Немцев возмутили гарантии Украине из-за «Северного потока – 2»

Читатели немецкого Spiegel раскритиковали заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о санкциях в отношении России в случае использования «Северного потока – 2» в качестве «политического оружия».

«Не понимаю, из-за чего такое волнение. Благодаря «Северному потоку – 2» Газпром избавляется от платы за транзит, что также должно положительно сказаться на наших расходах на отопление. Из-за того, что Украина упустит миллиардную прибыль за счет сборов? Так Газпром не несет ответственности за украинский бюджет. Между прочим, Нафтогаз в прошлом незаконно перекрывал трубопровод и перенаправлял неоплаченный газ. Скоро они лишатся такой возможности», – отметил пользователь с ником Aleksandar.

«Что меня смущает больше всего, а с некоторых пор и жутко возмущает, так это подобострастная позиция немецкого правительства. Как будто с «Северным потоком» мы совершили какое-то преступление и теперь должны из-за него перед всеми извиняться и кому-то что-то компенсировать», – выразила мнение BeckySharp, передает РИА «Новости».

«При всем желании я не могу понять, почему Германия должна отвечать за украинский бюджет. Это в Киеве должны озаботиться получением иных доходов в случае снижения платы за транзит», – возмутился PioNier.

«Разве все забыли, зачем мы начали строить «Северный поток – 2»? Чтобы Украина больше не могла нас шантажировать. Она много раз грозила перекрыть нам газ, если мы не дадим ей еще больше денег, хотя они там сами получали газ по смешным ценам из России», – подытожили читатели.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.

Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.