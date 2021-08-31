Назначен новый министр обороны Казахстана

В Варшаве предупредили о российском «Северном потоке – 3»

Польская сторона опасается якобы планируемого российской стороной «Северного потока – 3», заявил экс-заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев.

«Россия довела дело «Северного потока – 2» до конца. <...> [президент России Владимир] Путин добился полного успеха, а сейчас они дополнят «Северный поток – 2» «Северным потоком – 3», – заявил польский политик в беседе с Do Rzeczy, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что новый «поток» – это не газопровод, а наплыв мигрантов в Польшу, он якобы нужен Москве для того, чтобы нанести урон интересам Варшавы. Как именно связана Россия с польским кризисом на границе, Шереметьев не сообщил.

Ранее Польша решила построить дополнительные ограждения на границе с Белоруссией для сдерживания потока мигрантов.

Также Варшава решила обеспечить нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией палатками, кроватями, пижамами и другой гуманитарной помощью.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинял Россию в миграционном кризисе на границе страны с Белоруссией.