Посол счел ужасными условия для работы российских журналистов в Британии Посол предостерег Британию от повторного вторжения в российские воды 26 августа 2021, 04:23

Фото: Rob Powell/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Если британский корабль еще раз вторгнется в территориальные воды России, власти Великобритании «окажутся в намного более трудном положении», чем при первом инциденте, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин. Он напомнил, что эсминец «Дефендер» «вошел в российские воды без оповещения, которое должно быть сделано как минимум за час». Британский корабль «не соблюдал российские законы и правила, которых был обязан придерживаться в соответствии с морской конвенцией». Келин подчеркнул, что речь идет не о мирном «проходе, как утверждает правительство Великобритании». Лондон хотел осуществить «демонстрацию того, что это украинские воды, что совершенно не соответствует действительности», передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си. «Мы не говорили, что можем открыть по нему огонь, но в следующий раз они окажутся в намного более трудном положении, поскольку это будет уже не первый случай, когда британский корабль осуществит подобное», – сказал посол. Келин также сообщил, что Россия направила в МИД Великобритании 54 ноты по поводу дела об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, надеясь «получить хоть-какую информацию». «Но мы до сих пор ничего не знаем», – приводит его слова РИА «Новости». 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны обвинили командование эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Запад создал фонд противодействия влиянию России на Украине 25 августа 2021, 01:58

Фото: Andrew Parsons/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

США, Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария создают фонд для противодействия влиянию России на Украине, сообщила замглавы британского МИДа Венди Мортон. Мортон приняла участие в праздновании Дня независимости Украины в Киеве, где анонсировала создание фонда «Партнерство за сильную Украину». Как заявило посольство Великобритании в Киеве, фонд должен «смягчить дестабилизирующее воздействие России на южные и восточные регионы Украины», передает ТАСС. Фонд начнет работу к декабрю. В течение трех лет планируется привлечь около 50 млн долларов. Деньги собираются направить на «укрепление потенциала пострадавших от конфликта регионов». Так, возможно «предоставление властям технических консультаций или предоставление грантовых инвестиций, создающих экономические возможности и улучшение доступа жителей юга и востока Украины к госуслугам». Страны Запада полагают, что таким образом удастся добиться «повышения качества коммунальных услуг, увеличения доходов домашних хозяйств и расширения связей между разделенными конфликтами сообществами». Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией. Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона. Анонсированы десятки контрактов Минобороны по созданию новейшего оружия на «Армии-2021» 23 августа 2021, 15:51 Текст: Алексей Дегтярев

Минобороны намерено заключить несколько десятков контрактов по разработке и производству образцов вооружений и военной техники, в том числе по гиперзвуковым ракетам «Кинжал» на форуме «Армия-2021», сообщил источник в ведомстве. «Будут законтрактованы, в частности, гиперзвуковые «Кинжалы» и разведывательно-ударные беспилотники «Иноходец», – сказал собеседник ТАСС. Два других источника, знакомых с ситуацией, заявили, что планируется контрактация по разработке новейшего разведывательного корабля. Работу поручат Зеленодольскому ПКБ. Один из собеседников пояснил, что на Зеленодольском судостроительном заводе планируется построить «два так называемых судна связи». Напомним, на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021) в Жуковском подписали соглашения на 265 млрд рублей. «Рособоронэкспорт» отмечал, что подписал 13 экспортных контрактов на поставку российской продукции военного назначения на сумму более 1 млрд евро. В списке – самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС «Противник-ГЕ», ПЗРК «Верба», а также авиасредства поражения, бронетанковая и автомобильная техника. Россия решила вывести на зарубежные рынки систему С-500 «Прометей» 24 августа 2021, 11:04

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Россия до 2030 года планирует представить на мировом рынке вооружений перспективную систему ПВО-ПРО С-500 «Прометей», заявил в ходе форума «Армия-2021» гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Первые поставки этих систем в российскую армию запланированы на конец 2021 года. «Из средств ПВО у нас в планах до 2030 года представить на мировом рынке зенитную ракетную систему С-500 «Прометей», – передает РИА «Новости» слова Михеева.



С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3. Ранее Китаю предложили задуматься о покупке С-500. Напомним, в июле концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей». Минобороны заключило контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Кинжал» 24 августа 2021, 14:25

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Минобороны подписало контракт на поставку партии гиперзвуковых ракет «Кинжал» с Конструкторским бюро машиностроения (КБМ), сообщили в Минобороны. «В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» подписан государственный контракт на изготовление и поставку ракет «Кинжал», – передает ТАСС сообщение Минобороны. «Подписан государственный контракт на поставку комплекса с беспилотным летательным аппаратом «Иноходец-РУ», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства. Контракт подписали замминистра обороны Алексей Криворучко и гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков. С другими компаниями были подписаны контракты на поставку в войска управляемых и неуправляемых боеприпасов для беспилотников. Кроме того, подписан госконтракт с компанией УЗГА на поставку дронов «Форпост-Р».



В ведомстве добавили, что Минобороны и Московский институт теплотехники (МИТ) на форуме «Армия-2021» подписали контракт на поставку подвижного комплекса командных ракет. Подписи под документом поставили замминистра обороны Алексей Криворучко и исполняющий обязанности гендиректора МИТ Сергей Пономарев. Ранее МиГ-31 отработали пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Средиземноморье. Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон» 24 августа 2021, 14:05

Фото: РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Минобороны подписало с НПО машиностроения первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщили в военном ведомстве. «Подписан государственный контракт на поставку ракеты 3М22 (гиперзвуковая ракета «Циркон»). В ходе Международного военно-технического форума контракт был вручен генеральному директору НПО машиностроения Александру Леонову», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. Универсальная гиперзвуковая крылатая ракета предназначена для поражения морских и наземных целей. В Минобороны рассказали также, что в ходе форума «Армия-2021» с Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения подписан первый государственный контракт на поставку тяжелого штурмового робототехнического комплекса «Штурм». Кроме того, был подписан контракт с ОАО «766-е управление производственно-технологической комплектации» на изготовление и поставку робототехнических комплексов пожаротушения «Уран-14», передает ТАСС. «Подписан государственный контракт на поставку 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий 2С35 межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», – сказали в Минобороны. Это первый серийный контракт по «Коалиции-СВ»: до этого эти установки поставлялись в войска только в рамках опытной партии. Контракт заключен между военным ведомством и Уральским заводом транспортного машиностроения. Параметры соглашения не раскрываются. Также Минобороны подписало контракт на поставку боевых машин тяжелой огнеметной системы ТОС-2 в войска. Подписи под документом поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и генеральный директор НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева Александр Смирнов. Кроме того, с предприятием были подписаны контракты на изготовление и поставку инженерной системы дистанционного минирования, транспортно-пусковых контейнеров с кассетными противопехотными минами, транспортно-пусковых контейнеров с кассетными противотанковым минами и на поставку учебных транспортно-пусковых контейнеров к инженерной системе дистанционного минирования. «В ходе международного военно-технического форума «Армия-2021» подписан государственный контракт на поставку комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Платформа» и «Термит», – сказали в Минобороны. Ранее Минобороны анонсировало завершение испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон». Авиаэксперт объяснил, зачем армии России дроны-камикадзе 25 августа 2021, 10:58

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Дроны-камикадзе – эффективное оружие против сухопутных войск. Эта, казалось бы, маленькая «игрушка» наносит весомый урон средствам ПВО и оборонительной технике», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя сообщения об утверждении Минобороны технического задания на барражирующие дроны-камикадзе «Ланцет». «Барражирующие дроны – сейчас достаточно популярная в мире тема, потому что их применение в различного рода конфликтах показало свою эффективность», – считает обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Он добавил, что дроны-камикадзе применялись Израилем, а также в конфликтах в Сирии и Нагорном Карабахе. По словам авиаэксперта, эти дроны характеризует относительно низкая стоимость, малые размеры и большая длительность барражирования (нахождения в воздухе), чтобы поразить цель. «Все эти качества говорят о том, что они эффективны против тех же средств ПВО, – продолжает Дрозденко. – Чтобы поразить такой боеприпас, нужно выпустить ракету, которая стоит существенно дороже. Кроме того, вероятность сбить такой дрон одной ракетой очень мала. А те объекты, которые он поражает – оборонительная техника, комплексы ПВО, специальные сооружения – стоят существенно дороже, чем сам этот боеприпас». «Это очень эффективное оружие против сухопутных войск. Казалось бы, оператор выпускает маленькую «игрушку», а урон, который она наносит, очень большой», – констатировал собеседник. «Что касается дронов-камикадзе «Ланцет», то они также доказали свою высокую эффективность и то, что этот боеприпас действительно хорошего качества. Их совершенствование поможет нашим войскам в ведении различных операций», – заключил Дрозденко. Минобороны России утвердило техническое задание на барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) «Ланцет», сообщили в группе компаний «Калашников». На форуме «Армия-2021» представители «Калашникова» сообщили, что госзаказчиком согласовано тактико-техническое задание. Указывается, что государственные испытания начнутся в конце этого года. Опытные образцы доработали с учетом опыта их применения, передает РИА «Новости». О том, что концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет», сообщалось в 2019 году. Известно, что аппарат включает разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элементы. Беспилотник способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. Сообщалось, что «Ланцет» применялся российскими военными в Сирии для нанесения ударов по позициям террористов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Алмаз-Антей» начал разрабатывать мини-ракеты для уничтожения беспилотников 24 августа 2021, 08:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» занялся созданием малоразмерных зенитных ракет для уничтожения беспилотников, сообщил генеральный конструктор концерна Павел Созинов. «Работы финансируются за счет средств концерна», – передает РИА «Новости» слова Созинова. Мини- и микробеспилотники способны нести серьезную угрозу военным и административным объектам при том, что они крайне дешевы. В частности, они могут использоваться в разведывательных целях, для наведения другого оружия или иметь боевую часть, способную при определенных обстоятельствах нанести существенный ущерб. Использовать для уничтожения таких воздушных целей обычные зенитные ракеты нецелесообразно, так как боеприпасы могут стоить в сотни раз дороже аппаратов, которые они должны сбить. Кроме того, неконтактный датчик стандартных боеприпасов зенитных ракетных комплексов может не сработать на мини- и тем более микробеспилотник. Ранее в России представили первый неуязвимый для средств РЭБ квадрокоптер. Назван срок начала испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта АПЛ 24 августа 2021, 03:34 Текст: Антон Никитин

Летные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводного носителя – атомной подводной лодки (АПЛ) «Северодвинск» – планируется начать в сентябре 2021 года, сообщил в источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах форума «Армия-2021». «Первый пуск «Циркона» с субмарины «Северодвинск» в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) из акватории Белого моря намечен на сентябрь», – приводит слова источника в оборонно-промышленном комплексе ТАСС. Он так же добавил, что летно-конструкторские испытания планируется завершить до ледостава на Белом море, при этом будет выполнено нескольких пусков. В августе Минобороны объявило о намерении завершить государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ. Напомним, 19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность превысила 350 км. Разработчик «Цирконов» заверил, что испытания проходят по графику. Определены сроки формирования десантно-штурмового полка в Крыму 24 августа 2021, 13:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Новый десантно-штурмовой полк будет сформирован в Крыму к 1 декабря, сообщил командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков. «Указ президента о формировании полка подписан, есть исполнительная директива начальника Генерального штаба, в соответствии с ней (десантно-штурмовой) полк в Крыму будет сформирован к декабрю текущего года», – передает ТАСС слова Сердюкова на полях Международного военно-технического форума «Армия-2021». Новая войсковая часть будет находиться в составе 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии (Новороссийск). Ранее ВДВ в Крыму были представлены десантно-штурмовым батальоном, который периодически меняется по принципу ротации. Ранее в Минобороны сообщили, что в Феодосии строится военный городок для десантно-штурмового полка, сдача объектов первой очереди запланирована на конец 2021 года. Ростех раскрыл характеристики новейшего ПТРК «Корнет-Д1» 24 августа 2021, 12:04 Текст: Дмитрий Зубарев

Новейший противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет-Д1» разработки Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. ак. А.Г. Шипунова (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») будет способен поражать одновременно две разных цели, сообщили в пресс-службе «Высокоточных комплексов». «Совершенно новый комплекс «Корнет-Д1» [обладает] увеличенной в два раза дальностью эффективной стрельбы, новыми базовыми шасси, а также возможностью ведения стрельбы в автоматическом режиме и одновременного обстрела двух целей, разнесенных по фронту, дальности и углу места», – передает ТАСС сообщение «Высокоточных комплексов» в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021». Как сообщили в холдинге, в настоящее время комплекс «Корнет-Д1» создается для двух вариантов носителей: колесной базы бронеавтомобиля «Тигр-М» и гусеничной базы боевой машины десанта БМД-4М. «В то же время модульная конструкция боевых средств «Корнет-Д1» позволит создавать комплекс на любом носителе, имеющем соответствующие грузоподъемность и внутреннее пространство», – добавили в пресс-службе. Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. Перспективный ПТРК «Корнет-Д» также может поражать воздушные цели. Ракета наводится по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы комплекса «Корнет-Д» увеличена до 10 км, тогда как у предыдущих версий она составляет 5,5 км. Ранее российская военная база в Таджикистане получила новые ПТРК «Корнет». Определен новый основной автомат российской армии 24 августа 2021, 14:38 Текст: Дмитрий Зубарев

В Вооруженные силы в ближайшие годы будут поставлены десятки тысяч АК-12, этот автомат станет основным в российской армии, сообщили в пресс-службе группы компаний «Калашников». «Контракт с министерством обороны на поставку АК-12 будет долгосрочный. Речь идет о поставке десятков тысяч автоматов только в течение первых нескольких лет. АК-12 будет основным автоматом российских ВС», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. АК-12 ранее был принят на вооружение Минобороны, поставки в армию начались 2018 году. По итогам войсковой эксплуатации в автомат были внесены конструктивные изменения. АК-12 получил более эргономичный, облегченный и регулируемый по длине приклад, рукоятку управления огнем со спусковой скобой, усовершенствованный диоптрический прицел. Автомат питается промежуточными патронами 5,45 на 39 мм, имеет прицельную дальность 800 метров и магазин емкостью 30 патронов. Оснащен планками Пикатини для различного навесного оборудования, имеет повышенный ресурс ствола и улучшенную кучность стрельбы. Ранее МВД и Росгвардия начали испытывать новый автомат АК-12. Россия решила вывести на зарубежные рынки танк «Армата» 23 августа 2021, 11:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия планирует вывести на зарубежный рынок новейший танк Т-14 «Армата», на него ожидается большой спрос, заявил в ходе форума «Армия-2021» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. «Мы готовим к выводу на рынок новейший танк Т-14 «Армата», и по нашим прогнозам этот танк, а также другая бронетехника на платформе «Армата» должны пользоваться большим спросом у иностранных покупателей», – цитирует РИА «Новости» Шугаева. По его словам, Россия получила несколько заявок на возможную поставку инозаказчикам новейших бронеавтомобилей «Тайфун-К» и самоходных противотанковых комплексов «Корнет-ЭМ» на базе бронемашины «Тигр». «На бронеавтомобили «Тайфун-К» и комплексы «Корнет» на базе автомобиля «Тигр» мы на сегодняшний день имеем несколько заявок от иностранных заказчиков», – цитирует ТАСС Шугаева. По его словам, Россия за последнее время вывела на рынок ряд новейших образцов техники для сухопутных войск. «За последние два-три года Россией в части техники для сухопутных войск выведены на рынок бронетранспортер «Бумеранг», многоцелевой автомобиль «Тайфун-К» и противотанковый комплекс «Корнет» на базе бронеавтомобиля «Тигр», боевой робототехнический комплекс «Уран-9Э», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М», – сообщил глава ФСВТС. В настоящее время готовится вывод на международный рынок вооружений новейшего основного боевого танка (ОБТ) Т-14 «Армата», отметил Шугаев. «Что касается дальнейших перспектив, то мы готовим к выводу на рынок новейший танк Т-14 «Армата», и, по нашим прогнозам, этот танк, а также другая бронетехника на платформе «Армата» должны пользоваться большим спросом у иностранных покупателей», – сказал директор ФСВТС. Ранее зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов сообщил, что танк Т-14 «Армата» будет модернизирован по результатам опытно-войсковой эксплуатации, первые образцы машины поступят в российские войска в 2022 году. Сахалинскую область решили прикрыть засекающей гиперзвуковые цели РЛС 24 августа 2021, 04:33 Текст: Антон Никитин

Принято решение развернуть на Дальнем Востоке несколько радиолокационных станций (РЛС) «Резонанс-Н», способных обнаруживать гиперзвуковые и стелс-цели. Первую такую станцию развернут в Сахалинской области, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе на полях форума «Армия-2021». «В соответствии с госпрограммой вооружения до 2027 года на Дальнем Востоке планируется к развертыванию до пяти РЛС «Резонанс-Н», первая из них будет развернута в Сахалинской области. Точное место дислокации станции определит военное ведомство», – приводит ТАСС слова источника в оборонно-промышленном комплексе. В январе 2020 года стало известно о планах Генштаба ВС России развернуть в Арктике десять РЛС «Резонанс-Н», в том числе на Кольском полуострове и на Новой Земле. В настоящее время в составе 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота несут боевое дежурство или развернуты три четырехмодульных РЛС типа «Резонанс-Н» кругового обзора, еще две находятся в стадии развертывания в Арктике. РЛС «Резонанс-Н» работают в метровом диапазоне и используют принцип резонанса волн, что позволяет обнаруживать летательные аппараты, выполненные по стелс-технологиям, а также гиперзвуковые цели, летящие со скоростью до 20 скоростей звука. РЛС способны обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным целям на дальности 600 км, по баллистическим целям – на дальности до 1200 км, по высоте – до 100 км. Перспективную БМП «Манул» с модулем «Эпоха» решили показать на «Армии-2021» 23 августа 2021, 09:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Перспективную БМП «Манул», оснащенную боевым модулем «Эпоха», покажут на форуме «Армия-2021», заявил индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев. «Уверен, что «Манул» ждет прекрасное будущее, и эта БМП станет платформой для установки различных перспективных комплексов вооружений. Это позволит создавать оригинальные машины под тактико-технические задачи разных заказчиков. В этом году на «Армии» будет представлена машина, оснащенная перспективным боевым модулем «Эпоха», – передает РИА «Новости» слова Оздоева. Он отметил, что работа над техническим заданием на «Манул» началась сразу после завершения прошлогоднего форума «Армия». В настоящее время облик этой машины продолжает формироваться. Впервые БМП «Манул», оснащенная необитаемым боевым модулем и обладающая улучшенными техническими характеристиками по сравнению с БМП-3, была представлена на форуме «Армия-2020». По словам главного конструктора Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в структуру Курганмашзавода госкорпорации «Ростех») Сергея Абдулова, при экономичной цене по сравнению с бронемашинами, которые сегодня создаются в рамках перспективных ОКР, «Манул» соответствует всем современным требованиям российских сухопутных войск. Перемещение двигателя в переднюю часть машины существенно увеличило его защищенность при фронтальном обстреле. В составе необитаемого боевого модуля «Эпоха» – 57-мм орудие, с пушкой спарен 7,62-мм пулемет ПКТМ с боекомплектом 2 тыс. патронов. Отличительной особенностью нового боевого отделения БМП «Бережок» является наличие в его составе ПТРК «Корнет» с боекомплектом из восьми ракет, из которых четыре сразу готовы к пуску, а в дополнение к 30-миллиметровой автоматической пушке установлен автоматический гранатомет. По словам Оздоева, опытная партия снарядов реактивных систем залпового огня, с которых могут запускаться беспилотники, готовится к предварительным испытаниям. «В настоящее время идет подготовка опытной партии снарядов к предварительным испытаниям. Никаких проблемных вопросов по этой разработке нет», – сказал Оздоев. Он добавил, что производство новейших плавающих бронетранспортеров БТ-3Ф планируется начать в конце 2021 года. «Бронетранспортер БТ-3Ф находится на заключительном этапе испытаний, они завершены уже на 95%. Машина прошла проверку в морских условиях, стрельбовые, ходовые испытания и другие. К концу текущего года «Высокоточные комплексы» смогут приступить к организации производства изделия», – сказал Оздоев. Новый плавающий гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф впервые был представлен на форуме «Армия-2016». Он может передвигаться по воде и десантироваться с транспортных самолетов. Экипаж БТ-3Ф составляет три человека, при этом бронетранспортер берет на борт до 14 десантников. На крыше боевой машины установлен дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом калибра 7,62 миллиметра с тепловизионным прицелом и лазерным дальномером. Дизельный двигатель мощностью 500 лошадиных сил позволяет на суше развивать скорость до 70 километров в час, а на плаву – до 10 километров в час Напомним, в августе 2020 года главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в «Ростех») Сергей Абдулов сообщил, что новая боевая машина пехоты «Манул», оснащенная необитаемым боевым модулем и обладающая улучшенными техническими характеристиками по сравнению с БМП-3, создается в России. Россия продала за рубеж новейшие комплексы РЭБ 25 августа 2021, 11:11 Текст: Евгения Шестак

«Рособоронэкспорт» подписал контракт на новейший мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия «Репеллент-Патруль», который впервые будет поставлен за рубеж, сообщил гендиректор компании Александр Михеев. «Рособоронэкспорт подписал первый контракт на новейший мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия «Репеллент-Патруль», – цитирует РИА «Новости» Михеева. По его словам, также подписаны первый контракт на поставку комплекса РЭБ «Красуха» и первый контракт на новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М». Михеев отметил, что «Рособоронэкспорт» заключил порядка 20 контрактов на сумму свыше 2 млрд евро. Делегация провела встречи и переговоры с представителями 35 стран, 17 из которых – на уровне министров обороны, заместителей, начальников генеральных штабов и советников глав государств, уточнил гендиректор компании. Комплекс «Репеллент-Патруль» обеспечивает зональное прикрытие территорий и предназначен для подавления беспилотников на расстоянии до 20 километров. Комплексы типа «Красуха» предназначены для противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации. ЗРПК типа «Панцирь» предназначен для ближнего прикрытия объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Ранее Михеев сообщил, что Россия до 2030 года планирует представить на мировом рынке вооружений перспективную систему ПВО-ПРО С-500 «Прометей».