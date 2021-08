Названо место, где мог находиться взрывоопасный предмет в воронежском автобусе Власти Люксембурга отказали телеканалу RT в лицензии на вещание 15 августа 2021, 15:55 Текст: Елена Мирошниченко

Медиарегулятор Люксембурга отказал российскому телеканалу RT в выдаче лицензии на вещание на немецком языке на территории страны, причиной послужило несоответствие телеканала техническим критериям, сообщает AFP со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Люксембурга. «Так как офис вещателя находится в Германии, где работает значительная часть сотрудников, задействованных в производстве аудиовизуального контента, [телеканал] RT DE должен находиться под юрисдикцией Федеративной Республики Германия», – приводит сообщение ТАСС. Сообщается, что в июне СМИ подало заявку на получение лицензии на телевизионное спутниковое вещание на территории Люксембурга. По данным AFP, это было сделано, чтобы обойти запрет со стороны законодательства ФРГ на выдачу лицензий на вещание иностранным государственным телеканалам. «Власти Люксембурга обладают определенной свободой действий, чтобы отклонить запрос. Они посчитали, что территориально [телеканал] не соответствует той степени [оснащенности], которой обладает представительство RT в Берлине», – заявил агентству глава люксембургского медиарегулятора Тьерри Ошайт. Ранее британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал владельца лицензии телеканала «НТВ – Мир Балтия» на 20 тыс. фунтов (1,7 млн рублей), обвинив его в нарушении принципа беспристрастности.

Перешедший на сторону ДНР украинский военный передал служебные документы 14 августа 2021, 17:58

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Перешедший на сторону самопровозглашенной Донецкой народной республики украинский силовик передал служебные документы своего подразделения, заявил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «В настоящее время нашими спецслужбами устанавливается причастность Виталия (украинский силовик, перешедший на сторону ДНР – ред.) к преступлением против народных республик, что позволит принять дальнейшее решение по его судьбе. В случае отсутствия фактов таковых преступления, он будет отпущен на свободу и сможет продолжить проживание в ДНР», – цитирует РИА «Новости» Басурина. По его словам, украинский силовик передал ряд служебных документов с различными грифами секретности, «раскрывающие организационно-штатную структуру подразделений, боевой и численный состав, а также персональные данные военнослужащих, и доказывающие их участие в преступлениях против народа Донбасса». «Документы в настоящее время изучаются нашими специалистами. Данный факт будет также учтен при принятии решения об освобождения Виталия из-под стражи», – добавил Басурин. Ранее в ДНР сообщили, что на сторону республики перешел украинский военнослужащий. В феврале рядовой ВСУ перешел на сторону ДНР, чтобы избежать насилия и поборов в своей воинской части, сообщали в республике. В RT отреагировали на высылку из России журналистки Сары Рейнсфорд 14 августа 2021, 18:47

Фото: Will Vernon/YouTube

Текст: Тимофей Изаров

Ни один телеканал не испытывает такого давления со стороны местного регулятора Ofcom, как RT, эта кампания продолжается с начала вещания в Великобритании, сказала газете ВЗГЛЯД заместитель главного редактора RT Анна Белкина. Накануне было объявлено о высылке из России корреспондента Би-би-си Сары Рейнсфорд в ответ дискриминацию российских СМИ британскими властями. «Кампания против RT развернулась с первого дня нашего вещания в Великобритании и продолжается по сей день», – заметила заместитель главного редактора RT Анна Белкина. Официальные органы Великобритании, добавила Белкина, «постоянно подвергают наших журналистов остракизму». «Ни один канал не испытывает такого давления со стороны местного регулятора Ofcom, как RT. Британские парламентарии устраивают «публичную порку» своим коллегам, у которых еще хватает храбрости приходить к нам в эфир, а наши местные партнеры и рекламодатели подвергаются критике и запугиванию из-за того, что работают с нами», – рассказала заместитель главного редактора RT. Она добавила, что «вопреки своим же проповедям о свободе слова политические лидеры Великобритании и местные мейнстримовские СМИ все чаще призывают нас закрыть – просто потому, что мы озвучиваем неудобную точку зрения». В пятницу было объявлено о высылке из России корреспондента Би-би-си в Москве Сары Рейнсфорд в качестве ответа на действия Британии, которая дискриминирует российские СМИ, отказывая в выдаче виз репортерам. В ответ в британском посольстве в Москве назвали это решение необоснованным и призвали российскую сторону «пересмотреть этот реакционный шаг». По словам Лондона, «действия российских властей» только «продолжат усугублять ситуацию со свободой СМИ в России». В России предпринимают подобные меры очень редко. Последний раз это произошло в 2011 году, когда Москва выслала британского корреспондента The Guardian Люка Хардинга. В 2019 году Лондон отказал в визе сразу нескольким российским журналистам без объяснения причин, тогда одному из корреспондентов не продлили визу, а второму – не выдали. Также Лондон неоднократно пытался отозвать лицензию телеканала RT и постоянно оказывал давление на сотрудников многих других российских медиа. RT с 2018 года втянуто в судебный спор с британским медиарегулятором Ofcom, а корреспонденты «Первого канала», «России-1» и РИА «Новости» лишены возможности пользоваться корпоративными банковскими счетами в Соединенном Королевстве. Сара Рейнсфорд проработала в качестве московского корреспондента Би-би-си семь лет. Она должна будет покинуть Россию до 31 августа. В начале недели Рейнсфорд участвовала в пресс-конференции президента Белоруссии Александра Лукашенко и спросила о легитимности его нахождения у власти, а также репрессиях в отношении оппозиции, что вызвало резкую реакцию белорусского лидера. На борту упавшего в Турции Бе-200 мог находиться легендарный российский летчик 14 августа 2021, 20:24

Фото: МЧС России/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

На борту разбившегося самолета Бе-200, который был задействован в тушении пожаров в Турции, мог находиться легенда российской авиации Евгений Кузнецов, пишут СМИ. Как сообщает Рен ТВ, эта информация в настоящее время проверяется. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц подтвердил, что Кузнецов погиб в результате катастрофы Бе-200, «любимый ученик легендарного Тимура Апакидзе». «О его гибели сообщила создатель гениального фильма «Форсаж. Возвращение» Наталья Гугуева. Он был главным героем этого фильма. Я молчал весь день, но, блин, какого хрена у нас летчики-палубники, штучные специалисты, тушат пожары в Турции? Вечная память всем погибшим и соболезнования близким», – написал он в Telegram. Согласно информации из открытых источников, Евгений Кузнецов окончил в 1987 году Борисоглебское высшее военное авиационное училище летчиков им. В.П. Чкалова и прибыл по распределению на Тихоокеанский флот. На Северном флоте Кузнецов оказался в 1992 году, после того как вместе с 16 летчиками Центра подготовки Саки решил развивать российской школы палубной авиации. Командир воздушного судна Кузнецов был главным по испытаниям Бе-200. Весной он провел цикл полетов в условиях Арктики с посадкой на Землю Франца-Иосифа. «Если не ошибаюсь, в последнее время он был замначальника центра в Ейске. Палубный летчик. Это легенда, я его знал еще молодым. Я уволился, а он стал командиром полка. Это легенда, очень хороший летчик», – рассказал заслуженный военный летчик России Геннадий Бакулин. Ранее Минобороны России подтвердило гибель экипажа потерпевшего крушение в Турции Бе-200. До этого турецкие СМИ сообщили об отсутствии выживших в крушении Бе-200 в Турции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования российскому и турецкому народам. Министерство сельского и лесного хозяйства Турции в субботу сообщило, что при тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу пожарный самолет Бе-200, арендованный в России. Позже Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов. В Швеции поблагодарили Горбачева за распад СССР 14 августа 2021, 19:16

Фото: Лизунов Юрий, Чумичев Александр/

Фотохроника ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Решения, принятые бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, стали основным фактором, который в итоге привел к распаду Советского Союза, сообщило шведское издание Svenska Dagbladet. Как отмечает газета, реформы, проводившиеся Горбачевым, смогли подорвать положение страны как в экономической области, так и в военной сфере, и стали провальными в краткосрочной перспективе, передает РИА «Новости». В то же время действия политика оказались благословением для остального мира, считает издание, поэтому Горбачева следует поблагодарить за его решения. По мнению журналистов Svenska Dagbladet, экс-глава СССР абсолютно заслуженно стал лауреатом Нобелевской премии мира в 1990 году. При этом издание признало, что существуют и другие версии относительно того, что стало определяющей причиной распада Советского Союза. В частности, подобному развитию событий могла способствовать «бескомпромиссная гонка вооружений», которую проводили США под руководством президента Рональда Рейгана и которая привела к экономическому ослаблению СССР и его союзников в Восточной Европе. Ранее Горбачев заявил, что убежден в необходимости перестройки и ее «исторической правоте». Между тем результаты опроса ВЦИОМ в 2021 году показали, что Горбачева обвиняют в распаде Советского Союза более трети россиян, в 2019 году так считали 24% граждан. Военный эксперт объяснил взятие Кабула талибами без штурма 15 августа 2021, 13:06

Фото: STRINGER/REUTERS

Текст: Михаил Мошкин

«Силы «Талибана» уже контролируют Кабул. Перед правительством стоит лишь вопрос: как с наименьшими потерями сдать город. Дальнейшее – лишь вопрос укрепления власти талибов», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя сообщения о том, как правительство Афганистана сдает столицу талибам. «Учитывая тактику запрещенного в России движения «Талибан» – тактику инфильтрации малыми группами, можно говорить о том, что боевики не только укрепились на западных и других окраинах столицы, но по сути уже захватили Кабул», – сказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук, участник операции советских войск в Афганистане. Талибы были настроены войти в столицу без боя, а не брать ее штурмом. «Они были настроены на торг с министрами правительства Ашрафа Гани Ахмадзая, чтобы те, дабы остаться в живых, безболезненно сдали столицу, свой последний оплот», – отметил военный эксперт. В субботу и утром в воскресенье стало известно, что талибы взяли под контроль оставшиеся не занятыми крупные города Афганистана: важнейший северный центр Мазари-Шариф, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, без боя зашли в город Джелалабад близ границы с Пакистаном. Под контролем афганского правительства остался лишь один городской центр – столица страны Кабул. Уже в пятницу силы «Талибана» находились в 50 км от столицы и обесточили ее. МВД Афганистана подтвердило, что талибы начали наступление на Кабул по всем направлениям. Чуть позже стало известно, что отряды движения «Талибан» заняли ряд районов в столице Афганистана. Правительство Афганистана утверждало, что сохраняет контроль над столицей. Администрация президента Ашрафа Гани Ахмадзая заверила, что обстановка в Кабуле «находится под контролем, нападения на город нет», передает RT. Но из столицы Афганистана приходили все новые сообщения о появлении талибов в городе. В частности, стало известно, что в одном из районов вывешен флаг «Талибана», и о том, что боевики заняли Кабульский университет и его окрестности. ТАСС со ссылкой на заявление талибов сообщил: сейчас ведутся переговоры с правительством Ашрафа Гани о передаче столицы, боевикам отдан приказ не штурмовать город. Позже стало известно о том, что между войсками, сохраняющими верность правительству, и талибами начались бои в северных и южных районах столицы. Отмечается, что в центре города пока столкновений нет. Однако вскоре и. о. министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что штурма Кабула не будет, а смена власти пройдет мирно. Талибы заявили, что не намерены мстить. Из их заявления следует, что все афганские чиновники будут в безопасности и им не следует бежать из страны, передает РИА «Новости». Между тем источники Reuters сообщили об эвакуации посольства США в Афганистане при помощи вертолета. Талибы гарантировали безопасность посольства России. В Кабуле жители выстроились в огромные очереди в банки – снимают деньги, чтобы уехать из города, сообщает RT. Между тем Associated Press со ссылкой на чиновников сообщило, что после бескровной сдачи Джелалабада, находящегося близ границы с Пакистаном, талибы взяли под контроль все погранпереходы страны. Единственной возможностью для бегства остается вылет из аэропорта Кабула. Напомним, по плану вывода войск США из страны в столичном аэропорту остается около тысячи американских военнослужащих. Как отметил полковник Матвийчук, о том, что дела афганского правительства безнадежны, можно было судить еще раньше, когда в Узбекистан бежал Рашид Дустум – единственный маршал в Афганистане и фактический хозяин северо-западных и северных регионов страны, которые даже называли «Дустумистаном». «Этнический узбек Дустум и его войска были главной ударной силой «Северного альянса» – противника талибов в 1990-х и начале 2000-х», – отметил Матвийчук. Напомним, что Дустум уже дважды эмигрировал из страны в 1990-х, в том числе бежал в Узбекистан в моменты, когда талибы были наиболее близки к победе. «Когда столица Дустума Мазари-Шариф пала, можно говорить о том, что противников у талибов не осталось. Другой лидер северных народов Ахмад-Шах Масуд давно мертв, ничего подобного «Северному альянсу» нет, и уже некоторое время назад можно констатировать полное господство «Талибана» над страной. Взятие Кабула было предрешено. Дальнейшее – лишь вопрос укрепления государственной власти талибов», – констатирует Матвийчук. Добавим, что делегация боевиков «Талибана» прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством, о чем сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники. Две противоборствующие в Афганистане силы – правительственные войска и талибы – являются результатом «мыслительного процесса» США, которые поставили в этой стране очередной эксперимент, констатировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова раскрыла подоплеку ситуации с лишением аккредитации журналистки Би-би-си 14 августа 2021, 17:29

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Британская сторона предпринимает попытки увязать непродление аккредитации журналистке Би-би-си Саре Рейнсфорд с так называемым ухудшением ситуации со свободой СМИ в России, хотя это является ложью, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Британские официальные власти в лице министра по делам Европы В.Мортона и дипмиссии в Москве предпочли увязать ситуацию с непродлением журналистской аккредитации и визы корреспондента московского бюро телерадиокорпорации «Би-би-си» Сары Рейнсфорд с «усугублением ситуации со свободой СМИ в России», цинично перевернув всю ситуацию с ног на голову. Вынуждены констатировать, что эти заявления являются ложными», – написала Захарова в Telegram. Дипломат рассказала «истинную подоплеку этой истории», которая длится еще с лета 2019 года. По ее словам, тогда журналисту российского информационного агентства и членам его семьи пришлось покинуть пределы Соединенного Королевства, так и не дождавшись продления своих виз и каких-либо объяснений причин такого отношения. «Мы неоднократно, на различных уровнях заявляли о недопустимости подобного подхода и предупреждали, что мириться с таким положением дел не станем. Призывали пересмотреть дискриминационный подход к российскому информагентству в частности и к отечественным СМИ в целом. Указывали, что в противном случае будем вынуждены ответить аналогично. Вместо того, чтобы прислушаться к нашим настоятельным рекомендациям, в Лондоне пошли на ещё большее обострение отношений, приняв целую серию ничем не обоснованных персональных санкций в отношении граждан нашей страны», – написала она. Захарова подчеркнула, что российская мера в отличие от британской инициативы исключительно ответная и ни к какому ущемлению свободы слова она отношения не имеет. Дипломат также опровергла заявления Рейнсфорд о запрете навсегда возвращаться в Россию, назвав их манипуляцией. По ее словам, факт непродления ей визы является исключительно ответной мерой на шаги Лондона. Захарова уточнила, что Рейнсфорд получит визу в том случае, если Великобритания выдаст ее российскому корреспонденту, как к этому призывала Москва. Напомним, в пятницу было объявлено о высылке из России корреспондента Би-би-си в Москве Сары Рейнсфорд в качестве ответа на действия Британии, которая дискриминирует российские СМИ, отказывая в выдаче виз репортерам. Захарова заявляла, что российский МИД уже объяснял, почему журналисту Би-би-си не продляли визу, российское ведомство не раз предупреждало Лондон, что в ответ на «визовые издевательства» британской стороны Москва может принять ответные Меры. Аксенов рассказал о телефоном разговоре с Путиным по пояс в воде 14 августа 2021, 16:49

Фото: Пресс-служба главы и правительства

Крыма/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что во время сильного ливня в Керчи стоял по пояс в воде и докладывал по телефону президенту Владимиру Путину о ситуации в городе. Во время совещания по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в России Путин спросил, был ли сам Аксенов в Керчи во время ливня, передает РИА «Новости». «Конечно. Когда вы мне звонили, я был по пояс в воде, когда я вам докладывал, стоял как раз на Чернышевского – Жени Дудник», – ответил Аксенов. Также глава Крыма попросил президента упростить процедуру выплат пострадавшим от последствий стихии на полуострове. «Прошу, Владимир Владимирович, упростить процедуру выплат, это федеральные 10, 50 и 100 тысяч рублей, имею в виду по фактическому месту проживания, когда решение надо принимать комиссионно», – цитирует ТАСС Аксенова. Ранее Аксенов сообщал, что в результате подтоплений два человека погибли, свыше четырех тыс. пострадали. Напомним, в пятницу в результате сильных дождей в Керчи подтопило стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод «Пролив». Власти Керчи рекомендовали отказаться от поездок в город до воскресенья из-за ливней. Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. В июне и июле Крым дважды пострадал от сильных дождей. Тогда больше всего стихия затронула Керчь, Ялту и Бахчисарайский район. Минобороны России подтвердило гибель экипажа потерпевшего крушение в Турции Бе-200 14 августа 2021, 17:27

Фото: РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Экипаж из пяти человек российского пожарного самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турции, а также находившиеся на борту три представителя турецкой стороны погибли, сообщило Минобороны России. «Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли» – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. говорится в сообщении. На место крушения российского Бе-200 ВВС Турции отправили самолет и вертолет для участия в поисково-спасательной операции. «В район падения российского самолета, который вылетел из Аданы для участия в тушении пожаров в Кахраманмараше, для оказания поддержки в поисково-спасательной операции направлены один вертолет с авиабазы Инджирлик и один самолет из Коньи», – говорится в Twitter ВВС Турции. Между тем, авиационный эксперт Роман Гусаров назвал самолет Бе-200 надежным и ни разу не попадавшим в авиакатастрофы. «За почти 20 лет при крайне активном использовании в сложнейших условиях с ними не произошло ни одной авиакатастрофы», – приводит ТАСС слова Гусарова. «Судя по видео, самолет работал в условиях сложного рельефа местности и осуществлял пожаротушение на низких высотах, что также могло повлиять на ситуацию», – отметил эксперт. Также он добавил, что в первую очередь требуется изучить условия эксплуатации борта и соблюдение всех регламентных процедур. Ранее в Турции сообщили об отсутствии выживших в крушении Бе-200 в Турции Министерство сельского и лесного хозяйства Турции сообщило, что при тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу пожарный самолет Бе-200, арендованный в России. В район крушения направлены спасатели. Позже Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов Талибы вошли в Кабул 15 августа 2021, 10:56

Фото: Hamed Sarfarazi/А/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) подняли свои флаги в одном районов Кабула, также талибы взяли под контроль Кабульский университет на западе столицы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Ранее агентство Associated Press со ссылкой на чиновников сообщило, что талибы взяли под контроль все погранпереходы страны. По их данным, покинуть Афганистан возможно только через аэропорт Кабула. Агентство Reuters со ссылкой на МВД страны сообщило, что талибы начали наступление на столицу Афганистана по всем направлениям. При этом командование боевиков приказало своим бойцам воздерживаться от насилия при взятии города и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Между тем власти Афганистана заявляют, что Кабул находится под их контролем, сообщает ТАСС. Администрация президента страны утверждает, что «обстановка в столице находится под контролем, нападения на город нет», цитирует заявление телеканал «Аль-Арабия». Однако, судя по появившимся снимкам, талибы находятся в столице. Ранее сообщалось, что талибы взяли под контроль крупный погранпереход «Торхам» на афгано-пакистанской границе. Кроме того, талибы захватили афганский город Майданшахр, столицу провинции Вардак. Ранее силытеррористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу. Чавушоглу по-русски выразил соболезнования России в связи с крушением Бе-200 14 августа 2021, 17:39

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования российскому и турецкому народам в связи с крушением российского пожарного самолета Бе-200 в Турции, экипаж которого погиб. «С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народу. Их героические жертвы не будут забыты!» – написал министр на русском языке в своем аккаунте в Twitter. Ранее Минобороны России подтвердило гибель экипажа потерпевшего крушение в Турции Бе-200. До этого турецкие СМИ сообщили об отсутствии выживших в крушении Бе-200 в Турции. Министерство сельского и лесного хозяйства Турции в субботу сообщило, что при тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу пожарный самолет Бе-200, арендованный в России. Позже Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов. Американский историк оценил возможность снятия санкций ЕС с России 14 августа 2021, 18:36

Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Евросоюз (ЕС) отстаивает идеи холодной войны в отношении России, именно это не позволит ЕС отменить введенные антироссийские санкции, заявил живущий в бельгийском Брюсселе американский историк и эксперт по отношениям РФ с ЕС и США Гильберт Доктороу. «Я не думаю, что такой сценарий возможен. Европейский союз в отношениях с Россией руководствуется идеологией «холодной войны», а не здравым смыслом. Это то, что скрепляет хрупкий союз», – сказал РИА «Новости» аналитик. По его словам, ЕС не готов отказаться от конфронтации с Россией в ближайшее время, пока пост главы Еврокомиссии занимает Урсула фон дер Ляйен. Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, что Европа в ближайшее время снимет санкции с России из-за отказа Киева выполнять Минские соглашения. ВВС США атаковали талибов в районе аэропорта Кандагара 14 августа 2021, 19:38 Текст: Евгения Шестак

Самолеты ВВС США нанесли удары по представителям движения «Талибан» (организация запрещена в России) в районе аэропорта Кандагара на юге Афганистана, сообщила телестанция Al Jazeera. По данным агентства, среди талибов есть погибшие и раненые. Атака была совершена в поддержку правительственных сил Афганистана, передает ТАСС. В субботу талибы объявили о захвате столицы восточной афганской провинции Пактика. До этого талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана. Кроме того, они казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни. Президент Афганистана Ашраф Гани на фоне обострения обстановки выступил с обращением к нации: он объявил о срочных консультациях, которые проводятся с целью достижения прекращения огня между правительственными войсками и движением «Талибан» (запрещено в России), а также о ремобилизация афганских сил безопасности и обороны. В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, должна ли Россия спасать афганский режим оружием. Польша пообещала Израилю ответ на отзыв посла из Варшавы 15 августа 2021, 03:56 Текст: Антон Никитин

Власти Польши примут симметричные меры в ответ на отзыв поверенного в делах Израиля из Варшавы и необоснованное решение о понижении ранга дипломатического представительства, говорится в заявлении польского МИД. «МИД Польши негативно оценивает действия внешнеполитического ведомства Израиля и необоснованное решение о понижении ранга дипломатического представительства в Варшаве», – приводит текст заявления польского министерства ТАСС. При этом в Варшаве отметили, что «шаги, предпринятые Израилем, наносят серьезный ущерб отношениям между двумя странами». «Правительство Республики Польша примет соответствующие политические и дипломатические меры, учитывая принцип симметрии в двусторонних отношениях», – подчеркнули в польском МИД. Ранее Израиль отозвал поверенного в делах еврейского государства в Варшаве «для бессрочных консультаций» после подписания польским президентом Анджеем Дудой поправок в законодательство об ограничении права уцелевших в Холокосте на реституцию отнятого имущества. Кроме того, Израиль решил не направлять нового посла в Варшаву. МИД Израиля также рекомендовал послу Польши продолжить отпуск в своей стране. Напомним, 25 июня Израиль заявил о серьезном ущербе отношениям с Варшавой из-за утверждения Сеймом Польши в польское законодательство об ограничении права уцелевших в Холокосте на реституцию отнятого имущества. Согласно поправкам, по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, невозможно будет его оспорить. Невозможным станет и предоставление компенсации жертвам Холокоста и их наследникам. Ранее израильский политолог Бенни Брискин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что поляки вмешиваются в историческую правду и пытаются снять с себя вину за Холокост, но в Израиле хорошо помнят, что многие поляки работали в концлагерях. В Турции заявили об отсутствии выживших в крушении российского Бе-200 14 августа 2021, 16:25

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Выживших в катастрофе с арендованным у России пожарным самолетом Бе-200 в Турции нет, сообщил телеканал NTV. На борту находились восемь человек. По данным телеканала, через некоторое время после начала тушения связь с самолетом была потеряна. Это был один из самолетов, которые участвовали в тушении пожаров в провинции Мугла. По предварительным данным, самолет не смог набрать нужную высоту после забора воды и врезался в скалы, передает РИА «Новости». Ранее министерство сельского и лесного хозяйства Турции сообщило, что при тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу пожарный самолет Бе-200, арендованный в России. В район крушения направлены спасатели. Позже Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции. «На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции», – отметили в ведомстве. Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов. Названа победительница конкурса «Миссис Россия – 2021» 15 августа 2021, 01:31

Фото: ПЛАНЕТА ЖЕНЩИН/YouTube

Текст: Антон Никитин

Победительницей конкурса «Миссис Россия – 2021» стала Анна Филиппова из Кузбасса, сообщили организаторы мероприятия. «Миссис Россия 2021 – Анна Филиппова @anny_philippova , 38 лет, трое детей, Новокузнецк», – говорится в аккаунте организаторов конкурса в Instagram. Финальное шоу конкурса прошло в субботу в концерном зале «Мир» в Москве. В конкурсе приняли участие 23 мамы со всей России, которые получили официальные титулы в своих регионах. Впервые на большой сцене участницы представили национальные костюмы различных стран мира, передает ТАСС. Многодетные участницы конкурса своим примером показали, что женщина прекрасна в любом возрасте и статусе. У участницы из Ейска Ирины Папковой пятеро детей, у Зари Тлехусех из Адыгеи – четверо, у Лилии Макеевой из Тольятти, Татьяны Рыжковой из Иркутска и Анны Филипповой из Новокузнецка – по трое детей. Самой молодой участнице из Ростова-на-Дону Кире Волковой 28 лет, у нее один ребенок, а самой старшей участнице конкурса из Дзержинска Митюшкиной Светлане – 68 лет, у нее двое детей и трое внуков. В прошлом году победительницей конкурса «Миссис Россия» стала жительница Нижнего Новгорода Дарья Иванова. В 2019 году титул «Миссис Россия» получила Екатерина Нишанова из Геленджика.