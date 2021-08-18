Ил-114 запретили лететь на форум «Армия» из-за катастрофы Ил-112В

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18 августа, среда  |  Последнее обновление — 14:05  |  vz.ru
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Европа страдает от дорогого газа REUTERS/ Leonhard Foeger
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Руцкой: Ельцин принес огромное зло нашей стране

Руцкой рассказал, что после своей отставки Ельцин прислал ему письмо, в котором признал его правоту Валентин Кузьмин, Александр Сенцов/ТАСС
«Поведение Горбачева, который не отстоял своих товарищей, заключенных в СИЗО «Матросская тишина» и не смог навести элементарный порядок в стране, привело в конечном итоге к уничтожению страны», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший вице-президент РСФСР Александр Руцкой, комментируя 30-летие августовского путча. Подробности...
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В катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый

Последний полет первого Ил-112В Овчинников Дмитрий/ТАСС
Драматическая видеозапись разлетелась во вторник по соцсетям – очевидец запечатлел возгорание двигателя и падение нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Единственный летный экземпляр машины разбился, погиб экипаж прославленных летчиков-испытателей. Некоторые обстоятельства уже позволяют выдвинуть версии о причинах этой трагедии – и внимание специалистов привлек прежде всего двигатель. Подробности...
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Кто станет лидером нового Афганистана

Гульбеддин Хекматияр (справа) и Абдулла Абдулла рассчитывают снова вернуться к власти, но уже с помощью талибов OMAR SOBHANI/REUTERS
В захваченном Кабуле нормализуется обстановка. На улицах возобновилось движение автомобилей, открываются пекарни и кафе. На этом фоне руководство «Талибана» начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства». Кто может войти в его состав и что может помешать успеху переговорного процесса? Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Шейхи и полиаморы вряд ли поженятся

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Есть потребность в картинках, на которых веганы и полиаморы взялись бы за руки с шейхами, племенными вождями и дамами в элегантных никабах, и все, кроме белого гетеросексуального мужчины, ушли бы в лучшее будущее, и там ходили бы на терапию и рассказывали друг другу о своих травмах. Подробности...
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А было ли падение Римской империи?

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Владимир Можегов, публицист
Своего высочайшего подъёма, взлёта, который ей уже никогда не удастся повторить, Римская империя достигла через полтора века после своего пресловутого «падения». Подробности...
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Как искажаются воспоминания о Великой Отечественной

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Александр Березин, научный журналист
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Афганистан: что будет дальше

Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
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    свалился в штопор


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    Ил-114 запретили лететь на форум «Армия» из-за катастрофы Ил-112В

       18 августа 2021, 13:12
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Пассажирскому самолету Ил-114-300 запретили перелет на аэродром Кубинка для участия в международном форуме «Армия-2021» в связи с катастрофой военно-транспортного самолета Ил-112В. Причиной такого решения стало использование на обоих самолетах двигателей ТВ7-117СТ, сообщил источник в авиационной отрасли.

    «Одной из возможных причин катастрофы с Ил-112В сейчас рассматривается проблема с двигателем. Так как на самолете Ил-114 используются те же двигатели ТВ7-117СТ в их гражданской версии, было принято решение запретить перелет с аэродрома Жуковский в Кубинку самолета Ил-114-300 для участия в форуме «Армия-2021» до выяснения причин катастрофы с военно-транспортным самолетом», – сообщил источник ТАСС.

    Во вторник единственный летный экземпляр нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. На борту было три человека. Перед падением у самолета загорелся двигатель, борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал. Пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора.

    В среду источник в силовых структурах сообщил, что Ил-112В свалился в штопор перед крушением из-за несработавшей системы флюгирования винта.

    Ранее газета «ВЗГЛЯД» писала, что в катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый.


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    Названа возможная причина падения Ил-112В
       17 августа 2021, 14:52
    Фото: Елена Рузанова/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова

    «Самолет повело вправо и вниз, возможно, от незафлюгированного винта, а может быть, от повреждения в результате пожара органов управления», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, говоря о возможных причинах катастрофы опытного образца нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье.

    «На видео заметно, что загорелся правый двигатель, а также, что до момента появления пламени, примерно за четыре секунды, был белый выхлоп. Самолет повело вправо и вниз, возможно, от незафлюгированного винта, а может быть, от повреждения в результате пожара органов управления», – отметил обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

    Флюгирование винта – поворот лопастей на 85-90 градусов для минимизации лобового сопротивления самолета потоку воздуха. Применяется после отказа двигателя в полете.

    «На все эти вопросы сможет ответить только комиссия, которая расшифрует черные ящики, – сказал эксперт. – Но даже если раньше была проблема с двигателем самолета, это не значит, что именно из-за этого могли произойти страшные вещи».

    «Понятно, что загорелся двигатель, понятно, что его можно потушить – есть система пожаротушения на борту самолета. Но есть еще гидросистема», – рассказал заслуженный летчик-испытатель, Герой России, генерал-майор в отставке Магомед Толбоев.

    Гидросистема, по его словам, представляет собой очень тонкую, сильно бьющую струю. «Если произошел разрыв гидросферы, то она уже не тушится, это скоростная вещь», – отметил собеседник.

    «Я выражаю самые искренние соболезнования. Коля Куимов мой друг и ученик. Он отличный летчик. Но от него уже ничего не зависело», – заключил эксперт.

    Во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское, сообщил источник РИА «Новости». В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования.

    «Ростех создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии», – сообщили в госкорпорации.

    Командиром экипажа потерпевшего крушение Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой России Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов. 

    По словам источника в экстренных службах, пилоты до последнего момента пытались спасти борт, боролись за его живучесть, одновременно уводя от жилого сектора.

    Источник в экстренных службах сообщил, что перед падением во втором (правом) двигателе самолета произошел пожар. «Вскоре после этого самолет накренился на правый борт, начал терять скорость, перевернулся и упал», – пояснил он.

    По данным источника «Интерфакса», экипаж Ил-112В пытался отключить загоревшийся двигатель и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо, передает Лента.ру. Сообщается, что пилоты допустили избыточный крен, и самолет потерял управление. 

    На новом военно-транспортном самолете Ил-112В используется турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ производства АО «ОДК-Климов». На машинах аналогичного класса ранее устанавливались двигатели, которые производились на украинском предприятии «Мотор Сич» и до 2014 года поставлялись для нужд российского авиапрома.

    13 августа сообщалось, что Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский. В конце августа его планировали впервые продемонстрировать гостям форума «Армия-2021».

    Коментарии (72)
    Авиаэксперт прокомментировал пожар двигателя на новейшем Ил-112В
       17 августа 2021, 14:14
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елена Лексина

    «На финальном этапе воздушное судно действительно уже не управлялось экипажем и совершало неуправляемое падение. При этом говорить о прямой связи возгорания и потери управления мы не можем», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя катастрофу летного образца Ил-112В в Подмосковье.

    «Система пожаротушения имеет несколько очередей. Сначала срабатывает датчик, который реагирует на серьезное повышение температуры, после этого, как правило, автоматически задействуется пожаротушение», – отметил глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

    Дальнейшее решение, по его словам, остается за экипажем. «Есть вполне конкретные предписания, что нужно делать в той или иной ситуации, начиная от прекращения подачи топлива к силовой установке, заканчивая задействованием системы пожаротушения, – объяснил он. – Но какая последовательность действий была зафиксирована для экипажа Ил-112В и в какой мере экипаж выполнил эти рекомендации, неизвестно. Руководство полетной эксплуатации этого самолета не раскрывало такой информации, скорее всего, ее нет в открытом доступе».

    По мнению эксперта, оценить шансы экипажа на спасение машины невозможно, поскольку отсутствуют какие-либо полные данные о том, какая ситуация возникла на борту. «Что касается опасности пожаров на воздушном судне, то одной из очевидных проблем является нарушение целостности коммуникаций. То есть огнем могут быть повреждены трубопроводы и другие важные элементы конструкции, что чревато как минимум потерей управляемости, а как максимум – разрушением конструкции в полете», – рассказывает Пантелеев.

    Эксперт уточнил, что, судя по видеокадрам, «на финальном этапе воздушное судно действительно уже не управлялось экипажем и совершало неуправляемое падение». «При этом говорить о прямой связи возгорания и потери управления мы не можем», – добавил Пантелеев.

    Также авиаэксперт обратил внимание, что для аварийного покидания воздушного судна экипажу требуется некоторое время. «Если бы ситуация развивалась не так скоротечно и члены экипажа своевременно приняли бы решение об эвакуации с воздушного судна, то, возможно, они могли бы спастись. Но рассуждать на эту тему некорректно», – полагает собеседник.

    Пантелеев считает, что теперь произойдет очевидная сдвижка по срокам проведения летных испытаний, поскольку пока второго летного экземпляра самолета Ил-112В нет. Однако он указал на высокую потребность в самолетах такого класса у России, поэтому реализация программы будет несколько отсрочена, но ни в коем случае не прекращена.

    «Это легкий военно-транспортный самолет, для которых у отечественных военных есть много задач. А самолеты Ан-26, которые сейчас используются для решения этих задач, морально устарели и в ближайшее десятилетие будут выбывать из силовых ведомств по исчерпании календарного срока их службы. Кроме того, новый самолет обладает улучшенными транспортными возможностями», – считает собеседник.

    «Говорить о том, что проблема кроется именно в двигателе ТВ7-117С сейчас оснований нет. Давайте дождемся результатов расследования. На кадрах, которые мы все видели, заметно возгорание в районе двигателя. Сейчас мы не можем однозначно сказать, что именно горело и по какой причине. Данные по возможным причинам возгорания и по срабатыванию системы пожаротушения могут быть получены после анализа бортовых самописцев», – заключил он. 

    Во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское, сообщил источник РИА «Новости». В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования.

    «Ростех создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии», – сообщили в госкорпорации.

    Командиром экипажа потерпевшего крушение Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой России Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов. 

    По словам источника в экстренных службах, пилоты до последнего момента пытались спасти борт, боролись за его живучесть, одновременно уводя от жилого сектора.

    Источник в экстренных службах сообщил, что перед падением во втором (правом) двигателе самолета произошел пожар. «Вскоре после этого самолет накренился на правый борт, начал терять скорость, перевернулся и упал», – пояснил он.

    По данным источника «Интерфакса», экипаж Ил-112В пытался отключить загоревшийся двигатель и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо, передает Лента.ру. Сообщается, что пилоты допустили избыточный крен, и самолет потерял управление. 

    На новом военно-транспортном самолете Ил-112В используется турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ производства АО «ОДК-Климов». На машинах аналогичного класса ранее устанавливались двигатели, которые производились на украинском предприятии «Мотор Сич» и до 2014 года поставлялись для нужд российского авиапрома.

    13 августа сообщалось, что Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский. В конце августа его планировали впервые продемонстрировать гостям форума «Армия-2021».

    Коментарии (30)
    Названа причина падения Ил-112В в Подмосковье
       18 августа 2021, 12:13
    Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Военно-транспортный самолет Ил-112В свалился в штопор перед крушением в Подмосковье из-за несработавшей системы флюгирования винта, сообщили в силовых структурах.

    «После возгорания двигателя у самолета не сработала система флюгирования правого двигателя, возникла отрицательная тяга, машину крутануло и она свалилась в штопор», – сообщил источник ТАСС. Он пояснил, что сработавшая система флюгирования винтов могла бы позволить самолету совершить посадку, так как горящий двигатель отключился бы.

    «Самолет шел строго по глиссаде захода на посадку на аэродроме Кубинка, курс ветра был встречным», – сообщили в силовых структурах. По информации источника, с момента возгорания двигателя до столкновения с землей прошло 42 секунды. «Самолет 30 секунд горел в воздухе», – сказал собеседник агентства.

    Во вторник единственный летный экземпляр нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. На борту было три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

    Перед падением у самолета загорелся двигатель, борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал. Пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора. В ОАК сообщали, что выяснять причины происшествия будет комиссия.

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков Ил-112В.

    Ранее газета «ВЗГЛЯД» писала, что в катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый.

    Коментарии (34)
    Названы имена членов экипажа разбившегося Ил-112В
       17 августа 2021, 12:45
    Фото: Евгений Срибный/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Опытный образец Ил-112В, потерпевший крушение в Московской области, летел из аэродрома в Кубинке в Раменское, он рухнул в районе населенного пункта Никольское, сообщил источник. Командиром экипажа потерпевшего крушение Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.

    «Самолет после падения взорвался и полностью разрушен», – сообщил собеседник РИА «Новости».

    «Самолет разрушен и полностью сгорел, сейчас ведутся работы по полной ликвидации пожара», – сказал источник ТАСС в правоохранительных органах. По его данным, на земле нет пострадавших и разрушений.

    Источник в экстренных службах сообщил, что перед падением во втором (правом) двигателе самолета произошел пожар. «Вскоре после этого самолет накренился на правый борт, начал терять скорость, перевернулся и упал», – пояснил он.

    Источник 5-tv.ru сообщил, что на борту были три человека: это шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

    В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) уточнили, что борт потерпел крушение около аэродрома Кубинка во время тренировочного полета при заходе на посадку.

    «Командиром экипажа потерпевшего крушение в Подмосковье Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов», – указали в ОАК.

    Он участвовал в испытаниях Ил-96-300ПУ и Ил-76МФ, Ил-114-100 и Ил-112В. Всего летчик освоил свыше 35 типов самолетов. Он окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени Расковой, а в 1989 году – Центр подготовки летчиков-испытателей Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова.

    В 2019 году Куимов командовал экипажем, который проводил первый испытательный полет опытного образца Ил-112В.

    Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе заявил, что опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье. В ОАК сообщили, что выяснять причины происшествия будет комиссия.

    Коментарии (34)
    Озвучены предполагаемые причины крушения Ил-112В

    17 августа 2021, 12:21

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Техническая неисправность и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве основных версий крушения военно-транспортного самолета в Подмосковье, сообщили в правоохранительных органах.

    «Пока две версии: и ошибка пилотирования, и техническая неисправность», – сообщил источник ТАСС.

    Тем временем Ростех создает комиссию для расследования аварии опытного Ил-112В.

    «Ростех создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии самолета Ил-112В, который разбился сегодня в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке», – сообщили в Ростехе.

    Собеседник в корпорации уточнил, что самолет является опытным и находится в стадии испытаний.

    Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе заявил, что опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье. Экипаж, по предварительным данным, погиб.

    Коментарии (22)
    Стало известно о гибели экипажа разбившегося в Подмосковье Ил-112В
       17 августа 2021, 12:05
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Экипаж опытного Ил-112В, рухнувшего в Московской области, погиб, сообщил источник в авиастроительной отрасли.

    «По предварительным данным, весь экипаж, находившийся на борту, погиб. Воздушное судно при падении полностью разрушено и загорелось», – сказал собеседник РИА «Новости».

    Экипаж состоял из трех человек, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. «По предварительным данным, самолет загорелся при ударе о землю», – добавил он.

    По этим данным, за штурвалом разбившегося Ил-112в был летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.

    Напомним, во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье.

    Коментарии (11)
    В ОПК рассказали о продолжении летных испытаний Ил-112В

    18 августа 2021, 03:48

    Текст: Антон Антонов

    После падения легкого военно-транспортного самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке программу летных испытаний продолжат на третьем и четвертом опытных образцах, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    Источник РИА «Новости» сказал, что «программа летных испытаний будет продолжаться». Сейчас «второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде». Третий и четвертый «опытные самолеты будут подключены к полетам», планируется, что они «поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний» летом 2022 года.

    Во вторник единственный летный экземпляр нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. На борту было три человека. Перед падением у самолета загорелся двигатель, борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал. Пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора.

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    Найдены тела всех погибших в катастрофе Ми-8 на Камчатке

    16 августа 2021, 07:40

    Текст: Антон Никитин

    Спасатели обнаружили тела еще троих погибших и, предположительно, бортовой самописец на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщила пресс-служба краевого правительства.

    «Вчера была попытка попасть внутрь вертолета. Через люк, с помощью специального оборудования, в воздушном судне были обнаружены тела трех погибших и, предположительно, «черный ящик». Специалисты попытаются открыть заднюю створку для того, чтобы туда смог зайти дрон для извлечения тел. Для поднятия бортового самописца также будет привезено специальное оборудование», – приводит текст сообщения ТАСС.

    В прошлый четверг в Курильское озеро на Камчатке упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. Выжили восемь человек – шесть пассажиров и два члена экипажа. Пострадавшие вертолетом были доставлены в Петропавловск-Камчатский и госпитализированы в Камчатскую краевую больницу. Сотрудники Кроноцкого заповедника прибыли к месту падения Ми-8 на катерах через три-четыре минуты после крушения.

    Корпус вертолета был обнаружен в 500 м от берега на глубине 110 м. Ранее удалось найти тела пятерых пропавших, в том числе погибшего пилота, судьба еще троих была неизвестна. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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    Опубликовано видео с места крушения Ил-112В в Подмосковье

    17 августа 2021, 15:44

    Текст: Алексей Дегтярев

    Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения опытного Ил-112В в Московской области, в ролике зафиксированы обломки воздушного судна.

    «По данным следствия, 17 августа 2021 года указанный борт выполнял испытательный полет. Во время его перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский в лесополосе в районе населенного пункта Никольское произошло крушение самолета. Самолет пилотировал экипаж в составе не менее трех человек: шеф-пилот – летчик-испытатель, летчик-испытатель и бортинженер-испытатель», – говорится в описании к видео на канале СКР в YouTube.

     

    Сейчас создана следственная группа из числа следователей и криминалистов, они работают на месте трагедии. Устанавливаются очевидцы и свидетели произошедшего, изымаются записи с камер видеонаблюдения и регистраторов. «Проводится детальный осмотр места крушения самолета, а также иные следственные действия, направленные на выяснение причин и обстоятельств случившегося», – заключили в СК.

    Между тем в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что, по предварительным данным с места крушения, в результате падения самолета никто не выжил, передает РИА «Новости».

    Также в ОАК подчеркнули, что корпорация окажет необходимую помощь семьям погибших при крушении самолета.

    «Выражаем соболезнование родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева. ОАК окажет необходимую помощь семьям погибших», – сказали в ОАК.

    Там указали, что жертв и разрушений на земле после падения самолета нет.

    Напомним, на борту потерпевшего авиакатастрофу в Подмосковье опытного Ил-112В было три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

    Перед падением у самолета загорелся второй (правый) двигатель, после чего борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал.

    Управлявшие Ил-112В пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора.

    В ОАК сообщили, что выяснять причины происшествия будет комиссия.

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    Тела всех жертв катастрофы Ми-8 подняли со дна Курильского озера на Камчатке
       18 августа 2021, 06:55
    Фото: 41.mchs.gov.ru
    Текст: Антон Антонов

    Поисковая операция на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке завершилась, тела всех погибших подняли со дна Курильского озера, сообщили в региональном управлении МЧС.

    В МЧС сообщили, что «завершились поисковые работы», которые велись «с помощью глубоководных аппаратов и водолазов». На берег «были извлечены тела еще двоих погибших», в результате «все тела подняты на поверхность». Ликвидацией последствий крушения вертолета занимался 61 человек, были задействованы 14 единиц техники, передает РИА «Новости».

    Глава региона Владимир Солодов сообщил, что «теперь перед спасателями стоит задача поднять корпус вертолета, это необходимо для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии», передает ТАСС.

    На месте ЧП спасатели оказывали и психологическую помощь – один из пассажиров отказывался покидать место крушения, пока не будут подняты тела его родных.

    Напомним, Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту упал на Камчатке в четверг. Выжили восемь человек – шесть пассажиров и два члена экипажа. Корпус вертолета был обнаружен с помощью глубоководного аппарата в 500 м от берега на глубине 110 м.

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    После падения Ил-112В возбуждено уголовное дело
       17 августа 2021, 14:04
    Фото: Овчинников Дмитрий/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    По факту падения опытного образца Ил-112В в Московской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

    «Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК по факту крушения самолета Ил-112В в Одинцовском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», – пояснила Марковская ТАСС.

    Между тем в Минпромторге сообщили, что замглавы ведомства Олег Бочаров возглавит комиссию по выяснению причин крушения.

    «Потерпевший крушение борт состоит в реестре экспериментальной авиации Минпромторга России. Представители министерства незамедлительно выехали на место катастрофы», – добавили в ведомстве.

    Напомним, на борту было три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

    Перед падением у самолета загорелся второй (правый) двигатель, после чего борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал.

    Управлявшие Ил-112В пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора.

    Во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье. В ОАК сообщили, что выяснять причины происшествия будет комиссия.

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    В ОАК подтвердили аварию самолета Ил-112В

    17 августа 2021, 12:09

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел аварию при заходе на посадку в Подмосковье, выяснять причины будет комиссия, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

    «Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Подробности происшествия уточняются. Для выяснения причин аварии будет создана соответствующая комиссия», – передает РИА «Новости» сообщение ОАК.

    Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость самолета – 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой – 1,2 тыс. километров.

    Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе заявил, что опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье.

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    Найдено тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке

    16 августа 2021, 04:30

    Текст: Антон Никитин

    Тело еще одного погибшего пассажира поднято со дна Курильского озера после крушения вертолета с туристами, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС России по Камчатскому краю.

    «Работы в зоне крушения вертолета Ми-8 на Курильском озере продолжаются. 16 августа в ходе поисковых работ с помощью глубоководных аппаратов министерства обороны и водолазов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю со дна Курильского озера было извлечено пятое тело», – приводит текст сообщения ТАСС.

    Накануне со дна Курильского озера с помощью глубоководных аппаратов и водолазов МЧС России подняли тело четвертого погибшего. В тот же день для поиска тел погибших спасатели предприняли попытку завести глубоководные аппараты внутрь вертолета.

    Как отметили в МЧС, в воскресенье поисковые работы на месте крушения Ми-8 «осложнялись неблагоприятными погодными условиями, из-за которых в течение дня работы приходилось приостанавливать и возобновлять при улучшении погоды».

    В прошлый четверг в Курильское озеро на Камчатке упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. Выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа. Пострадавшие вертолетом были доставлены в Петропавловск-Камчатский и госпитализированы в Камчатскую краевую больницу. Сотрудники Кроноцкого заповедника прибыли к месту падения Ми-8 на катерах через три-четыре минуты после крушения.

    Корпус вертолета был обнаружен в 500 м от берега на глубине 110 м. Тела пятерых пропавших удалось найти, в том числе погибшего пилота, судьба остальных неизвестна. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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    Путин выразил соболезнования родным погибших летчиков Ил-112В

    17 августа 2021, 21:02

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков Ил-112В, сообщается на сайте Кремля.

    «С глубоким прискорбием узнал о трагической гибели экипажа самолета Ил-112В. Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации. Прошу передать самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших летчиков», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Ранее спасатели обнаружили тела трех погибших членов экипажа разбившегося в Подмосковье военно-транспортного самолета Ил-112В.

    Напомним, на борту потерпевшего авиакатастрофу в Подмосковье опытного Ил-112В было три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

    Перед падением у самолета загорелся второй (правый) двигатель, после чего борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал.

    Управлявшие Ил-112В пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора.

    В ОАК сообщили, что выяснять причины происшествия будет комиссия.

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    Сын погибшего пилота Ил-112В рассказал об отце

    18 августа 2021, 12:39

    Текст: Алексей Дегтярев

    Сын погибшего при крушении Ил-112В бортинженера-испытателя Николая Хлудеева Роман рассказал, каким был его отец.

    «Отец ничего не опасался. Был всегда уверен в технике. Если бы была какая-то неисправность, самолет бы не вылетел. Они устраняли поломки сами», – заявил Роман «Московскому комсомольцу».

    Собеседник добавил, что бортинженер никогда в жизни не жаловался и был скромным человеком. В последний раз Роман разговаривал с отцом в понедельник.

    Роман отметил, что его отец летал на Ил-112В с первого подъема, во вторник проводился очередной этап испытаний, о самом самолете Хлудеев-старший отзывался хорошо.

    Во вторник единственный летный экземпляр нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. На борту было три человека. Перед падением у самолета загорелся двигатель, борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал. Пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора.

    В среду источник в силовых структурах сообщил, что Ил-112В свалился в штопор перед крушением из-за несработавшей системы флюгирования винта.

    Ранее газета «ВЗГЛЯД» писала, что в катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый.

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