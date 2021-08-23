Соучредителя стоматологической клиники в Москве заподозрили в продаже детей

Елизавета II отдала распоряжения о подготовке к суду с принцем Гарри

Королева Великобритании Елизавета II поручила помощникам подготовить план обращения в суд на случай, если заявления ее внука принца Гарри или его супруги американки Меган Маркл будут расценены как клеветнические, сообщил неназванный источник The Sun в Букингемском дворце.

«Чувство, которое испытывают на самом верху [королевской семьи], заключается в том, что всему есть предел», – приводит ТАСС слова источника в Букингемском дворце.

«До Гарри и Меган будет доведено, что повторные нападки больше терпеть не будут», – сказал источник, отметив, что Ее Величество «выведена из себя постоянными нападками».

В Букингемском дворце сообщили, что «команда юристов королевской семьи консультируется с фирмами, которые специализируются на вопросах клеветы и частной жизни». Основное внимание сосредоточено на мемуарах, работу над которыми, как сообщалось в июле, начал принц Гарри. Сын наследника британского престола принца Уэльского Чарльза обещал впервые подробно рассказать о своем «опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, сформировавших его» как личность. Книга должна быть опубликована в конце 2022 года американским издательством Penguin Random House.

«Если кто-то будет назван в книге и напрямую в чем-то обвинен, это может быть клеветой и нарушением права на неприкосновенность личной семейной жизни», – сказал источник. Он сообщил, что предупреждение может быть направлено и в издательский дом. Как уточняет издание, Букингемский дворец отказался официально комментировать публикацию.

Напомним, в интервью американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии.

Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета II, ни принц Филип) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи.

Британская королевская семья спустя двое суток после трансляции интервью в США заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, отметив, что «некоторые воспоминания могут расходиться». Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности, расовую, частным образом.

Позже Елизавета II решила лично обсудить с принцем Гарри последствия скандального интервью. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие последствия этот и другие скандалы будут иметь для всей британской монархии.