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18 августа, среда | Последнее обновление — 14:05 | vz.ru
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Ил-114 запретили лететь на форум «Армия» из-за катастрофы Ил-112В
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Пассажирскому самолету Ил-114-300 запретили перелет на аэродром Кубинка для участия в международном форуме «Армия-2021» в связи с катастрофой военно-транспортного самолета Ил-112В. Причиной такого решения стало использование на обоих самолетах двигателей ТВ7-117СТ, сообщил источник в авиационной отрасли.
«Одной из возможных причин катастрофы с Ил-112В сейчас рассматривается проблема с двигателем. Так как на самолете Ил-114 используются те же двигатели ТВ7-117СТ в их гражданской версии, было принято решение запретить перелет с аэродрома Жуковский в Кубинку самолета Ил-114-300 для участия в форуме «Армия-2021» до выяснения причин катастрофы с военно-транспортным самолетом», – сообщил источник ТАСС.
Во вторник единственный летный экземпляр нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. На борту было три человека. Перед падением у самолета загорелся двигатель, борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал. Пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора.
В среду источник в силовых структурах сообщил, что Ил-112В свалился в штопор перед крушением из-за несработавшей системы флюгирования винта.
Ранее газета «ВЗГЛЯД» писала, что в катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый.
Названа возможная причина падения Ил-112В
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«Самолет повело вправо и вниз, возможно, от незафлюгированного винта, а может быть, от повреждения в результате пожара органов управления», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, говоря о возможных причинах катастрофы опытного образца нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье.
«На видео заметно, что загорелся правый двигатель, а также, что до момента появления пламени, примерно за четыре секунды, был белый выхлоп. Самолет повело вправо и вниз, возможно, от незафлюгированного винта, а может быть, от повреждения в результате пожара органов управления», – отметил обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.
Флюгирование винта – поворот лопастей на 85-90 градусов для минимизации лобового сопротивления самолета потоку воздуха. Применяется после отказа двигателя в полете.
«На все эти вопросы сможет ответить только комиссия, которая расшифрует черные ящики, – сказал эксперт. – Но даже если раньше была проблема с двигателем самолета, это не значит, что именно из-за этого могли произойти страшные вещи».
«Понятно, что загорелся двигатель, понятно, что его можно потушить – есть система пожаротушения на борту самолета. Но есть еще гидросистема», – рассказал заслуженный летчик-испытатель, Герой России, генерал-майор в отставке Магомед Толбоев.
Гидросистема, по его словам, представляет собой очень тонкую, сильно бьющую струю. «Если произошел разрыв гидросферы, то она уже не тушится, это скоростная вещь», – отметил собеседник.
«Я выражаю самые искренние соболезнования. Коля Куимов мой друг и ученик. Он отличный летчик. Но от него уже ничего не зависело», – заключил эксперт.
Во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское, сообщил источник РИА «Новости». В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования.
«Ростех создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии», – сообщили в госкорпорации.
Командиром экипажа потерпевшего крушение Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой России Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов.
По словам источника в экстренных службах, пилоты до последнего момента пытались спасти борт, боролись за его живучесть, одновременно уводя от жилого сектора.
Источник в экстренных службах сообщил, что перед падением во втором (правом) двигателе самолета произошел пожар. «Вскоре после этого самолет накренился на правый борт, начал терять скорость, перевернулся и упал», – пояснил он.
По данным источника «Интерфакса», экипаж Ил-112В пытался отключить загоревшийся двигатель и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо, передает Лента.ру. Сообщается, что пилоты допустили избыточный крен, и самолет потерял управление.
На новом военно-транспортном самолете Ил-112В используется турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ производства АО «ОДК-Климов». На машинах аналогичного класса ранее устанавливались двигатели, которые производились на украинском предприятии «Мотор Сич» и до 2014 года поставлялись для нужд российского авиапрома.
13 августа сообщалось, что Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский. В конце августа его планировали впервые продемонстрировать гостям форума «Армия-2021».
Авиаэксперт прокомментировал пожар двигателя на новейшем Ил-112В
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«На финальном этапе воздушное судно действительно уже не управлялось экипажем и совершало неуправляемое падение. При этом говорить о прямой связи возгорания и потери управления мы не можем», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя катастрофу летного образца Ил-112В в Подмосковье.
«Система пожаротушения имеет несколько очередей. Сначала срабатывает датчик, который реагирует на серьезное повышение температуры, после этого, как правило, автоматически задействуется пожаротушение», – отметил глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Дальнейшее решение, по его словам, остается за экипажем. «Есть вполне конкретные предписания, что нужно делать в той или иной ситуации, начиная от прекращения подачи топлива к силовой установке, заканчивая задействованием системы пожаротушения, – объяснил он. – Но какая последовательность действий была зафиксирована для экипажа Ил-112В и в какой мере экипаж выполнил эти рекомендации, неизвестно. Руководство полетной эксплуатации этого самолета не раскрывало такой информации, скорее всего, ее нет в открытом доступе».
По мнению эксперта, оценить шансы экипажа на спасение машины невозможно, поскольку отсутствуют какие-либо полные данные о том, какая ситуация возникла на борту. «Что касается опасности пожаров на воздушном судне, то одной из очевидных проблем является нарушение целостности коммуникаций. То есть огнем могут быть повреждены трубопроводы и другие важные элементы конструкции, что чревато как минимум потерей управляемости, а как максимум – разрушением конструкции в полете», – рассказывает Пантелеев.
Эксперт уточнил, что, судя по видеокадрам, «на финальном этапе воздушное судно действительно уже не управлялось экипажем и совершало неуправляемое падение». «При этом говорить о прямой связи возгорания и потери управления мы не можем», – добавил Пантелеев.
Также авиаэксперт обратил внимание, что для аварийного покидания воздушного судна экипажу требуется некоторое время. «Если бы ситуация развивалась не так скоротечно и члены экипажа своевременно приняли бы решение об эвакуации с воздушного судна, то, возможно, они могли бы спастись. Но рассуждать на эту тему некорректно», – полагает собеседник.
Пантелеев считает, что теперь произойдет очевидная сдвижка по срокам проведения летных испытаний, поскольку пока второго летного экземпляра самолета Ил-112В нет. Однако он указал на высокую потребность в самолетах такого класса у России, поэтому реализация программы будет несколько отсрочена, но ни в коем случае не прекращена.
«Это легкий военно-транспортный самолет, для которых у отечественных военных есть много задач. А самолеты Ан-26, которые сейчас используются для решения этих задач, морально устарели и в ближайшее десятилетие будут выбывать из силовых ведомств по исчерпании календарного срока их службы. Кроме того, новый самолет обладает улучшенными транспортными возможностями», – считает собеседник.
«Говорить о том, что проблема кроется именно в двигателе ТВ7-117С сейчас оснований нет. Давайте дождемся результатов расследования. На кадрах, которые мы все видели, заметно возгорание в районе двигателя. Сейчас мы не можем однозначно сказать, что именно горело и по какой причине. Данные по возможным причинам возгорания и по срабатыванию системы пожаротушения могут быть получены после анализа бортовых самописцев», – заключил он.
Во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское, сообщил источник РИА «Новости». В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования.
«Ростех создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии», – сообщили в госкорпорации.
Командиром экипажа потерпевшего крушение Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой России Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов.
По словам источника в экстренных службах, пилоты до последнего момента пытались спасти борт, боролись за его живучесть, одновременно уводя от жилого сектора.
Источник в экстренных службах сообщил, что перед падением во втором (правом) двигателе самолета произошел пожар. «Вскоре после этого самолет накренился на правый борт, начал терять скорость, перевернулся и упал», – пояснил он.
По данным источника «Интерфакса», экипаж Ил-112В пытался отключить загоревшийся двигатель и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо, передает Лента.ру. Сообщается, что пилоты допустили избыточный крен, и самолет потерял управление.
На новом военно-транспортном самолете Ил-112В используется турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ производства АО «ОДК-Климов». На машинах аналогичного класса ранее устанавливались двигатели, которые производились на украинском предприятии «Мотор Сич» и до 2014 года поставлялись для нужд российского авиапрома.
13 августа сообщалось, что Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский. В конце августа его планировали впервые продемонстрировать гостям форума «Армия-2021».
Названа причина падения Ил-112В в Подмосковье
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Военно-транспортный самолет Ил-112В свалился в штопор перед крушением в Подмосковье из-за несработавшей системы флюгирования винта, сообщили в силовых структурах.
«После возгорания двигателя у самолета не сработала система флюгирования правого двигателя, возникла отрицательная тяга, машину крутануло и она свалилась в штопор», – сообщил источник ТАСС. Он пояснил, что сработавшая система флюгирования винтов могла бы позволить самолету совершить посадку, так как горящий двигатель отключился бы.
«Самолет шел строго по глиссаде захода на посадку на аэродроме Кубинка, курс ветра был встречным», – сообщили в силовых структурах. По информации источника, с момента возгорания двигателя до столкновения с землей прошло 42 секунды. «Самолет 30 секунд горел в воздухе», – сказал собеседник агентства.
Во вторник единственный летный экземпляр нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. На борту было три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.
Перед падением у самолета загорелся двигатель, борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал. Пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора. В ОАК сообщали, что выяснять причины происшествия будет комиссия.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков Ил-112В.
Ранее газета «ВЗГЛЯД» писала, что в катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый.
Названы имена членов экипажа разбившегося Ил-112В
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Опытный образец Ил-112В, потерпевший крушение в Московской области, летел из аэродрома в Кубинке в Раменское, он рухнул в районе населенного пункта Никольское, сообщил источник. Командиром экипажа потерпевшего крушение Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.
«Самолет после падения взорвался и полностью разрушен», – сообщил собеседник РИА «Новости».
«Самолет разрушен и полностью сгорел, сейчас ведутся работы по полной ликвидации пожара», – сказал источник ТАСС в правоохранительных органах. По его данным, на земле нет пострадавших и разрушений.
Источник в экстренных службах сообщил, что перед падением во втором (правом) двигателе самолета произошел пожар. «Вскоре после этого самолет накренился на правый борт, начал терять скорость, перевернулся и упал», – пояснил он.
Источник 5-tv.ru сообщил, что на борту были три человека: это шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.
В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) уточнили, что борт потерпел крушение около аэродрома Кубинка во время тренировочного полета при заходе на посадку.
«Командиром экипажа потерпевшего крушение в Подмосковье Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов», – указали в ОАК.
Он участвовал в испытаниях Ил-96-300ПУ и Ил-76МФ, Ил-114-100 и Ил-112В. Всего летчик освоил свыше 35 типов самолетов. Он окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени Расковой, а в 1989 году – Центр подготовки летчиков-испытателей Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова.
В 2019 году Куимов командовал экипажем, который проводил первый испытательный полет опытного образца Ил-112В.
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе заявил, что опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье. В ОАК сообщили, что выяснять причины происшествия будет комиссия.
Озвучены предполагаемые причины крушения Ил-112В
Техническая неисправность и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве основных версий крушения военно-транспортного самолета в Подмосковье, сообщили в правоохранительных органах.
«Пока две версии: и ошибка пилотирования, и техническая неисправность», – сообщил источник ТАСС.
Тем временем Ростех создает комиссию для расследования аварии опытного Ил-112В.
«Ростех создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии самолета Ил-112В, который разбился сегодня в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке», – сообщили в Ростехе.
Собеседник в корпорации уточнил, что самолет является опытным и находится в стадии испытаний.
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе заявил, что опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье. Экипаж, по предварительным данным, погиб.
Стало известно о гибели экипажа разбившегося в Подмосковье Ил-112В
Экипаж опытного Ил-112В, рухнувшего в Московской области, погиб, сообщил источник в авиастроительной отрасли.
«По предварительным данным, весь экипаж, находившийся на борту, погиб. Воздушное судно при падении полностью разрушено и загорелось», – сказал собеседник РИА «Новости».
Экипаж состоял из трех человек, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. «По предварительным данным, самолет загорелся при ударе о землю», – добавил он.
По этим данным, за штурвалом разбившегося Ил-112в был летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.
Напомним, во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье.
В ОПК рассказали о продолжении летных испытаний Ил-112В
После падения легкого военно-транспортного самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке программу летных испытаний продолжат на третьем и четвертом опытных образцах, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Источник РИА «Новости» сказал, что «программа летных испытаний будет продолжаться». Сейчас «второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде». Третий и четвертый «опытные самолеты будут подключены к полетам», планируется, что они «поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний» летом 2022 года.
Во вторник единственный летный экземпляр нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. На борту было три человека. Перед падением у самолета загорелся двигатель, борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал. Пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора.
Найдены тела всех погибших в катастрофе Ми-8 на Камчатке
Спасатели обнаружили тела еще троих погибших и, предположительно, бортовой самописец на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«Вчера была попытка попасть внутрь вертолета. Через люк, с помощью специального оборудования, в воздушном судне были обнаружены тела трех погибших и, предположительно, «черный ящик». Специалисты попытаются открыть заднюю створку для того, чтобы туда смог зайти дрон для извлечения тел. Для поднятия бортового самописца также будет привезено специальное оборудование», – приводит текст сообщения ТАСС.
В прошлый четверг в Курильское озеро на Камчатке упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. Выжили восемь человек – шесть пассажиров и два члена экипажа. Пострадавшие вертолетом были доставлены в Петропавловск-Камчатский и госпитализированы в Камчатскую краевую больницу. Сотрудники Кроноцкого заповедника прибыли к месту падения Ми-8 на катерах через три-четыре минуты после крушения.
Корпус вертолета был обнаружен в 500 м от берега на глубине 110 м. Ранее удалось найти тела пятерых пропавших, в том числе погибшего пилота, судьба еще троих была неизвестна. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Опубликовано видео с места крушения Ил-112В в Подмосковье
Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения опытного Ил-112В в Московской области, в ролике зафиксированы обломки воздушного судна.
«По данным следствия, 17 августа 2021 года указанный борт выполнял испытательный полет. Во время его перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский в лесополосе в районе населенного пункта Никольское произошло крушение самолета. Самолет пилотировал экипаж в составе не менее трех человек: шеф-пилот – летчик-испытатель, летчик-испытатель и бортинженер-испытатель», – говорится в описании к видео на канале СКР в YouTube.
Сейчас создана следственная группа из числа следователей и криминалистов, они работают на месте трагедии. Устанавливаются очевидцы и свидетели произошедшего, изымаются записи с камер видеонаблюдения и регистраторов. «Проводится детальный осмотр места крушения самолета, а также иные следственные действия, направленные на выяснение причин и обстоятельств случившегося», – заключили в СК.
Между тем в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что, по предварительным данным с места крушения, в результате падения самолета никто не выжил, передает РИА «Новости».
Также в ОАК подчеркнули, что корпорация окажет необходимую помощь семьям погибших при крушении самолета.
«Выражаем соболезнование родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева. ОАК окажет необходимую помощь семьям погибших», – сказали в ОАК.
Там указали, что жертв и разрушений на земле после падения самолета нет.
Напомним, на борту потерпевшего авиакатастрофу в Подмосковье опытного Ил-112В было три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.
Перед падением у самолета загорелся второй (правый) двигатель, после чего борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал.
Управлявшие Ил-112В пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора.
В ОАК сообщили, что выяснять причины происшествия будет комиссия.
Тела всех жертв катастрофы Ми-8 подняли со дна Курильского озера на Камчатке
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Поисковая операция на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке завершилась, тела всех погибших подняли со дна Курильского озера, сообщили в региональном управлении МЧС.
В МЧС сообщили, что «завершились поисковые работы», которые велись «с помощью глубоководных аппаратов и водолазов». На берег «были извлечены тела еще двоих погибших», в результате «все тела подняты на поверхность». Ликвидацией последствий крушения вертолета занимался 61 человек, были задействованы 14 единиц техники, передает РИА «Новости».
Глава региона Владимир Солодов сообщил, что «теперь перед спасателями стоит задача поднять корпус вертолета, это необходимо для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии», передает ТАСС.
На месте ЧП спасатели оказывали и психологическую помощь – один из пассажиров отказывался покидать место крушения, пока не будут подняты тела его родных.
Напомним, Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту упал на Камчатке в четверг. Выжили восемь человек – шесть пассажиров и два члена экипажа. Корпус вертолета был обнаружен с помощью глубоководного аппарата в 500 м от берега на глубине 110 м.
После падения Ил-112В возбуждено уголовное дело
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По факту падения опытного образца Ил-112В в Московской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК по факту крушения самолета Ил-112В в Одинцовском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», – пояснила Марковская ТАСС.
Между тем в Минпромторге сообщили, что замглавы ведомства Олег Бочаров возглавит комиссию по выяснению причин крушения.
«Потерпевший крушение борт состоит в реестре экспериментальной авиации Минпромторга России. Представители министерства незамедлительно выехали на место катастрофы», – добавили в ведомстве.
Напомним, на борту было три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.
Перед падением у самолета загорелся второй (правый) двигатель, после чего борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал.
Управлявшие Ил-112В пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора.
Во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье. В ОАК сообщили, что выяснять причины происшествия будет комиссия.
В ОАК подтвердили аварию самолета Ил-112В
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел аварию при заходе на посадку в Подмосковье, выяснять причины будет комиссия, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.
«Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Подробности происшествия уточняются. Для выяснения причин аварии будет создана соответствующая комиссия», – передает РИА «Новости» сообщение ОАК.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость самолета – 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой – 1,2 тыс. километров.
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе заявил, что опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье.
Найдено тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке
Тело еще одного погибшего пассажира поднято со дна Курильского озера после крушения вертолета с туристами, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС России по Камчатскому краю.
«Работы в зоне крушения вертолета Ми-8 на Курильском озере продолжаются. 16 августа в ходе поисковых работ с помощью глубоководных аппаратов министерства обороны и водолазов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю со дна Курильского озера было извлечено пятое тело», – приводит текст сообщения ТАСС.
Накануне со дна Курильского озера с помощью глубоководных аппаратов и водолазов МЧС России подняли тело четвертого погибшего. В тот же день для поиска тел погибших спасатели предприняли попытку завести глубоководные аппараты внутрь вертолета.
Как отметили в МЧС, в воскресенье поисковые работы на месте крушения Ми-8 «осложнялись неблагоприятными погодными условиями, из-за которых в течение дня работы приходилось приостанавливать и возобновлять при улучшении погоды».
В прошлый четверг в Курильское озеро на Камчатке упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. Выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа. Пострадавшие вертолетом были доставлены в Петропавловск-Камчатский и госпитализированы в Камчатскую краевую больницу. Сотрудники Кроноцкого заповедника прибыли к месту падения Ми-8 на катерах через три-четыре минуты после крушения.
Корпус вертолета был обнаружен в 500 м от берега на глубине 110 м. Тела пятерых пропавших удалось найти, в том числе погибшего пилота, судьба остальных неизвестна. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Путин выразил соболезнования родным погибших летчиков Ил-112В
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков Ил-112В, сообщается на сайте Кремля.
«С глубоким прискорбием узнал о трагической гибели экипажа самолета Ил-112В. Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации. Прошу передать самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших летчиков», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Ранее спасатели обнаружили тела трех погибших членов экипажа разбившегося в Подмосковье военно-транспортного самолета Ил-112В.
Напомним, на борту потерпевшего авиакатастрофу в Подмосковье опытного Ил-112В было три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.
Перед падением у самолета загорелся второй (правый) двигатель, после чего борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал.
Управлявшие Ил-112В пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора.
В ОАК сообщили, что выяснять причины происшествия будет комиссия.
Сын погибшего пилота Ил-112В рассказал об отце
Сын погибшего при крушении Ил-112В бортинженера-испытателя Николая Хлудеева Роман рассказал, каким был его отец.
«Отец ничего не опасался. Был всегда уверен в технике. Если бы была какая-то неисправность, самолет бы не вылетел. Они устраняли поломки сами», – заявил Роман «Московскому комсомольцу».
Собеседник добавил, что бортинженер никогда в жизни не жаловался и был скромным человеком. В последний раз Роман разговаривал с отцом в понедельник.
Роман отметил, что его отец летал на Ил-112В с первого подъема, во вторник проводился очередной этап испытаний, о самом самолете Хлудеев-старший отзывался хорошо.
Во вторник единственный летный экземпляр нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. На борту было три человека. Перед падением у самолета загорелся двигатель, борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал. Пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора.
В среду источник в силовых структурах сообщил, что Ил-112В свалился в штопор перед крушением из-за несработавшей системы флюгирования винта.
Ранее газета «ВЗГЛЯД» писала, что в катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый.
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