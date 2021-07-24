На Алтае обсудили концепцию гармоничного природопользования

Круглый стол «Земельный потенциал страны: проблемы сбережения и пути развития», организованный Центром социально-консервативной политики (ЦСКП), состоялся в Горно-Алтайске.

Открывая мероприятие генеральный директор ЦСКП Людмила Шувалова рассказала, что ЦКСП много работает в регионах, отметив, что при реализации федеральных программ важно учитывать региональные особенности. Она рассказала о накопленном опыте работы в рамках проекта «Устойчивое развитие сельских территорий», реализуемого в партнерстве с АО «Россельхозбанк», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Эксперты ЦСКП предложили открыть в Республике Алтай Центр экологических компетенций федерального уровня. В регионе сложилась уникальная ситуация в отношении природосбережения. Жители региона уже давно приняли экологическую философию максимально бережного отношения к природе, основанной прежде всего на разумном поведении каждого человека. Философию, которую сейчас внедряет весь мир.

Участники круглого стола подчеркнули необходимость сохранения баланса рекреационных и заповедных территорий, сельскохозяйственных земель, как основы традиционной культуры региона и земель, отданных под индустрию гостеприимства и туризма.

«Сельское хозяйство в Республике Алтай – это образ жизни, и сегодня эта сфера испытывает серьезные трудности. Растет антропогенная нагрузка, сказывается проблема твердых бытовых отходов, фермеры сталкиваются с проблемой недостаточной заготовки кормов из-за сокращения кормовой базы», – отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Владислав Таханов. По его словам, расширение охоты сказывается на поголовье скота – волки лишенные, естественных кормов, активнее нападают на домашнюю живность.

Исполнительный директор НОСТРОЙ Виктор Прядеин рассказал о зонах с особыми условиями использования и предложил продолжить работу по классификации таких зон, провести работу по сокращению видов таких зон и рассмотреть вопрос об установлении новой санитарной классификации.

Финансовые проблемы фермеров прокомментировал управляющий операционным офисом Алтайский РФ АО «Россельхозбанк» Константин Глухих: «Из 1200 сельхозпредприятий, действующих в регионе, только 120 являются заемщиками и, самое главное, их не становится больше. Наш банк действует не только как кредитное учреждение, но и как институт развития». В результате фермеры могут получить необходимые компетенции для выхода на общероссийский уровень. Так, благодаря сформированной экосистеме – платформе «Свое фермерство», «Свое родное» и маркет-плейс, алтайские сельхозпроизводители могут реализовать свою продукцию в других регионах России.

Отмечается, что один из самых наболевших вопросов Республики Алтай – вывоз и переработка мусора. Республика находится в конце списка регионов, в которых к 2024 году должны быть решены вопросы мусоропереработки. И обустройство полигонов на выделенных для этого участках практически не ведется. Для горного Алтая это недопустимо.

«Жители Алтая выражают обоснованную тревогу в том, что уникальные ландшафтные заповедники могут пострадать от бесконтрольной застройки многоэтажными гостиницами. К этому следует добавить растущее антропогенное воздействие на природу. Одно из решений уже предложило Федеральное агентство по туризму: поощрять развитие туризма на базе некапитальных сезонных сооружений при строгом соблюдении экологических норм. Это направление в Республике Алтай уже активно развивается. Но при этом остаётся нерешенным вопрос об ограничениях для капитального строительства в природоохранных зонах. Здесь необходимо учесть мнение жителей, оценить возможные риски и найти сбалансированное решение», – замечает Шувалова.

«Двадцать пять процентов нашей земли – заповедники. Для развития сельского хозяйства этого мало, в Артыбаше, Иогаче не найдешь фермерского мяса и молока. Там, где развивается туризм – землю выгоднее реализовать, чем вести на ней хозяйство. Получается, район остается без фермерства», – выразил озабоченность директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Алтайский природный биосферный заповедник» Игорь Калмыков.

Крайнюю тревогу вызывает проблема соблюдения закона, причем со стороны не только приезжих туристов, но и со стороны государственных контролеров. «Мы – головная боль для всех контролирующих. Обратная сторона службы казачества: мы наводим порядок, а нам говорят, что увеличивается количество правонарушений. А суть простая – мы берем и выявляем правонарушителей. Необходимо усиливать защиту биосферы на общественных началах, в том числе силами волонтеров», – сказал атаман Алтайского республиканского отдельского Казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества Виктор Кукасов,

Поддержка федерального центра будет также обеспечена со стороны вице-премьера правительства России Виктории Абрамченко, которая недавно, распоряжением премьер – министра стала куратором нашего Сибирского федерального округа.

«Главное богатство этой удивительной земли – люди. Коренные жители этих мест алтайцы – прекрасный, дружелюбный народ с уникальной культурой. На региональном уровне многое делается для популяризации алтайского языка и сохранения национальных традиций. Уверена, во главу угла необходимо ставить защиту этих сакральных мест и сохранение природы. Думаю, мы сможем внести свой вклад на этой общей платформе», – подвела итоги круглого стола Шувалова.