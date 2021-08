Появилась информация о возможной смене гендиректора концерна «Калашников» 4 августа 2021, 10:54 Текст: Алина Назарова

Новым генеральным директором концерна «Калашников» вместо Дмитрия Тарасова, как ожидается, станет Владимир Лепин, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Полномочия действующего пока главы концерна «Калашников» Дмитрия Тарасова юридически должны быть закреплены решением совета директоров, заседание которого назначено на 10 августа. На его место планируется Владимир Лепин», – сказал источник РИА «Новости». Между тем в самом концерне не стали комментировать данную информацию, но отметили, что Лепин в настоящий момент является исполняющим обязанности гендиректора концерна. Концерн «Калашников» – крупнейший в России производитель стрелкового оружия. Лепин с 2016 по 2020 годы возглавлял Научно-производственное объединение «Сплав», выпускающее, в частности, системы РСЗО «Град» и «Смерч».

NYT: Россия издевается над запретами Олимпиады 3 августа 2021, 14:40

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Американская газета The New York Times посвятила статью российским спортсменам, выступающим на Олимпиаде в Токио без национального флага и гимна, и пришла к выводу, что россиян не волнует запрет на использование национальной символики, они гордятся своей сборной, несмотря ни на что. «Россия издевается над запретами Олимпийских игр: «Пусть слушают классическую музыку», – так The New York Times озаглавило свою статью. Корреспонденты издания пообщались с москвичами и убедились: болельщики с легкостью считывают бюрократическое название команды R.O.C. – и понимают, что речь идет о России. А то, что перед началом соревнований российских спортсменов тщательно проверили на допинг, это еще один повод для национальной гордости: русские олимпийцы доказали, что они чисты. «Это ситуация никого не волнует. Когда россияне выигрывают золото, болельщики не могут сдержать эмоции. На Олимпиаде очень тщательно проверили наших ребят, наши спортсмены чистые», – рассказал бармен спорт-бара «Пробка» Дмитрий Козыка. Врач скорой помощи Роман Притула отметил, что для него не имеет значение название российской команды. «Это не мешает нам гордиться. Неважно, что они выступают под олимпийским флагом, они все равно россияне. И когда наши спортсмены побеждают, это вызывает только положительные эмоции», – считает медик, пишет «Комсомольская правда». В статье упоминается и движение #wewillROCyou, запущенное в поддержку олимпийцев в соцсетях генеральным продюсером спортивного телеканала «Матч ТВ» Тиной Канделаки. В Instagram Канделаки написала, что никакие запреты не остановят российских спортсменов. «Олимпиада – это одна из тех ситуаций, когда хочется всем доказать и показать, что ты русский», – отметила она. «Даже официальные лица, которые ранее жаловались на ограничения, связанные с допинговым скандалом, стали высмеивать сложившуюся ситуацию. В видео, опубликованном Министерством иностранных дел России, например, под песню группы Queen «We Will Rock You» на экране появились слова We Will R.O.C. You», – пишут американцы. Издание также процитировало главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. По его мнению, победа над командой США в спортивной гимнастике вдохновит новое поколение молодых российских девушек выбрать именно этот вид спорта. «Меня переполняют эмоции. Прошло много времени с тех пор, как мы так побеждали в гимнастике. Это действительно важно для командных дисциплин, это вдохновляет и мотивирует молодежь», – заявил Поздняков. Авторы материала подчеркивают, что российские болельщики гордятся и выступлением фехтовальщицы Марты Мартьяновой, которая отказалась уйти с арены, несмотря на полученную во время соревнований травму. Этот отказ стоил бы российской команде золотой медали, поэтому девушка мужественно сражалась, несмотря на боль. «Настоящая девушка-герой», – цитирует издание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. А обозреватель Telesport Алексей Дурнов считает, что российские болельщики давно перестали обращать внимание на допинговый скандал: «Они просто хотят смотреть спортивные состязания, а не думать о том, что происходит в медицинских лабораториях». Ранее DJ Smash в поддержку олимпийской сборной и хештега #wewillROCyou выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК Россия использует вместо гимна на Олимпиаде. Под этот трек он запустил челлендж в Tik-Tok. Его поддержали топ-блогеры. Акция в поддержку хештега #wewillROCyou с каждым днем набирает популярность. Посты собрали миллионы просмотров и тысячи комментариев. Суд подтвердил, что «Мотор Сич» нарушил права «Вертолетов России» на бренд «Ми» 3 августа 2021, 11:15

Фото: Zuma\TASS

Текст: Алина Назарова

Суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску «Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова» (входит в «Вертолеты России») взыскали около 42 млн рублей с украинской компании «Мотор Сич» за незаконное использование серии товарных знаков «Ми»/Mi. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, СИП во вторник отклонил жалобу ответчика на принятое в январе решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, передает РИА «Новости». Истцу принадлежит серия товарных знаков «Ми»/Mi, «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», MIL Moscow Helicopter Plant. В иске, поданном в декабре 2019 года, говорилось, что «Мотор Сич» позиционирует услугу модернизации вертолета Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ как создание нового типа вертолета, при этом используя на своем сайте обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB для рекламы своих товаров и услуг. «Мотор Сич» иск не признала, сославшись на принцип исчерпания права. По мнению ответчика, он не нарушает права истца на товарные знаки, поскольку модифицирует произведенные самим истцом вертолеты Ми-8. Первая инстанция согласилась с доводами истца частично. Суд пришел к выводу, что ответчик не производит категорию товаров «транспортные средства», но в то же время нарушает его права на бренды для категории услуг «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств». Суд запретил использование брендов только для ремонта и техобслуживания. Но апелляционный суд в апреле со ссылкой на ГОСТ указал, что термины «модернизация» и «модификация» относятся в большей степени к созданию продукции. В данном случае улучшение характеристик воздушного судна является изготовлением нового типа воздушного судна, а не ремонтом или техническим обслуживанием, отметил суд. Апелляция расширила запрет на использование ответчиком спорных брендов на категорию товаров «транспортные средства», как и просил истец. «Мотор Сич» разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели, промышленные газотурбинные установки. Его продукция эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах. «Вертолеты России» – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. В его состав входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания. Газпром остановил закачку газа в подземные хранилища Европы 3 августа 2021, 21:59

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Текст: Елена Мирошниченко

Газпром остановил закачку газа в подземные хранилища Европы, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. Остановлена закачка в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, начался отбор из ПХГ Хайдах в Австрии. Продолжается закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ, сообщает «Интерфакс». В понедельник стало известно, что с 31 июля Газпром снизил закачку газа в подземные хранилища в Австрии, Германии, Нидерландах и поставки через Польшу. В июле Газпром указал на медленный темп восстановления запасов газа в подземных хранилищах Европы. При этом стоимость газа на спотовом рынке Европы обновляет многолетние максимумы. В конце июня сообщалось, что дефицит газа в Европе связан с низкими запасами в подземных хранилищах, которые надо заполнять, с уходом СПГ в Азию, и с Газпромом, который не стал резко наращивать поставки сверх своих обязательств по контрактам. Аксенов резко ответил на слова Зеленского о Крыме 3 августа 2021, 13:49

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Крымчане уже почувствовали «любовь» Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского. «Интервью Зеленского – жалкое зрелище, набор глупых, пустых и напыщенных фраз, которые гроша ломаного не стоят. Это даже пропагандой назвать невозможно. Непонятно, зачем так позориться. Как артист, экс-комик, похоже, окончательно деградировал, а политиком так и не стал», – написал Аксенов на странице в «ВКонтакте». По его словам, «крымчане на себе прочувствовали «любовь» официального Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах, попытках диверсий и терактах, в потоках вранья и клеветы, которые украинские политики льют как внутри своей страны, так и на международных площадках». «Людей давно тошнит от этой «любви», – добавил глава Крыма. «К сожалению, Зеленский стал соучастником преступлений против народа Украины, за которые предстоит отвечать. Вот о чем ему стоит подумать вместо того, чтобы нести чушь. И да – пошлите кто-нибудь Зеленскому крымских рапанов. Иногда лучше жевать, чем говорить. А Крым был, есть и будет российским», – заключил Аксенов. Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что Крым никогда не будет российской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Президент Украины также рассказал, как бывал в Крыму, ел крымские рапаны, и что считает полуостров своим. Тимановская сделала заявление о разгоревшемся на ОИ скандале 3 августа 2021, 14:10

Фото: Оксана Манчук/БелТА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Белорусская бегунья Кристина Тимановская заявила, что никогда не вмешивалась в политику и не ожидала, что ситуация на Олимпийских играх в Токио может обернуться «политическим скандалом». «На самом деле никогда я не вмешивалась в политику, и изначально вся эта ситуация была не о политике, я лишь высказалась о халатности наших главных тренеров, о том, что они принимают решения по поводу эстафетной команды, не советуясь с другими спортсменами. Я не понимаю, как они могут делать заявку и ставить в эстафету других людей, которые абсолютно не имели никакого отношения к квалификации в эту эстафету. И я не представляла, что это дело может дойти до таких оборотов и обернуться таким политическим скандалом», – сказала Тимановская, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild. Тимановская также заявила, что вряд ли в перспективе сможет вернуться в Белоруссию. «Я просто боялась за свою жизнь, боялась оказаться в тюрьме. Я не думаю, что когда-нибудь смогу вернуться в Белоруссию», – заявила спортсменка в интервью газете Wall Street Journal. Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе. В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Экипажи четырех танкеров у берегов ОАЭ потеряли контроль над судами 3 августа 2021, 21:07

Фото: REUTERS/Rula Rouhana

Текст: Елена Мирошниченко

У берегов ОАЭ по меньшей мере четыре танкера передали предупреждение о потере контроля над управлением судном, передает агентство Associated Press News. Танкеры Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss сообщили примерно в одно и то же время, что они «лишены возможности управляться». При этом агентство не располагает информацией, что именно произошло у побережья Фуджейры, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что на портале отслеживания судов Marine Traffic появилась информация, что танкер Golden Brilliant под сингапурским флагом в Оманском заливе испытывает неполадки, «лишен возможности управляться». Ранее стало известно, что в Оманском заливе, возможно, захватили судно, заявила Британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO). Грузинские политики попросили Путина возобновить сотрудничество 3 августа 2021, 11:25

Фото: Sputnik/РИА Новости

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Более 40 известных грузинских политиков, общественных деятелей, спортсменов, отставных военачальников призвали президента России Владимира Путина восстановить сотрудничество с Грузией, обвинив США в провоцировании грузино-российских отношений, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Инициатором обращения стала экс-зампред парламента Грузии от «Альянса патриотов» Ирма Инашвили. Она заявила, что «режиссером театра» внутреннего противостояния в Грузии являются США, а «бесконечные учения НАТО в Грузии представляют собой ничто иное, как вызов России». «Публично обращаемся к президенту России, чтобы вновь разрядить напряжение, восстановить диалог на всех уровнях, возобновить культурно-социальные отношения и, что важно, открыть информационное пространство с обеих сторон, дабы в конце концов найти общий язык! – говорят подписанты. – Мы являемся убежденными сторонниками построения по-настоящему искренних и дружественных отношений между Грузией и Россией, основанных на взаимном уважении и доверии». По их данным, подавляющее большинство населения Грузии поддерживает диалог с Россией и военный нейтралитет Грузии. Кроме ряда известных в Грузии политиков, обращение подписали двукратный олимпийский чемпион Леван Тедиашвили, бывшие начальники Генштаба Гурам Николайшвили и Георгий Иукуридзе, другие отставные высокопоставленные военные, бывший премьер-министр Отар Пацация и так далее. После войны-2008 между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Зеленский заявил, что Крым никогда не будет русской территорией 3 августа 2021, 13:00

Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российской территорией, а россияне якобы никогда не будут любить этот регион, как украинцы. «Эти люди, которые оккупировали (Крым), они никогда не будут любить Крым так, как любим его мы. Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море – это детство, для тебя эти рапаны... они вкусные, и когда кушаю эти рапаны, я ищу, а где там песочек на зубах, потому что в детстве было так. Невозможно это привить, это мое, я этот Крым знаю, мы ходили на Ай-Петри, в Кастрополь... Жуковка, палатка, прыгаешь с 14-метровой скалы... Удивлял свою будущую супругу тогда: «Вот смотри как я могу», – тряслись коленки, но я прыгал», – сказал Зеленский в интервью телеканалу «Дом». Украинский президент подчеркнул, что Крым – «это я», «это моя земля, это не их земля». «Это никогда не будет русской территорией», – повторил он, передает РИА «Новости». Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Тимановская передумала лететь в Польшу 4 августа 2021, 05:56

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Текст: Антон Никитин

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены, сообщил осведомленный источник в токийском аэропорту Нарита. Вылет рейса был запланирован на 10.20 по местному времени (04.20 мск). Самолет вылетел из Токио в Варшаву с небольшим опозданием. Тем временем самолет австрийской авиакомпании вылетел из Токио. О причинах Тимановской сменить рейс не сообщается. По неподтвержденным данным, соответствующее решение было принято сотрудниками польского посольства, сопровождавшими Тимановскую, из-за того, что рейсом до Варшавы из Токио также собирались лететь несколько иностранных журналистов, передает ТАСС. Ранее Тимановская покинула посольство Польши в Токио, после чего прибыла в токийский аэропорт Нарита, откуда собиралась вылететь в Варшаву. Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Ранее замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе. В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине решили вернуть стране славу «устричного гиганта» 3 августа 2021, 17:36

Фото: Alexandra Schuler/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко предложил вернуть Украине былую славу «устричного гиганта», он считает, что в стране нужно активно развивать сферу выращивания устриц. «Во времена Российской империи юг Украины был местом выращивания аквакультур, которые экспортировали на весь мир. И сейчас Украина должна вернуть славу устричного гиганта. Будем взращивать такие предприятия, помогать им расти. В частности, здесь надо серьезно говорить о создании туристско-промышленного кластера», – приводит слова Корниенко сайт партии. Депутат отметил, что выращивание устриц экологично, такое производство не несет вреда для экологии. Ранее Национальная академия наук Украины заявила о перспективности внедрения в стране технологии гиперлуп – проекта вакуумного поезда, предложенного Илоном Маском. Также сообщалось, что Украина планирует убедить компанию Tesla Илона Маска создать Gigafactory по производству аккумуляторных батарей на территории страны. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинская идея «аграрной сверхдержавы» начинает трещать по швам. Кроме того, напомним, как украинский военный эксперт Валентин Бадрак заявлял, что ВПК Украины якобы способен создать ракету с дальностью полета 1,5 тыс. километров, которая «может достать до Москвы». Названы причины нового дипломатического спора между Россией и США 3 августа 2021, 12:05

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Президентских договоренностей в Женеве оказалось недостаточно, чтобы радикально поменять ситуацию в отношениях к лучшему», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев, комментируя спор между послом России в Вашингтоне и главой пресс-службы Госдепа относительно условий работы диппредставительств обеих стран. «Спор обусловлен не только тем, что со стороны Вашингтона кто-то намеренно срывает женевские договоренности двух президентов, но и тем, что дипломатический кризис вызван большим количеством накопившихся взаимных претензий», – полагает программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев. Политолог напомнил, что еще накануне саммита в Женеве ситуация осложнилась высылкой российских дипломатов из США, а также запретом на наем российского персонала в американском посольстве. «Все это серьезно ухудшило положение дипломатов», – указал Тимофеев. «Ситуация зашла настолько далеко, что выйти из состояния инертности с помощью одной встречи на высшем уровне очень сложно, – считает эксперт. – Для этого требуются определенные сигналы по линии профильных ведомств обеих стран. По всей видимости, трудность кроется в вопросе политического престижа – кто-то все-таки должен сделать первый шаг. При этом каждая сторона опасается, что если этот шаг сделает она, то противоположная сторона воспримет его как слабость и некую уступку, на которую можно не отвечать». «Именно поэтому в данном вопросе сохраняется напряженность. Договоренностей в Женеве оказалось недостаточно, чтобы радикально поменять ситуацию к лучшему», – пояснил собеседник. Что касается российско-американского диалога в целом, то повестка переговоров и до Женевы была достаточно узкой. В настоящее время она сводится к вопросам стратегической стабильности, разговору о безопасности в киберпространстве и некоторым другим аспектам. «Но и в этих сферах диалог идет непросто», – указал политолог. В такой ситуации, по мнению Тимофеева, России следует сосредоточиться на собственных проблемах и по возможности дистанцироваться от американо-китайского противостояния. «Но как великая держава, Россия не может игнорировать развитие событий на этом направлении. Китай и США – наши соседи. Поэтому Москва будет внимательно следить за тем, что происходит в отношениях Вашингтона и Пекина», – убежден эксперт. Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американская сторона вводит СМИ в заблуждение относительно условий работы диппредставительств России и США. «Если послушать господина Неда Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера. Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьезному разговору с журналистами и ввел их в заблуждение в отношении истинного положения дел», – говорится в заявлении Антонова в Facebook. Кроме того, Антонов отметил, что «вопреки пониманиям, достигнутым на женевском саммите, никаких подвижек в жесткой политике США мы не видим». Также Антонов заявлял, что Соединенные Штаты передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами. В свою очередь глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания Антонова о необходимости 24 российским дипломатам покинуть США якобы «неправильны». Также он заявил, что введенные Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран. В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран. В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. В список вошли две страны, в том числе США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия нашла способ сохранить экспорт газа в ЕС за счет водорода 3 августа 2021, 11:59

Фото: Alexander Limbach/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Европейская политика углеродной нейтральности к 2050 году неизбежно приведет к сокращению прямых поставок газа из России, сохранить позиции экспортера на рынке Европы Москва может за счет поставок «голубого водорода», считает глава управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев. «Отказ от использования углеводородов в качестве источников первичной энергии неизбежно скажется на объемах прямых поставок природного газа из России и, соответственно, на размерах экспортной выручки от его реализации», – сообщил он, передает ТАСС. По его словам, Россия может заместить выпадающие поставки природного газа хотя бы частично водородом, произведенным из него же. По мнению Комлева, производство «голубого» углеродно-нейтрального водорода возможно уже в настоящее время, его себестоимость оценивается в пределах 2 доллара за тонну. «Это в перспективе обеспечит РФ роль ведущего мирового экспортера «голубого» водорода, что окажет позитивное влияние на репутацию газовой отрасли, остановит процесс девальвации газовых активов, откроет путь к ответственному финансированию проектов в области декарбонизированного природного газа», – заключил он. Ранее специальный представитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс говорил, что объемы экспорта водорода из России в Евросоюз к 2030 году могут достичь по меньшей мере 20-30 млрд долларов. Зеленскому посоветовали перестать «лить крокодильи слезы» по Крыму 3 августа 2021, 19:18 Текст: Алексей Дегтярев

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит перестать выдавать себя за жителя Крыма, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Хватит уже Зеленскому лить крокодилье слезы и рассказывать, как он любит Крым, и выдавать себя за крымчанина. Он крымчанином не был и никогда не станет. Мы этого никогда не позволим», – заявил Шеремет, передает РИА «Новости». Он добавил, что жители полуострова не доверяют действующим украинским властям, в том числе и президенту украинского государства. «Мы помним блокады и диверсии, устроенные украинскими властями в Крыму. Цену их пламенной любви знает не только Крым, но и Донбасс. И мы этого никогда не забудем и не простим. Крым всегда был русским и останется таковым до конца», – заключил парламентарий. Напомним, Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. «Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море – это детство, для тебя эти рапаны... они вкусные, и когда кушаю эти рапаны, я ищу, а где там песочек на зубах, потому что в детстве было так. Невозможно это привить, это мое, я этот Крым знаю, мы ходили на Ай-Петри, в Кастрополь... Жуковка, палатка, прыгаешь с 14-метровой скалы... Удивлял свою будущую супругу тогда: «Вот, смотри, как я могу», – тряслись коленки, но я прыгал», – сказал Зеленский. Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с газетой ВЗГЛЯД, комментируя заявления украинского лидера, отметила, что «крымчане – не рапаны, а люди, которые реализовали свое право на самоопределение». Мужчина на улице вколол неизвестное вещество ребенку в Москве 3 августа 2021, 12:27

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Прохожий на юго-востоке Москвы вколол неизвестное вещество 15-летней девочке, после чего та потеряла сознание, сообщил источник в правоохранительных органах. Источник сообщил, что ночью в отдел полиции в Люблино поступило заявление от мужчины, по его словам, 2 августа его дочь «вышла погулять с друзьями около военного училища на улице Головачева, там неизвестный уколол ее чем-то, после чего девочка потеряла сознание на некоторое время», передает РИА «Новости». По словам девочки, к ней подошел неизвестный славянской наружности в кофте с капюшоном и спросил, как добраться до улицы Краснодонской, но, получив ответ, стал преследовать ребенка. В какой-то момент мужчина приблизился и «произвел укол в левую ягодицу». Пострадавшая утверждает, что потеряла сознание, но потом смогла дойти до контрольно-пропускного пункта военного училища, куда ей вызвали скорую. Девочку госпитализировали с предварительным диагнозом «острое отравление». В пресс-службе столичного главка МВД пояснили, что полиция проводит проверку «по факту поступившей телефонограммы в ОМВД по району Люблино из медицинского учреждения о доставлении к ним несовершеннолетней девочки с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом». Отмечается, что врачи не обнаружили у пострадавшей следов сексуального насилия, «есть только отравление неизвестным веществом и след от укола на левой ягодице». Ранее в Москве несколько девушек стали жертвами «лосиноостровского» маньяка. ФСБ: Консул Эстонии интересовался планами России в Арктике 3 августа 2021, 19:25

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Эстонский консул Март Лятте намеревался в России заполучить от россиянина материалы закрытого характера, сообщили в центре общественных связей ФСБ. «Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике», – пояснили ТАСС в ЦОС ФСБ. Там добавили, что консул осознавал, что названные документы носят закрытый характер. Во вторник Россия объявила о высылке сотрудника посольства Эстонии, он должен покинуть страну в недельный срок. В июле в Петербурге сотрудники ФСБ задержали с поличным эстонского консула Марта Лятте при получении от россиянина материалов закрытого характера. При этом пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик назвала провокацией задержание Лятте. Она заявила, что выдвинутые обвинения против Лятте безосновательны, а улики – сфальсифицированы. После этого Лятте объявили персоной нон грата. Эстония пообещала «симметричный ответ».