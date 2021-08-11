Выборы-2021: Шойгу предостерег от угрозы разложения общества, Буланову сняли с выборов в Петербурге

Лидер федерального списка «Единой России» Сергей Шойгу назвал «разложение общества» самой большой угрозой для страны. «Новые люди» зарегистрировали в ЦИКе списки своих кандидатов в Госдуму. Певицу Татьяну Буланову сняли с выборов в парламент Петербурга из-за «нарушений в подписных листах».

Выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», министр обороны, лидер федеральной пятерки «Единой России» Сергей Шойгу назвал самой страшной для безопасности государства внутреннюю угрозу. «Внешние угрозы – они понятны... Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает», – цитирует его РИА «Новости». По его словам, «есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны».

Центризбирком зарегистрировал списки кандидатов партии «Новые люди» на выборах в Госдуму. В федеральный список вошли 211 кандидатов, среди которых – лидер партии Алексей Нечаев и его советник, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Главе исполкома партии, сооснователю компании Faberlic Александру Даванкову отказали в регистрации, поскольку у него обнаружено второе гражданство – Греции. ЦИК заверил и список партии по 195 одномандатным округам.

После решения ЦИКа Нечаев выступил на круглом столе в Центре международной торговли, обнародовав свою экономическую программу. В частности, он предлагает снизить налоги для бизнесменов, – в расчете на то, что они повысят зарплаты своим сотрудникам, пишут «Известия».

Территориальная избирательная комиссия № 17 Петербурга отказала в регистрации певице Татьяне Булановой на выборах в региональное заксобрание по седьмому одномандатному округу. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба партии «Родина», от которой выдвигается Буланова.

Избирком проверил около тысячи подписных листов в поддержку Булановой и признал негодными более 200. По данным избиркома, к примеру, двое подписавшихся оказались умершими, авторы еще нескольких автографов живут в других районах Петербурга, хотя подписи следовало собирать в пределах округа. В партии решение ТИК пообещали обжаловать, указав, что подписи проверялись независимыми экспертизами, и никаких нарушений найдено не было.

В любом случае Буланова остается участницей избирательной кампании, поскольку она одновременно баллотируется в Госдуму – по одномандатному округу и по федеральному списку «Родины».

«Шойгу дал понять, что есть силы, заинтересованные в разложении российского общества. Эти силы связаны с нашими внешними врагами, они намерены использовать в своих интересах в том числе и сентябрьские выборы», – считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев, комментируя выступление лидера федеральной пятерки единороссов на форуме «Территория смыслов».

«Ситуация тревожит Шойгу, поскольку то, что он назвал разложением общества, неоднократно подводило нашу страну на разных этапах истории. Так было в XIX веке, когда наши оппозиционеры обучались за границей, а потом возвращались в Россию и пытались устраивать перевороты. Похожая ситуация наблюдалась в начале XX века. И в 1917 году, и в 1991 году мы, к сожалению, «сами себя победили», – отметил профессор.

«Шойгу имел в виду отсутствие патриотизма, коррозию традиционных ценностей, моральных и нравственных скреп, благодаря которым народы нашей страны выживали тысячелетиями. Некоторые граждане России по каким-то причинам предпочитают отказываться от этих ценностей. Думают, что им не нужны ценности отцов и дедов, – поясняет Матвейчев. – Некоторые молодые люди только рады будут, если нашу страну кто-то захватит. А другие только и мечтают об эмиграции». Впрочем, само по себе выступление Шойгу может привлечь дополнительных избирателей и на сторону «Единой России», полагает эксперт.

Первыми номерами в общефедеральном списке «Новых людей» идут председатель партии Алексей Нечаев и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, напоминает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Авксентьева – наиболее удачное приобретение партии. В ряде регионов «Новые люди» выдвинули интересных фронтменов. Правда, и в федеральном списке, и в регионах некоторые кандидаты «Новых людей» не смогли пройти регистрацию, – признал эксперт. – Видимо, причина в том, что партия молодая, и юристы еще не везде хорошо подготовлены».

«Несмотря на свою молодость, «Новые люди» претендуют на верные три процента голосов, – прогнозирует Данилин. – Кстати, примерно такие же перспективы – у «Яблока» и Партии пенсионеров. Что касается одномандатных округов, то не думаю, что «Новым людям» где-то удастся набрать больше половины голосов и победить».

«Подписи за свое выдвижение Буланова, разумеется, собирала не сама. Это делали работающие на нее люди из партии «Родина», от которой Буланова баллотируется», – отметил Данилин, комментируя решение избиркома снять певицу с выборов в городское ЗакСобрание.

«Возможно, сборщики подписей из «Родины» действительно где-то, так сказать, «накосячили». Но мы также знаем, что к питерскому избиркому возникли вопросы у Центризбиркома России. Не исключено, что по отношению к «Родине» и Булановой петербургский избирком допустил предвзятость. Надо будет разбираться», – полагает эксперт.

Но в целом, скандал вокруг Булановой может сработать ей даже на пользу, допускает эксперт. «Возможно, и ее личный рейтинг, и рейтинг ее партии в городе еще и взлетит. Грубо говоря, вместо двух-трех процентов «Родина» в Петербурге получит пять-семь процентов. Народ любит обиженных», – подытожил эксперт.

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