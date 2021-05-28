С московского рейса во Владивостоке сняли двух дебоширов

Полицейские во Владивостоке сняли с самолета, готовящегося к вылету в Москву, двух пассажиров, которые распивали на борту спиртное, один из них напал на правоохранителя, сообщает управление на транспорте МВД по ДФО.

«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Владивостока поступило сообщение о том, что на борту самолета, готовящегося к вылету ... находятся пассажиры, распивающие алкогольную продукцию. Сотрудники транспортной полиции незамедлительно прибыли на борт, где задержали и сопроводили в дежурную часть полиции 40- и 42-летнего жителей города Владивостока», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Установлено, что пассажиры пронесли с собой на борт алкоголь.

Командир самолета решил отстранить нарушителей от полета, но те проигнорировали требования экипажа и прибывших на борт сотрудников транспортной полиции и отказались покинуть борт.

«Во время доставления двух жителей Приморья в дежурную часть один из них нанес удары полицейскому, находящемуся при исполнении служебных обязанностей», – сообщает УТ.

По данному факту проводится проверка, материалы будут переданы следователям для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Кроме того, на задержанных составлены административные протоколы по статье «Распитие алкогольной продукции в запрещенных федеральным законом местах».

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