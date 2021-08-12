В отношении S7 завели дело за отказ посадить пассажиров с билетами

Протасевич рассказал, кто стоял за неудачной попыткой переворота в Белоруссии

Оппозиционные журналисты и блогеры стояли за неудавшейся попыткой смены власти в Белоруссии в прошлом году, а не политики, рассказал сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Он объяснил, что NEXTA превратился из оппозиционного медиаресурса в финансируемый из-за рубежа, в частности со стороны Польши, политический проект с антигосударственной направленностью.

Протасевич рассказал, что он не стоял у истоков проекта NEXTA. «И более того, я к проекту присоединился, в принципе, только после того как (белорусского журналиста Владимира – прим. ВЗГЛЯД) Чуденцова арестовали на границе, при его попытке, соответственно, уехать из Белоруссии в Польшу. Поэтому до этого времени, в принципе, я не имел никакого отношения к проекту. Я знал о его существовании, я знал, что Владимир работает со Степаном (Путило, создателем Telegram-канала NEXTA – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал он в интервью RT.

«И изначально это не был политический проект. Точно так же, наверное, как и большинство белорусских медиа, даже ныне закрытых, они не были изначально сугубо политическими проектами. Направленными сугубо, допустим, на антигосударственную деятельность. Отнюдь нет», – отметил Протасевич.

«Я проект NEXTA воспринимал, я имею в виду Telegram-проект, как свой проект. И я им занимался. Для меня это было, действительно, мое детище. Что делал Степан, как, грубо говоря, директор всей организации, каким образом. Он мог с кем-то контактировать. С кем он общался, откуда он брал деньги, и так далее – это была его головная боль, и это были его дела. Я в них не лез. То есть, единственное, то что я раньше говорил, я просто видел в строке зачислений на кошельке PayPal – все», – пояснил он.

Сейчас же Протасевич намерен создать свой проект. ««Я думаю над тем, насколько это будет каким-то моим персональным брендом, либо все-таки делать какой-то отдельный медиапроект. Я не говорю, что он с самого начала будет большой. Но планы у меня есть. И планы, возможно, наполеоновские. Тем более что сейчас в Беларуси практически нет СМИ, которые были бы посередине», – рассказал он.

Кроме того, Протасевич заявил, что ушел от радикальной оппозиции, поскольку «это то, чего сейчас требует общество».

«Потому что общество устало от оголтелой пропаганды с хейт-спичем. Общество устало от постоянных обвинений друг друга.... Я же хочу сделать то, что будет отвечать, во-первых, запросам общества, во-вторых – запросам времени. И сделать что-то на нейтральной полосе, то, что каждый сможет спокойно читать. И более того – доносить многие тезисы с принципиально новой стороны», – сказал Протасевич.

Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.