Нефть Brent упала ниже 71 доллара за баррель

Рошаль на лекции в рамках общества «Знание» высказался о вакцинации детей

Вакцинация является колоссальным достижением человечества, которое с раннего возраста защищает детей от опаснейших болезней, и не следует снимать с повестки вопрос разработки прививок от COVID для детей, заявил президент Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, профессор Леонид Рошаль в эфире Российского общества «Знание».

«В 90-е годы, когда система начала разрушаться, медики не бросили свою страну и, несмотря на мизерную заработную плату, продолжали с честью трудиться и не побежали в коммерческие структуры. В последние годы нечистоплотные люди много грязи вылили на врачей, желая в судах заработать деньги. А сейчас оказалось, что медицинские работники герои», – заявил Рошаль, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Он указал на то, с какими сложностями столкнулись российские врачи во время пандемии коронавирусной инфекции: «Когда мир не знал, что происходит, когда в Италии, Испании и других странах нарастала смертность, наши врачи, еще не имея хорошего обмундирования, не имея опыта лечения этой болезни, пошли с ней бороться. Много медиков погибло в этой борьбе. И сейчас народ говорит, что они герои, и это действительно так».

Профессор рассказал об особенностях заболеваемости детей коронавирусной инфекцией и посоветовал родителям обращаться к врачам для постановки точного диагноза, вызывать врача на дом к заболевшим детям и не ходить с больными детьми в поликлиники, распространяя инфекцию.

Также он призвал изучить международные практики по иммунизации детей: «В некоторых странах активно идет иммунизация детей от 12 до 16 лет, эти исследования ведутся. Во многих странах снизили возраст вакцинируемых. Неизвестно, какую форму в дальнейшем примет ковид – но, возможно, будут вакцины, которые будут применимы и для детей. Вакцинация – это колоссальное достижение человечества, которое с раннего возраста защищает детей от опаснейших болезней. У нас есть примеры, когда в Чечне во время войны перестали прививать детей от полиомиелита и появились дети с полиомиелитом. И недавняя история с корью в Европе. Поэтому не стоит снимать вопрос о вакцинации детей в будущем с повестки дня».

Рошаль также призвал увеличивать финансирование отрасли до уровня не ниже 5% ВВП и заявил о необходимости решить кадровый вопрос и сделать каждый регион самодостаточным в вопросах медицинского обеспечения и оказания высокотехнологичной помощи, чтобы каждый субъект России обладал ресурсами для оказания квалифицированной помощи на уровне не ниже федерального центра. Он подчеркнул, что нельзя закрывать глаза и не дефицит кадров в селах.

Профессор поделился своим личным опытом в вакцинации от коронавируса: он привился «Спутником V» и заявил, что, если не добьется антител, то продолжит вакцинироваться, несмотря на возраст и хронические болезни.

Он указал, что у большинства людей противопоказаний к прививке нет, а потому необходимо вакцинироваться – чем быстрее, тем правильнее.

Беседа состоялась в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», которую Российское общество «Знание» организует совместно с Акцией #МЫВМЕСТЕ. Проект призван помочь людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе. Запись трансляции размещена на сайте и в группе Российского общества «Знание» в соцсети «ВКонтакте».

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