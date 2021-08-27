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Пилотов упавшего под Пермью Су-24 госпитализировали
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В Верещагинском районе Пермского края обнаружили пилотов потерпевшего крушение самолета Су-24, их везут в местную больницу для осмотра, сообщил информированный источник.
«Пилоты самолета Су-24 обнаружены, живы, их везут в больницу в Верещагинском районе на осмотр», – пояснил источник, передает РИА «Новости».
Как отмечали в пресс-службе Центрального федерального округа, воздушное судно выполняло полет без боекомплекта, на земле разрушений нет.
Как уточнил представитель экстренных служб, состояние обоих пилотов удовлетворительное.
Напомним, что бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Перми. При перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта самолет потерпел аварию в 95 км западнее Перми. Воздушное судно упало в лесистой местности. На земле разрушений нет. Ранее сообщалось, что двое пилотов успели катапультироваться.
Глава МИД Украины солгал об эвакуации россиян из Афганистана
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с ложным утверждением, что российские самолеты, участвовавшие в эвакуации людей из Афганистана, якобы использовали занятую талибами авиабазу Баграм, а не аэропорт Кабула.
Глава МИД Украины выступил с ложным утверждением, что российские «самолеты [якобы] летели не в аэропорт Кабул, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов». Это, по утверждению Кулебы, якобы свидетельствует о «тесных связях» России с «Талибаном»* (движение признано террористическим и запрещено в России), передает РИА «Новости».
При этом на видео, которые публиковались в СМИ, видно, что российские самолеты прибыли именно в международный аэропорт Кабул имени Хамида Карзая. В частности, в сюжете турецкого агентства Anadolu можно увидеть стоящие в воздушной гавани Ил-62М и Ил-76, а также американских военнослужащих и самолеты западной коалиции, которые участвуют в эвакуации людей из столицы Афганистана.
Кроме того, в видео агентства Ruptly, на котором запечатлен взлет Ил-62М из кабульского аэропорта, также видны воздушные суда стран НАТО.
Минобороны России по поручению президента Владимира Путина организовало эвакуацию из Афганистана более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации. Об этом сообщали в военном ведомстве.
Напомним, из Кабула вылетели четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России с россиянами и гражданами других стран ОДКБ на борту. Один из самолетов доставил эвакуированных из Афганистана граждан Таджикистана в Гиссар. В подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России.
Появились данные о массовой гибели талибов при взрывах в Кабуле
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Из 103 погибших при взрывах в четверг возле аэропорта Кабула по меньшей мере 28 были талибами, сообщило Reuters со ссылкой на представителя «Талибана» (движение запрещено в России).
«Мы потеряли больше людей, чем американцы», – приводит слова представителя запрещенного в России движения ТАСС.
Он также поделился мнением, что не видит причин для продления сроков вывода иностранных войск из Афганистана.
Запрещенное в России радикальное движение «Талибан» решительно осудило произошедшее возле аэропорта Кабула и пообещало привлечь виновных к ответственности.
Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 103 человека. В частности, жертвами терактов стали 90 афганцев, еще 158 пострадали. В результате взрывов погибли также 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ*. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.
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Захарова удивилась осведомленности США о местонахождении главарей ИГ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление по поводу осведомленности властей США о местонахождении главарей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*).
Захарова прокомментировала слова президента США Джо Байдена, который заявил, что отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам ИГ* (группировка запрещена в России) после терактов в Афганистане. «То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ* (группировка запрещена в России)?!» – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 103 человека. В частности, жертвами терактов стали 90 афганцев, еще 158 пострадали. В результате взрывов погибли также 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ*. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.
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ФАС оштрафовала Booking.com на более чем миллиард рублей
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов, сообщает ведомство.
«Федеральная антимонопольная служба наложила на Booking.com B.V. (Нидерланды) оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке», – говорится в сообщении ФАС.
Ведомство установило, что Booking.com B.V. злоупотребила доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения. Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.
Для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com. ФАС России установила, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов гостиниц.
Как указывает антимонопольная служба в четверг, до настоящего момента компания не исполнила предписание.
Между тем компания намерена обжаловать решение о штрафе, передает ТАСС.
Ранее ФАС признала компанию Booking.com B.V. нарушившей антимонопольное законодательство. В ведомстве считают, что агрегатор воспользовался своим доминирующим положением на рынке, вынуждая гостиницы заключать договоры на заведомо невыгодных условиях.
Зеленский назвал три главных достижения на посту президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои главные достижения на посту главы государства, к ним он отнес в том числе украинскую армию – «одну из самых мощных в Европе».
Одним из них он считает движение страны в сторону субъектности. «Мы точно субъективизируемся. Я делаю все, чтобы нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтобы считались с нашим мнением … Чтобы за нас не решали вопросы. Исторически, когда наши люди жалуются, что мы были под одними, под другими, под третьими, – я считаю, что это неправильное поведение», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1».
Второе достижение, по его мнению, это развитие инфраструктуры. «Украина может быть европейской витриной, потому что тут и история, и память, и природа, и еда прекрасная, и люди», – считает Зеленский.
Еще одним своим достижением он назвал то, что Украина обладает «одной из самых мощных на сегодня армий в Европе».
При этом украинский лидер подчеркнул, что «еще не закончил» деятельность на своем посту.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года: во втором туре выборов он набрал 73,22% голосов, а его соперник, тогдашний глава государства Петр Порошенко – 24,46%. С тех пор рейтинг Зеленского значительно снизился. По данным социологического центра «Социс» от 10 августа, сейчас он составляет 19,5%, следом идет Порошенко с результатом 14,3%. При этом опрос социологической группы «Рейтинг» показывает, что действующего президента готовы поддержать 27,2% украинцев, а Порошенко – 14,9%.
Талибы назвали условия для желающих выехать из Афганистана
Талибан (движение запрещено в России) не будет препятствовать желающим покинуть Афганистан после того, как США покинут аэропорт Кабула, заявил в четверг представитель движения Забихулла Муджахид в эфире телеканала «Россия-1».
«Мы прорабатываем вопрос установления полного контроля над аэропортом <…> После того, как США покинут Афганистан и аэропорт в частности, каждый сможет уехать из страны в обычном порядке: купить билет, получить необходимую визу, мы никому не будем чинить препятствий», – передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в результате взрывов у аэропорта Кабула погибли более 40 человек. Руководство США возложило на ИГ* ответственность за взрыв в Кабуле.
До этого глава ЕС заявил об опасности возрождения терроризма в Афганистане после взрыва у ворот аэропорта Кабула.
Ранее США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана. Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.
Тем временем в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.
Оператору «Северного потока – 2» предложили продать часть проекта
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Еврокомиссии может быть недостаточно отделения оператора Nord Stream 2 AG от материнского концерна, потому без продажи части «Северного потока – 2» не обойтись, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источники в комиссии.
«Без продажи трубопровода не обойтись, говорят там», – цитирует немецкую газету Frankfurter Allgemeine Zeitung ТАСС.
Действий оператора по отделению от концерна может быть недостаточно, указали собеседники издания.
Автор статьи подчеркнул, что реализацию проекта трубопровода судебные решения уже «не остановят», хотя могут быть споры по его реализации.
В материале отмечается, что главное положение Газовой директивы ЕС предполагает разделение компаний, поставляющих газ и эксплуатирующих трубопровод.
Высший земельный суд в Дюссельдорфе накануне отклонил жалобу Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить газопровод «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы ЕС. Компания, по-прежнему не согласная с этой позицией, имеет возможность обжаловать решение в федеральном суде Германии.
Вместе с тем Nord Stream 2 AG еще в июне подала в федеральное сетевое агентство Германии заявление о сертификации в качестве независимого оператора «Северного потока – 2», и если оно будет удовлетворено, то требования Газовой директивы, предписывающей разделять владельца газа и владельца трубы, будут соблюдены.
Сибирячки раздели девушку догола, облили зеленкой и остригли из-за измен мужей
В Иркутской области женщины на публике заставили 17-летнюю девушку раздеться догола, облили зеленкой и остригли якобы за то, что их мужья изменили им с ней, сообщают СМИ.
Региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего», одну из подозреваемых отправили в СИЗО, передает «Комсомольская правда».
Инцидент произошел в начале августа в одном из городов Иркутской области, устроившие расправу женщины снимали происходящее на видео, которое разошлось по социальным сетям, а позже было подшито в уголовное дело.
Уже после этого случая одна из женщин заставила своего супруга признаться в измене и также опубликовала ролик в соцсетях. В нем мужчина расплакался и признался в проступке.
В Германии появились плакаты с Калининградской областью в составе страны
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В преддверии выборов в бундестаг в немецкой федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания появились копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе, пишет местная газета Nordkurier.
Как пишет издание, плакаты 72-летней давности с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) были развешаны на улицах города Тетеров, на них изображена карта Германии довоенных лет с изображением Восточной Пруссии и частью нынешней территории Польши, передает РИА «Новости».
Как заявили местные правоохранители, исторические плакаты появились по всей федеральной земле, при этом среди них была агитация и других партий.
Представитель ХДС Ханнес Деттманн заверил, что партия не имеет отношения к установке указанных плакатов. Он отметил, что подобная агитация «вводит в заблуждение и должна быть убрана». В полиции Тетерова сообщили, что расследование по факту размещения исторических плакатов поручено прокуратуре города Ростока.
Выборы в немецкий бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство, пройдут 26 сентября.
Современная Калининградская область располагается на территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР и впоследствии России.
Группа ABBA объявила о выпуске новых песен после 40-летнего перерыва
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Шведская музыкальная группа ABBA после почти 40-летнего перерыва представит новые песни на шоу с голограммами, сообщило издание The Sun.
«ABBA наконец возвращаются и планируют выпустить свою первую за 39 лет новую музыку в следующую пятницу – это грандиозно», – сообщил источник британскому таблоиду, передает РИА «Новости».
Группа запустила новый сайт ABBA Voyage, где ее поклонники могут зарегистрироваться, чтобы быть в курсе новостей. В Twitter-аккаунте ABBA Voyage также размещено сообщение с изображением четырех светящихся планет на черном фоне и указанием даты: 02.09.21.
Издание отмечает, что помимо новых песен ожидается шоу с голограммами. Это планировалось еще в 2019 году, однако реализации мешала пандемия коронавируса. По данным шведских СМИ, речь идет о пяти новых песнях.
ABBA – один из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки. Группа, основанная в 1972 году и названная по первым буквам имен исполнителей, официально не объявляла о своем распаде, однако с начала 1980-х не выступала и не выпускала новых песен.
Ранее американская музыкальная рок-группа Guns N ’Roses представила свою первую с 2008 года песню, она носит название Absuяd.
Увеличилось число погибших в результате теракта в Кабуле американцев
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Число погибших в результате теракта в Кабуле американских военнослужащих возросло до 13 человек, сообщил представитель Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США Уильям Урбан.
«Могу подтвердить, что <…> тринадцатый военнослужащий США умер от ранений, которые он получил в результате атаки у ворот Эбби [в воздушную гавань столицы Афганистана]», – приводит слова представителя американского военного командования ТАСС.
«Согласно последним данным, общее число раненых [американских военнослужащих в результате теракта в Кабуле] теперь составляет 18 человек, все они сейчас находятся в процессе эвакуации по воздуху из Афганистана на специально оборудованных самолетах С-17 <…>», – добавил Урбан.
Ранее сообщалось, что в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 90 человек, еще 158 пострадали. Кроме того, погибли 12 американских военных – 11 морпехов и военный врач. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула не было.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Байден, ссылаясь на мнение разведки, также возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ.
В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам. При этом стало известно, что США передали талибам список желающих уехать из Афганистана американцев, обладателей грин-карт и сотрудничавших со Штатами афганцев.
Напомним, Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. После терактов в аэропорту Кабула Байден заявил, что Соединенные Штаты якобы уже эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. Однако ранее в администрации Байдена считали, что на эвакуацию всех помогавших американским войскам афганцев потребуется более двух лет.
После терактов в Кабуле США пообещали продолжить вывоз людей из Афганистана. Запрещенное в России движение «Талибан» пообещало не препятствовать всем желающим покинуть Афганистан после завершения вывода сил США из аэропорта Кабула. Однако талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа.
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Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ
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После взрывов в столице Афганистана вооруженные силы США подготовят планы нанесения ударов по позициям группировки «Исламское государство* в Хорасане», являющейся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
«Я также приказал своим военачальникам разработать оперативные планы нанесения ударов по объектам и руководству «ИГ* в Хорасане». Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем», – приводит слова Байдена ТАСС.
Он выразил уверенность, что террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России) «не одержит победу». «Мы спасем американцев [в Афганистане]. Мы вывезем наших афганских союзников, <…> Америку не запугать», – заверил Байден. «Мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим поплатиться», – добавил политик.
Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 90 человек, еще 158 пострадали. Кроме того, погибли 12 американских военных – 11 морпехов и военный врач. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Байден, ссылаясь на мнение разведки, также возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам. При этом стало известно, что США передали талибам список желающих уехать из Афганистана американцев, обладателей грин-карт и сотрудничавших со Штатами афганцев.
Напомним, Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. После терактов в аэропорту Кабула Байден заявил, что Соединенные Штаты якобы уже эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. Однако ранее в администрации Байдена считали, что на эвакуацию всех помогавших американским войскам афганцев потребуется более двух лет.
После терактов в Кабуле США пообещали продолжить вывоз людей из Афганистана. Запрещенное в России движение «Талибан» пообещало не препятствовать всем желающим покинуть Афганистан после завершения вывода сил США из аэропорта Кабула. Однако талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа.
-
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В курортном городе в Британии прогремел мощный взрыв
В курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа в центральной Англии возник пожар и прогремел взрыв в промышленной зоне, сообщает Daily Express.
Очевидцы рассказывают, что слышали взрывы, после чего в небе появился столб черного дыма. Служба общественного здравоохранения Англии в Уэст-Мидлендсе просит жителей оставаться дома и закрыть двери и окна, передает РИА «Новости».
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Роснефть попросила разрешения на поставку газа в Европу
Глава Роснефти и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин попросил президента России Владимира Путина разрешить компании экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа ежегодно на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе.
Роснефть просит разрешить ей экспорт в Европу 10 млрд кубометров газа в год и готова платить на эти объемы повышенный уровень НДПИ. С таким предложением 13 августа обратился к президенту Владимиру Путину глава компании Игорь Сечин. Речь не идет об отмене экспортной монополии Газпрома и изменении законодательства. Роснефть хочет подписать с монополией соглашение, по которому агентом при экспорте газа нефтекомпании выступит Газпром. В письме говорится, что поставки «целесообразно ограничить наличием действующих контрактов с новыми потребителями, которые не являются покупателями газа ПАО «Газпром». В 2017 году Роснефть подписала с BP меморандум о возможности поставок в Европу 10 млрд кубометров газа в год, пишет «Коммерсант».
Главный аргумент, который Сечин приводит в пользу этого предложения, это возможность увеличить доходы бюджета России. Он отмечает, что биржевые цены на газ в Европе достигли рекордного уровня, но текущие поступления в бюджет от экспорта газа «не в полной мере отражают благоприятную рыночную конъюнктуру». В связи с этим Сечин предлагает платить НДПИ на экспортируемый Роснефтью газ «согласно фактической рыночной конъюнктуре».
При текущих ценах на газ в Европе ставка НДПИ может составить «около 5 тыс. рублей» на 1 тыс. кубометров, пишет глава Роснефти, что «более чем в 3,5 раза» выше текущей ставки НДПИ для Газпрома. Дополнительные доходы бюджета – то есть разница между «повышенным» экспортным НДПИ Роснефти и текущим НДПИ Газпрома – составят до 37 млрд рублей в год, отмечает Сечин. Он считает возможным увеличение экспортных поставок Роснефти в будущем, что обеспечит рост дополнительных доходов до 150 млрд рублей. Это соответствует экспорту 40 млрд кубометров в год.
В письме Сечина не содержится однозначных указаний на то, по какому маршруту Роснефть хотела бы экспортировать газ. Однако сказано, что поставки «будут способствовать снятию ограничений» со стороны антимонопольного законодательства ЕС в отношении допустимой загрузки газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», а также Opal (продолжение «Северного потока – 1»). Сейчас незадействованная мощность Opal составляет как раз 12,8 млрд кубометров в год.
Глава Роснефти, как следует из письма, предлагает привязать размер НДПИ для экспортируемого из РФ газа к его биржевой цене в Европе, внеся поправки в Налоговый кодекс. Сейчас, пишет газета, в формуле расчета НДПИ для Газпрома уже есть параметр «цена газа в дальнем зарубежье», который определяется ФАС РФ на основе динамики котировок нефтепродуктов. Однако эта цифра уже имеет мало отношения к реальным экспортным ценам Газпрома, которые более чем на 70% привязаны к форвардным котировкам на газовых биржах ЕС.
По данным издания, Путин уже поручил вице-премьеру Александру Новаку и главе Минфина Антону Силуанову рассмотреть предложение Сечина и «доложить свое мнение».
Военный эксперт оценил способность талибов справиться с ИГ
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«Талибы очень негативно относятся к «Исламскому государству*» (террористическая организация, запрещена в России), у них есть все необходимые силы и средства для противостояния им», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя взрывы в аэропорту Кабула.
«Взрывы в аэропорту – это работа членов группировки ИГ*, которые укрылись в Кабуле», – предполагает полковник в отставке, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук.
Он напомнил, что ИГ*, в отличие от «Талибана» (движение запрещено в России), проповедует мировое господство. «Они могли совершить эти теракты, во-первых, для того, чтобы показать неспособность талибов навести порядок в стране. А во-вторых, чтобы американцы вновь начали боевые действия против талибов. Это чистейшей воды провокация», – считает Матвийчук.
Эксперт пояснил, что талибы очень негативно относятся к ИГ*. «Они борются с ними уже несколько лет. Я думаю, что у талибов есть силы и возможности для того, чтобы противостоять ИГ*», – уверен он.
«После терактов «Талибан» проведет акцию устрашения по всему Афганистану, а также постарается натравить местное население афганцев против игиловцев*, которых рассматривают как чужаков. В результате будут созданы дружины по всему периметру страны», – заключил Матвийчук.
Утром в пятницу стало известно, что число жертв взрывов, прогремевших в четверг у аэропорта Кабула, превысило сто человек. The Wall Street Journal сообщило о гибели 90 афганцев и 13 американских военнослужащих – морских пехотинцев и военврача. В целом в результате взрывов в Кабуле пострадали свыше 1,3 тысяч человек, сообщил источник в афганском министерстве здравоохранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.
В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам. Более того, по меньшей мере 28 из 103 человек, которые погибли при взрывах возле аэропорта Кабула, были талибами, сообщил ТАСС со ссылкой на Reuters.
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