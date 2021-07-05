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Исследование «Спутника V» для подростков началось в Москве
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Московские медики начали клиническое исследование «Спутника V» для подростков 12-17 лет, оно проходит на базе двух детских больниц, первые добровольцы уже проходят медицинское обследование перед введением препарата, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Совместно с Центром им. Гамалеи мы начали клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Сейчас первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. Для этого мы уже набрали запланированное количество участников – 100 человек. Сегодня началось медицинское обследование первых добровольцев, в которое в обязательном порядке входит ПЦР-тест», – рассказала Ракова, передает РИА «Новости».
Заммэра уточнила, что вакцинация проводится препаратом «Спутник V», который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке. Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей больниц.
«Для вакцинации после введения первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием. После они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. Подростки будут вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи», – добавила заммэра.
В исследовании принимают участие подростки, которые ранее не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к препарату или иных медицинских противопоказаний. Временным противопоказанием может стать перенесенное ОРВИ за две недели до предполагаемой даты вакцинации или прививка от другого заболевания, сделанная менее чем за 30 дней до прививки «Спутник V».
В конце июня в Москве начали поиск добровольцев для исследования «Спутника V» среди подростков.
Тогда же Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые пришла к выводу, что детей целесообразно вакцинировать от коронавирусной инфекции. В то же время врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что если ребенок находится в группе риска, или же он старше 15 лет и ведет социально активный образ жизни, то родителям стоит задуматься о том, чтобы сделать ему прививку от коронавируса. Однако делать вакцинацию детям, младше 12 лет он не видит необходимости.
Дима Билан ответил на угрозы Макса Покровского
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Певец Дима Билан прокомментировал угрозу фронтмена группы «Ногу Свело!» Максима Покровского выпустить про него песню. Покровский винит Билана в отмене своего концерта в Санкт-Петербурге.
Конфликт произошел после того, как Покровский обвинил Билана в отмене выступления группы «Ногу Свело!» на площадке Roof Place 2 июля. Днем ранее там выступал Билан. После его выступления из-за несоблюдения антиковидных мер городской комитет по культуре отозвал разрешение и на концерт группы Покровского. Лидер группы «Ногу Свело!» в Сети обматерил Билана. Позднее Покровский заявил, что стороны решили не углублять конфликт, хоть и не достигли согласия, передает РЕН ТВ.
Однако через некоторое время Покровский в Instagram обратился к «команде Билана»: «Я что-то не понял. Позавчера мы с вашим директором утвердили формулировку, что конфликт углубляться не будет, о чем в тот же вечер я сделал пост. Прошло уже два дня, а вы все не унимаетесь. Я не понимаю, кто на ком хочет хайпануть?».
Как отметил Покровский, «продюсер Яна Рудковская выражает сожаление», что он «не выражает свою точку зрения посредством музыки». Лидер группы «Ногу Свело!» заявил, что «это не так». «Песня уже готова», – объявил он и включил на ноутбуке отрывок трека, в котором прозвучали слова: «Я понял твой план, Дима Билан!». Он пояснил, что песню «не публикуют по той же самой причине», то есть из-за достигнутых договоренностей.
После этого Билан лично ответил на претензии Покровского. По версии Билана, Покровский «пиарится» на его «питерском концерте и снимает свой хайповый сериал под названием «Билан». Билан утверждает, что «заметил вопли» Покровского не сразу и поначалу не собирался отвечать на «неадекватную агонию», так как человек «неконфликтный».
Комментируя ситуацию на своем концерте, Билан заявил, что сам не может «выполнять организационную работу за других людей», «следить за правилами в каждом городе», а также «надевать лично маску на лицо каждому уважаемому зрителю». Билан заверил, что «неоднократно говорил со сцены, что маски необходимы», а также отметил, что сам привит и носит на площадке маску.
«Хорошего вам вечера. Уверен, что у вас такого давно не было – 150 упоминаний в СМИ. Классно, да? Поздравляю», – заявил Билан, который охарактеризовал конфликт словами «навертеть словоблудия и брызгать слюной», а также признался, что не ожидал подобных претензий от «давнего и, казалось, уважаемого знакомого».
Напомним, псковские чиновники лишились должностей после концерта Niletto и Клавы Коки в начале апреля. На видеозаписях с концерта запечатлено, что зрители не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим, их число значительно превысило разрешенное. Кроме того, Роспотребнадзор начал проверку концерта группы «Руки вверх» в Волгограде, который не согласовали с региональным оперштабом по борьбе с коронавирусом.
На Кубе из-за коронавируса изолировали свыше 150 туристов из России
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Более 150 туристов из России изолированы после прибытия на Кубу, их тесты на коронавирус оказались положительными, сообщила российский генконсул Нана Мгеладзе.
По ее словам, «речь идет о туристах с трех рейсов, которые прилетели с 30 июня по 2 июля». На первом «тесты, выполненные в аэропорту, выявили 133» случая COVID-19, «включая членов экипажа». Повторные тесты подтвердили коронавирус у 33 человек, «но даже это достаточно много», заявила генконсул.
Еще примерно 130 человек изолировали в последующие дни. Кроме того, в гостинице-обсерваторе находятся с подтвержденным коронавирусом 14 россиян, которые прибыли до 29 июня. Один госпитализирован в Гавану с осложнениями, передает РИА «Новости».
При этом сами туристы в соцсетях утверждают, что никто из них не болеет. Указывается, что многие вакцинированы, у них есть справки о наличии антител и результаты ПЦР-тестов, сделанные в день вылета.
«Можете себе представить степень возмущения наших туристов, это очень тяжелая, в общем, ситуация. С чем это связано, мы не можем объяснить, – кубинцы не комментируют такие показатели. Можно прийти к выводу, что что-то не в порядке в лабораториях», – сказала Мгеладзе.
Еще свыше 150 человек хотели отправить в гостиницу-обсерватор с последних рейсов, но дипломаты убедили кубинские власти оставить граждан России в их гостиницах. Сейчас россияне должны оставаться в номерах «до разъяснения ситуации».
Куба третий день подряд обновляет антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки. Министерство здравоохранения Кубы сообщило о 3519 новых случаях заражения коронавирусом за последние 24 часа, что является самым высоким для республики суточным показателем с начала пандемии, передает ТАСС.
Напомним, первые три случая заражения коронавирусом на Кубе были подтверждены 11 марта 2020 года. По официальным данным, на острове выявили 204247 случаев коронавируса. Куба разработала собственные вакцины от коронавируса.
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В России оценили экономический ущерб от коронавируса в 2020 году
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Ущерб экономике России от коронавируса в 2020 году в стоимостных показателях составил почти 1 трлн рублей, что в 1,4 раза больше, чем суммарный ущерб от остальных инфекционных болезней, следует из доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2020 году».
«Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб экономике от новой инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил более 997,06 млрд рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней», – передает РИА «Новости» текст документа.
Только прямые затраты на лечение больных в стационарах в 2020 году составили около 183 млрд рублей, итоговые затраты на тестирование на COVID-19 – 108 млрд рублей, уточняется в докладе. Некоторые прямые выплаты из федерального бюджета на борьбу с COVID-19 для поддержки населения и предприятий составили в сумме не менее 515 млрд рублей, поясняется в документе.
«Целевые ассигнования в сферу здравоохранения были предназначены для строительства инфекционных стационаров, перепрофилирования действующих больниц в инфекционные, разработки, производства и распределения оборудования и препаратов для диагностики, выявления, профилактики и лечения COVID-19, производства средств индивидуальной защиты, работы лабораторий и мобильных бригад и тому подобное. Только некоторые из выделенных из бюджета страны средств, направленные непосредственно на организацию и оказание медицинской помощи больным COVID-19, составили в сумме не менее 189,452 млрд рублей», – отмечается в докладе.
Напомним, потери мировой экономики от коронавируса оценили в 3,5 трлн долларов.
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Названы страны-лидеры по вакцинации населения от COVID-19
Объединенные Арабские Эмираты обогнали Сейшельские острова и стали лидером по проценту вакцинированных от коронавируса граждан от общего числа населения, сообщает агентство Bloomberg.
Так, в ОАЭ сделали 15,5 млн прививок – достаточных для защиты 72,3% жителей страны от COVID-19. На Сейшельских островах использовали 138 тыс. доз вакцин, которых должно было хватить для 71,7% населения, передает РИА «Новости».
Третью строчку рейтинга занял Бахрейн, где вакцинировали 69,7% населения с использованием 2,07 млн прививок.
В пятерку также попали Мальта (683 тыс. доз, 69,1% вакцинированных) и Каймановы острова (89,6 тыс. доз, 68,9% вакцинированых).
Как сообщал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), российская вакцина «Спутник V» продемонстрировала в ОАЭ эффективность 97,8% против коронавируса и 100% – против тяжелых случаев заболевания.
Частичную обязательную вакцинацию ввели в Омской области
Обязательную вакцинацию против коронавируса для ряда групп населения ввели в Омской области, говорится в постановлении местного Роспотребнадзора.
Речь идет о тех, кто работает «в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания». Также обязательной вакцинации подлежат сотрудники «подразделений финансовых организаций, МФЦ, транспорта общего пользования, такси, ЖКХ», просветительских мероприятий и госслужащих. Главы соответствующих организаций должны обеспечить вакцинацию первым компонентом вакцины до 31 июля, вторым – до 28 августа, передает РИА «Новости».
В конце апреля сообщалось, что жители Омска стали массово пропускать вторую прививку от коронавируса или приходить на повторную вакцинацию позже назначенной даты.
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Врач рассказала о симптомах индийского штамма COVID
Индийский штамм коронавируса зачастую вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом, также симптомом этого заболевания может быть нарушение слуха, заявила кандидат медицинских наук Зухра Павлова.
«Если слабым звеном в организме является желудочно-кишечный тракт, то он обязательно отреагирует <…>. И нельзя забывать, что 80 процентов ткани иммунной системы находится в кишечнике, поэтому априори эта система будет реагировать», – приводятся в Telegram-канале радио Sputnik слова Павловой.
Необычным симптомом индийского штамма врач назвала нарушение слуха. Об этом ранее говорили и другие ученые.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что порядка 90% новых случаев заражения коронавирусом в России приходятся на индийский штамм.
СК начал проверку в отношении копавшихся в вещах ветерана сотрудников «скорой»
Следственный комитет проверит поступившую из СМИ информацию о том, что сотрудники скорой помощи якобы копались в вещах ветерана во время вызова в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.
В Сети появилось видео, на котором сотрудник скорой помощи обыскивал вещи ветерана, к которому приехал на вызов. В пресс-службе департамента здравоохранения столицы позже сообщили РИА «Новости», что медики были из коммерческой организации, к Московской станции скорой помощи им. Пучкова они не имеют отношения.
«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», – сказала Иванова.
Следователи уже посетили ветерана, к которому приезжала «скорая». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что житель Москвы заявил в полицию о пропаже с его банковской карты 46 тыс. рублей после визита сотрудников скорой медицинской помощи. Позже сообщение о краже денег медиками скорой помощи в Москве опровергли.
За сутки в России выявили 25,1 тыс. случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 25 тыс. 142 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 тыс. 142 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 13,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7624, Московской области – 2696, Санкт-Петербурге – 1784.
Всего в стране выявлен 5 610 941 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 068 901 человека, из них 15 484 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 663 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 137 925 человек.
Накануне, 3 июля, в России было выявлено 24 439 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 703.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Песков: «Ковидное время» требует жестких мер от властей
Людям какое-то время придется жить с пандемией коронавируса, это требует достаточно жестких мер от властей и ответственности в плане вакцинации, заявил в студии программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ковидное время, очевидно, что это та реальность, с которой нам придется еще жить. И, конечно, очевидно, что это та реальность, которая не делает нашу жизнь легче. Это требует от властей достаточно жестких мер, это требует от нас ответственности в плане вакцинации», – приводит его слова РИА «Новости».
Он уточнил, что от людей требуется «понимание чрезвычайности ситуации в плане адаптации к ней и подстраивание нашей жизни под те условия, которые нам диктует эта опасность».
Ранее Песков заявил, что введение локдауна из-за распространения коронавируса в России сейчас не обсуждается.
Москвичам пообещали 30-градусную жару на следующей неделе
На следующей неделе Москву ожидает 30-градусная жара, знойный антициклон продержится семь суток, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Предстоящая неделя в Центральной России пройдет под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона, центр которого уже к среде окажется над столичным регионом...Так, например, если начало недели, в условиях солнечной погоды, стартует с дневной температуры плюс 22-27, то к середине потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33. Температура воздуха ночью повысится до плюс 14-19», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, москвичей ожидает погода «миллион на миллион» – это практически ясное небо, идеальная видимость и ослабление ветра до штилевого, благодаря чему температурный фон к концу недели окажется на 5-7 градусов выше положенного по многолетней норме июля.
«При этом показания барометров будут стремительно расти и к четвергу-пятнице выйдут на уровень 757 миллиметров ртутного столба, а это на 12 единиц выше нормы, что эквивалентно погружению в шахту глубиной более 100 метров, что может оказать негативное влияние на гипертоников», – сообщил синоптик.
Эксперт также рассказал, что в связи с отсутствием турбулентного перемешивания воздуха и инверсионного слоя, под которым будут накапливаться частицы выбросов в атмосферу, в несколько раз увеличится концентрация СО2 – а значит, существенно ухудшится экологическая ситуация.
Ранее сообщалось, что в воскресенье переменная облачность без осадков ожидается в Московском регионе.
Жена Мамонова опровергла сообщение о его смерти
Основатель группы «Звуки Му», поэт и актер Петр Мамонов жив, он все еще в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщила его супруга и менеджер Ольга Мамонова.
«Это какие-то сумасшедшие. Я позвонила в Коммунарку (больница, в которой проходит лечение Мамонов), они сказали, что живой, в тяжелом состоянии», – прокомментировала она сообщения о смерти артиста, появившееся в социальных сетях, сообщает ТАСС.
О том, что Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией стало известно в четверг.
В Москве продлили акцию «Миллион призов» для привитых от COVID пожилых
Акцию «Миллион призов» для вакцинировавшихся от коронавируса москвичей старше 60 лет продлили до 15 августа, сообщается на сайте мэра Москвы.
«На 1 июля в акции «Миллион призов» приняли участие около 300 тыс москвичей, а темпы вакцинации постоянно растут», – говорится в сообщении.
Уточняется, что москвичи в возрасте старше 60 лет, сделавшие прививку, получат подарочную карту или промокод номиналом одна тысяча призовых баллов. Их можно потратить в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, при этом получив дополнительные скидки.
«Финансирование программы, как и ранее, будет осуществляться за счет пожертвований со стороны представителей социально ответственного бизнеса. Организационную поддержку оказывает Правительство Москвы», – отмечается в сообщении.
Отмечается, что поучаствовать в программе в онлайн- или офлайн-форме смогут те, у кого есть московский полис ОМС и кто получил первый компонент вакцины до 15 августа 2021 года включительно.
«В рамках программы можно получить тысячу призовых баллов (один балл равен одному рублю) в виде подарочной карты в пункте вакцинации или промокода для покупок в партнерских магазинах, аптеках и кафе столицы на сайте ag-vmeste.ru. Активировать свой номер полиса ОМС для получения призовых баллов можно будет до 20 августа на сайте программы», – добавили власти.
В апреле мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители Москвы старше 60 лет, сделавшие первую прививку от COVID-19, с 27 апреля смогут получить подарочные карты номиналом 1000 баллов (рублей) или промокоды на такую же сумму.
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В Британии анонсировали отмену обязательного масочного режима
Вскоре правительство Британии отменит обязательное требование соблюдать масочный режим и меры социального дистанцирования, заявил министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик.
«У нас впереди период, когда законодательных ограничений не будет. Государство не будет говорить вам, что делать, но при этом людям будет полезно в известной мере проявлять личную ответственность и принимать собственные решения. Поэтому разные люди примут разные решения по поводу ношения масок, например», – передает его слова ТАСС.
Дженрик конкретных сроков не назвал, однако уточнил, что на следующей неделе глава премьер-министр Борис Джонсон огласит подробности, касающиеся отмены большинства продолжающих действовать в стране коронавирусных ограничений.
Изначально планировалось, что большую часть ограничений снимут уже 21 июня, однако из-за распространения штамма «дельта» власти решили перенести так называемый День свободы на 19 июля.
Между тем в конце июня сообщалось, что в Британии началась четвертая волна пандемии коронавируса: за сутки выявили 26 068 случаев коронавируса, что является антирекордом с конца января.
Мишустин: COVID ускорил цифровизацию
Коронавирус создал риски для глобальной макроэкономической стабильности, но ускорил цифровизацию, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса.
«Распространение коронавируса в целом создало риски для глобальной макроэкономической стабильности, внесло дисбаланс в производственный сектор, мировую торговлю. Но вместе с тем и придало ускорение процессам цифровизации», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, это стало ускорением для большого количества изменений, которые копились многие годы в промышленности.
«Смена технологического уклада происходит теперь буквально на наших глазах. Ряд отраслей экономики – розничная торговля, сфера услуг, банковский сектор – смогли воспользоваться открывшимися возможностями. И те компании, которые быстрее овладели новыми технологиями, получили достаточно серьезное конкурентное преимущество на рынке», – рассказал Мишустин.
Ранее Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России продолжает оставаться непростой, инфекция распространяется.
Премьер Люксембурга госпитализирован с коронавирусом
Глава правительства Люксембурга Ксавье Беттель, у которого выявили коронавирус, госпитализирован «в качестве меры предосторожности», сообщил кабмин страны.
Беттель госпитализирован на сутки «для проведения дополнительных обследований». Коронавирус у него выявили неделю назад после саммита лидеров ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.
Напомним, саммит ЕС состоялся 24–25 июня в Брюсселе.