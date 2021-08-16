Похитителя алтайской школьницы обвинили в насилии

Следователи предъявили обвинение в совершении сексуальных действий над 12-летней школьницей жителю Алтайского края Олегу Лавкину, который был задержан на прошлой неделе за ее похищение, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

«Следователем Лавкин допрошен в качестве обвиняемого, с ним проведена проверка показаний на месте происшествия. На время предварительного следствия злоумышленник помещен в следственный изолятор. Кроме того, следователями устанавливаются обстоятельства еще нескольких преступлений сексуального характера, которые Лавкин ранее совершал в отношении несовершеннолетней», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Ранее мужчине также было заочно предъявлено обвинение по п. п. «в», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»).

Напомним, сообщалось, что днем 31 июля девочка уехала на велосипеде из дома и не вернулась. На берегу реки Бия нашли ее личные вещи и мобильный телефон. Ночью 2 августа ребенок сам пришел домой. Она рассказала, что ее удерживал в подвале 40-летний местный житель, он же ее и отпустил. Отмечалось, что физическое состояние девочки нормальное.

Позже в СУ СК рассказали, что похититель следил за девочкой около месяца. Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в похищении и удержании 12-летней девочки из Бийска. Суд заключил его под стражу.