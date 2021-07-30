ЛГБТ-сообщество собралось провести гей-парад у офиса Зеленского в Киеве В Раде предложили отменить звание «Герой Украины» и ввести орден Золотого Трезубца Биограф канцлера ФРГ рассказал о разговоре Путина и Меркель «на повышенных тонах» 30 июля 2021, 12:32

Фото: CLEMENS BILAN/ЕРА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Канцлер Германии Ангела Меркель в 2014 году провела десятки телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в связи с кризисом на Украине, лидеры говорили очень откровенно и даже переходили на повышенный тон, говорится в биографии канцлера ФРГ, изданной в Германии историком Ральфом Боллманом. Автором объемного труда (более 800 страниц) под названием «Ангела Меркель. Канцлер и ее время» стал немецкий журналист и историк Боллман. Биография вышла в издательстве C.H.Beck, она охватывает жизнь «самой влиятельной женщины-политика в мире» с рождения до начала 2021 года, особое внимание уделено ее деятельности на посту главы германского правительства и главного европейского «кризисного менеджера», передает РИА «Новости». Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. В марте 2014 года Крым стал российским регионом после проведенного там референдума. Меркель, как пишет биограф, совершенно не ожидала вмешательства Москвы на этом этапе, «как и большинство других западных политиков или экспертов по внешней политике». В 2014 году канцлер ФРГ «десятки раз» звонила президенту России, пресс-служба германского правительства сделала официальные заявления только по 27 беседам, отмечается в биографии. Однако Меркель не хотела лично ехать в Москву «из-за отсутствия шансов на успех; риск быть униженной Путиным казался ей слишком высоким», говорится в биографии. «Телефонные переговоры двух лидеров в 2014 году часто носили характер дуэлей, речь шла по существу. «Путин много говорит, иногда бесконечно, гораздо больше половины времени», – сообщают служащие, прослушивавшие разговоры. В деликатных ситуациях он становится «очень эмоциональным, страстным, даже злым». Оставалось неясным, был ли это настоящий эмоциональный всплеск или простой расчет. Она отвечала более коротко, чем он, холоднее, но, по крайней мере, так же ясно по существу», – отмечается в биографии. «Они говорят друг другу все в лицо», – рассказывали сотрудники, даже если канцлер и президент и не могли видеть друг друга по телефону, возможно, это даже облегчало задачу. Эти двое открыто общались друг с другом... Другими словами, иногда они даже кричали», – пишет биограф канцлера ФРГ. Снова и снова собеседники «приводили друг другу одни и те же аргументы, выслушивали одни и те же отговорки со стоическим терпением, ссылались на сухие формулировки в уже с большим трудом согласованных документах», подчеркивается в тексте. Автор пишет, что Меркель использовала в этих переговорах весь свой опыт общения с политическими конкурентами и тактику, принятую ей на обсуждениях планов по спасению евро. «Борьба с такими оппонентами, как Роланд Кох или Сильвио Берлускони, подготовила ее к противостоянию с Владимиром Путиным – не по политическому содержанию, а по тактике переговоров», – говорится в биографии Меркель. Даже после того, как Меркель и Путин «научились уважать друг друга», их беседы «едва ли становились более приятными», добавляется в ней.

Украина не исключила полного прекращения транзита российского газа 29 июля 2021, 20:22

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Дарья Григоренко

Компания «Оператор ГТС Украины» допустила сценарий полного прекращения Газпромом транзита газа в Европу и демонтажа труб для исключения такой возможности в будущем, заявил глава компании Сергей Макогон. «Мы рассматриваем сценарий – даже если наша система будет работать, мы оставим какие-то транзитные мощности, то фактически Газпром может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы теоретически не допустить возможности транзита газа через территорию Украины в будущем», – пояснил Макогон в эфире «Радио НВ», передает РИА «Новости». По его словам, объемы транспортировки газа через центральный коридор снизились, потому что Газпром перебросил основные объемы газа на северный коридор для поставок через «Северный поток – 2». Также компания закрыла несколько компрессорных станций на пути транзита через Украину в рамках оптимизации мощностей. Ранее Газпром вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что переговоры об увеличении транзита газа через ГТС Украины могут быть только коммерческими. Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Германия также взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. В Госдепе США заявили, что эти договоренности не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей. На Украине рассказали об упущенном шансе «шантажировать весь мир» 29 июля 2021, 13:54

Фото: Volodymyr Tarasov/ZUMA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х, заявил в эфире телеканала «Украина 24» глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. «Кравчук, мне кажется, допустил фатальную ошибку, избавившись от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума. В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку», – объяснил он, передает РИА «Новости». По мнению политика, если бы Украина сохранила статус ядерного государства, то разговаривали бы с ней «по-другому и давали деньги на обслуживание». «Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость. … Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал», – заключил депутат. Весной украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом». В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность. В Киеве отказались от идеи говорить с Байденом «на повышенных тонах» 29 июля 2021, 18:51

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Текст: Дарья Григоренко

На Украине признали, что глава правящей фракции Давид Арахамия «погорячился» с высказыванием о том, что Зеленский будет говорить с Байденом «на повышенных тонах» из-за «Северного потока-2». «Глава правящей фракции Давид Арахамия заявил, что Зеленский будет так говорить с Байденом из-за «Северного потока-2», – сообщили в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье». Его слова прокомментировала заместитель главы фракции Евгения Кравчук, объяснив, что это будет разговор равноправных партнеров. «Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров», – пояснила она. Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что собирается посетить США для подготовки визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, визит должен быть предметным и «с конкретными результатами». Эксперт объяснил неспособность Украины владеть ядерным оружием 29 июля 2021, 16:50

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Украина не могла стать ядерным государством, потому что у нее нет и не было для этого необходимой инфраструктуры», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор в отставке Владимир Дворкин, комментируя слова политика Давида Арахамии о том, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х. «Заявления некоторых украинских политиков – чистой воды блеф и шантаж», – уверен бывший руководитель 4-го Центрального НИИ Минобороны, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин. По его словам, Украина не могла стать ядерным государством, потому что у нее нет и не было для этого необходимой инфраструктуры. «Она не может ни самостоятельно производить ядерные боезаряды, ни хранить их, ни производить запуск ракет дальнего действия, потому что для этого нужны специальные полигоны и трассы», – пояснил собеседник. Дворкин напомнил, что Украина дольше всех постсоветских республик оттягивала процесс возвращения ядерного оружия СССР в Россию. «Вероятно, там рассчитывали получить какие-то выгоды. Тем не менее, были подписаны все соглашения, в соответствии с которыми Украина передала ядерное оружие в Россию и получила статус неядерного государства», – указал он. По мнению генерал-майора, если бы Киев отказался от вывоза советского ядерного оружия, то столкнулся бы с серьезным гнетом санкций как единственная страна на тот момент, вышедшая из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). «Этих санкций экономика Украины просто не выдержала бы», – заключил Дворкин. Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24» Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24» заявил , что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х. По мнению политика, если бы Украина сохранила статус ядерного государства, то разговаривали бы с ней «по-другому и давали деньги на обслуживание». «Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость. Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал», – заключил депутат. Весной украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом». В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пушков высмеял заявления Киева о встрече Байдена и Зеленского 30 июля 2021, 07:46

Фото: flickr.com/photos/sf_press

Текст: Дмитрий Зубарев

Сенатор Алексей Пушков в ироничной форме прокомментировал предстоящую встречу американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского. «Перед лицом собирающегося в США грозного Зеленского у Байдена есть только один выход: еще раз перенести визит, то есть бежать прочь от его гнева. Пока Зеленский не успокоится. Иначе Байден рискует отношениями с Украиной!» – сыронизировал Пушков в своем Telegram-канале. Представитель Совфеда выразил сожаление, что мир не увидит, как Зеленский «устроит выволочку» Байдену и заставит его «каяться» за позицию по российскому газопроводу. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о планах посетить США для подготовки визита Зеленского в Вашингтон. При этом председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского после соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» якобы будет проходить на «повышенных тонах». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лидер Green Grey заявил об убийстве на Украине русского языка 29 июля 2021, 15:02

Фото: facebook.com/diezel.greengrey

Текст: Елена Мирошниченко

Украинские власти своими решениями «убивают» русский язык, заявил лидер украинской музыкальной группы Green Grey Андрей Яценко, которой отказали в участии в концерте ко Дню независимости Украины. «Русский язык – один из четырех языков, на котором разговаривает весь мир... Есть украинский русский и российский русский. Они почти одинаковые, но носители разные, и их ментальность разная. Русскоязычное население лучше может коммуницировать с русскоязычными россиянами... Язык – это важно. А русский язык убивают на Украине. И это очень неправильно», – заявил музыкант в интервью интернет-изданию «Страна.ua». Яценко уверен, что через пять-шесть лет на Украине людей будут делить по языковому принципу. «Пять-шесть таких вот Дней независимости, мы скоро получим на Украине документ о русскоговорящем человеке, куда мы можем со своим русским языком ходить, а куда не можем. Это будет как паспорт евреев. Все к этому идет», – считает музыкант. Он также отметил, что государственным языком на Украине должен оставаться украинский, но русский должен иметь статус регионального. «Русский язык я бы сделал региональным – там, где народ сам это выберет на референдуме, о котором (президент Украины Владимир) Зеленский так много говорит. Херсон, Одесса, Луганская и Донецкая область, Харьков, Днепропетровск – это чисто с позиции логики», – считает артист. Ранее стало известно, что украинской рок-группе Green Grey не разрешили выступить на Дне независимости Украины из-за того, что они поют песни на русском языке. С 16 июля 2021 года на Украине все фильмы должны демонстрироваться только на государственном языке. В октябре Кремень сообщал, что Украина существенно сократила количество фильмов, снятых на украинском языке. В 2019 году было снято 159 фильмов на украинском языке, что составило 30,9% от общего числа в год, в 2020 году – 34 фильма, или 11,8%. Руководство антикоррупционного агентства Украины арестовали за присвоение 400 тыс. долларов 29 июля 2021, 15:50

Фото: AP/TASS

Текст: Наталья Ануфриева

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило об отстранении от должностей и домашнем аресте сразу нескольких руководителей Национального агентства страны по вопросам выявления и управления активами, полученными в результате коррупционных преступлений (АРМА), они подозреваются в присвоении более 400 тыс. долларов. В ГБР сообщили, что «Печерский районный суд Киева принял решение отстранить от должности и. о. председателя АРМА Виталия Сигидина и его заместителя Владимира Павленко», также судья Сергей Вовк «избрал также для госслужащих меры пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 24 сентября», передает ТАСС со ссылкой на издание «Украинская правда». Отстранение и такую же меру пресечения получил и начальник управления менеджмента активов АРМА Вахтанг Бочоришвили. В среду, по данным СМИ, ГБР и Служба безопасности Украины (СБУ) выявили злоупотребления в руководстве АРМА. Было установлено, что в течение августа-декабря 2020 года и. о. главы, его заместитель и начальник управления этого учреждения в сговоре с адвокатами и физическим лицом завладели средствами, которые были переданы в управление АРМА. Отмечается, что они на основании поддельных судебных решений перевели деньги на банковский счет, после чего распределяли между собой. Шестерым фигурантам сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом со злоупотреблением служебным положением, по предварительному сговору в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Суд рассмотрит меры пресечения в отношении других фигурантов. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе, в частности, Киев «все еще должен избавиться от коррупции». В Раду внесли угрожающий лишить Порошенко гражданства Украины законопроект 29 июля 2021, 21:45 Текст: Вера Басилая

На Украине зарегистрирован законопроект, предлагающий автоматически лишать украинского гражданства депутатов, вступивших во фракцию, членом которой является владелец кондитерского предприятия в России в период 2014–2017 годов. Под такое решение попадает экс-президент Украины Петр Порошенко. Автором законопроекта является депутат от фракции «Слуги народа» Максим Бужанский. Законопроект является альтернативной законопроекту об автоматическом лишении гражданства Украины при получении лицом российского гражданства. «Автоматическая утрата гражданства Украины в случаях, определенных настоящей статьей, предусматривает потерю гражданства Украины без издания соответствующего указа президента Украины. Датой прекращения гражданства Украины в случаях, предусмотренных настоящей статьей, является дата написания заявления о вступлении в депутатскую фракцию (группы), членом которой является лицо, которое в период 2014–2017 годов прямо или косвенно владело кондитерским(и) предприятием(ями) на территории Российской Федерации», – цитирует РИА «Новости» законопроект Бужанского. Таким образом, под действие данной инициативы подпадают депутаты, состоящие или вступившие во фракцию/группу, членом которой является бывший президент Украины, владелец кондитерской корпорации Roshen, депутат Петр Порошенко. Он является лидером фракции «Европейская солидарность». Как сообщается, депутат предлагает дополнить закон «О гражданстве Украины» новой статьей 191, в которой предусматривается, что вступление депутата в депутатскую фракцию (группу) или пребывание депутата в составе депутатской фракции (группы), членом которой является лицо, которое в период 2014–2017 прямо или косвенно владело кондитерским(-и) предприятием(-ями) на территории Российской Федерации, является основанием для автоматической утраты гражданства Украины. На сайте украинского парламента указывается, что законопроект внесен в Верховную раду 27 июля, в тот же день был передан на рассмотрение руководству. Однако его текст отсутствует на сайте. Ранее на территории российского города Липецка функционировала принадлежащая экс-президенту Украины Петру Порошенко кондитерская фабрика Roshen. В 2018 году Петр Порошенко вывез оборудование с липецкой фабрики на десятки миллионов рублей. Украинские журналисты побывали в Липецке и убедились, что предприятие не работает. В январе 2017 года принадлежащая Порошенко корпорация Roshen объявила о решении остановить производство на Липецкой кондитерской фабрике по «экономическим и политическим причинам». Минобороны Украины испытало новый реактивный снаряд для БМ «Верба» 29 июля 2021, 22:15 Текст: Вера Басилая

Минобороны Украины заявило о проведении успешных испытаний нового реактивного снаряда для модернизированной системы залпового огня БМ «Верба». «Состоялись успешные испытания нового реактивного снаряда калибра 122 мм «Тайфун-1». Боеприпас от ГП «Конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля» разработан для модернизированной системы залпового огня БМ-21У «Верба», – говорится в сообщении украинского минобороны, передает РИА «Новости». По словам главы ведомства Андрея Тарана, результаты испытаний «Тайфун-1» будут использованы в ходе разработки реактивного снаряда калибра 220 мм «Тайфун-2» для модернизированной системы залпового огня «Ураган». Он сообщил, что бюро также с успешным результатом провело государственные (летные) испытания отремонтированных ракет для тактического ракетного комплекса «Точка-У». В ходе исследовательского ремонта они были дополнительно оснащены системой аварийного прекращения полета и системой телеметрического контроля. «Министр обороны добавил, что сейчас на завершающем этапе государственных испытаний находится создание высокоточной ракеты калибра 300 мм «Ольха-М» с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня «Смерч», которая разработана ГП «Государственное Киевское конструкторское бюро» ЛУЧ». Андрей Таран отметил, что в рамках Программы повышения обороноспособности, министерством обороны спланирована закупка оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан». Его производителем является ГП «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля», – добавили в министерстве. Ранее на Украине отчитались о прошедших предварительных испытаниях РСЗО «Ольха-М». Отметим, что Украина регулярно отчитывается о своих военных разработках, которые при ближайшем рассмотрении не выдерживают критики, оказываясь зачастую не самой удачной модернизацией советского вооружения. Например, ранее в Сети появилось видео с модернизированной реактивной системой залпового огня БМ-21УМ «Берест» на шасси автомобиля КрАЗ, которая получила обидное прозвище «Град-коротышка». Осенью украинские блогеры высмеяли заявление украинского эксперта о способности страны создать ракету, которая «может достать до Москвы». Подвергалась критике и украинская крылатая ракета из «сверхпрочного шоколада». Путин счел неуместным формальный подход к обеспечению регионов медкадрами 29 июля 2021, 14:43 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым заявил, что формальный подход к обеспеченности регионов медицинскими работниками неуместен, необходимо смотреть на ситуацию, а не на имеющиеся вакансии. Путин на встрече с Гладковым в режиме видеоконференции отметил, что обеспеченность врачами на душу населения в области сейчас ниже, чем во многих регионах страны. Врио губернатора сообщил, что власти намерены решить кадровые вопросы в этой сфере до 1 января 2022 года, передает РИА «Новости». «Все выполняем, готов доложить по итогам этого года, что у меня ноль вакансий будет», – сказал Гладков. Он добавил, что для того, чтобы заполнить вакантные должности, необходимо найти еще 160 работников. «Вы человек опытный и понимаете, что здесь формальный подход неуместен. Вакансии – не вакансии, обеспеченность на душу населения меньше, вот из этого нужно исходить», – сказал ему Путин. Ранее Путин попросил Гладкова заняться вопросами здравоохранения и обратить внимание на сокращающийся уровень постоянного населения региона. Путин пообещал помочь Белгородской области с обеспечением водными ресурсами 29 июля 2021, 14:32 Текст: Алина Назарова

Федеральные власти помогут Белгородской области решить вопрос с нехваткой воды, заявил президент Владимир Путин на встрече с врио главы региона Вячеславом Гладковым в режиме видеоконференции. «Что касается воды, то вы уже знаете, Белгородская область относится к территориям, малообеспеченным водными ресурсами. Поэтому это фундаментальная проблема, которую, безусловно, вам не решить без поддержки федерального центра. Над этим, так же как и над другими вопросами, которые вы поставили, обязательно вместе поработаем», – сказал Путин, обращаясь к Гладкову. В ходе встрече врио главы региона доложил президенту, что справиться самостоятельно с вопросом водоотведения региону «тяжеловато». Гладков назвал вопросы воды и канализации «не просто болезненными, а необходимыми инфраструктурными решениями», передает ТАСС. Ранее Путин попросил Гладкова заняться вопросами здравоохранения и обратить внимание на сокращающийся уровень постоянного населения региона. ЛГБТ-сообщество собралось провести гей-парад у офиса Зеленского в Киеве 30 июля 2021, 11:18 Текст: Алина Назарова

Представители ЛГБТ-сообщества планируют провести в пятницу акцию протеста в формате рейва в защиту прав сексуальных меньшинств возле офиса президента Украины в Киеве, руководству Нацполиции страны следует обеспечить безопасность участников гей-парада, заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова. «Сегодня в Киеве возле офиса президента состоится ЛГБТ-прайд в формате рейва. Участники поддержат принятие законопроекта об усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости. Призываю украинцев быть толерантными друг к другу и уважать права каждого. Прошу руководство Национальной полиции Украины обеспечить безопасность участников и обеспечить общественный порядок», – написала Денисова в Telegram. Она обратилась к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой проконтролировать соблюдение общественного порядка во время проведения мероприятия, передает РИА «Новости». Представители ЛГБТ-сообщества ранее неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами. Путин одобрил идею создать особую экономическую зону в Белгородской области 29 июля 2021, 14:41 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин поддержал идею временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова создать в регионе особую экономическую зону. Во время встречи в четверг в режиме видеоконференции с главой государства Гладков рассказал о планах до 2030 года удвоить валовый региональный продукт. По его мнению, сделать это можно, реализовав серьезные инвестиционные проекты. Врио руководителя региона сообщил, что такие намерения есть у крупных компаний, но организовать работу возможно при создании особой экономической зоны. «Что касается свободной экономической зоны – надо это посчитать. Но в целом, конечно, если создать условия для продолжения инвестпроцессов в регионе, это очень важно, обязательно посмотрим на это. Я бы поддержал это», – ответил Путин, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что в Белгородской области планируется создание особой экономической зоны с привлечением более 250 млрд рублей инвестиций. Особая экономическая зона поможет обеспечить работой более 1,3 тыс. белгородцев. Также Путин попросил Гладкова заняться вопросами здравоохранения и обратить внимание на сокращающийся уровень постоянного населения региона. Он также пообещал помочь Белгородской области с обеспечением водных ресурсов. Нацсовет Украины по ТВ проверит телеканал «Дом» из-за показа карты России с Крымом 29 июля 2021, 16:30 Текст: Наталья Ануфриева

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалу «Дом» из-за показа карты России с Крымом, сообщила пресс-служба регулятора. Телеканал «Дом» – это украинский государственный телеканал, созданный для жителей неподконтрольных территорий Украины. Пресс-служба телеканала сообщила, что проводит проверку из-за появления в эфире карты России с Крымом, передает РИА «Новости». «Дом» показал карту России с временно оккупированной территорией Украины – Автономной Республикой Крым и городом Севастополем (...) Мониторингом регуляторного органа 5 июля в эфире лицензиата зафиксирован повтор передачи «Русский дневник», в начале и в конце которой была размещена карта РФ с временно оккупированными территориями Украины», – говорится в сообщении Совета. Отмечается, что это является признаком нарушения законодательства, поэтому было принято решение назначить внеплановую проверку. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Путин попросил врио главы Белгородской области заняться здравоохранением в регионе 29 июля 2021, 14:18 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин попросил врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова заняться вопросами здравоохранения и обратить внимание на сокращающийся уровень постоянного населения региона. Путин на встрече с Гладковым в режиме видеоконференции отметил, что в целом все основные показатели по региону находятся в позитивной зоне: начиная с валового регионального продукта и заканчивая достаточно низкой по сравнению со всеми другими субъектами федерации безработицей, передает РИА «Новости». «Но есть вещи, на которые, безусловно, нужно обратить внимание. Кроме доходов граждан, что само собой разумеется, и сейчас вы об этом тоже сказали, – очень хорошо, кстати говоря, что вы с людьми общаетесь напрямую, слышите их запросы, их проблемы, реагируете на них, – но есть вопросы, которые всегда должны вызывать особое внимание, а именно: продолжает сокращаться уровень постоянного населения. Это при том, что основные показатели в позитивной зоне находятся», – сказал президент. Путин также отметил необходимость заняться вопросами здравоохранения, добавив, что в целом обеспеченность врачами на душу населения ниже, чем во многих регионах страны. «Поэтому на это вам как руководителю региона следует тоже обратить особое внимание», – сказал он. Одной из самых важных мер поддержки медиков глава государства назвал обеспеченность жильем. «Если медработники обеспечены жильем, то это является привлекательным элементом для того, чтобы люди приехали и работали у вас. Все остальные показатели, составляющие у вас в хорошем состоянии. Посмотрите на это повнимательнее. Если какая-то дополнительная поддержка нужна, давайте об этом тоже подумаем», – сказал Путин. В свою очередь Гладков попросил Путина разрешить строительство в Белгородской области суворовского училища. «Тема патриотизма для Белгородской области имеет особое значение – Прохоровка, Курская дуга. Очень хочется, конечно, опять какие-то найти точки соприкосновения, которыми эти тему развить. Выхожу с просьбой к вам как к главнокомандующему: разрешите строительство суворовского училища. Вокруг есть большое количество военных училищ – в Воронеже, Орле, Московской области. Дети, которые будут учиться у нас в суворовском училище, будут затем поступать в военные училища близлежащих регионов», – рассказал Гладков. По словам врио главы региона, он обсуждал этот вопрос с сенатором от Белгородской области Николаем Рыжковым. «Он рассказывал мне, что эта тема давно волнует, проговорили, согласовали с ним. С этой просьбой выхожу на ваше решение», – отметил он.