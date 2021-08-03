Определена стоимость минимального набора школьника

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3 августа, вторник  |  Последнее обновление — 09:03  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Киев продолжает войну с героическим прошлым

Во Львове уничтожение каждого советского памятника записывают как победу над Россией Стрингер/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России встало на защиту копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле» во Львове. Соответствующая нота направлена украинскому МИДу. В ней говорится, что намерения львовских властей уничтожить памятник нарушают международные обязательства Украины по сохранению воинских мемориалов. На прошлой неделе в городе завершился снос Монумента боевой славы. Поможет ли заступничество России спасти памятник? Подробности...
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Летчика Су-35 делают крайним в длинной цепи ошибок

Су-30М - действительно очень дорогостоящая боевая машина Юрий Смитюк/ТАСС
Семь лет тюрьмы и свыше миллиарда рублей возмещения ущерба – такое наказание грозит военному летчику, который во время учений сбил напарника. Как все это произошло, насколько справедливы обвинения в адрес летчика-истребителя – и почему следствие не обращает внимание на других людей, чьи действия тоже имеют отношение к произошедшему? Подробности...
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Акаев поможет Киргизии вернуть приватизированное в 90-х

Аскар Акаев может быть доволен итогами своего недолгого возвращения на родину Сергей Бобылев/ТАСС
В понедельник в Киргизию вернулся первый президент страны Аскар Акаев. Он был свергнут в ходе «цветной революции» в 2005 году и с тех пор находился в розыске. В частности, его обвиняли в невыгодной для страны продаже крупнейшего золотого рудника канадцам. Однако после допроса Акаев направился вовсе не в СИЗО, а к нынешнему главе государства, которому он поможет национализировать приватизированное в 90-х. Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Добро пожаловать в эпоху фракционной внешней политики

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Глобальное начальство оказалось не монолитной сущностью, а сообществом акционеров. Оно не может навести порядок в своем головном вашингтонском офисе. Это попросту не входит в его планы. Подробности...

Интернет-травли ведут к украинизации общества

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Сейчас субъект сетевой травли – это толпа, уверенная в своем превосходстве над жертвой. Толпа, по отдельности состоящая из вменяемых, возможно, симпатичных людей, но чувство локтя и чувство собственного превосходства приводит к ужасным результатам. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Что станет с Украиной без русского газа

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Украина получила бы, по сути, бессрочные гарантии транзита тех объемов газа, которые ныне потребители из Европы закупают на ее западной границе, то есть решила бы все проблемы. В свою очередь, Россия оказалась бы связанной новыми обязательствами. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
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Тимановская и другие невозвращенцы

Елизавета II против Греты Тунберг

Украина шантажирует весь мир

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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
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    Определена стоимость минимального набора школьника

    3 августа 2021, 08:24

    Текст: Наталья Ануфриева

    Минимальная стоимость базового набора школьника в России в июле 2021 года снизилась на 15-20% и составляет в среднем около 2 тыс. рублей, сообщили представители крупных магазинов.

    В Wildberries заявили, что по исследованию аналитической службы, которая изучила свыше 56 млн заказов россиян, минимальная стоимость базового набора школьника в июле 2021 года составила 2 тыс. 130 рублей», передает ТАСС.

    «В эту сумму вошли универсальный комплект школьной формы и обуви, рюкзак и канцелярские товары. По сравнению с прошлым годом минимальная стоимость комплекта к новому учебному году снизилась на 15% благодаря активному переходу производителей и продавцов в онлайн-сегмент: их количество на Wildberries за год выросло в 5,5 раза год к году», – добавили там.

    Отмечается, что с 15 по 31 июля россияне заказали на Wildberries на 128% больше единиц школьной формы, чем годом ранее, спрос на канцелярские товары вырос на 221%.

    Базовый комплект школьной формы в 2021 году обойдется родителям в 1 тыс. 330 рублей, что на 8% дешевле по сравнению со стоимостью аналогичного комплекта в 2020 году. В него входят жилет (минимальная цена – 125 рублей), брюки или юбка (380 рублей), рубашка или блузка (320 рублей), а также полуботинки или туфли (505 рублей).

    Минимальная стоимость рюкзака и канцтоваров составляет около 800 рублей, что на 25% дешевле, чем год назад. Набор включает ручку (минимальная цена за штуку – 30 руб.), карандаш (60 рублей за набор из шести штук), пенал (60 рублей), комплект из пяти тетрадей (30 рублей), ластик (40 рублей), дневник (50 рублей), линейку (30 рублей), а также ранец или рюкзак (500 рублей).

    «Еще одной статьей расходов родителей российских школьников стала покупка формы для занятий физкультурой. В 2021 году минимальная стоимость набора, в который входят спортивный костюм и кроссовки, составила 890 рублей (-13%)», – отметили в Wildberries.

    Продажи канцтоваров на Ozon в июле выросли в 3,3 раза в годовом сопоставлении, спрос на рюкзаки и ранцы в июле увеличился в 2,8 раза, а школьной формы – в 4,5 раза.

    «Минимальная стоимость набора школьника, состоящего из рюкзака, школьной формы, письменных принадлежностей и тетрадей составляет порядка 2 тыс. Однако средний чек такого набора в июле достигает 5 тыс. рублей – столько примерно тратят россияне, собирая ребенка в школу», – сказал представитель онлайн-площадки.

    На Ozon стоимость пеналов начинается от 80 рублей, школьных ранцев – от 400 рублей.

    На «Сбермегамаркете» минимальная стоимость базового набора школьника в августе 2021 года составила 1 тыс. 969 руб. В эту сумму входят затраты на комплект школьной формы и обуви, ранец или рюкзак, а также набор канцтоваров: жилет (минимальная цена – 499 рублей), брюки или юбка (599 рублей), рубашка или блузка (299 рублей), полуботинки или туфли (199 рублей), рюкзак (210 рублей), ручка (три рубля), набор карандашей (35 рублей), пенал (60 рублей), тетрадь (10 рублей), ластик (три рубля), дневник (33 рубля) и линейка (19 рублей).

    «По сравнению с прошлым годом отмечается снижение минимальной стоимости комплекта в среднем на 15-20%», – отметил представитель площадки.


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    Роднина высказалась о скандале с Тимановской
       2 августа 2021, 13:31
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Елена Лексина

    «Этот скандал не красит ни Олимпийские игры, ни НОК Белоруссии, ни спортсменку, поскольку идет вразрез с основными положениями олимпийского движения», – сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка Ирина Роднина, комментируя инцидент с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, отказавшейся возвращаться на родину.

    «То, что Тимановскую заявили на другую дистанцию, к которой она не готовилась – это внутреннее дело команды. Такие случаи бывали и раньше. При этом никто достоверно не знает, насколько тактичным или нетактичным был разговор со спортсменкой, когда ей поменяли дистанцию», – сказала чемпионка мира и Олимпийских игр по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.

    «Поэтому сделать какой-то вывод из этой ситуации сложно», – отметила собеседница, добавив, что ей известны лишь заявления Тимановской и решение НОК Белоруссии. «Мы не знаем позицию команды и Федерации легкой атлетики. Неизвестно, с каким заданием и позицией спортсменка ехала на Олимпиаду. В любом случае переговоры между спортсменами и руководством в подобных ситуациях всегда очень нервные и напряженные для всех сторон», – уточнила Роднина.

    При этом она указала на политизацию инцидента. «Мы всегда говорим о том, что спорт находится вне политики, но, увы, политика всегда была частью спорта независимо от желания спортсменов», – констатировала Роднина.

    Какое решение в данном случае примет МОК – предположить сложно, признает спортсменка. «В последнее время МОК нередко принимает спорные решения. Но этот инцидент не красит ни Олимпийские игры в Токио, ни НОК Белоруссии, ни спортсменку. Все это идет вразрез с основными положениями олимпийского движения», – полагает Роднина. «Особенно, когда к стандартному олимпийскому лозунгу «Быстрее, выше, сильнее» добавили слово «вместе». Все борются за чистоту олимпийского движения, но, к сожалению, это не всегда получается», – заключила она.

    Ранее глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что Международный олимпийский комитет может рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

    Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.

    Позже появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката».

    Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Затем МИД Франции заявил, что ЕС решил рассмотреть возможность предоставления убежища Тимановской.

    Сообщалось, что белорусские дипломаты присутствовали в аэропорту Токио 1 августа для оказания легкоатлетке Кристине Тимановской возможной консульско-правовой помощи, но не смогли получить у японской стороны подробности, в связи с чем посольство обратилось с официальной просьбой о предоставлении информации. Тем временем телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.

    Коментарии (131)
    CAS отклонил запрос легкоатлетки Тимановской на допуск к Олимпиаде
       2 августа 2021, 17:53
    Фото: Vegard Wivestad/Zuma/Global Look Press
    Текст: Елена Мирошниченко

    Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии о ее отстранении от участия в Олимпийских играх.

    Об отказе сообщили в пресс-службе выездной панели CAS в Токио. Тимановская должна была выступать в беге на 100 м и 200 м, передает ТАСС.

    На ваш взгляд

     
    Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?



    Обсуждение:  53 комментария

    Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу.

    Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.

    Замглавы МИД Польши заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской.

    По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.

    МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.

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    Коментарии (74)
    Бунт Тимановской превратили в анекдот
       2 августа 2021, 09:18
    Фото: REUTERS/Issei Kato
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства, стала героиней анекдота.

    Специальный корреспондент ВГТРК Валентин Богданов рассказал о новом анекдоте, связанном с последними событиями с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

    «Какое кратчайшее расстояние между Минском и Токио? Одна стометровка», – передает «Царьград» сообщение Богданова в соцсетях.

    Напомним, появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится »в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката».

    Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет.

    МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской.

    Коментарии (48)
    США попросили 24 дипломата России покинуть страну в течение месяца
       2 августа 2021, 20:37
    Фото: Ting Shen/Zuma/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    США направили России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за окончания действия виз, заявил в интервью The National Interest посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    «Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз», – передает его слова РИА «Новости».

    В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.

    В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.

    Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ».

    Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры.

    Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.

    Коментарии (89)
    Стало известно о смерти всех пострадавших в результате ЧП на ростовском химкомбинате
       2 августа 2021, 20:56
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елена Мирошниченко

    Семеро человек, пострадавших в результате ЧП на комбинате «Каменский» в Ростовской области 29 июля, умерли, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

    «Скончался седьмой пострадавший в результате ЧП», – рассказал он ТАСС.

    Также он сообщил, что следователи СК возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

    «Следственное управление СК России по Ростовской области возбудило дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»)», – добавил источник.

    В воскресенье власти Ростовской области заявили о четырех погибших во время взрыва на химкомбинате.

    Ранее сообщалось, что на предприятии химкомбината «Каменский» вечером в четверг произошел взрыв и пожар во время заполнения емкостей. Предприятие занимается производством оружия и боеприпасов. Несколько работников предприятия получили ожоги.

    Коментарии (34)
    Скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря
       2 августа 2021, 11:21
    Фото: SERGEY DOLZHENKO/
    EPA/ТАСС
    Текст: Анастасия Куликова

    «Маленькая оплошность чиновников и их желание снять с себя ответственность вылились в грандиозный международный скандал», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Ярослав Романчук, комментируя инцидент с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, отказавшейся возвращаться на родину. В то же время политолог Петр Петровский указал на заинтересованность Запада в этом скандале.

    «История с Тимановской – это следствие политизации белорусского спорта. Во-первых, потому что главой олимпийского комитета является сын Александра Лукашенко. А во-вторых, недавно сам президент в жесткой форме высказался о спортсменах, которые не завоевывают медали. Для Лукашенко это обычное дело: колхозники не так собирают урожай, рабочие не так точат детали, спортсмены выступают не так, как надо», – отметил белорусский политолог Ярослав Романчук.

    По его словам, инцидент с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря. «Первые уверены в том, что государство дало спортсменке прекрасный шанс проявить себя, но она не справилась. Вторые же винят во всем бюрократов, которые что-то напутали с допинг-тестами и должны понести за это наказание. И то, что Тимановская записала видео с критикой в адрес чиновников – не повод спускать на нее всех собак», – пояснил Романчук.

    Таким образом, «маленькая оплошность чиновников и их желание снять с себя ответственность вылились в грандиозный международный скандал». «Я полагаю, спортсменка и ее семья в скором времени окажутся в одной из стран Европейского союза. А что касается санкций, то каких еще рестрикций в отношении Белоруссии не было? – задается вопросом Романчук. – Политики и чиновники ведут себя неадекватно и непредсказуемо, а честный спорт и личная ответственность за ошибки – это не про нашу республику».

    В свою очередь политолог Петр Петровский считает, что «подобные разборки в спортивной среде не особо волнуют белорусское общество». «Я не заметил серьезной реакции общественности на эту историю. Я думаю, большинству белорусов это не интересно. Тем более сейчас сезон отпусков, люди максимально отвлечены от всех общественных дел в стране», – отметил Петровский.

    По его словам, разговоры о введении новых санкций в отношении Минска из-за выяснения отношений между спортсменами и функционерами демонстрируют истинное отношение Запада к Белоруссии.

    «Если вдруг на территорию ЕС придет грозовой фронт из Белоруссии и побьет помидоры и огурцы, то, исходя из их логики, Запад также задумается о рестрикциях против республики. На мой взгляд, это демонстрация того, что им нужен любой повод, а повод всегда найдется. Даже такой спортивно-бытовой повод для них подойдет, если его политизировать», – считает собеседник.

    Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.

    Позже появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката».

    Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Затем МИД Франции заявил, что ЕС решил рассмотреть возможность предоставления убежища Тимановской.

    Коментарии (110)
    Российские синхронистки сменили купальники с медведями на ОИ на костюмы с балалайками
       2 августа 2021, 16:14
    Фото: Джорджио Пероттино/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко сменили на Олимпиаде купальники с медведями, которых запретили в ВАДА, на купальники с балалайками, сообщили спортсменки.

    Синхронистки под программу подготовили купальники с изображением медведей, но из-за санкций ВАДА их пришлось изменить, так как медведь символизирует связь с Россией, упоминание которой на Играх запрещено, передает ТАСС.

    «У нас теперь не медведи, а балалайка. Медведей запретили, зато балалайку оставили», – сказала Ромашина.

    После выступления в произвольной программе предварительного раунда пара российских спортсменок заняла первое место. Техническая программа предварительного раунда у дуэтов пройдет 3 августа.

    Ромашина – пятикратная олимпийская чемпионка, в случае победы на Олимпиаде в Токио она установит рекорд по числу золотых медалей на Играх в дисциплине.

    Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявлял, что причина нападок на российскую команду на Олимпиаде в Токио – ее успешное выступление, критики предполагали, что без допинга этого не будет.

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    Хулиганы в Екатеринбурге начали расставлять «ловушки» для людей на самокатах
       2 августа 2021, 15:48
    Фото: Игорь Онучин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    В Екатеринбурге девушка на самокате упала и получила травму из-за троса, натянутого поперек велодорожки, это не единственный случай, сообщили жители Академического района города.

    «Девушка каталась на самокате. Никого не трогала. И тут такое. Кто-то натянул трос. Девушка не увидела его и налетела. Пришлось вызывать скорую», – рассказала жительница района Анна Лудинина Ura.ru.

    Она добавила, что полученные девушкой травмы не угрожают ее жизни, нет никаких серьезных переломов.

    Лудинина пояснила, что в последнее время в Екатеринбурге становится все больше таких случаев. В региональном УМВД воздержались от комментариев.

    Подобное происшествие произошло в квартале одного из жилищных комплексов Екатеринбурга. Мужчина на самокате налетел на трос, перевернулся и ударился головой о плитку.

    В июле в Москве самокат насмерть сбил ученого-биолога, правнука поэта Федора Тютчева, 80-летнего Ивана Пигарева.

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    Кулеба предсказал России «камни с неба»

    2 августа 2021, 16:01

    Текст: Алексей Дегтярев

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью, что киевские власти дождутся момента, чтобы «вернуть Крым» и предупредил, что России стоит ожидать «камней с неба».

    «Как писали во время аннексии, «главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба» – пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени», – сказал Кулеба в интервью на YouTube-канале «Кисельные берега», передает РИА «Новости».

    По его словам, «возвращение» Крыма – вопрос времени. Он сравнил ситуацию между Россией и Украиной с ситуацией спора между Францией и Пруссией. Франция лишилась региона из-за франко-прусской войны, но через несколько десятилетий вернула его.

    «Французская элита четко знала, что она сделает при первой же возможности – это вернет Эльзас и Лотарингию», – пояснил он.

    Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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    Умер заслуженный артист России Анатолий Рудаков
       2 августа 2021, 16:20
    Фото: "Улица разбитых фонарей"
    Текст: Елена Мирошниченко

    Советский и российский актер Анатолий Рудаков умер на 72-м году жизни.

    Причиной смерти стал коронавирус, сообщил портал «Кино-Театр.ру».

    Рудаков родился 24 июля 1950 года в Белоруссии. В 1975-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Работал на киностудии «Ленфильм». Он известен по фильмам «Трое в лодке, не считая собаки», «В поисках капитана Гранта», «Елки 1914», сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Мастер и Маргарита».

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    Тренер рассказал о подозрительном поведении Тимановской в Токио
       2 августа 2021, 12:20
    Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская во время Олимпийских игр в Токио выделялась своим поведением среди других спортсменов: она уединялась и не хотела общаться, сообщил главный тренер сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрий Моисевич.

    «Было видно, что что-то с ней происходит. И мы руководителю делегации нашей докладывали, что обстановка непростая здесь, пандемия, мы каждый день сдаем анализы, у нас, в общем, все непросто. Но все равно тот факт, что она выделялась своим поведением... То она уединялась, то она не хотела общаться. И вы знаете, молодой коллектив – его не обманешь. Нам уже поступали сигналы: что-то с девочкой творится, и потом что-то там произошло, связанное с заявкой на вид», – передает РИА «Новости» слова Моисевича в эфире телеканала ОНТ.

    По словам тренера, то, что кандидатуру Тимановской подали для участия в эстафете 4х400 метров, вызвало у нее «какую-то реакцию», при этом Моисевич отметил, что у белорусской сборной в этой эстафете сложилась «непростая ситуация».

    «И для того, чтобы дальше, наверное, не травмировать человека, сохранить его – мы видели, что все-таки завтра ей бежать 200 метров и она не готова бежать 200 метров... было принято решение отправить ее с частью делегации, которая... уезжала, домой, и там спокойно оценить, разобраться, что происходит», – пояснил главный тренер.

    «Вообще здесь странно. Мы даже не ожидали, но уже когда сопоставили все эти моменты, понимаем, что, наверное, что-то ею уже планировалось», – добавил Моисевич.

    Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.

    Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.

    Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской.

    МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.

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    Грузия потребовала отказаться от термина «Южная Осетия»

    2 августа 2021, 14:51

    Текст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузия в понедельник заявила, что международные партнеры должны отказаться от термина «Южная Осетия», заменив его на «Цхинвальский регион», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе на внеочередной сессии парламента при обсуждении вопросов «деоккупации» и взаимоотношений России и Грузии, заявил, что «употребление термина «Южная Осетия» противоречит конституции Грузии».

    «Этот термин – пережиток сталинского прошлого, – сказал он. – Он впервые появился в документах в 1924 году. На территории бывшего СССР повсеместно восстанавливаются прежние названия. Доставшийся в наследство от СССР термин «Южная Осетия» не должен употребляться международными партнерами».

    «Должен употребляться соответствующий нашей конституции термин «Цхинвальский регион», – призвал Николоз Самхарадзе.

    После войны-2008 Южную Осетию и Абхазии признали Россия, Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру и Сирия.

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    Минпромторг озвучил предполагаемое официальное название истребителя Checkmate
       2 августа 2021, 10:37
    Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Созданный госкорпорацией «Ростех» новый российский однодвигательный истребитель Checkmate, скорее всего, получит название Су-75, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

    «Дело в том, что это рабочее название. Мы, конечно же, придем в итоге к номенклатуре традиционной, к которой мы привыкли. Скорее всего, это Су-75. То есть если база берется от Су-57, то вариант Су-75», – передает ТАСС слова Мантурова в интервью РБК-ТВ.

    Министр отметил, что название Checkmate, под которым истребитель был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021, было придумано инженерами. Он выразил уверенность, что самолет будет востребован на рынке. «Что касается Checkmate – это тот самолет, который сегодня будет востребован на рынке. С учетом того, что он дешевле, существенно дешевле. Он такой же мобильный», – сказал министр, добавив, что по авиационным средствам поражения и по другим тактико-техническим характеристикам он не уступает, и даже лучше, чем зарубежные аналоги.

    Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность». Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей.

    Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус – три тысячи километров. Машина будет оснащена высокоэффективной силовой установкой. Предполагается, что Checkmate поднимется в воздух в 2023 году, с 2026 года Ростех планирует начать его серийное производство.

    Ранее гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что новый однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет собираться на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Гагарина (КнААЗ), который является филиалом ПАО «Компания Сухой».

    Газета ВЗГЛЯД разбирала название и характеристики нового легкого истребителя.

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    Российские подлодки в Атлантике напугали британских военных
       2 августа 2021, 15:37
    Фото: Олег Кулешов/РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    Британские военные испугались глубоко погрузившихся российских подводных лодок проекта «Борей», выполняющих «зловещие задачи» в Атлантическом океане, передает британская газета The Sun.

    Как отмечает издание, чаще всего российские субмарины не ныряют глубже 400 метров, в этот раз они решили погрузиться более чем на 500 метров, это вызвало беспокойство и у британских военных. Эксперт Брюс Джонс заявил, что это не первый случай за последние месяцы, когда действия Москвы «вызывают тревогу», сообщает РИА «Новости».

    «Об этом свидетельствует недавнее наращивание военного потенциала на границе с Украиной. А последние их действия могут быть направлены на то, чтобы «подразнить» НАТО и заставить членов альянса понервничать. Но это определенно означает эскалацию, и теперь они, похоже, делают ставку на глубоководные операции», – приводит его слова издание.

    Ранее газета писала, что в Британии для защиты участников саммита G7 создали «стальное кольцо», включавшее в себя 400 сотрудников спецслужб, три конвертоплана и военные корабли, среди которых даже был авианосец «Принц Уэльский». Утверждается, что поводом стали опасения из-за российской подлодки, которая патрулировала побережье графства Корнуолл, где и проходила встреча.

    Ранее в Британии испугались «леденящего кровь» российского танка. Новый российский плавающий танк «Спрут» способен погружаться в воду почти полностью и эффективно действовать в прибрежных зонах, что идеально подходит в случае нападения на Украину.

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    Драка с участием ста человек произошла на рынке в Ростове-на-Дону
       2 августа 2021, 12:49
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Утром в понедельник в Ростове-на-Дону произошла массовая драка между торговцами на ярмарке, сообщила компания-организатор площадки «Донская торговая компания».

    «Одна из машин с овощами заняла место в ряду, предназначенном для ягодной продукции. Это вызвало недовольство уже находящихся там продавцов. Каждая из сторон призвала для разбирательства друзей и родственников, всего около 100 человек. Произошла драка», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

    Охрана рынка не сумела остановить дерущихся, они вызвали полицию и Росгвардию, после чего беспорядки остановились. Сейчас на месте работает полиция, проводится разбирательство, опрос участников и очевидцев. О пострадавших не сообщается.

    В субботу в центре Москвы полиция задержала около 50 человек после массовой драки со стрельбой в магазине «Ашан» в торговом центре «Тройка».

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