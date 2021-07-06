Число жертв при подтоплениях на Кубани выросло до четырех человек Жителей Кубани предупредили о дожде и подъеме уровня воды в реках 6 июля 2021, 19:03 Текст: Елена Мирошниченко

В Краснодарском крае в среду ожидается дождь, а также подъемы воды на притоках Кубани и Черноморского побережья, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Завтра, 7 июля, местами в Краснодарском крае ожидается кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. На малых реках и водотоках юго-западных притоков бассейна реки Кубань (МО Горячий Ключ, Северский район), и реках Черноморского побережья (МО Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением опасных отметок», – проинформировал гидрометцентр в своем аккаунте в Instagram. Также сообщается, что в отдельных районах Краснодарского края действует штормовое предупреждение по сильному дождю, ливням в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду. В понедельник в Сочи объявили режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил, что купаться в Сочи сейчас очень опасно. Шторм повредил в городе около 30 пляжей. В реках Хорота и Мацеста фиксируется критический уровень воды. Во вторник началась эвакуация людей из подтопленных домовладений поселка Джубга Краснодарского края. В МЧС сообщили, что подтопленными остаются 267 жилых домов и 395 приусадебных участков, эвакуированы 136 человек.

Губернатор: Купаться в Сочи сейчас очень опасно 5 июля 2021, 17:46

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

Купаться в Сочи на данный момент очень опасно, многие пляжи закрыты после разгула стихии, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Обращаю пристальное внимание жителей и гостей наших курортов – на сегодняшний день многие пляжи остаются закрытыми в связи с действием штормового предупреждения. А это значит, что купаться сейчас очень опасно», – написал Кондратьев в своем Telegram-канале. В свою очередь глава города-курорта Алексей Копайгородский рассказал, что собственники пляжных территорий в Сочи приводят в соответствие пляжи. «Сейчас собственники пляжных территорий все наши пляжи приводят в соответствие. Я думаю, с завтрашнего дня будет особая команда, и все гости, жители нашего курорта смогут посетить самые лучшие места нашего города», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». На уточняющий вопрос, будут ли все пляжи города расчищены уже к завтрашнему дню, Копайгородский ответил положительно: «Да. У нас и людей, и техники достаточно». Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за наводнения 5 июля 2021, 09:53

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. «Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию. В случае необходимости для помощи населению дежурят экипажи «Кубань-СПАС» и экипажи МКУ «Служба спасения Сочи». В воскресенье один человек, по предварительным данным, погиб, еще двое пострадали в Сочи при падении деревьев, поваленных сильными порывами ветра. Всего, по данным администрации Сочи, в городе было повалено 34 дерева. В некоторых сельских округах отключена электроэнергия. Для устранения стихийных последствий задействованы 50 человек и более 30 единиц техники. В Абхазии во время шторма утонул второй за сутки российский турист 5 июля 2021, 22:10

Фото: Stephen Lock/Zuma/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Турист из России утонул во время шторма в Гагре, это второй россиянин, погибший в море за последние сутки, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии. По данным пресс-службы, в 17.45 мск поступило сообщение о том, что утонул житель Пятигорска. Отмечается, что туриста, пытавшегося спасти россиянина, едва удалось вытащить живым из моря, передает ТАСС. В МЧС отметили, что до сих пор не найдено тело туриста из Саратова, утонувшего 4 июля около 22.00 мск в акватории Гагры. По информации МЧС, в понедельник в 15.27 мск удалось спасти купавшихся в штормовом море жителя Ярославля и туриста из Набережных Челнов. «МЧС Абхазии настоятельно просит граждан республики и гостей быть крайне осторожными, находясь на берегу штормящего моря, и ни в коем случае не предпринимать крайне рискованных и опасных попыток купаться в шторм», – подчеркивается в сообщении ведомства. Напомним, сильный ураган обрушился на Абхазию. Большая часть страны осталась без света, ветер снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев. Федеральную трассу Джугба-Сочи перекрыли из-за схода селя 5 июля 2021, 21:02 Текст: Ксения Панькова

Движение перекрыто по обеим полосам на федеральной трассе Джубга – Сочи, поскольку в районе поселка Гизель-Дере сошел сель, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. «Туапсинский район, автодорога Джубга – Сочи, 65 км + 850 м, в районе поселка Гизель-Дере, сошел сель 40 м в длину, 2 м в высоту. Перекрыто обе полосы движения», – приводит ТАСС сообщение. Уточняется, что на месте работают сотрудники УГИБДД по Краснодарскому краю. Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что купаться в Сочи на данный момент очень опасно, многие пляжи закрыты после разгула стихии. В курортном городе объявили режим ЧС, сочинцы пытаются спасти свои дома и имущество. МЧС предупредило о ливнях с грозой и шквалистым ветром до конца сегодняшних суток. Число туристов в Ялте кратно сократилось на фоне режима ЧС 3 июля 2021, 21:28 Текст: Алина Назарова

Количество туристов в Ялте после подтоплений 18 июня сократилось в разы, сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко. «Отдыхающих очень много. Погода прекрасная, несмотря на то, что нам прогнозируют ливни, дожди и грозы, людей на набережной много. Мы очень надеемся, что эта стихия обойдет нас стороной. Хватит уже Ялте негатива, надо возвращаться к позитиву. Те не менее надо отметить, что отдыхающих, конечно, в разы меньше, чем это было бы в стандартной ситуации», – сказала Павленко, передает ТАСС. Мэр отметила, что «пляжи до Алупки уже открыты». «Надеемся, что в ближайшие дни откроем оставшиеся пляжи прекрасного Южного берега и ждем вас в гости», – обратилась Павленко к туристам. По словам Павленко, власти города сейчас максимально минимизируют возможные сложные ситуации, которые прогнозируют с приходом новых ливней. Городские службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности во избежание чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением погодных условий, а в Ялте предпринимаются все меры, чтобы не допустить повторения подтоплений, передает РИА «Новости». В Крыму объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и южный берег Крыма. В Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести. 1 июля управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них. Началась эвакуация людей из подтопленных домовладений Джубги 6 июля 2021, 01:59 Текст: Антон Никитин

В поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края подтопленными оказались около 150 придомовых территорий, спасатели эвакуируют 88 человек, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. «В районе населенного пункта Джубга выпало порядка 170 мм осадков. Подтоплены 150 придомовых территорий. Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю проводит эвакуацию населения с подтопленных домовладений (88 человек)», – приводит текст сообщения ТАСС. Уточняется, что ГУ МЧС России по Краснодарскому краю переведено в режим чрезвычайной ситуации, развернут телефон горячей линии, организована работа психологов. Напомним, в понедельник в Сочи из-за последствий ливней объявили режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил, что купаться в Сочи сейчас очень опасно. Шторм повредил в городе около 30 пляжей. В реках Хорота и Мацеста фиксируется критический уровень воды, жителей призвали собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Тем временем федеральную трассу Джугба-Сочи перекрыли из-за схода селя. Температура воздуха в Мурманске побила рекорд 49-летней давности 5 июля 2021, 23:54 Текст: Антон Никитин

Синоптики зафиксировали в Мурманске рекордную для июня на Крайнем Севере температуру – воздух прогрелся до 30,8 градуса, свидетельствуют данные Гидрометцентра России. «По измерениям синоптиков на 18.00 5 июля, температура воздуха в Мурманске поднялась до 30,8 градуса», – приводятся данные Росгидромета ТАСС. Как сообщила начальник Мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен, предыдущий суточный рекорд температуры в Мурманске был установлен в 1972 году (+30,8 градуса). Абсолютный максимум июля также принадлежит 1972 году, когда 9 июля воздух прогрелся до 32,9 градуса. Это уже третий летний суточный рекорд температуры воздуха в Мурманске в 2021 году. Два первых были побиты третьего (+27,2 градуса) и одиннадцатого (+27,4 градуса) июня. В ночь с 5 на 6 июля в Мурманске и области температура воздуха не опустится ниже 20 градусов тепла. Во вторник и среду на Кольском полуострове тоже ожидается жаркая погода – до 32 градусов. Лишь в четверг, 8 июля, днем пройдет холодный атмосферный фронт с грозами и порывистым ветром, температура воздуха снизится до 22 градусов. Напомним, в конце июня температура воздуха в Москве побила сразу несколько рекордов. В Крыму спасатели предупредили о резком подъеме уровня воды в реке 4 июля 2021, 12:22 Текст: Елена Мирошниченко

В пресс-службе МЧС по Республике Крым предупредили, что сильные осадки могут привести к повышению уровня воды на 2-3 метра в реке Бельбек на юго-западе Крыма с выходом на пойму. «Во второй половине суток 4 июля в среднем и нижнем течении реки Бельбек ожидается повышение уровней воды на 2-3 метра. В низких местах с выходом воды на пойму», – приводит сообщение РИА «Новости». Бельбек – река на юго-западе Крыма. Длина реки – 63 километра. Образуется слиянием двух рек, стекающих с северо-западных склонов главной гряды Крымских гор. Впадает в Черное море в 5 километрах от Севастопольской бухты у поселка Любимовка. В Крыму объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и южный берег Крыма. В Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести. 1 июля управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них. Шторм повредил в Сочи около 30 пляжей 5 июля 2021, 22:39 Текст: Антон Никитин

Обрушившаяся в воскресенье и понедельник на Сочи непогода стала причиной повреждения порядка 30 пляжей, сообщил глава администрации города Алексей Копайгородский. «Серьезно пострадали в эти дни около 30 пляжей курорта. Повреждено оборудование и инвентарь, сейчас арендаторы вывозят мусор, который во время шторма вынесло на берег», – приводит слова Копайгородского ТАСС. Глава администрации напомнил, что пляжи города пока закрыты в связи с действующим штормовым предупреждением. Он отметил, что специалисты займутся восстановлением зеленых насаждений. На месте поваленных ветром деревьев высадят новые. За сутки в Сочи выпало около месячной нормы осадков, в ряде рек уровень воды поднялся до критических отметок, повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей, некоторые улицы. Туристам рекомендовано воздержаться от купания, экскурсии отменены. Напомним, в понедельник в Сочи из-за последствий ливней объявили режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил, что купаться в Сочи сейчас очень опасно. В сочинских реках Хорота и Мацеста фиксируется критический уровень воды, жителей призвали собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Тем временем федеральную трассу Джугба-Сочи перекрыли из-за схода селя. Москвичам пообещали 30-градусную жару на следующей неделе 4 июля 2021, 11:42 Текст: Елена Мирошниченко

На следующей неделе Москву ожидает 30-градусная жара, знойный антициклон продержится семь суток, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Предстоящая неделя в Центральной России пройдет под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона, центр которого уже к среде окажется над столичным регионом...Так, например, если начало недели, в условиях солнечной погоды, стартует с дневной температуры плюс 22-27, то к середине потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33. Температура воздуха ночью повысится до плюс 14-19», – приводит его слова РИА «Новости». По его словам, москвичей ожидает погода «миллион на миллион» – это практически ясное небо, идеальная видимость и ослабление ветра до штилевого, благодаря чему температурный фон к концу недели окажется на 5-7 градусов выше положенного по многолетней норме июля. «При этом показания барометров будут стремительно расти и к четвергу-пятнице выйдут на уровень 757 миллиметров ртутного столба, а это на 12 единиц выше нормы, что эквивалентно погружению в шахту глубиной более 100 метров, что может оказать негативное влияние на гипертоников», – сообщил синоптик. Эксперт также рассказал, что в связи с отсутствием турбулентного перемешивания воздуха и инверсионного слоя, под которым будут накапливаться частицы выбросов в атмосферу, в несколько раз увеличится концентрация СО2 – а значит, существенно ухудшится экологическая ситуация. Ранее сообщалось, что в воскресенье переменная облачность без осадков ожидается в Московском регионе. В Сочи из-за последствий ливней объявлен режим ЧС 5 июля 2021, 20:17 Текст: Ксения Панькова

В курортном городе объявили режим ЧС, сочинцы пытаются спасти свои дома и имущество. МЧС предупредило о ливнях с грозой и шквалистым ветром до конца сегодняшних суток. Спасатели и сочинцы с тревогой наблюдают за уровнем подъема рек. Жители курортного города помнят, как в июне 2015 года проливные дожди затопили Сочи, тогда были погибшие. В городской больнице № 3 в Хосте работают спасатели, откачивают воду из технического и первого этажа, сообщает 74.ru. Все пляжи Сочи закрыты, штормовое предупреждение продолжает действовать. Купание категорически запрещено, на пляжах выставлены ограждения, усилено дежурство матросов-спасателей. От стихии пострадали пляжные территории в Хостинском и Адлерском районах Сочи: они завалены мусором, деревьями, пляжное оборудование выведено из строя. В русле реки Агура в районе отеля «Алеан Спутник» в Хостинском районе образовался затор из бревен и спровоцировал подтопление близлежащей территории. Подтопления наблюдаются в районе пансионата «Бургас» в Кудепсте. Жительница микрорайона рассказала, что ее дом находится фактически на берегу реки, вода затопила придомовую территорию и вошла в дом. «Смыло огород, в доме вода по колено, ничего не успели убрать. Мы так не плавали даже в 2015 году. Только сделали ремонт, теперь всю мебель и технику можно выбросить, – сказала женщина. Откачивают воду из своих домов жители совхоза Россия и поселка Мирный. После того как был построен Олимпийский парк, их дома оказались в низине. «Каждый хороший дождь мы тонем. Мы уже и ремонты не делаем, потому что бесполезно. Придомовые территории затоплены были еще вчера, сегодня вода пошла в дом», – рассказал житель Мирного Виктор. Отмечается, что местные жители не ждут помощи властей. Они купили насосы и сами ликвидируют последствия стихии. Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что купаться в Сочи на данный момент очень опасно, многие пляжи закрыты после разгула стихии. Синоптики рассказали о погоде в Москве 4 июля 2021, 06:19 Текст: Антон Антонов

Переменная облачность без осадков ожидается в Московском регионе, сообщают синоптики. Днем в столице будет 24–26 градусов тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс 14 градусов. Ветер северо-восточный, 6–11 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба. В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах плюс 23–26 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов, передает ТАСС. Спасатели эвакуировали людей из зоны подтопления на Кубани 6 июля 2021, 06:33 Текст: Антон Никитин

В результате сильных ливней в Краснодарском крае подтопленными остаются 267 жилых домов и 395 приусадебных участков, эвакуированы 136 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. «На текущий момент остаются подтопленными в семи населенных пунктах 267 жилых домов и 395 приусадебных участков. Проведена эвакуация 136 человек, из них 44 были сняты с крыш домов. В пунктах временного размещения находятся 64 человека. Жизнеобеспечение организовано», – приводит слова представителя пресс-службы МЧС России ТАСС. В МЧС добавили, что ранее было подтоплено 290 жилых домов, более 500 приусадебных участков и один социально значимый объект. Для ликвидации последствий непогоды и контроля за ситуацией ГУ МЧС по Краснодарскому краю приведено в режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, в круглосуточном режиме организована работа оперативного штаба. «В пяти муниципальных районах края введен режим ЧС. Проводится непрерывный мониторинг уровней рек», – добавили в ведомстве. Для возможного реагирования в готовность приведены силы и средства Южного федерального округа, подразделения центрального подчинения – Ногинский спасательный центр, центр «Лидер», а также авиация МЧС России. Специалисты информируют население о складывающейся обстановке. Сил и средств на месте ЧС достаточно. Ранее началась эвакуация людей из подтопленных домовладений поселка Джубга Краснодарского края, где подтопленными оказались около 150 придомовых территорий. В понедельник в Сочи объявили режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил, что купаться в Сочи сейчас очень опасно. Шторм повредил в городе около 30 пляжей. В реках Хорота и Мацеста фиксируется критический уровень воды, жителей призвали собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Тем временем федеральную трассу Джугба-Сочи перекрыли из-за схода селя. Число жертв при подтоплениях на Кубани выросло до четырех человек 6 июля 2021, 15:57 Текст: Алина Назарова

Гибель еще одного ребенка при подтоплениях в Краснодарском крае подтвердили в пресс-службе прокуратуры региона, поиски унесенного течением мужчины продолжаются. «Девочку нашли погибшей, водителя КамАЗа унесло течением, его поиски продолжаются», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС. Ранее в прокуратуре ведомства заявили, что в больницу поступил мужчина, который сообщил, что с ним во время инцидента ехали еще два человека, включая ребенка, информация об их судьбе была неизвестна. Также сообщалось, что в Туапсинском районе Краснодарского края при подтоплениях погибли три человека, среди которых один несовершеннолетний. Следственное управление СК России по Краснодарскому краю возбудило по данному факту уголовное дело. В прокуратуре региона проверяли информацию о гибели еще двоих человек. В понедельник в Сочи объявили режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил, что купаться в Сочи сейчас очень опасно. Шторм повредил в городе около 30 пляжей. В реках Хорота и Мацеста фиксируется критический уровень воды. Во вторник началась эвакуация людей из подтопленных домовладений поселка Джубга Краснодарского края. В МЧС сообщили, что подтопленными остаются 267 жилых домов и 395 приусадебных участков, эвакуированы 136 человек. Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 июля 2021, 06:17 Текст: Антон Антонов

Переменная облачность без осадков ожидается в Московском регионе, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в столице составит от плюс 25 до плюс 27 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с, атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба. В Подмосковье днем будет от плюс 23 до плюс 28 градусов. В ночь на вторник температура может опуститься до 9 градусов, передает ТАСС.