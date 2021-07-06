В Ялте предупредили об угрозе оползней после наводнения

Мэр Ялты Янина Павленко предупредила о возросшей угрозе оползней после наводнения, зарегистрировано 600 опасных участков.

«Изменение климата ставит нам новые вызовы, приводит к экстремальным погодным условиям. На территории Крыма всего зарегистрировано 1,5 тыс. оползней, из них 600 оползней – на территории Ялты. Почва нагружена водой. Мы прекрасно понимаем, что вслед за наводнением могут случаться оползни», – сказала Павленко на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС, сообщают РИА «Новости».

Она призвала местных жителей сообщать о выявленных деформациях и нарушениях опорных стен, обвалах грунта, чтобы «держать руку на пульсе». Для этого будут созданы специальные группы в соцсетях.

Напомним, 1 июля управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них. В воскресенье три реки вышли из берегов в Крыму в результате сильных осадков, есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении.