 месяцев у пациентов не возвращалось нормальное восприятие вкуса и запаха. Какая-то динамика есть, но тем не менее полное выздоровление еще не наступило», – рассказала Надежда Чернышова. Врач также отметила, что расстройства вкуса и обоняния могут заставить больного отказаться от целых больших групп продуктов питания, и это даже может привести к незначительному снижению веса. Распространение паросмии после нескольких волн пандемии коронавируса COVID-19 породило даже новую профессию. Московская винотека опубликовала объявление о поиске специалиста по продаже вина (кависта) с обонянием, искаженным последствиями коронавируса. Предполагается, что он будет обслуживать покупателей, точно так же страдающих паросмией, и составлять для них винные карты с учетом их расстройства. В качестве бонуса консультанту для клиентов с паросмией обещают скидки на вино. Ранее было обнаружено необычное последствие коронавируса у пожилых. Назван срок начала поставок произведенных в Индии доз «Спутника V» 1 сентября 2021, 00:59 Текст: Антон Никитин

Произведенные в Индии дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будут доступны к сентябрю-октябрю, сообщило индийское издание Business Line. «Мы ожидаем, что произведенные в Индии дозы [препарата] будут доступны к сентябрю-октябрю», – приводит ТАСС слова представителя индийской фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories (DRL). Представитель DRL уточнил, что к настоящему моменту компания получила 31,5 млн доз первого компонента и 41,5 млн доз второго компонента «Спутника V». «Мы работаем с РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) над увеличением поставок», – добавил он. DRL подала в феврале заявку на ограниченное применение российской вакцины в Индии. Она была одобрена в апреле. Эта фирма готова распространять «Спутник V». РФПИ также договорился о производстве препарата с несколькими компаниями в самой Индии. Применение этой вакцины началось в республике 14 мая. Напомним, в июле глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о нехватке производственных мощностей в России для удовлетворения всех зарубежных запросов на поставки вакцины от коронавируса «Спутник V». В связи с этим он отметил, что Россия налаживает и лицензирует производство «Спутника V» в странах, которые обладают соответствующей фармацевтической базой. В июле Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о начале сотрудничества с индийской фармацевтической компанией Serum Institute of India (SII), крупнейшим мировым производителем по объемам выпуска вакцин, для производства в Индии российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Предполагаемый объем производства российской вакцины «Спутник V» на мощностях SII в Индии в РФПИ оценили в более чем 300 млн доз ежегодно. Напомним, 1 мая в Индию доставили первую партию российской вакцины. Вторую партию «Спутника V» Индия получила 16 мая. В том же месяце индийская компания DRL выпустила в оборот первую партию импортируемой из России вакцины «Спутник V». В середине июня в частной клинике в Нью-Дели началась ограниченная вакцинация российским препаратом против коронавируса «Спутник V». Россия также отправила в Индию экстренную гуманитарную помощь и поставила крупную партию медикаментов. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз. В Кремле сообщали о постоянном контакте с Индией по ситуации с коронавирусом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин в рамках марафона общества «Знание» назвал нулевым результат присутствия США в Афганистане 1 сентября 2021, 10:42

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

США присутствовали в Афганистане 20 лет, внедряли свои нормы и стандарты жизни, но добились нулевого результата, при этом происходили одни трагедии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан». «20 лет американские войска присутствовали на этой территории и 20 лет пытались цивилизовывать людей, а по сути – внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле... в том числе и в политической организации общества. Результат – одни трагедии, одни потери – и для тех, кто это делал... и тем более – для тех людей, которые живут в Афганистане. Результат нулевой, если не сказать, что в минус», – цитирует РИА «Новости» Путина. Он отметил, что извне навязать невозможно ничего, ситуация должна созреть. По его словам, если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее и качественнее, надо помогать людям. «Да, можно и нужно это делать, но это нужно делать цивилизованным способом: аккуратно, поддерживая положительные тенденции, не спеша, набраться терпения», – добавил он. Глава государства подчеркнул, что без набора этих факторов добиться чего-то позитивного практически нельзя. В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. В конце августа президент США Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты якобы эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США. В Венгрии выразили надежду на скорое одобрение «Спутника V» в ВОЗ 1 сентября 2021, 17:26 Текст: Алексей Дегтярев

Глава МИД Венгрии и внешнеэкономических связей Петер Сийярто выразил надежду, что ВОЗ в ближайшее время одобрит российскую вакцину «Спутник V». «Я надеюсь, что процедура одобрения ВОЗ завершится через некоторое время. Конечно же, я не могу сказать когда, но надеюсь, что скоро», – сказал Сийярто в интервью ТАСС. Он добавил, что Еврокомиссия и некоторые западные страны и либеральные медиа пытаются политизировать процесс признания вакцин. «Это то, от чего мы [в Венгрии] совершенно отказались. Потому что для нас вакцины – это средство спасения жизней людей. И так как мы имели возможность купить «Спутник V», это обеспечило здоровье и жизнь миллиону венгров», – подчеркнул венгерский министр. Ранее Сийярто по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что «Спутник V» будет производиться со следующего года в Венгрии. В России выявили 18,4 тыс. случаев коронавируса за сутки 1 сентября 2021, 11:38

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 18 368 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 368 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1312, Москве – 1229, Московской области – 543. Всего в стране выявили 6 937 333 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 199 379 человек, из них 18 325 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 790 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 184 014 человек. Накануне, 31 августа, в России выявили 17 813 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 555. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Российские IT-гиганты в присутствии Путина подписали хартию о безопасности детей в Сети 1 сентября 2021, 13:17 Текст: Алексей Дегтярев

Крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию о безопасности детей в Сети, предполагающую ограничение доступа для них к вредному и противоправному контенту. За церемонией наблюдал по видеосвязи президент Владимир Путин. Документ подписали «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «Мегафон», МТС и «Вымпелком», передает РИА «Новости». «Содержание виртуального, цифрового пространства имеет важнейшее значение и для благополучия, и для безопасности наших детей, в этой сфере они должны быть надежно защищены. И очевидно, что усилий государства, только законов и только нормативных актов уже недостаточно. Принципиально важно, чтобы общество, сам бизнес занимали активную позицию и понимали свою роль и ответственность», – цитирует Путина ТАСС. Он также выразил надежду, что глобальные цифровые платформы также присоединятся к совместной с Россией работе по защите детей. «Я очень рассчитываю, что вам удастся выстроить диалог с глобальными цифровыми платформами, привлечь их к совместной работе по защите детей в цифровой среде. Такой опыт есть уже во многих странах, в том числе европейских», – подчеркнул глава государства. Хартия создает Альянс по защите детей в цифровой среде, его участники берут на себя добровольные обязательства. «Мы чувствуем свою ответственность за то, чтобы сделать цифровую среду удобной для детей, чтобы они смогли учиться, общаться и развиваться», – сказал на церемонии председатель Альянса Антон Шингарев. Гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил, что бизнес имеет технологические возможности для воплощения целей Альянса, они позволят защитить детей «от зловредности и ядовитых ягод в интернете». Хартия предполагает, что российский бизнес в Сети будет самостоятельно выявлять и ограничивать вредный для детей и противоправный контент. Российские компании будут обмениваться опытом и разработками по защите детей в интернете. Ранее президент поддержал идею создания в России специальной интернет-платформы, через которую дети смогут получать психологическую помощь. Путин в рамках марафона общества «Знание» призвал не забывать о причинах борьбы за Ленинград 1 сентября 2021, 11:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Мы не должны позволить болтунам говорить, что не надо было бороться за Ленинград – тогда вас бы не было, сказал президент России Владимир Путин на встрече со школьниками, которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». Путин отметил, что победа советского народа против нацизма – «это одно из очень ярких, значимых событий всего XX века, если бы этой победы не состоялось, то мир был бы совершенно другим, и судьба русского и других народов была бы абсолютно другой», нежели судьба западно-европейских народов, порабощенных нацистской Германией, передает ТАСС. «Те народы они воспринимали более или менее как свои генетически и рассчитывали, что с ними можно сосуществовать. А с русским народом – нет, русский народ подлежал ликвидации, уничтожению. Мы никогда не должны забывать об этом, и никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить: зачем было бороться за Ленинград, можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше. Может быть, жертв было бы меньше, но тогда вас бы не было, тех, кто говорит об этом сегодня таким образом», – заявил Путин. Ранее в ходе общения со школьниками Путин заявил, что население России, по некоторым оценкам, могло бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке. Также Путин поздравил учащихся с новым учебным годом. Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана 1 сентября 2021, 10:15 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости страны, подчеркнув, что Москва придает большое значение укреплению отношений стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля. «Ваша страна уверенно продвигается по пути экономического и социального развития, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет конструктивную роль в региональных и международных делах», – отметил в поздравлении глава российского государства, слова которого приводятся на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что Россия придает большое значение укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, а также наращиванию плодотворного сотрудничества на всех направлениях. «Это в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Узбекистана, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии», – подчеркнул президент России. Узбекистан 1 сентября 2021 года отмечает 30-ю годовщину независимости страны. Днем ранее Путин поздравил киргизского лидера Садыра Жапарова с Днем независимости страны. Путин в рамках марафона общества «Знание» поздравил учащихся с новым учебным годом 1 сентября 2021, 10:27

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» поздравил учащихся с новым учебным годом. Общение президента со школьниками проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». «Я хочу поздравить вас, всех школьников, всех студентов, всех преподавателей и учителей с замечательным праздником – с новым годом, с новым учебным годом. Ведь один из любимых праздников в стране – это Рождество и Новый год. Но и 1 сентября – это тоже же Новый год, только новый учебный год. И прежде всего хочу поздравить малышей, первоклашек, которые впервые пойдут в школу, и их родителей», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент отметил, что если для старших школьников все идет более или менее по накатанной и происходят встречи с друзьями, со сверстниками, идет продолжение того процесса обучения, к которому со второго-третьего класса уже более или менее привыкают, то для первоклашек – это новая страница в жизни. «Начало их судьбы с точки зрения получения знания и выбора своего места в жизни, выбора пути, по которому они пойдут потом в жизни. Это очень важный период в жизни малышей», – сказал президент. Вместе с этим он обратился ко всем школьникам страны с просьбой поддерживать первоклашек. «Хочу попросить всех остальных школьников страны с особой теплотой встретить малышей в школах», – добавил Путин. В ходе общения со школьниками он также выразил мнение, что в информационном пространстве присутствует очень много «мусора», который подается как истина в последней инстанции. «Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов: интернет, Рунет – там чего только нет, туда залезешь, там можно вроде бы узнать все – от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов. Но есть проблема. И проблема заключается в качестве этой информации. Очень много информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции», – сказал глава государства, передает ТАСС. Он убежден, что такой информации «верить нельзя, потому что это не мнение настоящих, истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых».