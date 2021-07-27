США ввели ограничения на полеты над Афганистаном

Федеральное управление гражданской авиации США объявило о введении новых ограничений на полеты над территорией Афганистана для американских авиакомпаний в связи с изменением обстановки в сфере безопасности в регионе.

«Полеты на высоте менее 26 тыс. футов (около 7900 метров) запрещены в кабульской зоне воздушной ответственности, в которую входит почти вся территория Афганистана, за исключением рейсов в [столичный] международный аэропорт имени Хамида Карзая», – приводит текст сообщения ТАСС.

Ведомство объяснило введенные ограничения рисками, «вызванные экстремистской или военной деятельностью». Ограничительные меры не коснутся военных операций США.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Соединенным Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.

В минувшее воскресенье командующий Центральным командованием ВС США, генерал Кеннет Маккензи заявил, что Соединенные Штаты не прекратят наносить авиаудары по движению «Талибан (признано террористическим и запрещено в России). При этом в прошлый вторник талибы заявили о готовности искать компромисс в Афганистане.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.