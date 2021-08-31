ЕСПЧ не нашел доказательств причастности России к убийству правозащитницы Эстемировой

Доказательств причастности России к убийству правозащитницы Натальи Эстемировой в 2009 году не найдено, сообщил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Суд считает, что истец (Светлана Эстемирова) не доказала, что Наталья Эстемирова была похищена представителями государства, и что доказательства не позволяют сделать вывод о причастности государства к ее убийству», – сообщается в пресс-релизе, передает РИА «Новости».

При этом в суде подчеркнули, что непредоставление властями России полной копии уголовного дела повлияло на возможность оценить качество расследования. В этой связи ЕСПЧ не смог сделать вывод, что расследование убийства правозащитницы было проведено тщательно.

Также ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить 20 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда сестре правозащитницы Эстемировой.

Сотрудница правозащитного центра «Мемориал*» (признан иностранным агентом) Наталья Эстемирова была похищена утром 15 июля 2009 года у своего дома в Грозном (Чеченская Республика) и найдена мертвой в тот же день в окрестностях села Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии.

По версии следствия, рано утром 15 июля 2009 года Башаев совместно с другими участниками НВФ (по некоторым данным – банды Ислама Успахаджиева, уничтоженного в ходе ракетного удара с вертолетов в ноябре 2009 года в районе селения Шалажи Ачхой-Мартановского района Чечни) на автомобиле ВАЗ-2107 прибыл к дому Эстемировой в Грозном, дождался, когда она выйдет из подъезда, похитил ее и вывез в Ингушетию. Сестра Натальи Эстемировой Светлана обратилась с жалобой в ЕСПЧ в 2011 году, указывая на то, что расследование убийства правозащитницы не было проведено быстро и тщательно.