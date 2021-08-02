Глава Федерации гандбола пообещал «дать по мозгам» тренеру олимпийской сборной Скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря Бацарашкина рассказала о сплоченности российских спортсменов в Токио 2 августа 2021, 11:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские спортсмены объединились на Олимпийских играх в Токио, несмотря на отсутствие флага и гимна, заявила двукратная олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина. Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что российским спортсменам в Токио удалось объединиться и стать одной командой. «Согласна. Мы и стрелковой командой сплотились. Но и ребята из других видов спорта всегда друг друга поддерживают, теплые слова друг другу говорят. В Токио чувствуется командный дух», – передает ТАСС слова Бацарашкиной. Она также рассказала о бессмысленности допинга в этом виде спорта. «Я не могу сказать, нужен он или нет, – сказала Бацарашкина. – Каждый спортсмен должен сам справляться, своими силами. Наш допинг – это различные успокоительные. Валерьянка – это вариант, но также всякие бета-блокаторы, которые уменьшают сердцебиение». «Но я уже давно поняла, что на более высоком пульсе я стреляю лучше. Как бы это странно ни звучало. Поэтому мне нет смысла как-то себя успокаивать. Мне нужно определенное состояние рабочего тонуса, нужно в него вовремя входить и не выходить», – добавила спортсменка. Ранее Бацарашкина на Олимпиаде в Токио стала олимпийской чемпионкой в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров и серебряным призером в стрельбе из пистолета с 10 м в миксте. 30 июля спортсменка принесла сборной России десятую золотую медаль Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пистолета с 25 метров.

Канделаки отреагировала на претензии французской саблистки к россиянкам 1 августа 2021, 12:53

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на заявления французской фехтовальщицы Сесилии Берде, которая после проигрыша в финале турнира на Олимпиаде назвала российских соперниц обманщицами. «На этой Олимпиаде соперники, уступившие нам в честной борьбе, взяли за моду искать причины неудач в чем угодно, только не в себе. Американскому и британскому пловцам, которым не хватило мужества сразу признать свое поражение, составила компанию французская саблистка Сесилия Бердер», – написала Канделаки в Telegram. «Казалось бы, вот сабля, вот фонарь, вот судьи – руби, коли, выигрывай золото и имей мужество признать, что проиграл. Но нет, оказывается, это не ты была медленнее, а твои соперницы хитрее. Ах, если бы слезы превращали серебро в золото...», – добавила она. В субботу женская сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Токио в командном турнире по фехтованию на саблях, победив в финале француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева. Позже французская фехтовальщица Сесилия Берде, комментируя финальный поединок командного турнира на Олимпиаде, назвала российских соперниц обманщицами. Спортсменка из США пожаловалась на «испорченный» Россией олимпийский опыт 2 августа 2021, 00:59

Фото: Joel Marklund/Bildbyran/

Keystone Press Agencyn/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Участие в Олимпиаде «страны, которую должны были снять с соревнований», испортило олимпийский опыт американца Райана Мерфи, заявила двукратная олимпийская чемпионка Лилли Кинг (США). По ее мнению, на ОИ «выступило много людей, которых здесь, пожалуй, не должно было быть». Оценивая, «испортило ли это» ее собственный «олимпийский опыт», Кинг отметила, что не соревновалась «с кем-то из страны, которую должны были снимать с соревнований». «А вместо этого дали шлепок по запястью и сделали ребрендинг национального флага», – посетовала Кинг, добавив, что лично на нее «это не так сильно повлияло». Однако ситуация, по словам американки, «отразилась» на Райане Мерфи – «это испортило его олимпийский опыт», пишет «Чемпионат» со ссылкой на Yahoo Sports. Напомним, Мерфи проиграл россиянину Евгению Рылову на дистанции 200 м на спине. Рылов стал первым отечественным пловцом, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 200 метров на спине с 1988 года. Мерфи предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания. Рылов, комментируя слова Мерфи, заявил, что никогда не смог бы себе простить употребление допинга. МОК начал изучать ситуацию с белорусской легкоатлеткой Тимановской 1 августа 2021, 17:00

Фото: REUTERS/Issei Kato

Текст: Елена Мирошниченко

Международный олимпийский комитет (МОК) изучает ситуацию, связанную с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. «МОК ознакомился с сообщениями в СМИ, изучает ситуацию и обратился в НОК за объяснениями», – сообщили ТАСС в пресс-службе МОК. Ранее в Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отправляют из Токио на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Напомним, в белорусских правозащитных и оппозиционных телеграм-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады в Токио. Сейчас Тимановская уже находится в аэропорту Токио и на нее оформлен билет на рейс с пересадкой в Стамбуле. Сама спортсменка пытается обратиться к полиции. При этом в понедельник она должна была участвовать в старте на 200 метров, пишет «Московский комсомолец». В то же время администрация токийского международного аэропорта Ханэда сообщила, что не располагает информацией о пребывании на его территории белорусской легкоатлетки. СМИ считают, что поводом к вывозу Тимановский из Токио послужило ее выступление в Instagram. «Оказывается, я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше очень крутое начальство решило все, как обычно, за нас», – заявила спортсменка. Она обвинила тренерский штаб и Белорусскую федерацию легкой атлетики в том, что они «накосячили» со спортсменками Кристиной Мулярчик и Анной Михайловой, которые должны были участвовать в этом виде, им не хватило тестов и в итоге их не допустили. «Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?.. Почему я должна расхлебывать эти проблемы», – заявила Тимановская. Позже это видео было удалено из ее аккаунта в Instagram. Государственные СМИ Белоруссии обвинили спортсменку в «несдержанной выходке» и в наплевательском отношении к успехам сборной. Белорусская спортсменка пристыдила Тимановскую 2 августа 2021, 01:58

Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Текст: Антон Антонов

Белорусская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Анастасия Мирончик-Иванова раскритиковала свою соотечественницу Кристину Тимановскую, вокруг которой разгорелся скандал на Олимпиаде. Мирончик-Иванова заявила, что «очень стыдно для спортсменки такого уровня», которая «защищает честь страны», попасть «в такую ситуацию». «К сожалению, у нас все очень расстроены», – приводит ее слова Sport24 со ссылкой на канал «Беларусь 1». Мирончик-Иванова сказала, что не раз «наблюдала» за Тимановской и «прочувствовала» в свой адрес «негатив». «И такое было, спортсмены это подтвердят», – сказала она, добавив, что наблюдалось «какое-то ее беспокойство, какое-то хаотическое движение» Тимановской. Однако «в тот момент она вела себя тихо, спокойно, не выносила, что называется, сор из избы», но «потом последовали такие действия, которые очень разочаровали» и спортсменов, и болельщиков, сказала Мирончик-Иванова. Напомним, появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской 2 августа 2021, 07:27

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Международный олимпийский комитет может рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс. «Всего 12 часов прошло, они нам напишут, и мы решим. Как вы знаете, в последние годы мы вводили санкции в их сторону, и довольно жесткие. Будем смотреть, что они нам ответят», – передает РИА «Новости» ответ Адамса на пресс-конференции на вопрос о возможных санкциях в отношении белорусского НОК. По его словам, Тимановская провела ночь в отеле, расположенном в токийском аэропорту Ханэда. «Она провела ночь в отеле при аэропорте в безопасной и защищенной обстановке», – передает ТАСС слова Адамса. Он также подчеркнул, что представители оргкомитета прошлой ночью смогли лично пообщаться с Тимановской, пообещав, что контакты со спортсменкой, направленные на выработку дальнейших действий, продолжатся. «Прозвучало много обвинений, и они продолжают звучать, поэтому нам сначала надо понять, что происходит, нам нужно получить полную картину происходящего. Похищение? Она общалась с полицией в аэропорту. Если в этом деле есть криминальный оттенок, то это дело полиции», – сказал Адамс. Тем временем в МИД Японии сообщили, что оргкомитет Олимпиады в Токио и МОК изучают намерения Тимановской. «Нам известно, что организационный комитет Игр, МОК и другие ответственные организации в настоящее время принимают ряд мер, включая подтверждение личных намерений этого человека. Мы знаем, что Тимановская находится в безопасности. Она сотрудничает с ответственными органами и ведет с ними обсуждение. Правительство Японии также со своей стороны сотрудничает с этими заинтересованными организациями и продолжит принимать надлежащие меры в будущем», – отметили в ведомстве. Напомним, появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Стало известно о намерении белорусской легкоатлетки просить об убежище 1 августа 2021, 19:24 Текст: Елена Мирошниченко

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую тренерский штаб сборной Белоруссии решил вернуть с Олимпиады на родину, хочет подать прошение об убежище, сообщило спортивное издание «Споцу Хоти» со ссылкой на представителя неназванной правозащитной организации. Издание сообщает, что в настоящий момент Тимановскую перевозят в безопасное место, передает ТАСС. Также сообщается, что представительница Всеяпонской ассоциации адвокатов по делам беженцев прибыла к полицейскому участку в токийском аэропорту Ханэда. Предполагается, что там находится Тимановская. Адвокат заявила, что Тимановская с ней не связывалась, она не знает, находится ли спортсменка внутри участка. Адвокат добавила, что прибыла в аэропорт по собственной инициативе. Ранее СМИ сообщали, что Тимановская должна вылететь из Японии рейсом Токио – Стамбул. В представительстве компании Turkish Airlines, которая выполняла запланированный на этот день перелет по данному маршруту, сообщили, что пассажирка с таким именем на рейс не регистрировалась. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отправляют из Токио на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Напомним, в белорусских правозащитных и оппозиционных телеграм-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады в Токио. Сейчас Тимановская уже находится в аэропорту Токио и на нее оформлен билет на рейс с пересадкой в Стамбуле. Сама спортсменка пытается обратиться к полиции. При этом в понедельник она должна была участвовать в старте на 200 метров, пишет «Московский комсомолец». В то же время администрация токийского международного аэропорта Ханэда сообщила, что не располагает информацией о пребывании на его территории белорусской легкоатлетки. СМИ считают, что поводом к вывозу Тимановский из Токио послужило ее выступление в Instagram. «Оказывается, я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше очень крутое начальство решило все, как обычно, за нас», – заявила спортсменка. Она обвинила тренерский штаб и Белорусскую федерацию легкой атлетики в том, что они «накосячили» со спортсменками Кристиной Мулярчик и Анной Михайловой, которые должны были участвовать в этом виде, им не хватило тестов и в итоге их не допустили. «Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?.. Почему я должна расхлебывать эти проблемы», – заявила Тимановская. Позже это видео было удалено из ее аккаунта в Instagram. Государственные СМИ Белоруссии обвинили спортсменку в «несдержанной выходке» и в наплевательском отношении к успехам сборной. Бунт Тимановской превратили в анекдот 2 августа 2021, 09:18

Фото: REUTERS/Issei Kato

Текст: Дмитрий Зубарев

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства, стала героиней анекдота. Специальный корреспондент ВГТРК Валентин Богданов рассказал о новом анекдоте, связанном с последними событиями с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. «Какое кратчайшее расстояние между Минском и Токио? Одна стометровка», – передает «Царьград» сообщение Богданова в соцсетях. Напомним, появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится »в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Чехия предложила визу белорусской легкоатлетке Тимановской 1 августа 2021, 22:20

Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Чехия готова помочь белорусской спортсменке Кристине Тимановской и предоставить ей визу, чтобы легкоатлетка могла попросить о международной защите, сообщил глава МИД страны Якуб Кулганек. Он назвал ситуацию вокруг спортсменки «скандальной». Кулганек сообщил, что данный вопрос обсуждался с главой правительства Чехии Андреем Бабишем и руководителем МВД страны Яном Гамачеком. Тимановской предлагают «визу к вступлению на территорию» Чехии, чтобы спортсменка могла уже в Чехии «обратиться за международной защитой». «Наше посольство в Токио также готово ей помочь», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, в белорусских правозащитных и оппозиционных Telegram-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады в Токио. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что ее отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. СМИ считают, что поводом к вывозу Тимановский послужило выступление в Instagram, в котором она подвергла критике тренерский штаб и Белорусскую федерацию легкой атлетики. Позже видео было удалено. Государственные СМИ обвинили спортсменку в «несдержанной выходке». В СМИ также появилась информация о том, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Польша предложила визу белорусской легкоатлетке Тимановской 2 августа 2021, 04:24

Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, вокруг которой разгорелся скандал на Олимпиаде, может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет, заявил замглавы МИД страны Марчин Пшидач. «Чемпионат» со ссылкой на соцсети сообщал, что посольство Польши в Токио готово оказать правовую и консульскую помощь Тимановской, МИД Польши дал соответствующее поручение консулу Польши. Позднее Пшидач заявил, что «Польша готова помочь» Тимановской, спортсменке «предложили гуманитарную визу», передает RT. Тем временем глава Национального спортивного агентства Чехии Филип Нойссер заявил, что Тимановская, если ей будет предоставлено убежище в Чехии, может прибыть в республику правительственным спецбортом, которым из Токио будет возвращаться национальная олимпийская сборная, передает ТАСС со ссылкой на «Список». Глава МИД Чехии Якуб Кулганек уже заявлял, что его страна готова помочь белорусской спортсменке и предоставить ей визу, чтобы легкоатлетка могла попросить о международной защите. Напомним, появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Теннисисты Павлюченкова и Рублев завоевали золото Олимпиады 1 августа 2021, 15:15

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев обыграли соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева в финале олимпийского турнира в смешанном разряде. Финальный матч турнира смешанных пар завершился победой Павлюченковой и Рублева (4-й номер посева) со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. Соперники провели на корте 1 час 53 минуты, передает РИА «Новости». Бронзовые медали в данном разряде ранее достались австралийцам Эшли Барти и Джону Пирс. Золотая медаль Павлюченковой и Рублева стала 12-й на Олимпиаде в Токио для сборной России, а серебро Весниной и Карацева – 44-й наградой российских спортсменов на Играх. Олимпийское золото Павлюченковой и Рублева стало первым в истории российского тенниса в миксте. Веснина, в свою очередь, завоевала свою вторую олимпийскую медаль. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро Елена вместе с Екатериной Макаровой стала олимпийской чемпионкой в парном разряде. Ранее в воскресенье российский теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Токио, уступив в финале соревнований в мужском одиночном разряде представителю Германии Александру Звереву. Сборная России, завоевавшая 12 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых наград, занимает пятое место в медальном зачете. Российский теннисист Хачанов стал серебряным призером Игр в Токио 1 августа 2021, 12:41

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Российский теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Токио, уступив в финале соревнований в мужском одиночном разряде представителю Германии Александру Звереву. Встреча между Зверевым (4-й номер посева) и Хачановым (12) в воскресенье завершилась победой немца со счетом 6:3, 6:1. Соперники провели на корте 1 час 19 минут, передает РИА «Новости». Медаль Хачанова стала 40-й в копилке сборной России на Играх в Токио. Тимановская собралась рассказать о дальнейших планах через адвоката 1 августа 2021, 22:57

Фото: Vegard Wivestad Grott/

Bildbyran/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую тренерский штаб сборной захотел вернуть с проходящей в Токио Олимпиады в Белоруссию, собралась рассказать о дальнейших планах через адвоката. В интервью телеканалу «Асахи-ТВ» Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Она не уточнила, покинула ли она отделение полиции в токийском международном аэропорту Ханэда. Источник ТАСС сообщил, что Тимановская все еще находится в отделении. Сейчас перед участком по-прежнему стоят журналисты, ожидающие появления легкоатлетки. Источники Nippon TV заявили, что Тимановская может обратиться с прошением убежища к властям Германии. Tokyo Sports пишет, что легкоатлетка намерена просить убежище в Австрии. Напомним, в белорусских правозащитных и оппозиционных Telegram-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что ее отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. В СМИ также появилась информация о том, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Чехия предложила ей визу. ЕС решил рассмотреть возможность предоставления убежища Тимановской 2 августа 2021, 09:59

Фото: Panoramic/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

ЕС рассмотрит возможность предоставления политического убежища белорусской спортсменке Кристине Тимановской, отказавшейся от возвращения на родину, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. «Мы с нашими европейскими партнерами изучим, можем ли мы предоставить ей в ближайшие недели или дни политическое убежище», – передает РИА «Новости» слова Бона в эфире радиостанции RFI. Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу. Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Глава Федерации гандбола пообещал «дать по мозгам» тренеру олимпийской сборной 2 августа 2021, 10:45

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев жестко раскритиковал главного тренера женской национальной команды Алексея Алексеева за ошибки, допущенные по ходу матча против испанок на Олимпиаде в Токио. Женская сборная России по гандболу в понедельник со счетом 34:31 обыграла команду Испании в матче заключительного тура группового этапа олимпийского турнира в Токио. При счете 16:10 в пользу россиянок главный тренер Алексей Алексеев сменил всех игроков, после этого испанки смогли отыграться и на время выйти вперед с разницей в два мяча. Сборная России набрала семь очков и вышла в плей-офф со второго места в группе. «Тренер сегодня разделил команду на первый сорт и на второй. Понимаете? Люди потеряли уверенность. Ведь вся шестерка, вышедшая на замену, она ничем не уступает другой. (Екатерина) Ильина – MVP чемпионата страны. Она почему на лавке сидит? Она не может Дашу (Дмитриеву) подменить в атаке? Она не может создать правильные креативные действия, чтобы Даша отдохнула? Чтобы не падала в конце матча? Мы повторяем ошибки чемпионата мира. Мы хотим загнать один состав, чтобы в концовке турнира у него не осталось сил, а у второго пропала уверенность», – передает РИА «Новости» слова Шишкарева. «Сегодня был будто хорошо срежиссированный спектакль. Помните, я шутил после Бразилии, что мы специально проигрывали, так как были уверены в победе? Сегодня сказанное в полушутку можно повторить. Сегодня допущены не фатальные, но близкие к фатальным ошибки главного тренера. Во второй половине первого тайма заменить сразу шесть человек... Коллеги мне тут говорят, что это произошло случайно. Объясните, как у главного тренера что-то может произойти случайно? Кто-то вышел, кто-то ушел на замену?» – возмутился Шишкарев. Глава ФГР заявил, что у него будет серьезный разговор с главным тренером женской сборной. «Что мешало производить плановую ротацию? Все бы почувствовали уверенность. А теперь у нас два состава, вот что получилось. Разговор с тренером будет серьезный. Я считаю, что так работать, так дискредитировать команду нельзя. Нельзя так издеваться над девчонками! Они – молодцы. Тренер сегодня загубил игру. Получит по мозгам!» – пообещал Шишкарев. НОК Белоруссии объявил об отправке легкоатлетки Тимановской домой по решению врачей 1 августа 2021, 15:10 Текст: Алина Назарова

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отправляют из Токио на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием, сообщили в Национальном олимпийском комитете Белоруссии, комментируя сообщения ряда СМИ о якобы насильном вывозе спортсменки из Японии. «По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м», – говорится в сообщении НОК, передает ТАСС. Сама Тимановская сообщила Еврорадио, что собирается просить политического убежища в Европе. Ранее в белорусских правозащитных и оппозиционных Telegram-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады в Токио. Сейчас Тимановская уже находится в аэропорту Токио и на нее оформлен билет на рейс с пересадкой в Стамбуле. Сама спортсменка пытается обратиться к полиции. При этом в понедельник она должна была участвовать в старте на 200 метров, пишет «Московский комсомолец». В то же время администрация токийского международного аэропорта Ханэда сообщила, что не располагает информацией о пребывании на его территории белорусской легкоатлетки. СМИ считают, что поводом к вывозу Тимановский из Токио послужило ее выступление в Instagram. «Оказывается, я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше очень крутое начальство решило все, как обычно, за нас», – заявила спортсменка. Она обвинила тренерский штаб и Белорусскую федерацию легкой атлетики в том, что они «накосячили» со спортсменками Кристиной Мулярчик и Анной Михайловой, которые должны были участвовать в этом виде, им не хватило тестов и в итоге их не допустили. «Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?... Почему я должна расхлебывать эти проблемы», – заявила Тимановская. Позже это видео было удалено из её аккаунта в Instagram. Государственные СМИ Белоруссии обвинили спортсменку в «несдержанной выходке» и в наплевательском отношении на успехи сборной.