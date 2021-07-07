В Москве рассказали о состоянии первых получивших «Спутник V» подростков

Более 20 подростков в Москве уже получили первую дозу вакцины «Спутник V» в рамках испытаний, все они чувствуют себя хорошо, только у двух немного повысилась температура, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова сообщила, что «в понедельник в Москве стартовало клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет», перед прививкой дети проходили «тщательное медицинское обследование, которое включает в себя ПЦР-тестирования», передает ТАСС.

«Вчера начался процесс первых вакцинаций – 21 человек уже получил первый компонент вакцины, из них 11 – в детской больнице имени Башляевой и 10 – в Морозовской детской больнице. За их состоянием следят медики, лишь у двух участников исследования отмечается небольшое повышение температуры, в целом все ребята чувствуют себя хорошо», – добавила заммэра.

Ранее ВОЗ пришла к выводу, что детей целесообразно вакцинировать от коронавируса.

Врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что если ребенок находится в группе риска, или же он старше 15 лет и ведет социально активный образ жизни, то родителям стоит задуматься о том, чтобы сделать ему прививку от коронавируса. Однако делать вакцинацию детям, младше 12 лет он не видит необходимости.

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