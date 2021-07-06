Минобрнауки решило провести очный всероссийский выпускной для студентов в 2022 В Москве первый компонент «Спутника V» получили 11 детей 6 июля 2021, 22:15 Текст: Ксения Панькова

Первый компонент вакцины от коронавируса получили 11 детей в Москве, они чувствуют себя хорошо, сообщил главный педиатр Москвы Исмаил Османов. «Сейчас на данный момент у нас привиты 11 человек», – сообщил Османов в эфире телеканала «Россия-24», передает РИА «Новости». Как уточнил врач, все участвующие в исследовании вакцины дети проходили тщательный отбор, который проводился в течение нескольких месяцев. По его словам, медики изучали медицинскую карту, чтобы у ребенка не было никаких противопоказаний и отклонений по состоянию здоровья. «Вчера пришли уже на вакцинацию, тоже мы провели ряд исследований и сегодня они получили первую дозу вакцины... Все себя чувствуют хорошо. Никаких осложнений, ни местных, ни тем более общих реакций нет, которые кстати, могут быть на любую прививку», – отметил он. Накануне московские медики начали клиническое исследование «Спутника V» для подростков 12-17 лет. В конце июня в Москве начали поиск добровольцев для исследования «Спутника V» среди подростков. Тогда же ВОЗ пришла к выводу, что детей целесообразно вакцинировать от коронавируса. В то же время врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что если ребенок находится в группе риска, или же он старше 15 лет и ведет социально активный образ жизни, то родителям стоит задуматься о том, чтобы сделать ему прививку от коронавируса. Однако делать вакцинацию детям, младше 12 лет он не видит необходимости.

Россия указала Кубе на связь ситуации с туристами и спроса на путевки 6 июля 2021, 04:32 Текст: Антон Никитин

Резонанс от новостей про изоляцию туристов из России на Кубе с подозрением на заражение коронавирусом не способствует продвижению на российском рынке туристических поездок в эту страну, сообщил посол в Гаване Андрей Гуськов. «Резонанс от ситуации с изолированными туристами не способствует продвижению путешествий на Кубу из нашей страны. Именно поэтому мы сейчас ведем упорную работу вместе с нашими кубинскими партнерами по решению этой ситуации. Это крайне важно и потому, что каждую неделю Куба принимает 12 рейсов из России с большим числом пассажиров», – приводит слова дипломата ТАСС. «Мы работаем над тем, чтобы проверка положительных результатов тестов не прекращалась, поскольку очень важно исключить или максимально сократить вероятность ошибок, – отметил дипломат. – Завтра представители Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Кубы проведут видеоконференцию, в ходе которой обсудят практики систем национального контроля [заболеваемости ковидом] с целью углубить сотрудничество и понять как можно исправить недочеты. Мы благодарны властями Кубы за содействие и надеемся что в ближайшее время все нестыковки будут устранены». По данным российской дипмиссии в карибской республике, из находящихся на настоящий момент в изоляции 149 туристов из РФ положительный результат повторного теста на ковид получили 52. «Я надеюсь, что остальные 97 человек негативных могут выйти из изоляции, поскольку нет причин продолжать ее», – добавил Гуськов. Ранее повторные тесты 52 изолированных на Кубе россиян выявили коронавирус. В понедельник утром более 150 туристов из России после прибытия на Кубу оказались изолированы из-за получения положительных результатов теста на коронавирус. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. После осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 россиян изоляция была снята и они продолжили отдых, еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования. Посол Кубы в Москве на встрече в МИД России заверил, что Гавана примет все меры для скорейшего разрешения ситуации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ученые назвали длительность последствий коронавируса у переболевших 6 июля 2021, 16:19

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Последствия коронавируса почти 40% переболевших ощущают на протяжении еще семи-девяти месяцев после выздоровления, среди них головная боль и быстрая утомляемость, говорится в исследовании ученых Женевского университета в сотрудничестве с Университетским госпиталем Женевы (HUG). Отмечается, что коронавирус может вызывать такие продолжительные симптомы, как «постоянная усталость, неврологические и психиатрические расстройства», также встречаются проблемы с сердцем. Ученые наблюдали за состоянием здоровья 410 участников эксперимента, у которых был диагностирован COVID-19. В результате исследования выяснилось, что «у 39% из них по прошествии от семи до девяти месяцев сохраняются симптомы», передает ТАСС. «Наиболее часто встречаются утомляемость (20,7%), отсутствие вкуса и обоняния (16,8%), одышка (11,7%) и головная боль (10%)», – говорится в сообщении. При этом ученые отметили одну тенденцию: те из пациентов, у кого сильнее проявилась острая фаза заболевания, впоследствии более длительное время сталкиваются с остаточными проявлениями болезни. Также у некоторых переболевших симптомы пропадали через 30-45 дней после болезни, а потом вновь появлялись через семь-девять месяцев. Ведущий автор научной работы, руководитель клиники в службе первой помощи HUG Мэйссам Мехме пояснила, что длительные симптомы после COVID-19, «как представляется, чаще проявляются у женщин, чем у мужчин, в частности, усталость, одышка и головная боль». «Это касается всех возрастных категорий, включая молодежь и тех, у кого было хорошее здоровье», – сказала исследовательница. Кроме того, у людей в возрасте 40-60 лет после заболевания чаще, чем у лиц других возрастов, проявляются мышечные боли. Ранее ученые рассказали об изменении симптомов коронавируса. Минздрав допустил продажу иностранных вакцин от COVID в России 6 июля 2021, 16:04

Фото: Kossevova Patricie/CTK/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Ряд зарубежных производителей подали заявления на регистрацию своей вакцины от коронавируса на территории России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться», – приводит его слова РИА «Новости». Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал ТАСС, что Минздрав разрешил провести в России клинические испытания китайской вакцины CanSino Biologics. «Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний. Если такие испытания пройдут успешно, решение за Минздравом – допускать или не допускать вакцину к применению и в каком виде», – рассказал он. Напомним, вакцинация от COVID проводится во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, по названием «Спутник V». Также в России созданы вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины – «Спутник Лайт». В Абхазии российскую туристку и троих ее детей унесло в море во время купания 6 июля 2021, 16:32 Текст: Ксения Панькова

Туристку из Санкт-Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания в Гагре, несовершеннолетних удалось вытащить из воды, один ребенок скончался в больнице, женщину ищут, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. «Российскую туристку Тамару Молчанову из Санкт-Петербурга (1985 года рождения) и троих ее детей (2013, 2016 и 2018 годов рождения) унесло в море», – приводит РИА «Новости» сообщении. В ведомстве уточнили, что персонал гостиницы, в котором отдыхала семья, категорически запретил туристке купаться в штормящем море, однако женщина направилась с детьми купаться на реку Бзыбь. «Сильное течение реки стало уносить их всех в море. Очевидцы трагедии позвонили МЧС. К месту происшествия были в экстренном порядке направлены спасатели и водолазы», – отметили в пресс-службе. По данным МЧС, до приезда спасателей местные жители и очевидцы совместными усилиями смогли выловить из течения реки одного из детей, однако мать и двоих детей унесло в море. Позже удалось вытащить из моря остальных детей. Один трехлетний ребенок скончался в больнице. Спасатели продолжают поиски матери. В воскресенье сильный ураган обрушился на Абхазию. Большая часть страны осталась без света, ветер снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев. В тот же день во время шторма в Гагре утонул 42-летний житель Саратова Павел Данков. В понедельник утонул купавшийся в штормовом море житель Пятигорска. По информации МЧС, удалось спасти жителя Ярославля и туриста из Набережных Челнов. В России отменили двукратное тестирование на COVID по возвращении из-за границы 6 июля 2021, 17:37

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Роспотребнадзор отменил двукратное тестирование на коронавирус для привитых или переболевших россиян по возвращении в Россию. Непривитые и не переболевшие коронавирусом россияне должны один раз пройти тест в течение трех дней со дня прибытия в Россию, сообщает РИА «Новости». Напомним, с 1 мая Роспотребнадзор ужесточил требования к прибывающим из-за рубежа россиянам. Они должны сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток. В Москве BMW насмерть сбила ехавшую на самокате дочь экс-зампремьера Татарстана 6 июля 2021, 19:40 Текст: Елена Мирошниченко

В Москве BMW насмерть сбила 30-летнюю женщину, она ехала на электросамокате по пешеходному переходу на красный свет светофора, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. «5 июля в 17.57 мск по Мосфильмовской улице в районе дома 88, корпус 2 водитель BMW наехал на следовавшую на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора женщину 1991 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте», – рассказали ТАСС в МВД. Уточняется, что один из источников агентства в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о дочери бывшего зампремьера Татарстана Ильшата Фардиева Алсу. Он также сообщил, что водитель, сбивший женщину, ехал на автомобиле без номерных знаков. Полиция проводит проверку. Ильшат Фардиев с 2021 года является генеральным директором ОАО «Сетевая компания». Погибшая – предприниматель, учредитель ряда компаний. Ранее сообщалось, что в Москве машина сбила насмерть ребенка на самокате. Песков оценил возможность закрытия границ регионов из-за коронавируса 6 июля 2021, 15:18 Текст: Алина Назарова

В ряде российских регионов могут быть приняты жесткие меры в связи с пандемией, но закрытие административных границ между субъектами – это не то, что поддерживалось бы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации действительно нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры, но в то же время такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это такие меры, которые поддерживались бы», – сказал Песков, комментируя информацию о том, что отдельные регионы не исключают закрытия своих границ. Пресс-секретарь президента также пояснил, что у руководителей регионов есть целый ряд полномочий. «Есть целый набор особых полномочий у руководителей регионов, и в зависимости от развития ситуации они принимают самостоятельные решения», – сказал Песков, передает РИА «Новости». За минувшие сутки в России выявили 23 378 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5498, Московской области – 2536, Санкт-Петербурге – 1869. В Турции впервые выявили случаи заражения «дельтой плюс» 6 июля 2021, 12:39 Текст: Елизавета Булкина

В трех провинциях Турции впервые зафиксированы случаи заражения штаммом коронавируса «дельта плюс», сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. «[Случаи заболевания штаммом] «дельта плюс» были зафиксированы в трех разных провинциях у трех людей. Одной из провинций является Стамбул, в Анкаре случаев нет. Заболевшие не вакцинированы, их общее состояние в норме», – передает его слова ТАСС. Министр уточнил, что в Турции наблюдается «неуклонный рост случаев заражения штаммом «дельта». «Число провинций, где были зарегистрированы случаи заболевания этим штаммом, достигло 30», – сказал он. Ранее главный государственный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что в России выявили случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». В Словакии зафиксировано 6698 случаев нежелательных последствий вакцинации от COVID 6 июля 2021, 17:22 Текст: Елена Мирошниченко

Словацкие медики с 26 декабря 2020 года до начала июля установили 6697 случаев нежелательных последствий прививок против коронавируса, среди них лишь один связан с российской вакциной «Спутник V», сообщил на своем сайте Государственный институт по контролю лекарств. «Государственный институт по контролю лекарств, по данным на 30 июня включительно, получил уведомления о 6697 подозрениях на нежелательные последствия прививок против коронавируса (в Словакии), из них 564, или 8,4%, носят серьезный характер. По вакцине «Спутник V» поступило одно уведомление о нежелательном последствии, что выразилось в повышении кровяного давлении (пациента, сделавшего прививку российским препаратом)», – приводит сообщение ТАСС. В Словакию поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской компании AstraZeneca. Напомним «Спутник V» успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». Повторные тесты 52 изолированных на Кубе россиян выявили коронавирус 5 июля 2021, 23:26 Текст: Антон Никитин

Повторное тестирование на наличие коронавирусной инфекции дало положительный результат по меньшей мере у 52 изолированных на курортах Кубы российских граждан, сообщила генеральный консул России в Гаване Нана Мгеладзе. «Повторно протестированные 3 июля туриста 52 российских туриста получили положительный результат. Это очень большое число», – приводит слова диппредставителя ТАСС. Как сообщила генеральный консул, дипломатам удалось добиться, чтобы никого из российских туристов не расселяли из гостиниц. Она также сообщал, что в платном ковид-изоляторе в Варадеро в настоящий момент находятся 18 человек. В понедельник утром более 150 туристов из России после прибытия на Кубу оказались изолированы из-за получения положительных результатов теста на коронавирус. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. После осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 россиян изоляция была снята и они продолжили отдых, еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования. Посол Кубы в Москве на встрече в МИД России заверил, что Гавана примет все меры для скорейшего разрешения ситуации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД За сутки в России выявили 23,4 тыс. случаев коронавируса 6 июля 2021, 11:03

Фото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 23 378 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5498, Московской области – 2536, Санкт-Петербурге – 1869. Всего в стране выявлено 5 658 672 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 101 852 человек, из них 18 411 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 737 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 139 316 человек. Накануне, 5 июля, в России было выявлено 24 353 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 975. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В Минздраве рассказали о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса 6 июля 2021, 11:55 Текст: Наталья Ануфриева

Противопоказаниями к вакцинации от COVID являются признаки ОРЗ или повышенная температура, период лактации, обострение хронических заболеваний и возраст до 18 лет, рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина. Драпкина сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что «нельзя делать (вакцинацию от коронавируса) людям младше 18 лет, нельзя делать людям, у которых есть тяжелые аллергические реакции». «Третье – это все же период лактации. Четвертое – это обострение любого хронического заболевания (...) Нельзя вакцинировать тех, у кого есть ОРЗ или несколько повышена температура», – добавила она. Специалист рассказала, что у людей с ОРЗ уже иммунитет ослаблен, и такие люди перенесут прививку хуже, и степень эффективности вакцины будет ниже. Она также подчеркнула, что в данный момент проводятся клинические испытания вакцины на детях до 18 лет. «Идет исследование. Исследователи обещают, что в скором времени представят результаты. Просто не было пока или недостаточно данных, но это не значит, что нельзя, потому что что-то будет плохо», – рассказала Драпкина. Подчеркивается, что непривитые люди – это прекрасный резервуар для того чтобы вирус окреп, приспособился к новым условиям и тем схемам лечения, которые уже разработаны. Терапевт также рассказала на онлайн-вебинаре «Вся правда о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Роль НКО», что антитела начинают вырабатываться только через семь дней после первой дозы вакцины, поэтому отказываться от масок и социальной дистанции после прививки нельзя, передает РИА «Новости». Полный иммунитет формируется через 42 дня после первой прививки, однако даже после этого полностью отказываться от средств защиты нельзя. «Если не было антительного ответа, в таком случае необходимо через шесть месяцев сделать повторную вакцинацию», – добавила Драпкина. Человеку, у которого выявлено любое заболевание после первой вакцины от COVID-19, можно отложить вторую дозу на две-четыре недели. Вторую прививку, как напомнила терапевт, должны сделать не ранее чем на 21 день после первой. Ранее вирусологи развенчали популярный миф о вакцине «Спутник V»: она не воздействует на ДНК человека. Напомним, вакцинация от COVID проводится во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, по названием «Спутник V». Также в России созданы вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины – «Спутник Лайт». С большей части российских туристов на Кубе сняли карантинные ограничения 6 июля 2021, 18:25 Текст: Елена Мирошниченко

Генеральный консул России в Гаване Нана Мгеладзе сообщила, что результаты тестирования на коронавирус позволили снять ограничения с 228 российских туристов, изолированных на Кубе. «Вчера кубинцы приняли решение о проведении экспресс-тестов. Главный врач международной клиники в Варадеро сообщил, что из 230 экспресс-тестов для изолированных туристов, прилетевших с 30 июня по 4 июля, положительный результат был лишь у двоих человек... все туристы с отрицательным тестом уже продолжают отдых», – рассказала она РИА «Новости». Напомним, в понедельник утром более 150 туристов из России после прибытия на Кубу оказались изолированы из-за получения положительных результатов теста на коронавирус. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. После осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 россиян изоляция была снята и они продолжили отдых, еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования. Повторные тесты 52 изолированных на Кубе россиян выявили коронавирус. Посол Кубы в Москве на встрече в МИД России заверил, что Гавана примет все меры для скорейшего разрешения ситуации. Венгрия анонсировала начало производства «Спутника V» 6 июля 2021, 10:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Завод по производству вакцин, на котором также будут выпускать российский препарат «Спутник V», планируют открыть в конце 2022 года в городе Дебрецен (Венгрия), сообщил на международном промышленном форуме «Иннопром» в Екатеринбурге министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «Стратегическое сотрудничество ведется также в области того, что в конце следующего года в Дебрецене будет открыт завод по производству вакцин, и мы намерены производить там «Спутник V», учитывая тот факт, что он применяется в 65 странах мира и, по всей вероятности, большой спрос на эту вакцину будет наблюдаться в будущем», – цитирует ТАСС Сийярто. По его словам, самую успешную программу в ЕС осуществили в Венгрии, и в этом большую роль сыграло прагматическое сотрудничество с Россией. «Я хочу четко сказать, что мы бы не смогли привить так быстро такое количество людей, если бы не закупили в России вакцину «Спутник V», – сказал он, отметив, что благодаря этому удалось привить 1 млн венгерских граждан. Венгрия первой из стран Евросоюза начала использование российской вакцины. Первую партию «Спутника V» доставили в республику в начале февраля. В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава венгерского МИДа Петер Сийярто по телефону обсудили поставки препарата в Венгрию. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%. Напомним, эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. В марте «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса. В Москве подростка заподозрили в афере с квартирой стоимостью 17,5 млн рублей 6 июля 2021, 19:23 Текст: Елена Мирошниченко

В Москве подростка заподозрили в афере с квартирой стоимостью 17,5 млн рублей, сообщает ГУ МВД России по Москве. «Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве во взаимодействии с коллегами из ОУР ОМВД России по Останкинскому району Москвы задержан 17-летний москвич, подозреваемый в мошенничестве», –говорится на сайте МВД. Установлено, что в марте 2021 года между застройщиком и 17-летним покупателем в онлайн-режиме была осуществлена сделка купли-продажи квартиры, расположенной на Сельскохозяйственной улице, стоимостью 17,5 миллиона рублей. Застройщик запросил документы от его родителей, юноша отправил продавцу решение органов опеки о признании его полностью дееспособным, которое впоследствии оказалось поддельным. Также подросток подделал платежное поручение, которое предоставил компании. После этого был составлен договор купли-продажи, который был передан в регистрирующий орган. «Однако после регистрации компания выявила отсутствие поступлений денежных средств по отправленному им платежному поручению, о чем продавец сообщил клиенту. На это подросток сообщил, что он отозвал предыдущий платеж из-за проблем с банком, а через некоторое время отправил новое платежное поручение», – сообщили в МВД. Через некоторое время подросток обратился в компанию с жалобой на то, что у него возникли сложности с заселением в квартиру. Ему объяснили, что проблемы возникли из-за того, что деньги на счет продавца так и не поступили. Мальчик вскрыл замок, поменял личинку, а также прописался в квартире. После этого он попытался продать ее в интернете. Уточняется, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее в Новосибирске старшеклассника заподозрили в незаконном лишении свободы несовершеннолетней знакомой якобы из-за ревности.