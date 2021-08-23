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Путин призвал не допустить инфильтрацию радикального исламизма из Афганистана
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Президент России Владимир Путин считает важным не допустить инфильтрацию из Афганистана радикального исламизма на территорию стран ОДКБ и вербовку граждан в ряды боевиков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин в ходе саммита ОДКБ выразил глубокую озабоченность событиями в Афганистане. «В своем выступлении президент Путин, как и другие главы государств, правительств, выразил глубокую озабоченность событиями в Афганистане, потенциальными угрозами, которые исходят из Афганистана», – сообщил Песков.
«Было отмечено, что важно не допустить инфильтрацию радикального исламизма на территории государств-членов ОДКБ и пресекать вербовку граждан наших стран в ряды экстремистов, в том числе с использованием соцсетей и интернета. По-прежнему чрезвычайно остро стоит проблема афганского наркотрафика, поэтому и по линии ОДКБ очень внимательно предстоит отслеживать то, как будут развиваться события в этом плане», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что лидеры ОДКБ считают опасной тенденцией сохранение в Афганистане позиций у «Исламского государства*». «Участники и президент (России) высказали в своем выступлении особую озабоченность в связи с тем, что ИГИЛ* сохраняет в Афганистане довольно сильную позицию. Это очень опасная тенденция, которая представляет опасность для пространства ОДКБ», – сообщил Песков.
Вместе с тем, по его словам, у ОДКБ есть понимание необходимости координации усилий по ситуации в Афганистане. «В целом есть понимание, и это акцентировал в своем выступлении президент Путин, необходимости координировать подходы, в том числе в рамках Организации Объединенных наций, Совета Безопасности и G20», – сказал Песков.
Совет коллективной безопасности ОДКБ, посвященный ситуации в Афганистане, проходил в понедельник под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона в формате видеоконференции.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Талибы собрались атаковать афганскую провинцию Панджшер
Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) ждут приказа атаковать провинцию Панджшер к северо-востоку от Кабула.
Об этом сообщил источник РИА «Новости».
Ранее в воскресенье талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского «Северного альянса». В ответ Масуд заявил, что Панджшер не будет сдан, его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. СМИ сообщили, что сотни бойцов движения «Талибан» направляются к провинции Панджшер
Движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения.
Напомним, боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Руководство «Талибана» (запрещено в России) начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства».
Талибы отказались дать США и Британии дополнительное время для эвакуации
США и Британия не получат дополнительное время для проведения эвакуации, в противном случае могут быть последствия, заявил представитель движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) Сухейл Шахин.
«Это красная черта. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооруженные силы. Поэтому, если они продлят (присутствие), это будет означать, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости», – сказал Шахин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
По его словам, «если США или Великобритания будут просить дополнительное время для продолжения эвакуации, ответ будет отрицательным». «Иначе будут последствия. Это вызовет недоверие между нами. Если они намерены продолжить оккупацию, это вызовет реакцию», – добавил Шахин.
Тем временем президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что вывод американских войск из Афганистана войдет в историю как «логичное, рациональное и правильное решение».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
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Премьер Словении заявил о разногласиях в ЕС из-за афганских беженцев
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Консенсус между странами ЕС по вопросу афганских беженцев отсутствует, в Евросоюзе нет даже большинства в пользу приема вынужденных переселенцев из Афганистана, заявил премьер-министр Словении Янез Янша, чья страна председательствует в Совете ЕС.
«Страны ЕС должны сами решать, хотят ли они получить новую волну мигрантов или нет. Сейчас [в совете ЕС] нет не то что консенсуса, но даже квалифицированного или хотя бы обычного большинства, чтобы это сделать. И мы уже проявляем солидарность с теми, кто работал с нами», – приводит слова политика ТАСС.
Премьер-министр Словении также выразил мнение, что «долг Евросоюза и Словении не в том, чтобы помогать и платить каждому на нашей планете, кто бежит, вместо того чтобы сражаться за свою родину».
В минувшую субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила в Испании центр временного приема афганских беженцев в ЕС, после чего объявила, что на предстоящей 24 августа встрече G7 Евросоюз предложит рассмотреть международную схему приема и размещения беженцев из Афганистана. По словам главы ЕК, «в Афганистане беженцами стали уже 3,7 млн человек, 80% из них – женщины и девочки». Она подчеркнула, что ЕС намерен проявить «максимальную солидарность», принимая беженцев из Афганистана.
Напомним, в прошлое воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства Соединенных Штатов и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. При этом перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Глава Белого дома Джо Байден признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Он также выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию всех желающих покинуть Афганистан американцев к 31 августа.
Помимо граждан США Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. граждан Афганистана и еще порядка 53 тыс. членов их семей. Однако позже американский президент Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией граждан Афганистана.
Из-за паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос в аэропорту Кабула талибы возложили на США.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Путин поручил подготовить предложения по развитию сибирских регионов
Необходимо подготовить предложения по развитию сибирских регионов страны, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России».
Он напомнил, что поднимал эту тему на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), давал соответствующие поручения. Над этим работают правительство и структуры академических институтов. «Я думаю, что мы должны подготовить все эти предложения, оформить их соответствующим образом и, безусловно, двигаться в этом направлении», – передает слова главы государства ТАСС.
«Будущее России должно прирастать Сибирью», – уверен президент. «С появлением возможностей развития в Арктике ситуация по Сибири не изменилась, Сибирь на второй план не уходит, тем более, что с инфраструктурной и климатической точек зрения она гораздо более приспособлена для того, чтобы в ближайшее время осуществить шаги по ее развитию в интересах всей страны», – добавил Путин.
Глава государства отметил, что министр обороны Сергей Шойгу, для которого Сибирь – малая родина, является «активным сторонником и даже локомотивом этого проекта».
Ранее сообщалось, что первый из нескольких новых крупных городов, которые должны появиться в Сибири по идее министра обороны России Сергея Шойгу, будет, вероятно, построен на границе двух регионов – в Минусинской котловине в районе границы Красноярского края и Хакасии.
Напомним, в августе Шойгу заявил, что в Сибири надо построить три-пять крупных городов с населением больше 500 тыс. человек. Эти города станут отраслевыми экономическими центрами.
Лидер сопротивления в Панджшер пообещал отстоять провинцию
Провинция Панджшер не будет сдана «Талибану» (запрещено в России), жители готовы дать отпор, заявил лидер местного сопротивления Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха Масуда, погибшего в 2001 году лидера антиталибского «Северного альянса».
«Панджшер не будет сдан «Талибану»... Если они попробуют установить контроль над Панджшером, мы готовы с сопротивлению. Мы оказали сопротивление СССР, сможем оказать его и талибам», – сказал Масуд в интервью телеканалу Al Arabiya, передает РИА «Новости».
По его словам, представители талибов отвергли переговоры с панджшерским сопротивлением.
«Талибан» отклонил диалог для окончания войны... Мы хотим закончить войну в Афганистане и стремимся к диалогу... «Талибан» не продержится долго, если будет продолжать вести себя таким образом», – считает Масуд.
Ранее в интервью газете Asharq Al-Awsat он говорил, что лидеры сопротивления готовы сформировать инклюзивное правительство с «Талибаном» через политические переговоры, но неприемлемо формирование афганского правительства, «характеризующегося экстремизмом».
Ранее движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения.
Напомним, боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Руководство «Талибана» (запрещено в России) начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства».
СМИ: Сотни бойцов движения «Талибан» направляются к провинции Панджшер
Движение «Талибан» заявило, что его боевики направляются к провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула, которая не была захвачена Талибами.
«Сотни моджахедов Исламского Эмирата (самоназвание политической системы талибов) направляются к провинции Панджшер, чтобы установить над ней контроль, после того как местные должностные лица отказались мирно ее передать», – приводит агентство AFP слова представителя талибов, передает РИА «Новости».
Ранее лидер сопротивления в Панджшер пообещал отстоять провинцию.
Движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения.
Напомним, боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Руководство «Талибана» (запрещено в России) начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства».
Путин призвал не допустить в Россию боевиков из Афганистана под видом беженцев
Россия не должна допустить, чтобы под видом беженцев из Афганистана в страну проникли боевики, заявил президент Владимир Путин на встрече с единороссами.
«Мы не хотим, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики. Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что было в 90-х и в начале 2000-х годов. Никто не хочет возвращения туда. И нам [преступные] элементы оттуда не нужны – из Афганистана и из Сирии тоже. Мы делаем все, чтобы Сирия не превратилась в рассадник терроризма», – передает слова главы государства ТАСС.
Президент также поблагодарил «Единую Россию» и все партии в парламенте, которые «принимают решения о национальной безопасности».
Также Путин раскритиковал предложение Запада размещать беженцев в странах Центральной Азии до получения виз в США или другие страны.
«Наши западные партнеры настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз в США или другие страны. Значит, в эти страны, к нашим соседям, можно направлять без виз, а к себе без виз не хотят? Это что за унизительный подход к решению вопроса? Мы обсуждать это будем завтра на саммите ОДКБ и на других площадках», – приводит его слова Telegram-канал «Пул №3».
Путин объяснил, что «у нас с ними общая граница и нет визовых ограничений. Представьте себе, в любую из этих стран въехали беженцы. Кто среди этих беженцев, откуда мы знаем?»
«Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч. А может быть, и миллионы! А у нас с ближайшими союзниками и соседями никаких визовых ограничений, и граница – тысяча километров. Сел на что угодно - хоть на машину, хоть на осла и поехал по степи. И что мы будем с этим делать? Это имеет отношение к нашей безопасности. Напрямую связано с нашими гражданами!» – подчеркнул глава России.
Ранее движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения.
Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Подсчитана необходимая для анонсированных Путиным соцвыплат сумма
На анонсированные президентом Владимиром Путиным выплаты пенсионерам и военнослужащим понадобится около 500 млрд рублей бюджетных средств, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
«Если предварительно подсчитать, то на выплаты пенсионерам, в том числе военным, и на выплаты военнослужащим потребуется около 500 миллиардов рублей», – сказал Рязанский, передает РИА «Новости».
Он добавил, что закон о социальных выплатах гражданам примут в самом начале осенней сессии. По его словам, Совет Федерации оперативно рассмотрит и одобрит соответствующий закон.
В воскресенье на встрече с представителями партии «Единая Россия» президент Владимир Путин заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Путин подчеркнул, что мера должна коснуться всех категорий пенсионеров. Также, по его словам, должна быть осуществлена единовременная выплата военнослужащим в среднем по 15 тыс. рублей.
Путин предложил использовать наработки «Сириус» во всех школах России
Президент России Владимир Путин выступил с предложением использовать во всей школьной системе образования наработки и опыт центра по работе с одаренными детьми «Сириус».
«Но что очень важно и что бы мне хотелось... Прошу вас использовать вот те наработки, те знания и опыт, которые сейчас накоплены, в работе по линии «Сириуса», в деятельности, связанной со всей школьной системой России, применяя наилучшие способы развития образования детей в самом широком смысле этого слова», – приводит его слова РИА «Новости».
В время встречи с представителями партии «Единая Россия» глава государства рассказал, что ни разу не пожалел, что предложил кандидатуру Елены Шмелевой на место главы центра «Сириус», который работает с одаренными детьми. По словам Путина, идея работы с одаренными детьми чрезвычайно важна, а центр развивается под руководством Шмелевой самым лучшим образом.
Президент подчеркнул, что нужно сопоставить, насколько возможно, применение таких технологий во всей школьной системе России. Также Путин надеется, что внедрение цифровых технологий сыграет свою роль в части загрузки учителей ненужной, излишней отчетностью.
Ранее сообщалось, что Путин встретится с представителями «Единой России» 22 августа, а 24 августа посетит вторую часть предвыборного съезда партии.
На съезде «Единой России» по предложению президента Елена Шмелева была включена в первую пятерку списка партии.
Путин пообещал обсудить с правительством вопрос о моратории проверок бизнеса в 2022 году
Президент России Владимир Путин на встрече с единороссами заявил, что обсудит с правительством вопрос о моратории проверок бизнеса в 2022 году.
«Что касается проверок… я с правительством обязательно этот вопрос поставлю для обсуждения. Чем меньше административной давленки, тем лучше. Но единственное, конечно, этот вопрос связан с обеспечением безопасности», – передает слова РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что уменьшение количества проверок малого и среднего бизнеса не привело к ухудшению ситуации.
В марте 2020 года правительство объявило мораторий на плановые проверки бизнеса и серьезно ограничило основания внеплановых проверок. 26 октября президент Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, которые бы предусматривали продление запрета на плановые проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года.
Напомним, в ноябре премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями сообщил, что российское правительство продлевает до конца 2021 года мораторий на плановые проверки малого бизнеса.
Названо место встречи талибов и кабульских политиков
Встреча по вопросу формирования нового правительства Афганистана после захвата власти движением «Талибан» (запрещено в России) может пройти в Кабуле, передает афганское агентство Khaama Press.
Сообщается, что в мероприятии примут участие как руководство талибов, так и кабульские чиновники, политики, передает РИА «Новости».
Ранее движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения.
Напомним, боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Руководство «Талибана» (запрещено в России) начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства».
Путин оценил пятерку «Единой России»
Пятерка лидеров списка кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму состоит из известных всем гражданам страны лиц, чья эффективность у большинства не вызывает сомнений, но при этом в политике должны появляться и новые лица, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами списка партии.
«Когда ваш покорный слуга предлагал пятерку лидеров, которая возглавляет сейчас список «Единой России» на выборах в Государственную думу, я исходил из того, что в списке должны быть люди известные, которые себя зарекомендовали с самой лучшей точки зрения и в общественной жизни, и в своей профессиональной жизни, в которых нет никаких сомнений у подавляющего большинства наших граждан, в том, что они на своем месте эффективно работают в интересах нашего народа и нашей страны», – приводит его слова ТАСС.
Путин отметил, что «хотелось, чтобы появились новые лица, уже зрелые, знающие, эффективно работающие, но широко стране неизвестные».
«Но такие люди должны появляться, чтобы важнейшие направления для нашего государства шли вперед», – добавил он.
По итогам съезда «Единой России» 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента России Владимира Путина вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Путин поддержал предложение учредить День поисковика в России
Президент Владимир Путин на встрече с единороссами поддержал идею главы МИД Сергея Лаврова учредить в России День поисковика.
«День поисковика – думаю, что он востребован и отвечает той абсолютно востребованной деятельности и большой роли, которую поисковики сегодня осуществляют. Давайте так и сделаем и обсудим [это], как только закончится предвыборная работа и будет сформирован парламент», – передает слова президента ТАСС.
Путин поблагодарил министерство иностранных дел за работу по сохранению исторической памяти и правды в отношении событий Великой Отечественной войны. «Безусловно, я благодарен МИД за то, что вы последовательно проводите эту работу, и, вне всяких сомнений, мы будем всячески поддерживать тех, кто на общественном уровне, на уровне общественных организаций проводит эту работу», – добавил президент.
Лавров ранее предложил учредить День поисковика. По словам министра, поисковые отряды выполняют очень «важную и благородную миссию».
Путин заявил о важности исторической памяти для любого народа
Историческая память «важна для любого народа, если он хочет сохраниться», поэтому государство будет поддерживать волонтерское движение, в том числе в области увековечивания памяти о подвигах предков, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия».
«Волонтерское движение – чрезвычайно важное направление работы, спасибо вам большое за то, что вы это делаете. Историческая память важна для любого народа, если он хочет сохраниться и иметь будущее», – сказал он, реагируя на выступление руководителя организации «Волонтеры Победы» Ольги Амельченковой, передает ТАСС.
«Историческая память важна не для тех, кого уже нет, их нет, важна для нас и для наших детей. Вот в чем дело, вот почему так значимо то, что вы делаете», – отметил глава государства, а также добавил, что «мы всячески будем это поддерживать на государственном уровне».
В пример сохранения исторической памяти Путин привел акцию «Бессмертный полк», назвав ее "рекой памяти, гордости" и благодарности предкам.
«Такой феномен сегодняшнего дня у нас – так называемый Бессмертный полк. Это же не полк, [полк] это только название, это река, человеческая река, река памяти, гордости, благодарности нашим предкам за то, что они для нас сделали, и надежды на лучшее будущее», – отметил он.
По мнению главы государства, «чтобы эта надежда была реализована, нужно, чтобы будущий состав Госдумы, ее ядро, «Единая Россия» эффективно работали».
Ранее Путин на встрече с единороссами поддержал идею главы МИД Сергея Лаврова учредить в России День поисковика.
Байден пригрозил талибам введением санкций
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что решение Вашингтона о введении санкций в отношении радикального движения «Талибан» (запрещено в России) будет зависеть от поведения самих талибов.
Глава администрации Соединенных Штатов в воскресенье выступил в Белом доме с речью по поводу эвакуации американцев из Кабула. Когда он покидал зал, ему был задан вопрос о том, поддержал бы он введение санкций против талибов при определенных условиях. «Мой ответ: да, это зависит от [их] поведения», – приводит слова Байдена ТАСС.
Он пояснил, что пока «Талибан» (запрещено в России) не предпринимал действий, направленных против сил США», а также «пока что в целом соблюдал» обещания не препятствовать доступу американцев в аэропорт Кабула для эвакуации. Отвечая на вопрос о том, доверяет ли он теперь талибам, Байден сказал: «Я никому не доверяю, в том числе и вам, я вас люблю, но, знаете, не так уж много есть людей, которым я доверю».
По словам президента Соединенных Штатов, «Талибан» (организация запрещена в России) «стремится к легитимности с целью определить, будут ли они признаны другими странами». «Они сказали другим странам и нам тоже, что они не хотят, чтобы мы полностью сворачивали наше дипломатическое присутствие, но все это пока только разговоры», – отметил глава Белого дома. «Посмотрим, окажется ли правдой то, что они говорят», – подытожил Байден.
В прошлое воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства Соединенных Штатов и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. При этом перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Из-за паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос в аэропорту Кабула талибы возложили на США.
Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Позже Байден выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию американцев из Афганистана к 31 августа.
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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