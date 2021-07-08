В Швеции разбился самолет с пассажирами

Пилот предположил возможные причины крушения Ан-26 на Камчатке

Экипаж мог не учесть погодные условия, а также отклонение из-за устаревшего оборудования на борту Ан-26, из-за чего самолет снизился в сторону ниже глиссады, заявил газете ВЗГЛЯД специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов, предполагая причину крушения авиалайнера на Камчатке.

Шестого июля пропал пассажирский самолет Ан-26 с 28 людьми на борту, который следовал из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Гендиректор компании «Камчатское авиапредприятие» Алексей Храбров сообщил, что обломки авиалайнера найдены. По данным Росавиации, они обнаружены в 4-5 км от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии.

«Скорее всего, если погода была не очень хорошая, с низкой облачностью или туманная, а такие данные сейчас приходят, то скорее всего причина заключалась в желании экипажа в любом случае произвести посадку. В связи с тем, что оборудование у нас в таких аэропортах очень слабенькое, иногда даже система не оборудована, в основном стоит всего лишь какая-нибудь система автоматического радиокомпаса (АРК)», – говорит Романов.

Он подчеркивает, что самолет Ан-26 уже устаревший, как и все оборудование, в связи с чем возможно произошло уклонение от посадочного курса и глиссады (траектория снижения самолета), из-за чего и произошла катастрофа.

«Я думаю, что на этих самолетах летают исключительно опытные пилоты. То, что они не сообщили о каких-то своих проблемах диспетчеру, говорит о том, что на момент потери связи их просто не было, и экипаж был озабочен тем, чтобы произвести посадку в данном аэропорту. Поэтому, скорее всего, просто, возможно, не учли погодные условия, возможность отклонения, из-за чего самолет снизился в сторону ниже глиссады, после чего произошла данная трагедия», – считает бывший командир воздушного судна.

Замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб предположил, что из-за сильного бокового ветра самолет Ан-26 «практически врезался в береговую скалу со стороны моря», из-за чего и произошло крушение.

«В авиации никакой боковой ветер никакой роли не играет. Авиация привыкла летать с любыми боковыми ветрами, тем более при заходе на посадку или при взлете. Так что эта версия выглядит не очень правдоподобно, на мой взгляд», – отметил Романов.

Ранее сообщалось, самолет мог упасть в радиусе 15-25 км от аэропорта, в прибрежной зоне, а также в море, однако власти Камчатки сообщили, что не получали никаких данных о падении лайнера. Одной из причин, по которой самолет мог потерпеть крушение, является ошибка пилотирования из-за плохой видимости. В Следственном комитете также рассматривают еще несколько версий катастрофы: неблагоприятные погодные условия или технические неисправности воздушного судна.

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