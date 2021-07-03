Число жертв обрушении дома во Флориде выросло до 24

Союз виноделов назвал шантажом решение Moet Hennessy не поставлять шампанское в Россию

Решение Moet Hennessy приостановить поставки шампанского в Россию является шантажом, при этом россияне точно не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату, заявил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

«Я считаю, что это письмо – крик на пустом месте. Я даже думаю, что это своего рода шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить – не возите. В России игристое вино не хуже. Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату», – цитирует Поповича РИА «Новости».

По мнению президента Союза виноградарей и виноделов, Moet Hennessy опасается, что поставляемое шампанское не будет соответствовать стандартам на игристое вино в России.

«И это странно, так как им никто не запрещает называть свою продукцию шампанским. И мы не заставляем называть ее игристым вином», – отметил эксперт.

Компании, продолжил он, надо лишь ответить на вопрос: соответствует ли их продукция российскому стандарту на игристое вино или не соответствует. «Мы никого и никогда не заставляем называть алкогольную продукцию иначе, чем называет сам производитель. Мы всего лишь просим доказать ее соответствие российским стандартам на игристое вино и указать это на этикетке. А слово «шампанское» на этикетке им никто не запрещает», – подчеркнул Попович.

Moet Hennessy утверждает, что согласно новому российскому закону, понятие «шампанское» разрешается использовать только в отношении шампанского, произведенного в России. А импортеры должны переименовать зарубежную продукцию в «игристое вино». В Moet Hennessy отметили, что это обязывает производителей из французского региона Шампань также переименовать продукцию в «игристое вино». При этом сами производители не подтвердили, что готовы пойти на такие изменения.

Ранее крупнейший производитель алкогольной продукции Moet Hennessy, входящий во французский концерн по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), направил российским партнерам письмо с решением прекратить поставки шампанского в Россию на неопределенный срок.