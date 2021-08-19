Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО по итогам I полугодия выросла в 26 раз

Чистая прибыль компании «Газпром нефть» по МСФО за первые шесть месяцев 2021 года составила 217,2 млрд рублей, увеличившись в 26,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, следует из отчета компании.

Также выручка «Газпром нефти» за шесть месяцев 2021 года составила 1,338 трлн рублей, что на 46,6% выше аналогичного периода 2020 года. Одновременно «показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) вырос на 138,8% – до 434,6 млрд рублей, что связано с увеличением объема продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке и динамикой цен на нефть и нефтепродукты на международном и внутреннем рынках. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром нефть», по итогам первого полугодия выросла в 26 раз и составила 217,2 млрд рублей», – говорится в релизе компании, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Кроме того, добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях «Газпром нефти» по итогам первого полугодия составила 48,5 млн тонн – на уровне прошлого года. Объем добычи был обеспечен ростом добычи газа на 2,7% после ввода установки комплексной подготовки газа на Восточно-Мессояхском месторождении в июле 2020 года, а также запуска инфраструктуры на Тазовском месторождении – это первое в России нефтегазовое месторождение, которое было запущено в эксплуатацию в условиях пандемии. Тазовское станет центром нового добывающего кластера «Газпром нефти», его геологические запасы оцениваются в 419 млн тонн нефти и 225 млрд кубометров газа, а ежегодный уровень добычи в перспективе составит 1,7 млн тонн нефти и 8 млрд кубометров газа.

«Объем переработки на собственных НПЗ «Газпром нефти» и нефтеперерабатывающих активах совместных предприятий в первом полугодии 2021 года вырос на 5,9% – до 20,7 млн тонн. Рост был обеспечен восстановлением спроса в связи с постепенным снятием ограничений из-за COVID-19, а также запуском комплекса «ЕВРО+» на Московском НПЗ», – указали в компании.

Кроме того, за шесть месяцев 2021 года компания увеличила объем продаж автомобильного топлива по сравнению с тем же периодом 2020 года на 12,3% – до 9,5 млн тонн. Увеличение внутреннего пассажиропотока и грузовых перевозок привело к росту реализации авиатоплива на 11,2% год к году.

«В первом полугодии 2021 года «Газпром нефть» показала значительный рост основных финансовых показателей, эффективно используя все возможности, которые предоставляла рыночная ситуация. Во втором полугодии 2021 года компания наращивает добычу углеводородов с учетом новых рыночных возможностей», – заявил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Он также отметил, что «Газпром нефть» уделяет пристальное внимание вопросам декарбонизации и защите окружающей среды. «Наша цель – снизить углеродную интенсивность нашей деятельности на 30% к 2030 году. Более того, мы считаем, что технологии улавливания, использования и хранения углерода, а также производства водорода способны стать новыми перспективными направлениями нашего бизнеса», – добавил Дюков.